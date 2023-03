“In diesem Zusammenhang sollten wir Annalena Baerbock, Deutschlands grüne Außenministerin, nicht unerwähnt lassen, die genauso russophob ist wie jeder, der in Washington herumläuft. Hier spricht sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor ein paar Wochen: “Neutralität ist keine Option, denn dann steht man auf der Seite des Aggressors.” Ja, Virginia, es gibt heute genauso viele dumme Staatsmänner und Staatsfrauen wie damals.”

Der Schatzkanzler Jeremy Hunt trifft die Finanzministerin der Vereinigten Staaten Janet Yellen beim G20-Gipfel in Bengaluru. Foto von Zara Farrar / HM Treasury. Via Flickr.

Die Rückkehr der Blockfreiheit

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

2. März 2023

Der Ukraine-Konflikt als Katalysator: Ich frage mich, wie viele aufmerksame Menschen vor einem Jahr verstanden haben, dass die Intervention Russlands und die extravagante Unterstützung des Westens für das Kiewer Regime zu grundlegenden Veränderungen in der globalen Ordnung führen würde, so dass die Welt nun ein ganz anderer Ort ist und das 21. Das ist mir entgangen, muss ich sagen. Im Februar letzten Jahres konnte ich nicht ahnen, dass sich so viele Nationen, ein so großer Teil der Menschheit, so schnell in eine neue Ära begeben würden, oder dass die Grundsätze dieser neuen Ära so klar definiert sein würden.

Ich habe gewiss nicht gesehen, dass die gute alte, viel vermisste Bewegung der Blockfreien Staaten wieder auftauchen würde, nachdem sie viele Jahre in der Wildnis der Geopolitik nach dem Kalten Krieg geschmachtet hatte. Nein, nicht mit einer Erklärung wie der, die die NAM zuerst in Bandung, dem indonesischen Gebirgsort, wo Sukarno 1955 ihre Mitglieder empfing, oder in Titos Belgrad sechs Jahre später abgab, als die Bewegung sich formell als Organisation erklärte, sondern im Geiste, in dem Ethos, den die nicht-westlichen Nationen jetzt als den ihren bezeichnen.

Schauen wir zu. Meiner Einschätzung nach werden die zahlreichen nicht-westlichen Nationen, die sich zur Unterstützung der Prinzipien und Forderungen versammeln, die zuerst von der verschwundenen, aber nicht vergessenen NAM artikuliert wurden, in den kommenden Jahren die bedeutendste und entscheidendste Wende in der Weltpolitik darstellen, die wir in diesem Jahrhundert wahrscheinlich erleben werden.

Es gibt viele Möglichkeiten, die weiterreichenden Folgen des Ukraine-Konflikts zu messen. Da ist zum einen die erstaunliche Kapitulation Europas vor seinen Interessen gegenüber einer unersättlichen Zwangsverwaltung, die Amerika in seine spätimperiale Phase führt. Damit verbunden sind die bedauerlichen Treueschwüre Finnlands, Schwedens und Deutschlands – drei Nationen, deren ehrenwerte, aber nun aufgegebene Rolle darin bestand, als Brücke zwischen West und Ost zu dienen.

Dies sind Neuausrichtungen, die jeweils eine Reaktion auf die Entscheidung des Biden-Regimes sind, die Ukraine zum Schmelztiegel für die Verteidigung einer schwindenden Hegemonie zu machen.

Diese radikale neue Unterwerfung unter Washington ist selbst mit Konsequenzen verbunden. Aus Unsicherheit und einem tiefgreifenden Mangel an Visionen und Vorstellungskraft geboren, ist es eine sehr schlechte Entscheidung seitens der “Verbündeten und Partner” Amerikas und wird sie im Laufe unseres neuen Jahrhunderts in einen erheblichen Nachteil bringen. Können sie nicht hören, wie sich das Rad der Geschichte dreht?

