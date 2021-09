Was für eine Chuzpe-Fake und Hasbara Lügenrede vor der versammelten Staatengemeinschaft der UN. Soviel zum Umgang mit den Palästinensern, Gaza und der “Kriegsgeilheit” dieser neuen Regierung!

Israeli PM’s speech to UN leaves out ‘Palestinians’ and blames destruction of Gaza on Iran Israeli Prime Minister Naftali Bennett gave a speech to the U.N. General Assembly Monday in which he said that Israel has a diverse democracy “in the toughest neighborhood on earth,” and Iran is trying to destroy Israel through its “terror” proxies. Bennett never mentioned Palestine or Palestinians (as major media have reported).

Bild: Bennett speaks to UN General Assembly on Sept. 27, 2021. From his twitter feed.

Die Rede des israelischen Premierministers vor der UN lässt “Palästinenser” aus und macht Iran für Zerstörung des Gazastreifens verantwortlich

Von Philip Weiss

29.September 2021



Der israelische Premierminister Naftali Bennett hielt am Montag eine Rede vor der UN-Generalversammlung, in der er sagte, dass Israel eine vielfältige Demokratie “in der schwierigsten Nachbarschaft der Welt” habe und der Iran versuche, Israel durch seine “Terror”-Vertreter zu zerstören.



Bennett erwähnte weder Palästina noch die Palästinenser (wie die großen Medien berichteten). Nein, Israels Weigerung, den Palästinensern Rechte zuzugestehen, und die Weigerung der Palästinenser, diese Diskriminierung zu akzeptieren, ist ein nebensächliches Thema, das die Welt in der Ära der israelischen Abkommen mit arabischen Staaten vergessen soll. Auch bei seinem Treffen mit Joe Biden im August wischte Bennett das palästinensische Thema beiseite.

Niemand denkt in Israel über den Konflikt nach, sagte Bennett.

Israelis wachen morgens nicht auf und denken über einen Konflikt nach. Israelis wollen, wie alle anderen auch, ein gutes Leben führen, sich um unsere Familien kümmern und eine bessere Welt für unsere Kinder aufbauen. Bennett hat Recht mit dem “guten Leben”. Das Pro-Kopf-BIP der Israelis ist höher als das von Japan, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Und das, obwohl wir Israel Milliarden an Hilfsgeldern zukommen lassen.

Israels amerikanische Lobbyisten haben Bennetts Argument aufgegriffen und gesagt, dass Israelis und Palästinenser nicht im selben Staat leben können, weil das BIP der Israelis 40 Mal so hoch ist wie das der Palästinenser (der einheimischen Gruppe, die unter dem lebt, was Menschenrechtsgruppen Apartheid nennen).

Als das Time Magazine 2010 den hohen israelischen Lebensstandard auf seiner Titelseite abbildete und erklärte, dies sei der Grund, warum die Israelis kein Interesse an einem Friedensabkommen mit den Palästinensern hätten, warfen Israels amerikanische Befürworter dem Time Magazine vor, antisemitisch zu sein.

Bennett übernimmt keine Verantwortung für die Notlage der Palästinenser. Er machte die Unterstützung des “radikalen Islams” durch den Iran für die “Zerstörung” und die unhaltbaren Zustände in Gaza verantwortlich.

“Diese Terrorgruppen versuchen, den Nahen Osten zu beherrschen und den radikalen Islam in der ganzen Welt zu verbreiten. Was haben sie alle gemeinsam? Sie alle wollen mein Land zerstören. Und sie werden alle vom Iran unterstützt.”

In den letzten drei Jahrzehnten hat der Iran sein Gemetzel und seine Zerstörung im gesamten Nahen Osten verbreitet, Land für Land: Libanon, Irak, Syrien, Jemen, Gaza. Was haben all diese Länder gemeinsam? Sie fallen alle auseinander. Ihre Bürger – hungrig und leidend. Ihre Volkswirtschaften – zusammengebrochen. Wie der Midas-Touch hat das iranische Regime den “Mullah-Touch” – jeder Ort, den der Iran berührt, scheitert.

Dieses Argument lässt die israelische Besatzung und Blockade des Gazastreifens in den letzten 14 Jahren außer Acht, gefolgt von vier wochenlangen militärischen Bombardierungen des winzigen Ortes, bei denen Regierungsgebäude und Hunderttausende von Häusern zerstört wurden. Israels kollektive Bestrafung hat den Streifen in ein Freiluftgefängnis für mehr als 2 Millionen Menschen verwandelt und dazu beigetragen, dass der Streifen praktisch unbewohnbar geworden ist.

Bennett lässt auch die Verantwortung der USA für die “Zerstörung” bei der Invasion des Irak und die US-Bombardierung Syriens und des Jemen mit zahllosen Kriegsverbrechen außer Acht. 37 Millionen Menschen im Nahen Osten wurden durch die Kriege der USA vertrieben, so der ehemalige iranische Außenminister Javad Zarif. Die USA hätten diese Instabilität ausgelöst, als sie nach dem 11. September 2001 eigentlich den Iran auf ihrer Seite hatten, so Zarif. “Das US-Paradigma von Zwang und Krieg – mit seinem GWOT [global war on terror] – hat nichts als Tod, Zerstörung und Elend in die Welt gebracht.



Bennett sagte auch, dass der Iran versuche, durch Atomwaffen Straffreiheit zu erlangen.

“Der Iran versucht, die Region zu dominieren – und das unter einem nuklearen Schutzschirm.”

Das ist natürlich heuchlerisch, wenn man bedenkt, dass Israel über Hunderte von Atomwaffen verfügt, dies aber nicht zugeben will, und die Atomwaffen es ihm ermöglicht haben, jede Abrechnung mit der Palästinenserfrage aufzuschieben. Die israelische Heuchelei in Bezug auf das angebliche iranische Atomprogramm ist für jeden in der Region offensichtlich, so dass israelische Sicherheitsexperten glauben, dass die Lügen über Atomwaffen der israelischen Diplomatie schaden. Es gibt mindestens zwei Seiten. Übersetzt mit Deepl.com

