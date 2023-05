The Quest to Expose US Torture With each passing year, more details emerge about Washington’s torture programs, writes Karen J. Greenberg. But much remains hidden as Congress and U.S. policymakers refuse to address the wrongdoing. By Karen J. Greenberg TomDispatch.com In the Blindman’s Buff variation of tag, a child des



Mit jedem Jahr, das vergeht, kommen mehr Details über Washingtons Folterprogramme ans Licht, schreibt Karen J. Greenberg. Doch vieles bleibt im Verborgenen, da der Kongress und die US-Politiker sich weigern, das Fehlverhalten aufzuarbeiten.

In Des Moines, Iowa, erklärte im Juni 2011 ein Mann aus der Nachbarschaft seiner Tochter, was die Demonstranten, die die Schließung des Gefängnisses Guantanamo Bay forderten, taten. “Siehst du, jetzt weißt du es, weil du gefragt hast”, sagte er ihr. (Elton Lloyd Davis via Justin Norman/ Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Die Suche nach der Aufdeckung von US-Folter



Von Karen J. Greenberg

TomDispatch.com



Mai 26, 2023

Bei der Blindman’s Buff-Variante des Fangens wird ein Kind, das als “Es” bezeichnet wird, beauftragt, ein anderes Kind mit einer Augenbinde zu tippen. Das sehbehinderte Kind weiß, dass die anderen Kinder, die alle sehen können, da sind, muss sich aber anhand von Geräuschen und der Kenntnis des Raums, in dem es sich befindet, orientieren. Schließlich hat das Kind Erfolg, entweder indem es jemanden anrempelt, späht oder einfach nur Glück hat.

Stellen Sie sich die amerikanische Öffentlichkeit als das Kind mit den verbundenen Augen vor, wenn es um das Folterprogramm der US-Regierung geht, das auf die Katastrophe vom 11. September 2001 und den Beginn des unseligen Kriegs gegen den Terror folgte. Die Amerikaner mussten im Dunkeln tappen, um das zu finden, was so viele ahnten.

Die Öffentlichkeit ist auf der Suche nach den Fakten des Folterprogramms, das von der Regierung von Präsident George W. Bush entwickelt und durchgeführt wurde. Seit 20 Jahren läuft die Jagd nach den Tätern, den Orten, an denen sie Gefangene misshandelten, und den von ihnen angewandten Techniken. Und seit 20 Jahren haben die Versuche, die Augenbinde im Namen der “nationalen Sicherheit” aufrechtzuerhalten, dazu beigetragen, die Dunkelheit über das Licht zu stellen.

Von Anfang an war das Folterprogramm mit seinen geheimen “Black Sites”, in denen grausame Verhöre stattfanden, und den endlosen geschwärzten Seiten von Dokumenten, die mehr über die in unserem Namen begangenen Gräueltaten hätten enthüllen können, in eine Sprache der Dunkelheit gehüllt. Darüber hinaus haben die Vernichtung von Beweisen und die Unterdrückung interner Berichte diesen scheinbar bodenlosen Abgrund, vor dem wir zum Teil immer noch stehen, nur noch vergrößert.

In der Zwischenzeit unterstützten die Gerichte und die Justiz konsequent diejenigen, die darauf bestanden, die Augenbinde aufrechtzuerhalten, indem sie beispielsweise behaupteten, dass die nationale Sicherheit in irgendeiner Weise gefährdet wäre, wenn die Verteidiger Einzelheiten über die Verhöre ihrer Mandanten erfahren würden.

[Zum Thema: Biden erklärt dem Obersten Gerichtshof, dass Folter ein Staatsgeheimnis ist]

Doch nun, mehr als zwei Jahrzehnte nach den Anfängen, könnte sich das Blatt tatsächlich wenden.

Trotz eifriger Versuche, die Augenbinde aufrechtzuerhalten, war die Suche nicht umsonst. Im Gegenteil, in den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die Schichten langsam, Faden für Faden, abgetragen und wenn nicht das vollständige Bild dieser mittelalterlichen Praktiken, so doch eine Reihe von Fakten und Bildern über die Folter nach amerikanischem Vorbild in diesem Jahrhundert enthüllt.