Aber die gemeinsame Sache, die die nicht-westlichen Nationen im vergangenen Jahr untereinander entdeckt haben, ist weitaus bedeutender. Für sie hat sich die Ukraine als Katalysator im Sinne dieses Begriffs aus dem Chemielabor erwiesen: Sie hat die Lösung, sagen wir mal, geklärt. Die Russen, die Chinesen, die Inder, die Iraner, die Türken, die Mexikaner, die Argentinier und viele andere: Sie denken jetzt anders und klarer.

Auch das ist eine Neuausrichtung.

Wir können diese Neuausrichtung als das Wiederauftauchen der Blockfreiheit zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten betrachten. Die NAM, um hier die “T’s” zu markieren und die “I’s” zu kreuzen, wie ich es am liebsten tue, überlebt mit 120 Mitgliedern und einem Hauptsitz bei der UNO in New York. Aber ihre Präsenz, wenn nicht gar ihre Gründungsideale, sind mit dem Ableben ihrer Gründergeneration und seit dem Ende des Kalten Krieges, das die Welt über die Ost-West-Binarität der vorangegangenen etwa 40 Jahre hinausgeführt hat, stark reduziert worden.

Ich schreibe nicht von einem Sekretariat oder einer Bürokratie oder Brigaden von Diplomaten oder Ähnlichem. Ich meine, dass die Prinzipien, für die die NAM stand, wieder in den Vordergrund rücken. Sind wir überrascht, dass diese Prinzipien in dem Maße, wie die USA versuchen, den Planeten erneut zu spalten, wieder in den Vordergrund rücken? Ich bin es nicht. Ich bin vielmehr sehr erfreut darüber, dass eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten Ideale wiederbelebt, die erstmals in der Nachkriegs-“Unabhängigkeitsära” artikuliert wurden.

Ich habe diese Ideale schon früher an dieser Stelle erwähnt. Sie beruhen auf den Fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz, die Zhou En-lai in den frühen 1950er Jahren formulierte und dann nach Bandung mitnahm. Dabei handelt es sich, vereinfacht gesagt, um die gegenseitige Achtung der Souveränität und der territorialen Integrität, den Verzicht auf Aggression, die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer, die Gleichheit unter den Nationen und – das ist der springende Punkt bei den anderen vier – die friedliche Koexistenz.

Viele nicht-westliche Staaten haben in den letzten Jahren immer deutlicher gemacht, dass sie diese Prinzipien als Grundlage einer Weltordnung des 21. Jahrhunderts betrachten. Ich möchte noch einmal auf die chinesisch-russische Gemeinsame Erklärung über die internationalen Beziehungen zu Beginn einer neuen Ära hinweisen, die am Vorabend der russischen Intervention in der Ukraine veröffentlicht wurde – der Zeitpunkt ist wichtig. Wenn Sie eine Erklärung nach Art von Bandung oder Belgrad wollen, kommt diese Erklärung dem sehr nahe. Die Grundsätze der NAM ziehen sich durch das gesamte Dokument. Sie lassen sich leicht daran erkennen, dass das Dokument darauf besteht, dass das Völkerrecht und die UN-Charta die Grundlage für die im Titel genannte neue Ära bilden müssen.



Haben Sie die Sitzung der Gruppe der 20 in Bangalore letzte Woche und die jetzige verfolgt? Das ist ein weiterer typischer Fall. Die westlichen Medien haben nicht viel darüber berichtet, weil es sich um eine chaotische Konfrontation zwischen westlichen und nicht-westlichen Mitgliedern handelte, und die ersteren haben sich als völlig rückständig erwiesen, verloren in einer Vorstellung von ihrem Platz in der globalen Ordnung, die wenig mit den sich abzeichnenden Realitäten zu tun hat, die für jeden offensichtlich sind, der bereit ist, die Welt im Jahr 2023 genau zu betrachten.

Die G-20 trat erstmals am Ende des letzten und zu Beginn des neuen Jahrhunderts zusammen. Sie wurde als Weiterentwicklung der Gruppe der 7 konzipiert und brachte Außenminister, Finanzminister und Zentralbankgouverneure aus 20 westlichen und nicht-westlichen Ländern zusammen, um die zunehmende Bedeutung von Mächten mit mittlerem Einkommen wie China, Russland, Indien, Brasilien, Argentinien, Mexiko und Südafrika zu berücksichtigen. Das Thema jeder Sitzung sind gemeinsame Interessen: Finanzstabilität, internationaler Handel, Klima, Hilfe für die ärmsten Länder und so weiter.

