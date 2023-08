Kiew wird seine neu erhaltenen Waffen dafür einsetzen, um Wohngebiete in der Ostukraine anzugreifen, so wie es dies bereits in den vergangenen neun Jahren getan hat. Aber der wirkliche Kriminelle ist die US-Regierung, die weiß, dass ihre Streumunition der Ukraine nicht wirklich helfen wird.

Die Streumunition aus den USA wird den Zivilisten im Donbass noch mehr Leid und Tod bringen

Kiew wird seine neu erhaltenen Waffen dafür einsetzen, um Wohngebiete in der Ostukraine anzugreifen, so wie es dies bereits in den vergangenen neun Jahren getan hat. Aber der wirkliche Kriminelle ist die US-Regierung, die weiß, dass ihre Streumunition der Ukraine nicht wirklich helfen wird.

Eine Analyse von Eva Bartlett Die jüngste Entscheidung der USA, Streumunition in die Ukraine zu schicken, ist unmoralisch, unethisch und kriminell. Wir haben bereits die schrecklichen Folgen des Einsatzes solcher Waffen gesehen – verstümmelte und ermordete Zivilisten, oft noch Jahrzehnte nach deren Einsatz – beispielsweise im Irak, in Südostasien sowie im Libanon. Neben den ethischen Gründen, diese Waffen nicht in die Ukraine zu schicken, gibt es aus militärischer Sicht auch pragmatische Gründe, dagegen zu sein: Sie sind für die ukrainischen Streitkräfte sinnlos, trotz des Versprechens des Westens, dass sie „in einem größeren Gebiet Schaden anrichten als gewöhnliche Artilleriegranaten“. In Wirklichkeit decken diese Streubomben zwar ein größeres Gebiet ab als herkömmliche hochexplosive Munition, richten aber keinen größeren Schaden an, schon gar nicht an den befestigten russischen Stellungen. Sie werden hauptsächlich zur gezielten Bekämpfung von Truppen in leicht gepanzerten Fahrzeugen auf offenem Gelände eingesetzt. Kein Gamechanger für Kiew.

Laut Scott Ritter, einem ehemaligen Offizier für Aufklärung der US-Marineinfanterie und Militärexperte, „sind dies die ungeeignetsten Waffen der Welt für einen Stellungskrieg. Im Stellungskrieg braucht man hochexplosive Granaten, die Bunker knacken und Schützengräben zum Einsturz bringen“.Wenn die USA wissen, dass diese Streumunition die Situation an der Front in der Ukraine nicht ändern wird, warum wird sie dann trotzdem geliefert? Wie Präsident Joe Biden selbst zugeben musste, geht der Ukraine „die Munition aus, und wir selbst haben nur noch wenig davon“. Die USA könnten somit ihre alten Bestände an Streumunition loswerden wollen. Sie werden nicht, wie Biden behauptete, „das Rollen dieser Panzer verhindern“. Sie werden auch nicht – wie die Biden-Regierung behauptete – „das Leben von Zivilisten retten“. Mit ziemlicher Sicherheit werden sie umgehend und in den kommenden Jahren dazu verwendet werden, weitere Zivilisten im Donbass zu töten, zu verstümmeln und zu terrorisieren.