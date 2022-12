‘Challenge the U.S. Justifications for This War’ – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Die Rechtfertigungen der USA für diesen Krieg in Frage stellen”.

Von John Parker

Global Research,

14. Dezember 2022

Kampf La Lucha 8. Dezember 2022



Vortrag bei “Pushback Against Empire”, einer Weihnachtsfeier und Benefizveranstaltung für das CovertAction Magazine in New York City am 1. Dezember. CovertAction, das 1978 von dem CIA-Whistleblower Phillip Agee gegründet wurde, ist eine der wenigen Publikationen, die Informationen veröffentlicht haben, die den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine aufdecken, darunter John Parkers Augenzeugenberichte aus dem Donbass für Struggle-La Lucha.

Wenn Sie Horrorgeschichten mögen, hier ist eine für Sie. Es handelt sich um das Dokument zur nationalen Verteidigungsstrategie 2022 des US-Verteidigungsministers. Dieses Dokument wurde von Präsident Biden abgesegnet, der in der Einleitung zitiert wird.

Gleich zu Beginn werden China, Russland, Iran und die Demokratische Volksrepublik Korea als Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA bezeichnet. Und dieser Bedrohung muss begegnet werden, indem die NATO noch schlagkräftiger und nuklearfähiger gemacht wird, vor allem in Bezug auf Russland.

Aber was die Prioritäten angeht, so ist China das Ziel Nummer eins. Das Dokument erklärt, dass dies durch die Provokation von Konflikten im indopazifischen Raum mit Japan, Südkorea, Australien und allen südostasiatischen Ländern, die Washington für einen Krieg vom Südchinesischen Meer bis zum Ostchinesischen Meer rekrutieren kann, erreicht werden soll. Diese Woche gab es im Südchinesischen Meer eine sehr ernste Auseinandersetzung zwischen den USA und China, die auf die dortigen Kriegsspiele der USA zurückzuführen ist.

Als ob das nicht genug wäre, heißt es in dem Dokument, die USA sollten mit der Ausbildung und Bewaffnung Taiwans für die asymmetrische Kriegsführung (oder den Guerillakrieg) gegen China beginnen. Machen Sie sich also darauf gefasst, dass Ihre Steuergelder einen weiteren Krieg finanzieren werden, der dieses Mal Hunderte von Milliarden Dollar kosten wird. Und leider müssen wir möglicherweise einer Antikriegsbewegung in den USA entgegentreten, die wahrscheinlich China die Schuld geben wird, wenn dieses Land gezwungen ist, auf die Provokationen und Bedrohungen seiner Sicherheit und Souveränität zu reagieren. Genau das ist mit Russland geschehen.

Was sollten wir aus diesem Dokument und der vor drei Jahren veröffentlichten Strategie der Rand Corporation zur Planung der Provokationen gegen Russland lernen? Es spielte keine Rolle, was Russland tat – die Imperialisten hatten einen Aktionsplan, der darauf abzielte, einen Krieg mit allen Mitteln herbeizuführen, unabhängig von Russlands Handlungen.

Das Nazi-Problem der Ukraine

Als ich im Mai letzten Jahres den Krieg in der Ukraine in der Region Donbass untersuchte, besuchte ich ein Tuberkulosekrankenhaus in Krymskoje, das vom ukrainischen Militär für den Krieg umgerüstet worden war. Sie wurden etwa eine Woche zuvor von der Lugansker Volksmiliz und russischen Soldaten zum Verlassen gezwungen.

Ich beobachtete die 122-mm-Granaten, mit denen Kiew die nur eine Meile entfernten Häuser in Solkinyki in Schweizer Käse verwandelte. Mit diesen Granaten wurden auch die Familien beschossen, die ich nördlich in Rubizhne in einer Unterkunft interviewte, in der 350 Menschen untergebracht waren, die vor dem Angriff des ukrainischen Militärs auf ihre Wohnhäuser geflohen waren.

Obwohl der laute Lärm, den ich durch den anhaltenden Beschuss durch die ukrainischen Streitkräfte oft hörte, beunruhigend war, sagten mir die Menschen in dieser Unterkunft, dass sie sich jetzt viel sicherer fühlten als zuvor, da die russischen Truppen sie schützten und mit Wasser, Lebensmitteln und anderen überlebenswichtigen Dingen versorgten.

Ich sollte erwähnen, dass in diesem Tuberkulosekrankenhaus ein riesiges Hakenkreuz an die Wand gemalt war, und daneben das Sonnenrad, ein Symbol, das sich die Nazis im Zweiten Weltkrieg angeeignet hatten und das heute vom ukrainischen Asow-Bataillon verwendet wird.