Überlassen Sie es den Amerikanern. Angeführt von Janet Yellen, der Finanzministerin und wortgewandten Vertreterin der neoliberalen Orthodoxie, hielten es westliche Beamte für eine gute Idee, die Gelegenheit zu nutzen, um andere G-20-Mitglieder gegen Russland und dessen Intervention in der Ukraine auf Linie zu bringen. So verbrachten sie ihre Zeit damit, die anderen Anwesenden – fast alle anderen G-20-Mitglieder, die nicht der Gruppe der 7 angehören – zu überreden, ein Kommuniqué zu unterzeichnen, in dem sie Moskau verurteilen und ihre einheitliche Unterstützung für Kiew erklären.

Das Treffen der G-20-Außenminister am Donnerstag war nicht mehr als eine Wiederholung des Üblichen. In amerikanischen Medienberichten wurde viel über die erste Begegnung von Antony Blinken mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow seit Beginn der russischen Intervention vor einem Jahr berichtet. Vielleicht wurde mehr gesagt, als der Außenminister verlauten ließ, aber ich bezweifle es. Soweit berichtet wurde, hat Blinken seinen Landsleuten zu Hause eine weitere Vorstellung geboten: Ich habe ihm gesagt, dass dies ein Angriffskrieg Russlands ist, ich habe ihm gesagt, dass wir die Ukraine so lange unterstützen werden, wie es nötig ist, und so weiter. Nichts Neues von dem Mann, der nichts zu sagen hat.

Das westliche Kontingent kam in Bangalore nicht weiter. Die nicht-westlichen Mitglieder wehrten sich energisch gegen den Versuch der G-7-Gruppe, sie zu zwingen, die von den USA geführte Kampagne zur Isolierung Russlands zu unterstützen und sich hinter die Unterstützung für die Ukraine zu stellen. Am Ende gab es kein Kommuniqué, sondern nur ein “Summary and Outcome Document”, in dem mit vielen Worten eingeräumt wird, dass die Tagung ein Reinfall war.

Was auch immer Sie von Yellen gehalten haben mögen, als sie als Vorsitzende der Federal Reserve ihre Zeit damit verbrachte, sich mit Zinssätzen herumzuschlagen, in Staatsangelegenheiten ist sie eine taube Niete, die die Strömungen der Weltpolitik einfach nicht lesen kann. Haben Sie in letzter Zeit viel von ihrer Ölpreisobergrenze gehört, die die Welt mit ins Boot holen sollte, als Washington versuchte, eine Obergrenze für den Preis, den Russland für ein Barrel Rohöl verlangen kann, durchzusetzen? Nein, das dachte ich auch nicht. Warum war sie die Ansprechpartnerin der Regierung Biden bei dieser G-20-Sitzung? Ich nehme an, wenn Blinken die Alternative war, hat die Wahl eine gewisse Logik.

In Bangalore schienen beide davon auszugehen, dass das Gerede, das die USA routinemäßig verbreiten, um ihre Absichten zu verschleiern, die Oberhand behalten würde. “Die Ukraine kämpft nicht nur für ihr Land, sondern auch für die Erhaltung der Demokratie und friedlicher Verhältnisse in Europa”, erklärte Yellen. Über die russische Intervention sagte sie: “Das ist ein Angriff auf die Demokratie und die territoriale Integrität, der uns alle beunruhigen sollte.”

Dies ist die Standardroutine der Biden-Regierung. Ereignisse als ideologische und emotionale Angelegenheiten darstellen und so tun, als seien Politik und Geschichte unwichtig. So hohl und müde. Es fehlt an Ernsthaftigkeit.

Die Rhetorik von Yellen hat nicht überzeugt, ganz zu schweigen von der Rhetorik von Blinken. Die Präsentationen der beiden in Bangalore könnten als der Anfang vom Ende der G-20 in die Geschichte eingehen. Dies wäre ein weiteres Opfer des neuen Kalten Krieges, in den die Regierung Biden uns alle hineinziehen will, eine weitere Veränderung im Erscheinungsbild des 21.

