Der WikiLeaks-Herausgeber ist nur in einem Punkt schuldig, schreibt James Bovard: Er hat das göttliche Recht der US-Regierung verletzt, dem amerikanischen Volk die Augen zu verbinden.

Präsident Joe Biden an Bord von Marine One im Februar. (Weißes Haus /Adam Schultz)



Wenn Biden einen Krieg gegen die Geheimhaltung führt, dann lasst Assange frei

Die Stiftung Zukunft der Freiheit

Von James Bovard

3. Mai 2023

“Eine selbstbewusste Regierung, die keine Angst vor der Wahrheit hat, umarmt eine freie Presse”, verkündete Außenminister Anthony Blinken. Doch er bezog sich damit nur auf das harte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Journalisten in Hongkong Anfang letzten Jahres. Leider versucht die Regierung Biden weiterhin, einen der wichtigsten Wahrheitsverkünder unserer Zeit zu vernichten.

Julian Assange ist seit vier Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien eingesperrt. Ursprünglich wurde Assange 2019 wegen “Verschwörung zum Eindringen in Computer” angeklagt, weil er dem Army Corporal Bradley (später Chelsea) Manning Ratschläge zum Umgang mit Regierungsdateien gegeben haben soll. Aber alle Beamten der Nationalen Sicherheitsbehörde, die sich verschworen haben, illegal in die persönlichen Computer von Amerikanern einzudringen, werden nicht angeklagt, und das Gleiche gilt für die Präsidenten, die ihre Verbrechen gebilligt haben.

Es begann mit WikiLeaks

Assange wurde von der US-Regierung ins Visier genommen, nachdem seine Organisation WikiLeaks Hunderttausende von US-Dokumenten veröffentlicht hatte, darunter auch Enthüllungen über Verbrechen des US-Militärs an der afghanischen und irakischen Zivilbevölkerung.

In einem Bericht des Christian Science Monitor aus dem Jahr 2010 hieß es, es sei “unklar, wie die Amerikaner auf die Enthüllungen über das offensichtlich wahllose Töten von afghanischen Zivilisten” durch die amerikanischen Streitkräfte reagieren würden. Doch die Schlagzeile des Monitor brachte das Urteil in Washington auf den Punkt: “Die Antwort des Kongresses auf WikiLeaks: Erschießt den Boten”. Vizepräsident Joe Biden prangerte Assange als “High-Tech-Terrorist” an.

“Don’t Shoot the Messenger”-Poster von Julian Assange vor der ecuadorianischen Botschaft in London, August 2012. (Chris Beckett, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Die Obama-Regierung prüfte den Fall gegen Assange und kam zu dem Schluss, dass er nicht strafrechtlich verfolgt werden kann, ohne einen Präzedenzfall zu schaffen, der die Pressefreiheit gefährdet. Aber diese Sorge hat die Trump-Administration nicht behindert. Als sich das Justizministerium 2019 darauf vorbereitete, den Hammer gegen Assange fallen zu lassen, protestierten mehrere Organisationen.

Die ACLU warnte, dass die strafrechtliche Verfolgung von Assange wegen der Veröffentlichung von WikiLeaks “verfassungswidrig” wäre und einen “gefährlichen Präzedenzfall für US-Journalisten schaffen würde, die routinemäßig gegen ausländische Geheimhaltungsgesetze verstoßen, um Informationen zu liefern, die für das öffentliche Interesse wichtig sind.”

Trevor Timm von der Freedom of the Press Foundation erklärte: “Jede Anklage, die gegen WikiLeaks wegen ihrer Veröffentlichungstätigkeit erhoben wird, stellt eine tiefgreifende und unglaublich gefährliche Bedrohung für die Pressefreiheit dar.”

Nach der Anklageerhebung gegen Assange erklärte ein Leitartikel der New York Times, die Anklage ziele “direkt auf das Herz des Ersten Verfassungszusatzes” und werde “eine abschreckende Wirkung auf den amerikanischen Journalismus haben, wie er seit Generationen praktiziert wird.”

Trump und Clinton gemeinsam gegen Assange

Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt im Jahr 2016. (oriana.italy, Flickr)

Nach der ersten Anklageerhebung fügte Trumps Justizministerium 17 Anklagen gegen Assange hinzu, weil er angeblich gegen das Spionagegesetz verstoßen hat, weil er geheime Informationen weitergegeben hat.

Das Spionagegesetz ist ein Relikt aus dem Ersten Weltkrieg, das von den Präsidenten zunehmend dazu benutzt wird, die Aufdeckung von Verbrechen der US-Regierung im In- und Ausland zu unterdrücken. Assange drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Gefängnis, aber seine Anwälte kämpfen gegen die Auslieferung durch Großbritannien. Wenn die Briten Assange an die US-Regierung ausliefern, hat er so gut wie keine Chance auf einen fairen Prozess, da die Strafverfolgung nach dem Espionage Act vor Bundesgerichten manipuliert wird.

[Zum Thema: Wie Amerikas Official Secrets Act Julian Assange in die Falle lockte]

Nachdem Großbritannien den Forderungen der US-Regierung nachgekommen war, Assange zu verhaften, rühmte sich der britische Außenminister Jeremy Hunt, die Verhaftung zeige, dass “niemand über dem Gesetz steht”. Außer den Regierungen, deren Verbrechen WikiLeaks und Assange aufgedeckt haben.

Die ehemalige Außenministerin und demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton erklärte, dass die Anklagen beweisen, dass Assange sich für seine Taten verantworten muss”. Doch die Verhaftung von Assange hinderte Legionen von hinterhältigen Politikern und Bürokraten nicht daran, die amerikanische Öffentlichkeit weiterhin zu täuschen. In Wirklichkeit hat die Anklage gegen Assange nur bewiesen, dass kein Regierungskritiker “über dem Gesetz steht”.

Hillary Clinton im Wahlkampf für die Präsidentschaft in West Des Moines, Iowa, Januar 2016. (Gage Skidmore, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Das Washingtoner Establishment stellte Assange an den Pranger, weil er geheime Informationen weitergegeben hatte. Innerhalb der Gürtellinie werden Verschlusssachen als heilige Reliquie betrachtet, die nicht preisgegeben werden dürfen, ohne die Nation zu schädigen. Wie viele Verschlusssachen werden heutzutage vom FBI bestätigt? Billionen von Seiten pro Jahr. Doch jede Information, die als Verschlusssache eingestuft ist, wird sakrosankt – zumindest für die Bürokraten, die ihr Handeln vor den Bürgern verbergen. Der Status quo läuft auf Billionen von Sternchenausnahmen für die Selbstverwaltung der Amerikaner hinaus.

Die politischen Entscheidungsträger in Washington ignorierten die Enthüllungen von WikiLeaks und weiteten die Rolle des US-Militärs im Afghanistan-Konflikt aus. Die Gräueltaten gingen weiter und trugen dazu bei, die afghanische Bevölkerung gegen das US-Militär und die Regierung in Kabul aufzubringen, die als Marionette Washingtons angesehen wurde. Als das afghanische Militär im Jahr 2021 wie ein Kartenhaus zusammenbrach, waren die politischen Entscheidungsträger in Washington fassungslos über den blitzartigen Triumph der Taliban. Aber sie waren nur deshalb schockiert, weil sie die von WikiLeaks enthüllten Wahrheiten ignoriert hatten.

US-Soldaten und Afghanen beim Einsteigen in eine C-17 Globemaster III auf dem internationalen Flughafen Hamid Karzai am 21. August, nachdem die Taliban Kabul erobert hatten. (U.S. Air Force, Brennen Lege)

Die Bundesbehörden haben nicht bewiesen, dass eine der von WikiLeaks veröffentlichten Informationen falsch war. Bei der Gerichtsverhandlung gegen Corporal Manning, dem die Dokumente zugespielt wurden, konnten die Staatsanwälte nicht nachweisen, dass die von WikiLeaks veröffentlichten Informationen zum Tod einer einzigen Person in Afghanistan oder im Irak geführt hätten. Diese Schlussfolgerung wurde 2017 durch eine Untersuchung von PolitiFact bestätigt. Sogar Biden räumte 2010 ein, dass “ich nicht glaube, dass die WikiLeaks-Enthüllungen einen substanziellen Schaden verursacht haben”. Aber Assange war schuldig, das göttliche Recht der US-Regierung verletzt zu haben, dem amerikanischen Volk die Augen zu verbinden.

Nachdem Großbritannien Assange verhaftet hatte, rief Senator Joe Manchin aus, dass Assange “unser Eigentum ist und wir die Fakten und die Wahrheit von ihm erfahren können”. Aber Manchin hatte keine Vorschläge, wie die Amerikaner “die Fakten und die Wahrheit” von der Bundesregierung erfahren können.

Biden hat die Bombardierungen der USA in Somalia verstärkt. Wer genau wird dort getötet? Das ist ein Geheimnis (und vielleicht interessiert es niemanden in Washington).

Warum unterstützen die Vereinigten Staaten weiterhin die saudischen Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung im Jemen?

Das ist ein Geheimnis.

Die lange Geschichte der Geheimhaltung durch die Regierung

US-Soldat in einem Patrouillengebiet außerhalb von Manbij in Nordsyrien, 26. Juni 2018. (U.S. Army/Timothy R. Koster)

Nur wenige Amerikaner sind sich des Eisernen Vorhangs bewusst, der die US-Außenpolitik umhüllt. Nehmen wir die militärische Intervention der USA in Syrien. Ab 2013 begann die Obama-Regierung damit, den syrischen Rebellen, die gegen die Regierung von Bashar Assad kämpfen, heimlich Geld und Waffen zur Verfügung zu stellen.

Ein Großteil der US-Hilfe landete in den Händen von Terrorgruppen, von denen einige mit Al-Qaida verbündet waren. Nachdem sich Trump 2018 in einem Tweet abfällig über das Programm geäußert hatte, beantragte ein Journalist im Rahmen des Freedom of Information Act Dokumente über Zahlungen der C.I.A. an Rebellengruppen. Ein Bundesberufungsgericht aus dem Jahr 2020 erklärte, dass die Unterlagen geheim gehalten werden müssen, weil das Gericht der CIA “angemessene Ehrerbietung” schulde. Die Richter versäumten es, die Bestimmung in der Verfassung zu zitieren, die sie zu einem Kotau verpflichtet.

Die Syrer wissen, dass die von der CIA unterstützten Rebellen Verwüstungen angerichtet und Frauen und Kinder getötet haben. Doch die Bundesrichter bestehen darauf, den Amerikanern die Augen vor den Verbrechen zu verschließen, die sie mitfinanzieren. Die selektive Zensur erinnert an die ständigen Unwahrheiten über den Vietnamkrieg, die in den Pentagon Papers aufgedeckt wurden. Die Philosophin Hannah Arendt schrieb: “Die Politik der Lüge richtete sich kaum je gegen den Feind, sondern war hauptsächlich, wenn nicht ausschließlich, für den heimischen Konsum bestimmt, für die Propaganda im eigenen Land und vor allem, um den Kongress zu täuschen.”

Und dann ist da noch die größte und gefährlichste Geheimoperation, die sich derzeit am Horizont abzeichnet – die Intervention der USA in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Verdienen die politischen Entscheidungsträger in Washington einen Blankoscheck, um Amerika möglicherweise in einen Atomkrieg zu ziehen? Warnen Analysten der C.I.A. oder Beamte des Pentagon davor, dass das Vorgehen der US-Regierung in diesem Konflikt zu einer Spirale führen könnte, die in einer Katastrophe endet?

Leider werden die Amerikaner von solchen Memos erst erfahren, wenn der Schaden bereits angerichtet ist. Biden versprach im Februar letzten Jahres, dass wir im Falle eines Einmarsches Russlands in die Ukraine die Nord-Stream-Pipeline, über die Erdgas von Russland nach Europa geliefert wird, stoppen” würden. Diese Pipeline wurde im vergangenen September in die Luft gesprengt.

Karte der Explosionen an den Nord Stream-Pipelines am 26. September 2022. (FactsWithoutBias1, CC-By-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Kurz darauf erklärte Außenminister Blinken, die Explosion biete “eine enorme strategische Chance für die kommenden Jahre”, um die Abhängigkeit Europas von russischer Energie zu verringern. Leider sind das Team Biden und seine Verbündeten im Kongress der Meinung, dass die amerikanischen Bürger kein Recht darauf haben zu erfahren, ob ihre Regierung die russische Pipeline in die Luft gesprengt hat.

Die Demokraten im Kongress blockierten Vorschläge zur Ernennung eines Generalinspekteurs, der die Dutzende von Milliarden Dollar an Hilfsgeldern prüfen sollte, die die Vereinigten Staaten bereits an die Ukraine (eines der korruptesten Länder der Welt) gezahlt haben. Wenn die Intervention der USA erneut in einer Katastrophe endet, werden wir den gleichen Schwindel erleben wie nach dem Irakkrieg. Irgendein Senatsausschuss schwadroniert, dass niemand schuld sei, weil jeder in Washington ein Opfer von “Gruppendenken” sei.

Laut Politico startet das Weiße Haus unter Biden einen “neuen Krieg gegen die Geheimhaltung” und ist besonders besorgt über “potenziell illegale [Regierungs-]Aktivitäten, die jahrzehntelang vor der Öffentlichkeit abgeschirmt wurden”.

Ein Beamter der Biden-Administration, der sich anonym äußerte, erklärte, es sei im “besten Interesse der Nation, der amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber so transparent wie möglich zu sein.” (Seinen Namen explizit mit einer solch gefährlichen Idee zu verbinden, könnte die eigene Karriere in Washington ruinieren).

Senatorin Elizabeth Warren (D-MA) kommentierte kürzlich: “Wir geben 18 Milliarden Dollar für den Schutz des Klassifizierungssystems aus und nur etwa 102 Millionen Dollar … für die Aufhebung des Geheimhaltungsgrades. … Dieses Verhältnis ist in einer Demokratie unangemessen.” Aber innerhalb der Umgehungsstraße ist ein Verhältnis von 176:1 “nahe genug für die Regierungsarbeit” für Transparenz.

Wachsende Unterstützung für die Freilassung von Assange

Assange-Unterstützer tragen im Oktober 2022 ein Band um das DOJ in Washington. (Joe Lauria)

Assanges Sache ist vielleicht nicht hoffnungslos, denn immer mehr Menschen in Amerika und im Ausland setzen sich für ihn ein. Im Oktober kam es auf der ganzen Welt zu Protesten zur Unterstützung von Assange. In London umzingelten 7.000 Demonstranten das Parlamentsgebäude und forderten, dass das Vereinigte Königreich Assange nicht ausliefert. In mehreren Städten der USA gab es Proteste, darunter auch in Washington, D.C., wo Assange-Unterstützer feierlich den Hauptsitz des Justizministeriums umkreisten. Dieser Protest wurde sowohl von Liberalen als auch von Linken unterstützt, und prominente ehemalige Militärs und CIA-Offiziere setzten sich für Assanges Sache ein.

Auch die Medien nehmen mit Verspätung einen festen Standpunkt gegen die Unterdrückung der Wahrheit ein. Am 28. November veröffentlichte die New York Times – zusammen mit ihren britischen, französischen, spanischen und deutschen Partnern, die die WikiLeaks-Enthüllungen veröffentlichten – einen gemeinsamen offenen Brief über die Gefahr der Strafverfolgung von Assange: “Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen, ist Teil der Kernaufgabe einer freien Presse in einer Demokratie.”

Die Veröffentlichungen erklärten außerdem: “Die Beschaffung und Offenlegung sensibler Informationen, wenn dies im öffentlichen Interesse notwendig ist, ist ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit von Journalisten. Wenn diese Arbeit kriminalisiert wird, werden unser öffentlicher Diskurs und unsere Demokratien erheblich geschwächt.” (Die Washington Post, die viele der Leaks von Assange in ihren Artikeln verwendet hat, hat sich dem offenen Brief nicht angeschlossen).

Die Einstellung der Anklage gegen Assange ist der beste Weg für die Regierung Biden zu beweisen, dass sie es mit der Beendigung der übermäßigen Geheimhaltung ernst meint. Assange erklärte schon vor Jahren: “Wenn Kriege durch Lügen begonnen werden können, können sie durch die Wahrheit gestoppt werden.” Organisationen wie WikiLeaks sind eine der größten Hoffnungen für die Rettung der Demokratie vor dem Leviathan.

Die allgegenwärtige Geheimhaltung trägt dazu bei, den Zusammenbruch des Vertrauens in Washington zu erklären. Die Amerikaner glauben heute eher an Hexen, Geister und Astrologie, als dass sie der Bundesregierung vertrauen. Es gibt ein altes Sprichwort: Wenn die Aufdeckung eines Verbrechens ein Verbrechen ist, dann wird man von Kriminellen regiert. Generalstaatsanwalt Ramsey Clark warnte 1967: “Nichts schwächt die Demokratie so sehr wie die Geheimhaltung.”

Im Moment ist Amerika eine straffreie Demokratie, in der Regierungsbeamte keinen Preis für ihren Missbrauch zahlen. Assanges Skalp an die Trophäenwand des Justizministeriums zu hängen, wird nichts dazu beitragen, das Misstrauen gegenüber der herrschenden politischen Klasse zu beenden, das Amerika in so viele Debakel hineingezogen hat.

Dieser Artikel stammt von Zukunft der Freiheit.

James Bovard ist der Autor von 10 Büchern, darunter “Public Policy Hooligan” (2012) und “Attention Deficit Democracy” (2006). Er ist außerdem Kolumnist bei USA Today. Folgen Sie ihm auf Twitter @JimBovard, lesen Sie seinen Blog und schicken Sie ihm eine E-Mail.

