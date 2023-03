Dank an Ilan Pappé, diese klaren Worte wären heute bei der Pressekonferenz mit Netanjahu von Kanzler mit Netanjahu nötig gewesen. Was kam, nichts dergleichen, aber Ankündigung von noch mehr “Sicherheitskooperation” inklusive den Kauf von Sicherheitssystem usw, es war eine Ohrfeige für jeden Demokraten sich diese Pressekonferenz anzusehen.



Using the Right Language: The ‘Incremental Genocide’ of the Palestinians Continues – Palestine Chronicle By Ilan Pappe I am writing this op-ed on March 10, 2023. Seventy-five years ago, on this date, the military command of the Zionist leadership publicized Plan Dalet, or Plan D, which, among other guidelines, instructed the Zionist forces on their way to occupy hundreds of Palestinian villages and several towns and neighborhoods in historical Palestine, to carry out: “Destruction of villages (setting fire to, blowing up, and planting mines in the debris), especially those population centers which are difficult to control continuously.

Eine Palästinenserin begutachtet die Schäden, die durch das jüdische Siedlerpogrom in der Stadt Huwwara im besetzten Westjordanland entstanden sind. (Foto: Oren Ziv, über ActiveStills.com)

Die richtige Sprache verwenden: Der “schrittweise Völkermord” an den Palästinensern geht weiter

Von Ilan Pappé

16. März 2023



Ich schreibe diesen Kommentar am 10. März 2023. An diesem Tag vor fünfundsiebzig Jahren veröffentlichte das Militärkommando der zionistischen Führung den Plan Dalet oder Plan D, der neben anderen Richtlinien die zionistischen Streitkräfte auf ihrem Weg zur Besetzung hunderter palästinensischer Dörfer und mehrerer Städte und Stadtteile im historischen Palästina anwies, Folgendes durchzuführen

Ich schreibe diesen Kommentar am 10. März 2023. An diesem Tag vor fünfundsiebzig Jahren veröffentlichte das Militärkommando der zionistischen Führung den Plan Dalet oder Plan D, der neben anderen Richtlinien die zionistischen Streitkräfte auf ihrem Weg zur Besetzung hunderter palästinensischer Dörfer und mehrerer Städte und Stadtteile im historischen Palästina anwies, Folgendes durchzuführen

“Zerstörung von Dörfern (Inbrandsetzen, Sprengen und Verlegen von Minen in den Trümmern), vor allem von Bevölkerungszentren, die nur schwer dauerhaft zu kontrollieren sind.

“Durchführung von Such- und Kontrollaktionen nach folgendem Schema: Einkreisung des Dorfes und Durchsuchung des Dorfes. Im Falle von Widerstand ist die bewaffnete Truppe zu vernichten und die Bevölkerung aus dem Staatsgebiet zu vertreiben.”

Ähnliche Leitlinien wurden für die städtischen Gebiete vorgegeben. Dies war eine abgeschwächte Version der tatsächlichen Befehle, die den Einheiten vor Ort erteilt wurden. Hier ein Beispiel für einen Befehl an eine Einheit, die im Rahmen von Plan D mit der Besetzung von drei großen Dörfern in Westgaliläa betraut war:

“Unsere Aufgabe ist es, zum Zwecke der Besetzung anzugreifen … die Männer zu töten, Kabri, Umm al-Faraj und An-Nahr zu zerstören und in Brand zu setzen”.

Es ist also nichts Neues, wenn Bezalel Smotrich, der israelische Finanzminister, die Auslöschung von Huwwara fordert. Er entschuldigte sich, weil solche Kommentare nur auf Hebräisch gesagt werden sollten, aber er vergaß, dass wir das Jahr 2023 haben und seine Worte sofort ins Englische übersetzt wurden. Smotrich entschuldigte sich, weil es übersetzt wurde, nicht weil er es gesagt hat.