Die anwesenden nicht-westlichen Nationen hatten ihre Position zur Ukraine-Krise schon lange vor Bangalore deutlich gemacht. Es ist wichtig, die Nuancen zu beachten. Nein, wir billigen den Krieg in der Ukraine nicht. Nein, wir werden die russische Intervention nicht verurteilen. Ja, wir sind uns darüber im Klaren, dass der Westen für die Provokation dieses Konflikts mitverantwortlich ist. Ja, es tut uns leid, aber die Frage, ob Russland gegen eines der fünf Prinzipien verstoßen hat, wird durch das Verhalten der westlichen Mächte im Vorfeld dieses Krieges erschwert. Ja, der Westen hätte ihn mit diplomatischen Mitteln verhindern können und müssen, bevor er begann. Ja, wir wollen, dass die Angelegenheit jetzt auf dem Verhandlungswege geregelt wird.

Das ist die Essenz der NAM-Prinzipien in der angewandten Form des 21.

Ich weiß, dass Gesprächsrunden wie die G-20 nur von begrenztem Interesse sind, aber das, was im schönen, gepflegten Bangalore geschah, hat uns etwas Wichtiges zu sagen. Eigentlich drei Dinge.

Erstens zeigt sich darin die absolute Unfähigkeit Washingtons, die Welt mit anderen als manichäischen Begriffen zu sehen. Viele Demokraten hielten Bushs II. “Ihr seid für uns oder für die Terroristen” nach den Anschlägen vom 11. September für eine plumpe Formulierung. Das ist Unsinn. Das ist genau der Rahmen von Yellens Position im Zusammenhang mit der Ukraine. Das ist die Art und Weise, wie diejenigen, die vorgeben, Amerika zu führen, darauf bestehen, die Welt zu ordnen, und zu sagen, dass dies diese Nation im 21. Jahrhundert nirgendwohin bringen wird, ist zu milde ausgedrückt.

Zweitens ist Bangalore ein Gradmesser für die Entschlossenheit, mit der sich die nicht-westlichen Nationen gegen Washingtons Fortführung des Zweiten Kalten Krieges wehren. Es ist zwar traurig zu sehen, wie sich die Welt erneut spaltet, wie es im ersten Kalten Krieg der Fall war, doch sind Konflikte und Konfrontationen unvermeidlich, solange die westlichen Mächte durch stumpfe Instrumente wie Janet Yellen vertreten werden.

Drittens werden die USA und der Rest des Westens das informelle Wiederauftauchen der NAM, deren Grundsätze von nicht-westlichen Nationen unterstützt werden, nicht gerade mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Erinnern wir uns: Während des Ersten Kalten Krieges wurden diejenigen, die sich zur Blockfreiheit zwischen den westlichen und östlichen Blöcken bekannten, als Kryptokommunisten, Dummköpfe Moskaus oder törichte Wanderer abgetan. Wir erleben das Gleiche noch einmal, und wir sollten nicht überrascht sein: Wir wissen seit vielen Jahren, dass Nationen, die im Interesse ihres Volkes selbständig denken, zu den Dingen gehören, die der neoliberale Westen nicht tolerieren kann.

Vielleicht haben Sie die Berichte darüber zur Kenntnis genommen, dass Südafrika und Russland – und ich glaube, auch China – Anfang dieses Monats gemeinsame Marineübungen vor der südafrikanischen Küste begonnen haben. Dies spiegelt das Wachsen der Beziehungen zwischen Moskau und Pretoria wider, und das ist keine Überraschung: Die Sowjets unterstützten den African National Congress, die heutige Regierungspartei, in ihrem Kampf gegen die Apartheid, während der Westen auf der anderen Seite stand. Lawrow war einen Monat zuvor zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Naledi Pandor in Südafrika.

