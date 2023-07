As millions of Ukrainian women and children fled into the supposed safety of NATO, their new hosts were researching how to rape them. ❗️Join us…

Die Schande der NATO – die Epidemie des Menschenhandels in der Ukraine

von Declan Hayes

23. Juli 2023

Während Millionen von ukrainischen Frauen und Kindern in die vermeintliche Sicherheit der NATO flohen, erforschten ihre neuen Gastgeber, wie sie vergewaltigt werden können.

Da unser Ziel darin besteht, die Schuldigen am ukrainischen Kindersexhandel zu identifizieren und gleichzeitig die Unschuldigen zu entlasten, folgen wir demselben allgemeinen Weg wie in meinem früheren Artikel vom 15. Juli. So gehen wir erneut auf die gefälschten Anklagen gegen bestimmte russische Staatsbürger ein, bevor wir den Handel sowohl innerhalb der Ukraine als auch von der Ukraine in weiter westlich gelegene Länder untersuchen, sowie die Porta-Partys des Weißen Hauses und weitere Enthüllungen über den Kindersexhandel nach Irland im Zusammenhang mit dem MI6 überprüfen, damit andere eine solidere Grundlage für ihre Arbeit haben. Auch wenn die im Folgenden angeführten Beweise darauf hindeuten, dass es einen Berg von Missbrauch gibt, den die Behörden in Washington, Dublin und Kiew absichtlich ignorieren, weil er nicht in ihre ruchlosen Pläne passt, muss die Sammlung dieser Beweise als Vorstufe zur Erlangung von Gerechtigkeit für die Opfer durch Bemühungen wie diese fortgesetzt werden.

Russen im Visier

Die NATO-Vertreter haben die russische Kinderbeauftragte Maria Lvova-Belova zusammen mit dem russischen Präsidenten Putin des offenbar beispiellosen Kriegsverbrechens beschuldigt, rund 20.000 ukrainische Kinder nach Russland verschleppt zu haben. Da Putin den Gang eines Revolverhelden aus seinen jüngeren Tagen als Sicherheitsbeamter beibehalten hat und Lvova-Belova Mutter von über 20 leiblichen und adoptierten Kindern ist und mit einem Priester der russisch-orthodoxen Kirche verheiratet ist, der sie offenbar treu ergeben ist, bilden sie für jeden neutralen Beobachter, der herauszufinden versucht, was die vom MI6 finanzierten ukrainischen Medien hier vorhaben, ein verdächtig seltsames Paar.

Tatsache ist, dass die russischen Behörden mit 20.000 betreuungsbedürftigen Kindern konfrontiert waren und diese Aufgabe, soweit dies möglich war, an die russisch-orthodoxe Kirche und verbündete Organisationen wie den Allrussischen Kongress der Bewegung der Kinder und Jugendlichen delegierten, wo Lvova-Belova besonders aktiv war.

Dies gab den ukrainischen Nazis, die über die Antichristen des religiösen Informationsdienstes der Ukraine mit dem Orwellschen Namen arbeiten, den Heuchlern der lateinisch-katholischen Kirche, die mit ihnen im Bunde stehen, und anderen opportunistischen Einrichtungen, die der NATO verpflichtet sind, Munition, um Russland im Allgemeinen und seine orthodoxe Kirche und verbündete Einrichtungen im Besonderen anzugreifen. Auf dieser Grundlage fahren wir fort.

Kindersoldaten

Sogar die Tarnorganisationen der NATO räumen die Gefahren ein, denen die angeblich gehandelten ukrainischen Kinder ausgesetzt wären, wenn sie als Kindersoldaten in Zelenskys zum Untergang verurteilter Wehrmacht eingesetzt würden. Bereits im April 2022 meldete UNICEF, dass fast zwei Drittel der 7,5 Millionen ukrainischen Kinder vertrieben wurden und dass 80 % von ihnen dringend Bargeld oder finanzielle Unterstützung benötigen. In dem Artikel ist auch von ukrainischen Kindern die Rede, die in der Türkei, in Slowenien und Ungarn in die Kindersexindustrie gezwungen werden.

In dem Artikel werden zwar vage Anschuldigungen gegen Russland und seine Verbündeten erhoben, doch da diese Anschuldigungen fast immer im passiven Fall vorgebracht werden, entbehren sie, wie die spezifischeren Anschuldigungen der NATO gegen Lvova-Belova, höchstwahrscheinlich jeglicher Grundlage, sondern sind nur krasse NATO-Propaganda, um ihren skrupellosen Krieg zu gewinnen.

Der Abschaum der Erde

Arthur Koestlers Abschaum der Erde erzählt, wie Vertriebene wie er vor Hitlers unaufhaltsamem Moloch flohen, der alles, was sich ihm in den Weg stellte, platt machte. Als die Wehrmacht Frankreich überrannte, schoss die Luftwaffe mit Maschinengewehren auf Tausende von fliehenden Frauen und Kindern, nicht so sehr aus Rachsucht, sondern weil sie der amerikanischen Maxime folgte, alles und jeden niederzumähen, der sich bewegte. Der Krieg bleibt das hässlichste aller Geschäfte.