Wenn manche Leute sagen, das Nazi-Problem der Ukraine sei “geringfügig”, ignorieren sie gefühllos die 10 Schwarzen, die im Tops Supermarkt in Buffalo, New York, von einem 18-jährigen weißen Rassisten getötet wurden. Er trug das Emblem des Asowschen Bataillons – das gleiche Sonnenrad, das ich an der Wand in Krymskoje gesehen habe.

Dieser Jugendliche sagte, er sei von dem Neuseeländer Brenton Tarrant inspiriert worden, der 51 Muslime in einer Moschee ermordet hatte. In seinem Manifest schrieb Tarrant, er stehe in direktem Kontakt mit dem Asow-Bataillon und plane, zur militärischen Ausbildung in die Ukraine zu gehen.

Im Jahr 2019 interviewte das Time Magazine einen ehemaligen FBI-Agenten, der zugab, dass 17.000 weiße Rassisten zur militärischen Ausbildung in die Ukraine gegangen waren. Asow und seine Partner haben einen Teil der Milliarden Dollar, die die Ukraine seit 2014 von den USA für Finanzierung und Ausbildung erhalten hat, dazu genutzt, eine sehr erfolgreiche Social-Media-Präsenz aufzubauen, die auf entfremdete Jugendliche abzielt.

Die Auslöschung der Menschen im Donbass

Die Darstellung Russlands als Besatzer kann nur durch das Verschwinden der über 6 Millionen Menschen in der Donbass-Region erfolgen, die seit mehr als acht Jahren von einem offen von Neonazis geführten Militär angegriffen werden. Bis zum 22. Februar dieses Jahres hatte sich die Bombardierung der Region innerhalb von sieben Tagen auf 1.400 Bombardierungen pro Tag verzwanzigfacht. Kiew hat 150.000 Soldaten an der Grenze zusammengezogen und bereitet sich auf ein völkermörderisches Massaker vor.

Aus diesem Grund baten die Volksrepubliken Lugansk und Donezk am 23. Februar offiziell um den Schutz Russlands.

Wenn Sie wissen wollen, wie der Imperialismus wirklich aussieht, sollten Sie dies bedenken: Nach Angaben des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen verursacht das Einfrieren von Vermögenswerten in Afghanistan durch die USA den Hunger von 1 Million Kindern. Mit einem Fingerschnippen könnte Biden das heute stoppen – aber er wird es nicht tun. Das ist die wahre imperialistische Macht, das wahre Böse.

Wenn wir die Hauptbegründungen für diesen Krieg nicht in Frage stellen, lassen wir einfach zu, dass sich Lügen durchsetzen, die im schlimmsten Fall die Unterstützung der Bevölkerung für die imperialistischen Strategien der USA verstärken und im besten Fall zu Resignation und Apathie führen werden.

Aus diesem Grund ist das CovertAction Magazine eine unschätzbare Ressource: Es stellt die wichtigsten Lügen in Frage, die den Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland und China anheizen.

Es ist die ganze Wahrheit, die letztendlich unsere Arbeiterklasse zum Handeln inspirieren wird. Und jede wirksame Friedensbewegung muss in überwältigender Weise von unserer multinationalen Arbeiterklasse und den Volksbewegungen gebildet werden, die gegen Rassismus, für Gewerkschaftsrechte und Mieterrechte, für LGBTQ2S und Frauenrechte, für das Selbstbestimmungsrecht der haitianischen, palästinensischen, indigenen, schwarzen und braunen Völker kämpfen.

All diese Komponenten sind notwendig, damit eine Friedensbewegung wirkliche Macht hat, weil dies die Kräfte sind, die vom US-Imperialismus im In- und Ausland am meisten angegriffen werden. Es sind diese Kräfte, die am meisten zu gewinnen haben, wenn imperialistische Kriege gestoppt werden, die die für das Überleben ihrer Kinder notwendigen Ressourcen rauben. Und es sind die Kräfte, von deren Ausbeutung diese Wirtschaftsbestie zum Überleben abhängt.

Sie haben also ein echtes Machtpotenzial.

Als Nachrichtenquelle, die sich den Wahrheiten widmet, die für die Kämpfe unserer Klasse relevant sind, und die der Flut von Fehlinformationen des Pentagons und seiner Konzernwerkzeuge entgegentritt, führt CovertAction Magazine das stolze Erbe von CovertAction Quarterly fort. Es ist eine unverzichtbare Ressource, die von unserer Bewegung und unserer Klasse unterstützt werden muss. Gebt also großzügig, als ob der Dritte Weltkrieg vor der Tür stünde – denn das ist die Lösung auch, wenn wir sie aufbauen. Übersetzt mit Deepl.com

