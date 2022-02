Aber kein Gewinn für die UNESCO sein

https://www.middleeastmonitor.com/20220215-americas-return-to-unesco-will-work-in-israels-favour/

Dieses Foto zeigt das Logo der UNESCO während der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) am 12. November 2021 am Sitz der UNESCO in Paris. (JULIEN DE ROSA/POOL/AFP via Getty Images)

Die Rückkehr Amerikas in die UNESCO wird Israel zugute kommen

Von Ramona Wadi

15. Februar 2022

2017 kündigte die Trump-Administration ihren Austritt aus der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) an und begründete dies mit “wachsenden Rückständen bei der UNESCO, der Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der Organisation und der anhaltenden anti-israelischen Voreingenommenheit bei der UNESCO”. Wenige Stunden später folgte Israel diesem Beispiel und der damalige israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnete die Organisation als “absurdes Theater”. Der damalige israelische Botschafter bei der UNO, Danny Danon, meinte: “Heute ist ein neuer Tag bei der UNO, an dem die Diskriminierung Israels einen Preis hat.” Am 1. Januar 2019 haben die USA und Israel die Organisation offiziell verlassen.

Letztes Jahr kündigten die USA jedoch ihre Absicht an, der UNESCO wieder beizutreten, “um dem chinesischen Einfluss entgegenzuwirken oder andere US-Interessen zu fördern”, berichtete Reuters. Die Jerusalem Post fügte hinzu, dass Israel nicht die Absicht habe, der Organisation wieder beizutreten, obwohl Außenminister Yair Lapid im vergangenen Jahr in Erwägung zog, in die Fußstapfen Amerikas zu treten, und argumentierte, dass Israels Abwesenheit in der UNESCO keine Auswirkungen auf die “anti-israelische Voreingenommenheit” habe. Er räumte auch ein, dass Israels Entscheidung, die UNESCO zu verlassen, es schwierig mache, die Außenpolitik zu beeinflussen.

Um wieder in die UNESCO aufgenommen zu werden, müsste der US-Kongress ein Gesetz aufheben, das Washington daran hindert, internationale Organisationen zu finanzieren, die die Palästinensische Autonomiebehörde als Vollmitglied aufnehmen. Die Entscheidung der USA soll dadurch beeinflusst worden sein, dass die UNESCO ihre Haltung gegenüber Israel geändert hat, während Amerika nach Gesprächen zwischen israelischen und US-amerikanischen Vertretern voraussichtlich einer israelfeindlichen Voreingenommenheit entgegenwirken wird.

Israel hatte sich gegen die Ausweisung palästinensischer Stätten durch die UNESCO gewehrt, die es als Auslöschung von Geschichte und Erinnerung bezeichnete. Dabei ist es egal, dass Israel auf der ethnischen Säuberung der Palästinenser und der Auslöschung ihres kollektiven Gedächtnisses und ihrer Stätten aufgebaut ist. Die vielleicht größte und offensichtlichste Auslöschung im israelischen Gedächtnis ist die Tatsache, dass der Siedlerkolonialstaat vor der Nakba (Katastrophe) von 1948 nicht existierte, so dass weder die Palästinenser noch die UNESCO dafür verantwortlich gemacht werden können, dass palästinensische Stätten, die aus der Zeit vor der Gründung Israels stammen, als “palästinensisch” bezeichnet werden.

Darüber hinaus ist es unlogisch, der UNESCO anti-israelische Voreingenommenheit vorzuwerfen, wenn man bedenkt, dass die UNESCO Stätten als israelisches Erbe anerkannt hat, darunter die “Weiße Stadt” von Tel Aviv, was bedeutet, dass die Organisation auch Israels gewaltsame siedler-koloniale Ursprünge und Existenz legitimiert hat. Sollte sich Israel entscheiden, Lapids Vorschlag zu folgen, wird die UNESCO voraussichtlich die Zahl der israelischen Kulturerbestätten erhöhen.

Es wird erwartet, dass die USA den Weg für Israels Rückkehr ebnen werden, weshalb die israelische Regierung darauf besteht, dass sie sich der Entscheidung der Regierung Biden, der UNO wieder beizutreten, nicht widersetzen wird. In der Zwischenzeit wird Israel versuchen, weitere Zugeständnisse zu erpressen, während es gleichzeitig plant, in die Organisation zurückzukehren und sich herabzulassen, die UNESCO mit seiner Anwesenheit zu beglücken, anstatt wieder aufzutauchen und sich damit zu brüsten, noch mehr palästinensisches Land, Geschichte und Erinnerung kolonisiert und angeeignet zu haben.

Diese ganze Spielerei lässt Israels Anschuldigungen, internationale Institutionen seien “anti-israelisch voreingenommen”, in sich zusammenfallen. Alle internationalen Institutionen haben Israels Ursprünge und Existenz legitimiert, trotz der Verstöße gegen das Völkerrecht und der Kriegsverbrechen, die von den zionistischen paramilitärischen Banden vor 1948 und in den Uniformen der “Israel Defence Forces” von damals bis heute begangen wurden. Das Debakel mit dem Austritt und der Andeutung einer Rückkehr ist ein Trick, um koloniale Vorteile zu erlangen, und um diese Vorteile durch internationale Resolutionen und Erklärungen anzuerkennen. Die Rückkehr Amerikas in die UNESCO wird also zu Israels Gunsten ausfallen. Andernfalls würde sie es nicht tun. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...