Der Krieg ist die Hölle, wie die amerikanischen Kriegsverbrechen von einem Ende des Globus bis zum anderen bezeugen, und ob es sich nun um den Fall Frankreichs oder die Befreiung von Mariupol handelt, Kinder sind die leichtesten und verwundbarsten Ziele. Ich habe es in South Armagh gesehen, wo britische Fallschirmjäger die 12-jährige Majella O’Hare niederschossen, weil sie zur Kirche ging, und in Damaskus, wo armenische Mütter ihre Kinder evakuieren mussten, damit ihnen nicht die Beine von amerikanischen Granatsplittern abgetrennt wurden.

Hier sind die Berichte von über 100.000 japanisch-amerikanischen Kindern, die während des Zweiten Weltkriegs in den Vereinigten Staaten wie Hunde behandelt wurden. Und hier finden Sie weitere Berichte über dieses rassistische Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das japanisch-amerikanischen Kindern und nicht italienisch-amerikanischen oder deutsch-amerikanischen Kindern angetan wurde. Hier finden Sie Berichte über die Internierung serbischer Kinder durch die Kroaten während desselben Krieges.

Und hier ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das sich kürzlich in der Westukraine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zuschulden kommen ließ, und das die schreckliche Behandlung von Kindern während der Kriege der letzten 100 Jahre untersucht. Polnische Kinder, die in Deutschland interniert waren, russische Kinder während der Hungersnot 1921-23, der Spanische Bürgerkrieg, Jugoslawien 1942, tschechoslowakische Juden 1944, Kaschmir, Griechenland, Laos, der Völkermord des MI6 in Biafran, Thailand, Afghanistan, Ruanda, Peru, Südsudan, Liberia, Syrien, Kongo, Gaza.

Und obwohl das nur der Anfang ist, bezweifle ich, dass Kardinal Matteo Zuppi, der auf Anweisung von Papst Franziskus arbeitet, irgendetwas davon erwähnte, als er „die ‚Fürsprache‘ des Vatikans für die Rückkehr der geschätzten 19.000 ukrainischen Kinder, die seit der erneuten Invasion am 24. Februar 2022 nach Russland gebracht wurden“ diskutierte, als er kürzlich Creepy Joe Biden im Weißen Haus traf.

Und dann sind da noch die weltberühmten Wiener Sängerknaben, die während des Zweiten Weltkriegs in Australien interniert waren und laut diesem Artikel Glück hatten, denn „drei andere Knaben, die ursprünglich mit dem Chor auf Tournee gehen sollten, deren Pläne aber durch Stimmbruch zunichte gemacht wurden, kämpften schließlich für die deutsche Armee. Alle drei starben an der russischen Front“. Da Erzkollaborateur Kardinal Zuppi kein Erzbischof Daniel Mannix ist, könnte man Lvova-Belova verzeihen, wenn sie annimmt, dass es Seiner Eminenz gefallen würde, wenn die Kinder in ihrer Obhut ihre Chancen inmitten des Gemetzels dieses unnötigen Krieges wahrnehmen würden. Oder vielleicht im Irak, wo die Amis mehr als eine Million Kinder aus purer Lust und Laune ermordet haben, oder im Jemen, wo mehr als 400.000 Menschen, die Hälfte davon Kinder, für die hegemonialen Ziele der NATO umgekommen sind.

Bidens Porta-Partys

Oder, wenn es nach den Beweisen aus Washington geht, mit einer der Porta-Partys der Bidens, die die US-Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene kürzlich aufgedeckt hat, indem sie zeigte, wie Hunter Biden Sex mit minderjährigen Prostituierten hatte, Prostituierte illegal über die Staatsgrenzen schmuggelte, Kokain von ihrem Hintern schnupfte und dies alles als legitime Steuerabzüge geltend machte.

Die Tatsache, dass im Kriegsraum des Weißen Hauses handelsübliche Mengen Kokain gefunden wurden, ist nicht nur ein weiteres Indiz dafür, dass das Biden-Regime ein Hort der Verderbtheit ist, sondern erinnert auch an die Eskapaden von Jeffrey Epstein, der, damit wir es nicht vergessen, den Serien-Sexualstraftäter und Serien-Kriegsverbrecher POTUS Bill Clinton bei zahllosen Gelegenheiten in seine Orgy-Island-Honigfalle mitnahm, höchstwahrscheinlich, um, wie es der damalige Vize-POTUS Biden wahrscheinlich auch tun würde, an den gefangenen Kindern zu schnüffeln, die sie dort verschleppten.