Palästinensische Wissenschaftler haben schon sehr früh verstanden, dass der zionistische Diskurs für den heimischen Konsum ganz anders ist als seine Darstellung nach außen. Sie waren in der Lage, hier und da ähnliche, ja sogar noch schlimmere Ausdrücke auf einem historischen Weg zu finden, der vom Plan D bis zu den heutigen täglichen Morden an Palästinensern, der Zerstörung ihrer Häuser und dem Niederbrennen ihrer Geschäfte führt.

Palästinensische Wissenschaftler haben schon sehr früh verstanden, dass sich der zionistische Diskurs für den heimischen Konsum stark von seiner Darstellung nach außen unterscheidet. Sie waren in der Lage, hier und da ähnliche, ja sogar noch schlimmere Ausdrücke auf einem historischen Pfad zu finden, der vom Plan D bis zu den heutigen täglichen Morden an Palästinensern, dem Abriss ihrer Häuser und dem Niederbrennen ihrer Geschäfte führt.

Walid Khalidi hat dem englischen Leser den Plan Dalet nahe gebracht, und Edward Said hat uns in seinem bahnbrechenden Werk “Die Palästinafrage” auf ein 1978 in einer israelischen Lokalzeitung veröffentlichtes Interview mit Mordechai Gur, dem damaligen israelischen Generalstabschef, aufmerksam gemacht. Das Interview wurde nach Israels erstem und weitgehend unbemerktem Einmarsch in den Libanon in jenem Jahr geführt. Der Chef der israelischen Armee sagte:

“Ich gehöre nicht zu den Leuten, die ein selektives Gedächtnis haben. Glauben Sie, dass ich so tue, als wüsste ich nicht, was wir in all diesen Jahren getan haben? Was haben wir auf der gesamten Länge des Suezkanals angerichtet? Eineinhalb Millionen Flüchtlinge!… Wir haben Ismailia, Suez, Port Said und Port Fuad bombardiert”.

Ich bin mir sicher, dass nur sehr wenige unserer Leser wissen, dass Israel nach dem Juni-Krieg anderthalb Millionen ägyptische Flüchtlinge aufgenommen hat.

Und dann wird Gur gefragt, ob er zwischen Militär und Zivilbevölkerung unterscheide:

“Bitte seien Sie ernsthaft. Wussten Sie nicht, dass das gesamte Tal von Jordanien infolge des Zermürbungskrieges [mit Jordanien] von seinen Bewohnern geleert worden war?”

Daraufhin stellte der Journalist eine Frage: “Sie behaupten also, dass die Bevölkerung bestraft werden sollte?”

“Natürlich. Und daran habe ich nie gezweifelt…Seit unserer Unabhängigkeit sind nun 30 Jahre vergangen, in denen wir gegen die zivile [arabische] Bevölkerung gekämpft haben, die die Dörfer und Städte bewohnte…”

Walid Khalidi machte den englischen Lesern den Plan Dalet bekannt, und Edward Said lenkte unsere Aufmerksamkeit in seinem bahnbrechenden Werk “The Question of Palestine” auf ein 1978 in einer israelischen Lokalzeitung veröffentlichtes Interview mit Mordechai Gur, dem damaligen israelischen Generalstabschef. Das Interview wurde nach Israels erstem und weitgehend unbemerktem Einmarsch in den Libanon in jenem Jahr geführt. Der Chef der israelischen Armee sagte:

“Ich gehöre nicht zu den Leuten, die ein selektives Gedächtnis haben. Glauben Sie, dass ich so tue, als wüsste ich nicht, was wir in all diesen Jahren getan haben? Was haben wir auf der gesamten Länge des Suezkanals angerichtet? Eineinhalb Millionen Flüchtlinge!… Wir haben Ismailia, Suez, Port Said und Port Fuad bombardiert”.