Soweit ich es verstanden habe, bedeutet “blockfrei” “nicht verbündet”, nicht mit dieser Seite, nicht mit der anderen. Die Amerikaner sprechen diese Sprache nicht, und es ist bemerkenswert, wie eifrig die Europäer seit dem Ausbruch der Ukraine-Krise auch nicht mehr sind. Washington und die europäischen Hauptstädte regen sich über die Marineübungen und die insgesamt enger werdenden Beziehungen zwischen Südafrika und der Russischen Föderation auf – was natürlich ausschließlich die Angelegenheit von Pretoria und Moskau ist und nichts mit “Parteinahme” zu tun hat. Die Südafrikaner “entfernen sich immer weiter von einer bündnisfreien Position”, so ein Sprecher der EU gegenüber der New York Times.

In diesem Zusammenhang sollten wir Annalena Baerbock, Deutschlands grüne Außenministerin, nicht unerwähnt lassen, die genauso russophob ist wie jeder, der in Washington herumläuft. Hier spricht sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor ein paar Wochen: “Neutralität ist keine Option, denn dann steht man auf der Seite des Aggressors.” Ja, Virginia, es gibt heute genauso viele dumme Staatsmänner und Staatsfrauen wie damals.

Es war Nachrichtensprache während des Ersten Kalten Krieges, und es ist auch diesmal Neusprech. Ihr könnt euch blockfrei nennen, solange ihr euch mit dem Westen verbündet. Andernfalls ist man auf der Seite der “Sie” in unserer “Sie oder wir”-Formulierung: Das ist die allgemein verbreitete westliche Position.

Vor einigen Monaten veröffentlichte die Universität Cambridge die Ergebnisse verschiedener Umfragen, die sie in 137 Ländern durchgeführt hatte, um deren Ansichten über den Westen, Russland und China zu ermitteln. A World Divided: Russia, China and the West ist ein 38-seitiger Bericht, der hier gelesen werden kann. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass von den 6,3 Milliarden Menschen, die nicht dem Westen angehören, 66 Prozent – also drei Viertel der Weltbevölkerung – eine positive Einstellung zu Russland haben; bei China sind es 70 Prozent.

Es ist wichtig, dass wir uns diese Zahlen zu Gemüte führen. Sie enthalten einige Feinheiten.

Die Gefühle, die sie widerspiegeln, leiten sich zum großen Teil aus der Geschichte ab. Die Russen und Chinesen standen dem Nicht-Westen bei der Entkolonialisierung zur Seite. Beide waren prominente Stimmen in der alten NAM. In Anbetracht der schlechten Bilanz Amerikas in beiden Bereichen können wir dies als Maßstab dafür nehmen, wie die Vergangenheit Washington in den Hintern beißt.

Gleichzeitig können wir die positive Stimmung gegenüber Russland und China nicht als im Wesentlichen antiamerikanisch deuten. Moskau und Peking haben dies in ihrer gemeinsamen Erklärung vor einem Jahr deutlich zum Ausdruck gebracht, und viele andere haben dasselbe gesagt: Die USA und ihre atlantischen Verbündeten sind willkommen, wenn eine neue Weltordnung Gestalt annimmt. Was der Nicht-Westen ablehnt, ist jede Andeutung einer Hegemonie, auf die Washington und seine Verbündeten bestehen. Es ist wichtig, sich diese Unterscheidung immer wieder vor Augen zu führen, vor allem wenn wir immer wieder lesen, dass das Projekt darin besteht, den Westen zu unterwandern.

Die Szene in Bangalore wird sich in den kommenden Jahren noch viele Male wiederholen. Diese Ereignisse müssen beobachtet und als das verstanden werden, was sie sind und was sie nicht sind. Sie werden einen der wichtigsten Konflikte unserer Zeit widerspiegeln. Der ursprünglichen NAM gelang es nicht, Washingtons Neuordnung der Welt in feindliche Blöcke zu verhindern; der Westen unterdrückte ihre Bestrebungen, löschte sie aber nicht aus. Die nicht-westlichen Nationen, die jetzt stärker sind, während die USA schwächer werden, haben dieses Mal weitaus bessere Chancen auf Erfolg. Ob sie den Westmächten feindlich gesinnt sind, müssen die Westmächte selbst entscheiden. Übersetzt mit Deepl.com