Nimm mich mit nach Hause zu Mayo

Porta-Partys sind weder Dubai noch dem Weißen Haus vorbehalten. Wie mein früherer Artikel gezeigt hat, ist sogar das entlegene Mayo in Irland mit von der Partie. Take Me Home To Mayo“ ist ein eingängiger Song zum Gedenken an Michael Gaughan aus Mayo, der zusammen mit seinem Kollegen Frank Stagg im Hungerstreik in London starb. Neben den Schleppern, die nach 5:00 Uhr gezeigt werden, wie sie Staggs Sarg tragen, ist die schändliche Art und Weise, wie Staggs sterbliche Überreste behandelt wurden, von Interesse, da sein Bruder Emmet, der lange Zeit ein führendes Mitglied der irischen Labour Party war, mit einer Verwarnung davonkam, nachdem er auf dem Gelände des irischen Präsidenten bei einer Porta-Party mit einer minderjährigen männlichen Prostituierten erwischt worden war. Da dies höchstwahrscheinlich nicht Emmets erstes Rodeo war und er sich vehement dagegen gewehrt hatte, dass sein Bruder in Würde beerdigt wurde, könnte man annehmen, dass der MI5 Jeffrey Epstein auf ihn angesetzt hat.

Da Pastor Clifford Peeples, der während der so genannten irischen Unruhen an der Spitze einiger der berüchtigtsten antikatholischen Todesschwadronen des MI6 stand, nun im Auftrag des MI6 in der Ukraine denselben schmutzigen Krieg gegen orthodoxe Christen führt, muss man die lenkende Hand des MI6 und der CIA darin sehen, warum die obersten Verantwortlichen des Vatikans mit solch berüchtigten Sektenschlächtern zusammenarbeiten.

Aber selbst wenn Peeples und seine Kriegsverbrechen nur ein Nebenschauplatz wären, geben Irlands amerikanische Oberherren aus ihren eigenen ruchlosen Gründen bereitwillig zu, dass Irland eine wichtige Drehscheibe für den Kindersexhandel ist, da die Clintons große Verstecke südlich von Dublin haben, wie Tusla, Irlands berüchtigte, nicht zweckdienliche Kinderschutzbehörde, einräumt, dass zahlreiche ukrainische Kinder verschwunden sind, und da es weitere dokumentierte Beweise dafür gibt, dass gefährdete ukrainische Kinder nach Irland verschleppt wurden, müssen die Betreiber dieser Porta-Partys – Iren und Ukrainer gleichermaßen – sehr ernste Fragen beantworten.

Das Zentrum für Kinderhandel des MI6-Agenten Volodymyr Zelensky

Die Ukraine ist seit Anfang der 1990er Jahre ein Herkunfts-, Transit- und Zielland für den Menschenhandel. Männer, Frauen und Kinder werden zum Zweck der Zwangsarbeit, des Bettelns, der sexuellen und anderen Formen der Ausbeutung gehandelt. Das sind nicht meine Worte, sondern die von USAID, das zusammen mit dem National Endowment for Democracy eines der wichtigsten Subversionswerkzeuge der CIA ist.

Obwohl USAID neben Polen und der Türkei auch Russland beschuldigt, belegen ihre eigenen Zahlen nicht ihre russophobe Anschuldigung, da sie behaupten, die meisten gefährdeten Personen befänden sich in den westlichen Oblasten, die an die NATO-Frontstaaten angrenzen, wo, wie diese Pro-NATO-Quelle behauptet, die Internet-Suche nach ukrainischen Flüchtlingspornos stark zugenommen hat.

Nur damit Sie verstehen, dass diese Millionen ukrainischer Frauen und Kinder, die in die vermeintliche Sicherheit der NATO geflohen sind, von ihren neuen Gastgebern nach Möglichkeiten der Vergewaltigung gesucht wurden. In dem Artikel werden dann Fälle aus Polen und anderen russophoben Brutstätten angeführt, in denen ukrainische Frauen und Kinder angemacht wurden.

Der Pro-NATO-Artikel zitiert einen Bericht aus dem Jahr 2016 „über die Epidemie des Menschenhandels in der Ukraine, die nach wie vor eine der berüchtigtsten Quellen des Menschenhandels in Europa ist. Seit 1991 wurden laut einem Bericht der Internationalen Organisation für Migration (IOM) von Mitte 2015 mehr als 160.000 Männer, Frauen und Kinder für Arbeit, Sex, Zwangsbettelei und Organentnahme ausgebeutet“.

Ein Teil des Grundes dafür ist, dass UNICEF und ähnliche Gruppen diese nicht enden wollenden Tragödien nur als Vorwand benutzen, um an ihren selbstsüchtigen Sammelbüchsen zu rütteln und zig Millionen von der NATO zu bekommen, unter der Bedingung, dass sie nach der Pfeife der NATO tanzen. So war es im von der ISIS besetzten Syrien und so ist es in der von Nazis verseuchten Ukraine. Es ist nicht nur falsch, sondern muss als ebenso falsch und böse entlarvt werden wie die Übertragung ihrer eigenen Kriegsverbrechen auf Maria Lvova-Belova. Übersetzt mit Deepl.com