Durch investigativen Journalismus, Regierungsberichte und Zeugenaussagen ist ein umfassenderes Bild der Orte, Menschen, alptraumhaften Techniken und Ergebnisse dieses Programms entstanden.

Erste Befunde

Ein US-Sergeant verhört einen Häftling im Abu-Ghraib-Gefängnis im Irak, der in einer misslichen Lage an seine Zellenwand gekettet ist. (U.S. Regierung)

Es dauerte endlos lange Jahre, bis die Washington Post-Autoren Dana Priest und Barton Gellman im Dezember 2002 über die Existenz geheimer Haft- und Verhörzentren in Ländern rund um den Globus berichteten, in denen grausame, rechtswidrige Methoden gegen Gefangene in amerikanischem Gewahrsam angewandt wurden, die sich im Krieg gegen den Terror befanden.

Sie zitierten aus einem Bericht des Außenministeriums aus dem Jahr 2001 über die Behandlung von Gefangenen und schrieben: “Zu den am häufigsten angeführten Foltermethoden gehören Schlafentzug, Schläge auf die Fußsohlen, längeres Aufhängen an Seilen in verdrehten Positionen und längere Einzelhaft.”

Weniger als ein Jahr später beantragte die American Civil Liberties Union zusammen mit anderen Gruppen im Rahmen des Freedom of Information Act (der erste von vielen) Unterlagen über Inhaftierungen und Verhöre im Krieg gegen den Terror. Ihr Ziel war es, den Spuren zu folgen, die zu “zahlreichen glaubwürdigen Berichten über die Folterung und Überstellung von Gefangenen” und zu den Bemühungen unserer Regierung (oder deren Fehlen) führten, “ihren gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Verhängung grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe nachzukommen”.

Dann, im Jahr 2004, begann die Augenbinde erste Abnutzungserscheinungen zu zeigen. In jenem Frühjahr zeigte die Sendung 60 Minutes II von CBS News die ersten Fotos von Männern, die in Abu Ghraib, einem von den USA kontrollierten Gefängnis im Irak, festgehalten wurden. Sie waren u. a. sichtlich nackt, mit Kapuzen vermummt, gefesselt und von Hunden bedroht. Diese Bilder veranlassten Journalisten und Juristen zu einer fieberhaften Suche nach Antworten auf die Frage, wie so etwas nach der Invasion der Bush-Regierung im Irak geschehen konnte.

Bis zum Herbst hatten sie interne Regierungsdokumente erhalten, in denen Gefangene im Krieg gegen den Terror von den üblichen gesetzlichen Schutzmaßnahmen gegen Grausamkeit, Missbrauch und Folter ausgenommen wurden. Außerdem tauchten Dokumente auf, in denen bestimmte Foltertechniken, die als “erweiterte Verhörtechniken” (EITs) bezeichnet wurden, von Spitzenbeamten der Bush-Regierung genehmigt wurden. Sie würden an Gefangenen an geheimen CIA-Standorten in der ganzen Welt angewandt (119 Männer in 38 oder mehr Ländern).

Nichts von alledem bedeutete jedoch bisher “Tag! Ich habe dich gefunden!”

Feinsteins Ermittlungen

Bevor George Bush aus dem Amt schied, leitete Senatorin Dianne Feinstein eine Untersuchung des CIA-Verhörprogramms durch den Kongress ein. In den Obama-Jahren kämpfte sie für eine umfassende Untersuchung des Folterprogramms und widersetzte sich damit den meisten ihrer Kollegen, die es vorzogen, Obamas Ratschlag zu befolgen, “nach vorne zu schauen, anstatt zurückzublicken”.

Aber Feinstein weigerte sich, nachzugeben (und wir sollten ihren Mut und ihr Engagement würdigen, auch wenn wir heute Zeuge des Dramas werden, das sie trotz eines verheerenden Alterungsprozesses im Senat verbleiben will). Anstatt sich zurückzuziehen, legte Feinstein noch einen drauf und leitete als Vorsitzende des Senatsausschusses für Geheimdienstangelegenheiten eine gründliche Untersuchung der Entwicklung des Folterprogramms und der grausamen Behandlung der Gefangenen in den so genannten “CIA-Black Sites” ein.

[Zum Thema: US-Medien ignorieren CIA-Vertuschung bei Folter]

Feinsteins Ermittler, Daniel Jones, verbrachte Jahre damit, sich durch 6 Millionen Seiten von Dokumenten zu lesen. Im Dezember 2014 veröffentlichte ihr Ausschuss schließlich eine 525-seitige “Zusammenfassung” seiner Ergebnisse.

Sein vollständiger Bericht – 6.700 Seiten mit 35.300 Fußnoten – blieb jedoch geheim, da die nationale Sicherheit beeinträchtigt werden könnte, wenn die Öffentlichkeit ihn zu Gesicht bekäme.

Dennoch legte diese Zusammenfassung nicht nur überzeugend dar, dass Folter weit verbreitet war, sondern auch, dass sie sich “nicht als wirksames Mittel zur Erlangung genauer Informationen erwies”. Damit wurde die Rechtfertigung der CIA für ihre EITs entkräftet, die auf “Behauptungen über deren Wirksamkeit” beruhte.

[Related: Von Angesicht zu Angesicht über Folter streiten]

C.I.A. Direktor Leon Panetta, links, während Präsident Barack Obama vor Mitarbeitern der C.I.A. in Langley, Virginia, am 20. April 2009 spricht. (Lawrence Jackson, gemeinfrei, Wikimedia Commons)

In der Zwischenzeit führte Leon Panetta, Obamas Direktor der C.I.A., eine interne Untersuchung über Folter durch. Der Panetta-Bericht, der nie freigegeben wurde, fand angeblich heraus, dass die CIA den Wert der Informationen, die sie durch den Einsatz von Foltertechniken erhalten hatte, aufgebläht hatte.

Beim brutalen Verhör des mutmaßlichen Drahtziehers des 11. Septembers, Khalid Sheikh Mohammed, behauptete die Behörde beispielsweise, diese Techniken hätten ihm Informationen entlockt, die zur Vereitelung weiterer Terroranschläge beigetragen hätten. In Wirklichkeit stammten die Informationen jedoch aus anderen Quellen. Bei der Überprüfung wurde Berichten zufolge eingeräumt, dass die EITs keineswegs so wirksam waren, wie die CIA behauptet hatte.

Die kulturelle Sphäre

In jenen Jahren begannen Lichtblicke aus der Kulturwelt den dunklen Schrecken dieser erweiterten Verhörtechniken zu erhellen. Im Jahr 2007, nachdem Bush den Einsatz eben solcher “Techniken” eingeräumt und 14 Gefangene von den Black Sites der C.I.A. nach Guantánamo verlegt hatte, seinem berüchtigten Offshore-Gefängnis der Ungerechtigkeit in Kuba, drehte der Dokumentarfilmer Alex Gibney den Film Taxi to the Dark Side.

Er erzählte die Geschichte von Dilawar, einem Taxifahrer in Afghanistan, der in amerikanischem Gewahrsam nach schwerer Misshandlung starb. Dieser Film war eine der ersten öffentlichen Enthüllungen über Grausamkeiten und Misshandlungen im Krieg gegen den Terror.

Aber solche Filme haben nicht immer Licht ins Dunkel gebracht. Im Jahr 2012 wurde beispielsweise in Zero Dark Thirty, einem Film, der stark von Beratern der CIA beeinflusst wurde, behauptet, dass diese harten Verhöre dazu beigetragen hätten, Amerika sicherer zu machen – insbesondere dadurch, dass sie die US-Behörden zu bin Laden geführt hätten, eine Behauptung, die von Regierungsvertretern oft wiederholt wurde. Tatsächlich waren zuverlässige Informationen, die zu bin Laden führten, auch ohne diese Techniken gewonnen worden.

[Verwandt: Die dunkle Seite von “Zero Dark Thirty” und der deprimierende “Zero Dark Thirty”]

In den Filmen kamen jedoch zunehmend auch die Stimmen der Gefolterten zu Wort. Der Mauretanier” zum Beispiel basiert auf dem Guantánamo-Tagebuch von Mohamedou Ould Slahi, einem gefolterten Mauretanier, der 14 Jahre lang in diesem Gefängnis festgehalten wurde. Slahi, der nie angeklagt wurde, wurde schließlich freigelassen und nach Mauretanien zurückgebracht.

Die Reporterin der New York Times, Carol Rosenberg, fasste seine Erfahrungen wie folgt zusammen: “Die Geständnisse, die er unter Zwang gemacht hatte, wurden widerrufen, und ein gegen ihn angestrengter Prozess wurde vom Staatsanwalt wegen der Brutalität des Verhörs als wertlos für das Gericht eingestuft.

Abu Zubaydah

Abu Zubaydah, vor 2008. (DoD, Wikimedia Commons)

Im vergangenen Jahr hat der preisgekrönte Dokumentarfilmer Gibney erneut einen Film über Folter gedreht, The Forever Prisoner, in dessen Mittelpunkt der Guantánamo-Häftling Abu Zubaydah steht, dessen richtiger Name Zayn al-Abidin Muhammed Husayn lautet.

An ihm testete die CIA zum ersten Mal ihre harten Verhörmethoden und behauptete, er sei ein führendes Mitglied von Al-Qaida, eine Annahme, die später widerlegt wurde. Er ist nach wie vor einer von nur drei Gitmo-Häftlingen, die weder von den Militärkommissionen in diesem Gefängnis angeklagt noch zur Freilassung freigegeben wurden.

[Zum Thema: Abu Zubaydah: Das ‘Aushängeschild’ der Folter]

Nichts verdeutlicht die Vergeblichkeit der Augenbinde – oder manchmal sogar die Vergeblichkeit, sie abzunehmen – besser als Zubaydahs Geschichte, die in diesen Jahren im Mittelpunkt der Foltergeschichte stand. In der 525-seitigen Zusammenfassung des Sonderausschusses des Senats wird er nicht weniger als 1.343 Mal erwähnt.

Zubaydah, der 2002 in Pakistan gefangen genommen und zunächst zum Verhör in eine Reihe von Geheimgefängnissen gebracht wurde, galt zunächst als das dritthöchste Mitglied von Al-Qaida, eine Behauptung, die später aufgegeben wurde, ebenso wie die Behauptung, er sei sogar Mitglied dieser Terrororganisation gewesen.

Er war der Gefangene, für den die Nationale Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice erstmals verstärkte Verhörtechniken genehmigte, wobei sie sich zum Teil auf die Genehmigung des Justizministeriums stützte, das diese Techniken als “rechtmäßig” und nicht als Folter bezeichnete (die sowohl nach nationalem als auch nach internationalem Recht verboten ist).

27. April 2006: US-Außenministerin Condoleezza Rice und Verteidigungsminister Donald H. Rumsfeld während einer Pressekonferenz in der US-Botschaft in Bagdad. (U.S. Navy/Chad J. McNeeley)

Joe Margulies, Zubaydahs Anwalt, fasste die grausamen Methoden, die an ihm angewandt wurden, folgendermaßen zusammen:

“Seine Entführer haben ihn gegen Wände geschleudert, in Kisten gepfercht, an Haken aufgehängt und in Formen gezwängt, die kein menschlicher Körper aushalten kann. Sie hielten ihn sieben aufeinanderfolgende Tage und Nächte lang wach. Sie sperrten ihn monatelang in einen eiskalten Raum. Sie ließen ihn in einer Pfütze aus seinem eigenen Urin zurück. Sie schnallten seine Hände, Füße, Arme, Beine, seinen Rumpf und seinen Kopf fest an ein schräges Brett, wobei sein Kopf tiefer lag als seine Füße.

Sie bedeckten sein Gesicht und schütteten ihm Wasser in die Nase und den Hals, bis er begann, das Wasser einzuatmen, so dass er erstickte und würgte, als es seine Lungen füllte. Seine Peiniger ließen ihn dann an den Riemen zerren, während er zu ertrinken begann. Wieder und wieder.

Gerade als er glaubte, dass er sterben würde, hoben sie das Brett so weit an, dass er das Wasser erbrechen und sich übergeben konnte. Dann ließen sie das Brett wieder herunter und wiederholten es. Allein im August 2002 haben die Folterer ihn mindestens dreiundachtzig Mal dieser Behandlung unterzogen. Bei mindestens einer dieser Gelegenheiten warteten sie zu lange und Abu Zubaydah starb fast auf dem Brett”.

Wie Dexter Filkins 2016 in The New Yorker berichtete, verlor Zubaydah außerdem sein linkes Auge, während er sich in Gewahrsam der CIA befand.

Wie aus dem Folterbericht des Feinstein-Ausschusses hervorgeht, kabelte das CIA-Personal, das sich an diesem geheimen Ort aufhielt, nach Washington, wie wichtig es sei, jegliche Informationen über die Art von Zubaydahs Verhör zu vernichten, und erkannte damit implizit an, wie ungerecht seine Behandlung gewesen war.

In dem Telegramm vom Juli 2002 wurde um “angemessene Zusicherung gebeten, dass [Abu Zubaydah] für den Rest seines Lebens in Isolation und Isolationshaft bleiben wird”. Höhere Beamte der CIA versicherten den Agenten, dass “alle wichtigen Akteure darin übereinstimmen, dass [Abu Zubaydah] für den Rest seines Lebens in Isolationshaft bleiben sollte”.

Traurigerweise wurde dieses Versprechen bis zum heutigen Tag eingehalten. Im Jahr 2005 genehmigten Beamte der CIA die Vernichtung der Tonbänder von Zubaydahs Verhören, und da er nie eines Verbrechens angeklagt wurde, befindet er sich immer noch in Guantánamo.

[Zum Thema: JOHN KIRIAKOU: Die Folterzeichnungen in der NYT]

Und trotz des Versprechens, dass er in Isolationshaft bleiben würde, erfahren wir mit jedem Jahr, das vergeht, mehr darüber, was ihm angetan wurde. Im Oktober 2021 diskutierten die Richter des Obersten Gerichtshofs im Fall Vereinigte Staaten gegen Zubaydah zum ersten Mal offen über seine Behandlung, und die Richter Sonia Sotomayer, Neil Gorsuch und Elena Kagan verwendeten öffentlich das Wort “Folter”, um zu beschreiben, was ihm angetan wurde.

Auch an anderer Stelle wurde die Augenbinde über die Schrecken der Folter gelüftet, da immer mehr von Zubaydahs Geschichte ans Tageslicht kommt.

Im Mai dieses Jahres veröffentlichte The Guardian einen Bericht über einen Bericht des Center for Policy and Research der Seton Hall University Law School, der eine Reihe von 40 Zeichnungen enthielt, die Zubaydah in Guantánamo angefertigt und mit Anmerkungen versehen hatte. Darin schilderte er anschaulich seine Folterungen in den schwarzen Stätten der CIA und in diesem Gefängnis.

[Zum Thema: Guantánamo-Häftling schildert grafische Details der US-Folter]

Die Bilder sind mehr als grotesk, und wie eine kakophonische Sinfonie, die man nicht abstellen kann, ist es schwer, sie zu sehen, ohne die Augen zu schließen. Sie zeigen Schläge, Fesseln an der Decke, sexuellen Missbrauch, Waterboarding, Einsperrung in einen Sarg und vieles mehr.

In einem Bild, das er “The Vortex” nannte, wurden die Techniken kombiniert, während Zubaydah – in einem Selbstporträt – vor Qualen schreit. Die Gesichter seiner Peiniger wurden von den Behörden geschwärzt, um ihre Identität zu schützen, was die Genauigkeit der von ihm gezeichneten Szenen beweist.