Ich bin mir sicher, dass nur sehr wenige unserer Leser wissen, dass Israel nach dem Juni-Krieg anderthalb Millionen ägyptische Flüchtlinge aufgenommen hat.

Und dann wird Gur gefragt, ob er zwischen Militär und Zivilbevölkerung unterscheide:

“Bitte seien Sie ernsthaft. Wussten Sie nicht, dass das gesamte Tal von Jordanien infolge des Zermürbungskrieges [mit Jordanien] von seinen Bewohnern geleert worden war?”

Daraufhin stellte der Journalist eine Frage: “Sie behaupten also, dass die Bevölkerung bestraft werden sollte?”

“Natürlich. Daran habe ich nie gezweifelt… Seit unserer Unabhängigkeit haben wir 30 Jahre lang gegen die zivile [arabische] Bevölkerung gekämpft, die die Dörfer und Städte bewohnte…”

Das war 1978, und wie wir wissen, dauert diese Politik bis heute an, mit schrecklichen Schauplätzen wie Sabra und Shatila, Kafar Qana im Libanon, Dschenin und dem Gazastreifen. Doch selbst als ich mir diese Gräueltaten ansah, definierten wir sie, wie andere auch, mit einer gewissen Berechtigung als ethnische Säuberung oder, wie Edward Said es nannte, als ein Projekt der Akkumulation (von Land und Macht) und der Vertreibung (von Menschen, ihrer Identität und ihrer Geschichte).

In all diesen dunklen Kapiteln habe ich gezögert, den Begriff “Völkermord” zu verwenden. Ich habe ihn nur einmal verwendet, als ich die israelische Politik gegenüber dem Gazastreifen seit 2006 als einen schrittweisen Völkermord beschrieb. Die jüngsten Tötungswellen seit Beginn dieses Jahres und der Nutzen eines weiteren Gedenkmoments rechtfertigen wahrscheinlich eine Ausweitung des Begriffs über Israels grausame Angriffe und die Belagerung des Gazastreifens hinaus.

Die Verknüpfung der Tötungen zwischen einem Zeitraum von wenigen Monaten, in dem “nur” eine kleine Anzahl von Menschen täglich erschossen wurde, und Massakern, die sich über mehr als 70 Jahre erstreckten, wird nicht ohne weiteres als Beweis für eine völkermörderische Politik akzeptiert.

Und doch ist diese Geschichte die Genealogie des Völkermords gemäß Artikel 2 der “Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes” der Vereinten Nationen, die besagt, dass die folgenden Handlungen Völkermord sind, wenn sie “in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten”:

Die Tötung von Mitgliedern der Gruppe;

Verursachen schwerer körperlicher oder geistiger Schäden bei Mitgliedern der Gruppe;

der Gruppe vorsätzlich Lebensbedingungen aufzuerlegen, die darauf abzielen, ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;

Verhängung von Maßnahmen, die Geburten innerhalb der Gruppe verhindern sollen;

Zwangsweise Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.

Ich bin mir sicher, dass einige unserer Leserinnen und Leser sagen würden, dass sie wissen, dass dies Völkermord ist. Aber niemand von uns, die wir zum Team des Palestine Chronicle gehören und generell Teil der Solidaritätsbewegung mit den Palästinensern sind, ist hier, um den Bekehrten zu predigen. Wir alle waren Teil der von der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) angeführten Bemühungen, die internationale Zivilgesellschaft davon zu überzeugen, dass Israel ein Apartheidstaat ist. Dies ist nicht nur eine Errungenschaft, auch wenn die meisten Regierungen der Welt sich immer noch weigern, dies zu tun. Es ist ein lohnenswertes Projekt, denn wenn es erfolgreich ist, wird es zu sinnvollen Sanktionen führen.

In ähnlicher Weise könnte die sehr deutliche Entfaltung der völkermörderischen israelischen Politik im Westjordanland, nicht nur im Gazastreifen, und nicht nur in jüngster Zeit, sondern seit 1948 – auch auf der Grundlage von Beweisen, die von den höchsten israelischen Generälen selbst vorgelegt wurden – es uns endlich ermöglichen, das Völkerrecht auf Palästina anzuwenden. Jahrelang haben wichtige Institutionen und Gerichte die Palästinenser im Stich gelassen und Israel Straffreiheit gewährt, vor allem aufgrund der Behauptung, es verfüge über ein unabhängiges und starkes Justizsystem. Letzteres ist im besten Fall eine unbegründete Behauptung und angesichts der jüngsten gesetzgeberischen Bemühungen in Israel eine völlig lächerliche Behauptung.

Selbst wenn die internationalen Rechtsinstitutionen in ihrer Unterstützung für die Palästinenser aufrichtiger wären, hätten sie Schwierigkeiten, israelische Führer oder Soldaten wegen des Vorwurfs der ethnischen Säuberung der Palästinenser vor Gericht zu stellen. Ethnische Säuberung” ist kein juristischer Begriff in dem Sinne, dass die Täter aufgrund dieses spezifischen Vorwurfs nicht vor Gericht gestellt werden können; sie wird vom internationalen Recht nicht als Verbrechen anerkannt. Das ist ungerecht und kann sich ändern, aber es ist die Realität, mit der wir rechnen müssen. Das Verbrechen der Apartheid ist nach dem Völkerrecht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt, und die Täter können vor Gericht gestellt werden.

Es ist wichtig, die Verwendung dieses Begriffs aus einem weiteren Grund zu erwägen. Eine verbreitete liberal-zionistische Ansicht ist, dass das, was in Palästina geschehen ist, ein kleines Unrecht ist, das begangen wurde, um ein noch schrecklicheres Unrecht zu korrigieren. Diese absurde Rechtfertigung wurde kürzlich von den neuen Definitionen der Holocaust-Leugnung begleitet, die von vielen Ländern und Universitäten angenommen wurden und die jeden Vergleich zwischen dem Holocaust und der Nakba verbieten; eine Gleichsetzung, die als Antisemitismus ausgelegt wird.

Diese beiden Annahmen sind in zweierlei Hinsicht falsch. Erstens findet das “kleine” Unrecht immer noch statt; wir wissen immer noch nicht, wie schrecklich es am Ende des Tages sein wird, aber was wir wissen, ist, dass es nicht klein ist, und es entspricht der Definition von Völkermord.

Zweitens ist dies kein Vergleich mit dem Holocaust. Hier geht es darum, dass ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das im internationalen Recht genau definiert ist, fortgesetzt werden darf. Und damit das aufhört, reicht es vielleicht nicht aus, von Apartheid und ethnischer Säuberung zu sprechen.

Angesichts dessen, was wir täglich im Westjordanland und in Jerusalem erleben, wo vor allem junge Männer und Kinder getötet werden, können und sollten wir eine prägnantere und präzisere Sprache verwenden. Dies ist auch angesichts der anhaltenden Kriminalisierung der Araber von 1948 notwendig, in deren Dörfern und Städten die israelischen Sicherheitskräfte lokale, leider palästinensische, Banden für den Staat töten lassen. Übersetzt mit Deepl.com

– Ilan Pappé ist Professor an der Universität von Exeter. Zuvor war er Dozent für Politikwissenschaft an der Universität von Haifa. Er ist Autor von The Ethnic Cleansing of Palestine, The Modern Middle East, A History of Modern Palestine: Ein Land, zwei Völker, und Zehn Mythen über Israel. Pappé wird als einer der “Neuen Historiker” Israels bezeichnet, die seit der Veröffentlichung einschlägiger britischer und israelischer Regierungsdokumente in den frühen 1980er Jahren die Geschichte der Gründung Israels im Jahr 1948 neu schreiben. Er hat diesen Artikel für die Palästina-Chronik geschrieben.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …