Meet ‘proud racist’ May Golan, set to become Israel’s Consul General in New York “I’m proud to be a racist!” shouted Israeli lawmaker May Golan in 2012, when she was an activist in one of the nationalist rallies inciting against African refugees in Tel Aviv. Now she is on her way to New York City.

Die Knessetabgeordnete May Golan hält eine israelische Flagge bei einem “Flaggenmarsch” der Siedler in Jerusalem vor dem Damaskustor.

Knessetmitglied May Golan bei einem “Flaggenmarsch” der Siedler in Jerusalem, 15. Juni 2021 (Foto: Wikimedia Commons)



Benjamin Netanjahus Ernennung der selbst als “stolze Rassistin” bezeichneten May Golan zur Generalkonsulin in New York wird wahrscheinlich noch mehr amerikanische Juden von Israel entfremden.

Die “stolze Rassistin” May Golan wird Israels Generalkonsulin in New York

Von Jonathan Ofir

22. April 2023



“Ich bin stolz darauf, eine Rassistin zu sein!”, rief die israelische Abgeordnete May Golan 2012, als sie als Aktivistin an einer der nationalistischen Hetzkundgebungen gegen afrikanische Flüchtlinge in Tel Aviv teilnahm. Jetzt ist sie auf dem Weg nach New York City. Benjamin Netanjahu hat sie zum Generalkonsul in New York ernannt, eine Position, die als einflussreich gilt, weil sie nicht nur den Bundesstaat New York, sondern auch New Jersey, Ohio, Pennsylvania und Delaware umfasst. Das bedeutet, dass er für die größte jüdische Bevölkerung der Welt außerhalb Israels zuständig ist – fast 3 Millionen Menschen.

Als Golan 2012 gegen afrikanische Flüchtlinge hetzte, war sie mit den Kahanisten verbündet. Im Jahr 2013 kandidierte sie offiziell für Otzma L’Israel (Macht für Israel), einem Vorläufer der heute mächtigen Partei Jewish Power, die von Itamar Ben-Gvir, dem Minister für nationale Sicherheit, geführt wird. Golan bezeichnete die Flüchtlinge als Psychopathen, als ansteckende Träger von AIDS und als Mörder – wenn man ein Kahanist ist, versteht es sich von selbst, dass man die jüdische Reinheit will, und es geht nicht nur darum, die afrikanischen Flüchtlinge loszuwerden, sondern auch die Palästinenser. Das Problem, so Golan, ist, dass “palästinensische Kinder und Jugendliche Tag und Nacht einer Gehirnwäsche gegen Israel unterzogen werden” und dass dies zu “ständiger Gewalt gegen IDF-Soldaten” führt, wie sie 2017 twitterte.

Sie schloss sich der Likud-Partei an und wurde 2019 Abgeordente. Von ihrem neuen Sitz in der Knesset aus verbreitete sie menschenverachtende Hetze gegen Palästinenser. Vor zwei Monaten strahlte der jüdische Abgeordnete Almog Cohen im Parlament ein entsetzlich hetzerisches Video aus, in dem er Abgeordnete, die palästinensisch-repräsentativen Parteien angehören, mit Tieren verglich. Zu seinen Zielscheiben gehörte auch der jüdische Abgeordnete von Hadash, Ofer Cassif, den er mit der Nachahmung eines Schafes angriff. Cohen weigerte sich später, sich zu entschuldigen, und sagte, die Abgeordneten der Hadash-Ta’al-Allianz seien “nicht würdig, Schafe zu sein, sie sind keine Menschen”, und schwor, “ihnen das Leben zur Hölle zu machen”. Einige um ihn herum schienen sich über seine rassistische Hetze zu amüsieren, darunter der Schas-Führer Arye Deri, der kicherte, und May Golan, die unmittelbar nach seiner Tierfarm-Komödie zu einem längeren Gespräch mit Cohen kam. Golan forderte Cohen auf, einer nicht identifizierten weiblichen Gesetzgeberin das Wort “out” auf Arabisch (“barra”) zuzurufen, wie Times of Israel berichtete. Cohen antwortete, dass er “barra” nur “Israelhassern” zurufen würde – “nur Cassif”.

Das Gegenteil von dem, was Israel braucht

Gestern wurde der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, bei einem Briefing gefragt:

“Die israelische Regierung hat eine Ministerin der derzeitigen Regierung namens May Golan zur Generalkonsulin von New York ernannt. Frau Golan hat sich zuvor als ‘stolze Rassistin’ bezeichnet. Sie hat gesagt, dass sie sich weigert, mit afrikanischen Asylbewerbern zu essen, weil sie befürchtet, sich mit AIDS zu infizieren. Hat das Außenministerium irgendwelche Bedenken, diese Person zuzulassen?”

Patel bezog sich lediglich auf die “Rhetorik”, wollte sich aber nicht zu der Ernennung selbst äußern, die seiner Meinung nach Sache Israels sei:

“Ich würde Sie also an die israelische Regierung verweisen, wenn es um die Bekanntgabe von Personalangelegenheiten geht und darum, wie diese mit der Ernennung von Mitarbeitern ausländischer Missionen hier in den Vereinigten Staaten zusammenhängen. Aber im Großen und Ganzen würden wir diese Art von Rhetorik verurteilen und glauben, dass diese Art von Sprache auch besonders schädlich ist, wenn sie in Führungspositionen verstärkt wird. Ich habe also keine weiteren Neuigkeiten zu diesem Thema zu bieten.

Die Reaktionen auf die gemeldete Nominierung waren unter den Zionisten dennoch sehr lautstark. Die eher liberal eingestellten Zionisten waren entsetzt, und mehrere ehemalige Diplomaten nannten Golan eine “spaltende und rassistische” Figur und “das Gegenteil von dem, was Israel in einer so wichtigen Region braucht.” T’ruah, eine progressive rabbinische Menschenrechtsgruppe, sagte: “Golan und ihre rechtsextremen Kumpane sind hier nicht willkommen.”

Die rechtsextreme Zionist Organization of America hingegen war begeistert, ihr Führer Morton Klein nannte Golan “eine außergewöhnliche israelische Patriotin” und meinte, dass “sie den Medien in NY und Amerika sowie den jüdischen organisatorischen und politischen Führern eine Dosis Realität injizieren wird” und “eine der besten Generalkonsuln werden wird, die wir je hatten.”

Diese “Injektion der Realität” scheint eine sehr explizit rassistische Realität zu sein, die Amerikaner – jüdische und nicht-jüdische – nur schwer schlucken können.

Golan wäre jedoch nicht der erste unapologetische rechtsextreme israelische Ultranationalist auf diesem Posten. Dani Dayan, ehemaliger langjähriger Vorsitzender des israelischen Siedlerrats YESHA, war von 2016 bis 2021 Generalkonsul in New York. Der Posten wird demnächst frei, weil Dayans Nachfolger, der israelische Zentrist Asaf Zamir (ehemaliger Gesetzgeber in Benny Gantz’ Blau-Weiß-Partei), letzten Monat aus Protest gegen die Justizreform der israelischen Regierung zurückgetreten ist.

Es wird spekuliert, dass Netanjahu mit der Entsendung von Golan nach New York City die Unterstützung für die Justizreform schwächen will, da Golan zu den eifrigsten Befürwortern der Bemühungen von Justizminister Yariv Levin um die Verabschiedung des Gesetzes gehört und sie aus dem Parlament ausscheiden müsste, um ihr neues Amt antreten zu können. Netanjahu könnte dies wollen, weil er sich jetzt in einer Situation befindet, in der er ein Gleichgewicht schaffen muss, da Umfragen zeigen, dass die Unterstützung für den Likud nach den massiven Protesten gegen die neuen Gesetzesversuche deutlich zurückgegangen ist. Netanjahu könnte daher versuchen, die Überarbeitung zu verlangsamen oder sozusagen eine Art “Überarbeitung light” anzustreben. Golan könnte zu schnell und wütend für diese Art von Ansatz sein.

Der Likud gab eine Erklärung ab (als Reaktion auf die Nachrichten im israelischen Kanal 12), in der er behauptete, dass die Ernennung lediglich auf Golans “ausgezeichnete Hasbara-Fähigkeiten in Englisch” zurückzuführen sei, so Haaretz, und dass es “keine Verbindung zu Minister Levin” gebe.

Wachsende Kluft zwischen Israel und amerikanischen Juden

Golan war auch eine lautstarke Gegnerin des Pluralismus, sogar in Bezug auf den jüdischen Gottesdienst. Letztes Jahr verunglimpfte sie die so genannte “Regierung des Wandels” von Naftali Bennett, weil sie “Initiativen” förderte, die Reformjuden mehr Anbetungsrechte an der Klagemauer einräumen würden. Sie bezeichnete diejenigen, die einem solchen Druck nachgeben, als “Marionetten der islamistischen Bewegung und des faktischen Premierministers Mansour Abbas” (Abbas’ Vereinigte Arabische Liste war mit fünf Sitzen Mitglied der früheren Regierung).

Diese Art von fundamentalistischer Ideologie kommt bei den amerikanischen Juden nicht gut an, die hauptsächlich progressiveren Strömungen des Judentums angehören als der orthodoxen Strömung, die heute in Israel dominiert – in den USA sind laut Pew Research Center etwa 35 % aller Juden Reformjuden, 18 % sind konservativ (milder als orthodox) und nur 10 % sind orthodox.

Golans Angriffe auf nicht-orthodoxe Strömungen des Judentums (obwohl sie sich selbst als nicht religiös betrachtet) sind einer der Gründe, warum der Leiter der Union für Reformjudentum, Rabbiner Rick Jacobs, sagte: “Wir brauchen eine durchdachte, diplomatische Frau:

“Wir brauchen einen nachdenklichen, diplomatischen, moralisch glaubwürdigen neuen Generalkonsul in New York. May Golan ist nichts von alledem. Ihre Art von Zionismus steht im Gegensatz zur Mehrheit unserer Gemeinschaft. Sie wird Israels Sache nicht helfen, sondern schaden.”

Mit anderen Worten, dies wird die amerikanischen Juden noch weiter von Israel entfernen.

Auch Rabbinerin Jill Jakobs von T’ruah warnt vor dieser sich vertiefenden Kluft:

“Netanjahus demokratiefeindliche, besatzungsfreundliche Agenda entfremdet bereits sowohl die amerikanische Regierung als auch die amerikanischen Juden, und Golan als Vertreterin Israels zu entsenden, wird diese Kluft nur noch vergrößern.”

Golan selbst hat versucht, beruhigend zu wirken:

“Ich möchte allen versichern, dass ich im Falle meiner Ernennung zu 100 % die Mainstream-Politik von Premierminister Netanjahu und der Likud-Partei, der ich angehöre, vertreten werde.

Sie versuchte auch, allen amerikanischen Juden zu versichern, dass sie sich nicht entfremden würden:

“Ich setze mich voll und ganz für die Einheit des jüdischen Volkes ein, und das ist genau die Politik, die ich verfolgen werde”, twitterte sie. “Wenn ich ernannt werde, werde ich mit den Führern aller jüdischen Organisationen zusammenarbeiten – als Teil der Bemühungen, die großartige Partnerschaft zwischen Israel und den amerikanischen jüdischen Gemeinden zu stärken.”

Wir werden sehen, ob Golans “exzellente Hasbara-Fähigkeiten” in englischer Sprache sie zu einem Erfolg für die jüdische Einheit in den USA machen werden oder ob sie die Kluft nur noch vergrößern wird. Vielleicht macht Golan aber auch nur die Hasbara für “progressive” Israel-Apologeten schwieriger, die immer noch versuchen, Israel als eine Demokratie und die Besatzung als vorübergehend darzustellen. Vielleicht zeigt der stolze Rassist das wahre Gesicht Israels, das viele nur ungern zugeben wollen. Übersetzt mit Deepl.com