Wie Ed Pilkington vom Guardian berichtete, betonte Helen Duffy, Zubaydahs internationale Rechtsvertreterin, wie “bemerkenswert” es sei, dass seine Zeichnungen jemals das Licht der Welt erblickt haben, obwohl er in all diesen endlosen Jahren “nicht in der Lage war, direkt mit der Außenwelt zu kommunizieren”.

Aufrufe zum Handeln

Aktivisten von Witness Against Torture fasten am Thanksgiving Day 2015 vor Guantanamo Bay, Kuba, in Solidarität mit den hungerstreikenden Gefangenen. (Justin Norman, Flickr, CC BY-SA 2.0)

In den Jahren der Präsidentschaft Bidens hat sich die internationale Gemeinschaft in noch nie dagewesener Weise auf Guantánamo konzentriert. Im Januar 2022 forderte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) “nach 20 Jahren und weit über 100 Besuchen” die Freilassung möglichst vieler der dort verbliebenen Gefangenen und schlug in jüngster Zeit Alarm wegen des schlechten Gesundheitszustands und der vorzeitigen Alterung der 30 alternden Häftlinge.

In jüngster Zeit haben auch die Vereinten Nationen neue Wege beschritten. Im April gab die UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen eine Stellungnahme ab, in der sie die seit langem gegen Zubaydah angewandte Brutalität verurteilte und seine sofortige Freilassung forderte. Die Gruppe stellte ferner fest, dass die fortgesetzte Inhaftierung der Gefangenen in Guantánamo möglicherweise “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” darstellen könnte.

Mit jedem Jahr, das vergeht, kommen immer mehr Details über Washingtons Folterprogramme ans Licht. Doch selbst jetzt wird immer noch versucht, die Augenbinde aufrechtzuerhalten.

Das Ergebnis ist, dass wir bis heute mit ausgestreckten Armen auf der Suche sind, während diejenigen, die über entscheidende Informationen über Amerikas alptraumhaftes Engagement für die Folter verfügen, ihr Bestes tun, um die USA zu meiden, in der Hoffnung, dass die endlos vergehende Zeit sie außer Reichweite hält, bis den Verfolgern schließlich die Energie ausgeht.

Bis heute bleibt vieles im Dunkeln, während sich der Kongress und die amerikanische Politik weiterhin weigern, sich mit dem Erbe dieses Unrechts auseinanderzusetzen.

Aber wie das ständige Tröpfeln von Informationen zeigt, wird die Geschichte einfach nicht verschwinden, bis die Vereinigten Staaten eines Tages offiziell zugeben, was sie getan haben – was, wenn andere Nationen es jetzt tun würden, sofort von denselben Gesetzgebern und Politikern angeprangert würde.

Die Geschichte der Folter wird in der Tat nicht verschwinden, bis die USA sich dafür entschuldigen, so viel wie möglich aus dem Feinstein-Bericht freigeben und für die Rehabilitation von Abu Zubaydah und anderen sorgen, deren physische und psychische Gesundheit durch die Misshandlung in amerikanischer Hand Schaden genommen hat. (Anmerkung der CN-Redaktion: Und die US-Folterer und die dafür verantwortlichen Beamten werden vor Gericht gestellt.]

Es ist eine Sache zu sagen, wie Obama dem Kongress einen Monat nach Beginn seiner Präsidentschaft mitteilte, dass die Vereinigten Staaten “nicht foltern”. Es ist eine andere, die Missetaten des Krieges gegen den Terror aufzudecken und die Kosten als Abschreckung zu akzeptieren, damit so etwas nie wieder passiert.

Karen J. Greenberg, die regelmäßig bei TomDispatch erscheint, ist Direktorin des Zentrums für nationale Sicherheit am Fordham Law. Ihr neuestes Buch ist Subtle Tools: The Dismantling of American Democracy from the War on Terror to Donald Trump, das jetzt als Taschenbuch erschienen ist. Kevin Ruane und Claudia Bennett haben Recherchen für diesen Artikel beigesteuert. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von TomDispatch.com.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …