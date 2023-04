The Ukraine Kill List and Weaponizing Anti-Semitism, with David Miller In this latest thought-provoking episode of The Watchdog, esteemed academic and public intellectual David Miller returns, this time delving into the covert tactics used by the powerful Israel Lobby to silence advocates for Palestinian rights. Drawing upon firsthand experience, Miller exposes the systematic campaign to force him out of Bristol University and the weaponization of the IHRA definition of anti-Semitism to stifle dissent.

Die Todesliste der Ukraine und die Bewaffnung des Antisemitismus,

mit David Miller

In dieser neuesten, zum Nachdenken anregenden Folge von The Watchdog kehrt der angesehene Akademiker und öffentliche Intellektuelle David Miller zurück. Diesmal befasst er sich mit den verdeckten Taktiken, die die mächtige Israel-Lobby einsetzt, um Befürworter der palästinensischen Rechte zum Schweigen zu bringen. Aus eigener Erfahrung deckt Miller die systematische Kampagne auf, mit der er von der Universität Bristol vertrieben werden sollte, sowie die Verwendung der IHRA-Definition von Antisemitismus, um abweichende Meinungen im Keim zu ersticken. Er zeigt auf, wie Akademiker, die es gewagt haben, sich gegen die Palästina-Politik der israelischen Regierung auszusprechen, mit schwerwiegenden Konsequenzen konfrontiert werden, einschließlich der Androhung von Kündigungen und der Aufnahme in die schwarze Liste.

Zum Thema Ukraine erörtern Miller und Lowkey den heimtückischen Einfluss des vom US-Außenministerium finanzierten Center for Countering Disinformation. Miller deckt die von diesem Zentrum veröffentlichte Liste von Personen auf, die im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine als Kriegsverbrecher verfolgt werden sollen, und lässt die Alarmglocken schrillen, wenn es um möglichen Schaden und Machtmissbrauch geht. Er deckt beunruhigende Verbindungen zwischen der ukrainischen Regierung und der Peacemaker Kill List-Website auf, die von der NATO, den USA und dem Vereinigten Königreich unterstützt wird, einschließlich Organisationen, die vom Außenministerium und der National Endowment for Democracy finanziert werden. Schockierenderweise beraten das NATO-Exzellenzzentrum für strategische Kommunikation und westliche Propagandaexperten das ukrainische Verteidigungsministerium, was ein Netz geopolitischer Interessen offenbart.

Doch damit nicht genug der Enthüllungen. Miller beleuchtet die Beteiligung des britischen Militärs an Propaganda und Fehlinformation durch die rätselhafte 77. Brigade, die ukrainische Spezialkräfte ausbildet. Der Interessenkonflikt, der durch die Doppelrolle des Abgeordneten Tobias Elwood als Mitglied des Parlaments und Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums entsteht, fügt diesem komplexen geopolitischen Puzzle eine weitere Ebene der Intrige hinzu.

In dieser fesselnden Folge von The Watchdog zeigt Miller die undurchsichtigen und manchmal beunruhigenden Realitäten moderner Propagandakampagnen auf und enthüllt die vielschichtigen Taktiken und Verbindungen, die mit den Konflikten in Israel-Palästina und der Ukraine verbunden sind, und vieles mehr.

Lowkey ist ein britisch-irakischer Hip-Hop-Künstler, Akademiker, politischer Aktivist und Gastgeber von MintPress-Videos und -Podcasts. Als Musiker hat er mit den Arctic Monkeys, Wretch 32, Immortal Technique und Akala zusammengearbeitet. Er ist Schirmherr der Stop The War Coalition, der Palestine Solidarity Campaign, des Racial Justice Network und des von Jeremy Corbyn gegründeten The Peace and Justice Project. Übersetzt mit Deepl.com

