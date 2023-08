Targeting Palestinian children is necessary for Israeli settler colonialism Israeli settler colonialism and apartheid is based on the extermination of the indigenous population and the elimination of their hope of living freely. Palestinian children represent that hope.

Palästinensische Kinder tragen den Leichnam des 3-jährigen Mohammed al-Tamimi, der am 6. Juni 2023 von israelischen Streitkräften im Dorf Nabi Saleh im Westjordanland erschossen wurde. (Foto: Ahmad Arouri/APA Images)



Der israelische Siedlerkolonialismus und die Apartheid beruhen auf der Ausrottung der einheimischen Bevölkerung und der Beseitigung ihrer Hoffnung auf ein Leben in Freiheit. Palästinensische Kinder stellen diese Hoffnung dar.

Die Tötung palästinensischer Kinder ist für den israelischen Siedlerkolonialismus notwendig

Von Maren Mantovani

21. August 2023

Der folgende Teil ist Teil I eines zweiteiligen Artikels, der eine neue Studie von Stop the Wall über die israelische Politik gegen palästinensische Kinder und die Kindheit zusammenfasst.

In dieser Woche gehen die Kinder in Palästina wieder zur Schule. Einige werden ihre Schule in Trümmern vorfinden, und andere werden Schulkameraden vermissen, die sie noch vor wenigen Monaten hatten. Seit Anfang 2023 hat Israel mindestens 38 palästinensische Kinder getötet und fast 1000 verletzt, während sich 160 in israelischen Gefängnissen aufhalten. Seit Januar 2000 sind 2280 palästinensische Kinder getötet worden.

Abgesehen von den schockierenden Zahlen und den schmerzlichen Geschichten, die hinter jedem einzelnen Fall stehen, gibt es ein offensichtliches Muster bei der gezielten Tötung palästinensischer Kinder und der Kindheit. Dies ist kein Nebeneffekt, sondern ein notwendiger Bestandteil des israelischen Siedlerkolonialprojekts und Apartheidregimes.

Anzeige

Das Streben nach nachhaltiger Unterdrückung

Siedlerkolonialismus ist per Definition ein langfristiges Projekt der territorialen Eroberung, bei dem die einheimische Bevölkerung durch eine Siedlerbevölkerung ersetzt wird. Damit diese Bemühungen von Dauer sind, ist es für den Kolonisator von grundlegender Bedeutung, die indigene Bevölkerung oder zumindest ihren Widerstand zu beseitigen.

Diese „Logik der Eliminierung“ ist ein zentrales Element der kolonialen Siedlergesellschaften auf der ganzen Welt und umfasst die völkermörderische Eliminierung der Menschen, ihre Vertreibung aus dem Land und eine Fülle von Strategien zur Zerstörung, Fragmentierung und Schwächung der indigenen Gesellschaft. Sie zielen darauf ab, sicherzustellen, dass die nächste Generation sich nicht mehr gegen Enteignung und Unterdrückung wehrt und ihren Anspruch auf ihre Rechte aufgibt. Mit jeder Generation aufständischer Indigener wächst der Fokus der Kolonialmächte auf die Zerstörung und/oder Kontrolle von Bildung, Kindheit und Geburt.

Die Auferlegung eines Apartheidregimes ist ein Versuch, ein dauerhaftes koloniales Regime zu schaffen, indem die indigene Bevölkerung von bestimmten Räumen und Rechten ausgeschlossen wird.

Die Entscheidungsträger des südafrikanischen Apartheidsystems haben jedoch bereits erkannt, dass eine solche Segregation rebellische – und nicht fügsame – zukünftige Generationen hervorbringt. Als 1976 bis zu zehntausend Studenten in Südafrika auf die Straße gingen, um zu protestieren, töteten die Apartheidkräfte zwischen 400 und 600 Studenten und begannen mit brutalen Repressionen gegen Kinder und Jugendliche. Zwischen 1984 und 1986 wurden schätzungsweise 11000 Kinder, manche erst neun Jahre alt, ohne Gerichtsverfahren in südafrikanischen Kerkern festgehalten, misshandelt und gefoltert.

Israels Versuch, die palästinensische Hoffnung zu töten

Zionistische Ideologen und Politiker haben schon immer gewusst, dass eine Strategie der Eliminierung notwendig war, um den Staat Israel auf palästinensischem Boden zu gründen.

Vor und kurz nach der Nakba im Jahr 1948 wurden 75-80 Prozent der palästinensischen Bevölkerung, die auf dem Land lebte, auf dem Israel gegründet wurde, vertrieben, während Hunderte von Dörfern und Gemeinden ausgelöscht wurden. Manche dachten, dies sei Grund genug für die Palästinenser, auf ihre Rechte zu verzichten und das Land zu verlassen. David Ben-Gurion, Israels erster Premierminister und Führer der Arbeitspartei, vertrat die Theorie, dass die Zeit alles heilen und alles vergessen werde.

Von Anfang an konzentrierte sich Israel darauf, die palästinensischen Flüchtlinge zu „eliminieren“, einschließlich ihrer Fähigkeit, den Kampf für ihr Recht auf Rückkehr zu organisieren, ihre Ansprüche zu delegitimieren und sie zu zerstreuen. Diese Bemühungen dauern an.

Doch eine Generation später musste Israels Premierministerin Golda Meir eine weitere grundlegende Herausforderung für Israels koloniale Siedlerpläne erkennen, als sie berühmt wurde mit den Worten: „Wir können den Arabern verzeihen, dass sie unsere Kinder getötet haben. Wir können ihnen nicht verzeihen, dass sie uns zwingen, ihre Kinder zu töten“.

Es sind eindeutig nicht die Palästinenser, die das israelische Regime dazu zwingen, ihre Kinder zu töten. Doch solange Israel sein Siedlerkolonialprojekt und sein Apartheidregime fortsetzt, wird es weiterhin palästinensische Kinder und die Kindheit ins Visier nehmen müssen.

Ze’ev Zabotinsky, der Begründer der zionistischen revisionistischen Bewegung, die die ideologischen Wurzeln der gegenwärtigen rechten Regierung darstellt, umriss diese koloniale Logik, als er 1923 schrieb: „Jede einheimische Bevölkerung in der Welt widersetzt sich Kolonisten, solange sie die geringste Hoffnung hat, sich von der Gefahr befreien zu können, kolonisiert zu werden. Das ist es, was die Araber in Palästina tun, und was sie weiterhin tun werden, solange es einen einzigen Funken Hoffnung gibt.“

Die palästinensischen Kinder und Jugendlichen verkörpern diese Hoffnung. Sie ist das Herzstück des Kampfes für Gerechtigkeit.

Strategien der Eliminierung

In den 90er Jahren war die Zeit des Oslo-Prozesses ein Moment der israelischen Hoffnung, dass die Palästinenser „freiwillig“ eine Version der Apartheid des 21. Jahrhunderts akzeptieren würden. Eine Fülle von Normalisierungsprojekten, die darauf abzielten, fügsame Palästinenser zu schaffen, richtete sich insbesondere an Kinder und Jugendliche.

Die Rückseite des T-Shirts eines israelischen Soldaten mit einem Fadenkreuz über dem Bauch einer schwangeren Palästinenserin, die einen Niqab trägt, mit dem Untertext „1 Schuss, 2 Tote“. Die Rückseite des T-Shirts eines israelischen Soldaten mit einem Fadenkreuz über dem Bauch einer schwangeren Palästinenserin, mit dem Untertext „1 Schuss, 2 Tote“. (Foto: Twitter)

Diese Farce endete mit dem Ausbruch der Zweiten Intifada. Seitdem sind völkermörderische Äußerungen und Slogans von politischen Führern und Bewegungen, die die Tötung palästinensischer Kinder fördern, an der Tagesordnung. Israels ehemalige „Justiz“-Ministerin Ayelet Shaked postete auf Facebook, dass palästinensische Mütter „verschwinden“ sollten, ebenso wie „die Häuser, in denen sie die Schlangen aufgezogen haben“. Andernfalls, so Shaked, „werden dort noch mehr kleine Schlangen aufgezogen werden“. Während des Massakers in Gaza 2014 skandierten die Menschen in den Straßen von Tel Aviv: „Morgen gibt es keine Schule mehr, es gibt keine Kinder mehr dort [in Gaza].“ Diese Argumentation teilt auch der derzeitige israelische Minister für Kulturerbe, der die jüngste brutale Bombardierung des Gazastreifens, bei der in der ersten Nacht zwei Familien und drei Kinder getötet wurden, mit den Worten kommentierte: „Wir sind Menschen, die keiner Fliege etwas zuleide tun, aber wenn die Fliege sie stört, muss die Fliege getötet werden und auch ihre Kinder, wenn sie sich hinter ihnen verstecken.“ Es sollte nicht überraschen, dass israelische Soldaten T-Shirts mit schwangeren Palästinenserinnen im Fadenkreuz eines Scharfschützengewehrs und dem Untertext „1 Schuss, 2 Tötungen“ oder ein palästinensisches Kind im Fadenkreuz mit dem Untertext „je kleiner – desto härter“ drucken und verteilen.

Während in der israelischen Gesellschaft nach wie vor Einigkeit darüber herrscht, dass die Palästinenser „eliminiert“ werden müssen, hat sich in jüngster Zeit eine tiefe Kluft innerhalb der Gesellschaft aufgetan, die sich mit der Frage beschäftigt, wie dies geschehen soll.

Der eher „liberale“ Flügel der israelischen Politik, zu dem auch der Berater mehrerer israelischer Regierungen, der Akademiker Arnon Sofer, gehört, vertritt die Auffassung, dass die einzige Möglichkeit, die „demografische Bedrohung“ – d. h. die palästinensischen Geburtenraten und die wachsende Bevölkerung – zu beseitigen, die „Trennung“ ist, d. h. die Abriegelung der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen hinter Israels Apartheidmauern. Die Trennungsmauer wurde von führenden Politikern der Arbeiterpartei wie Shimon Peres und Ehud Barak ins Leben gerufen. Da diese Art von „demografischer Planung“ bedeutet, dass ein Teil des palästinensischen Landes, das Israel für sich beansprucht, aufgegeben wird, um die Palästinenser in die abgeschotteten Bantustans zu treiben, wurde sie von den rechten Zionisten stets abgelehnt.

Die rechtsextremen israelischen Politiker schlagen ungestüme, brutale Gewalt und Vertreibung vor. Auf der Grundlage von Zabotinskys Prinzipien sieht Israels Finanzminister und Minister im Verteidigungsministerium, Bezalel Smotrich, in seinem „Entscheidenden Plan“ Wege vor, um „der arabischen Hoffnung auf die Verwirklichung nationaler Ambitionen im Land Israel ein Ende zu setzen“. Dieser Plan sieht vor, dass nur eine Bevölkerung Hoffnung und eine Zukunft hat – der Rest wird mit äußerster Brutalität behandelt. Moshe Feiglin, ehemaliger stellvertretender Sprecher des israelischen Parlaments, schlug vor, alle Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben und diejenigen, die nicht gehen wollen, zu bombardieren.

Während die Palästinenser weiter existieren und Widerstand leisten, wird Israel immer verzweifelter und gewalttätiger in seiner Strategie der Eliminierung und der Angriffe auf palästinensische Kinder.

Es ist überfällig, dass wir uns ein klares Bild von diesem schrecklichen Aspekt der israelischen Politik machen und eine wirksame internationale Solidarität aufbauen, um diese zu beenden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Übersetzt mit Deepl.com

Maren Mantovani ist Koordinatorin für internationale Beziehungen der Kampagne „Stoppt die Mauer“ und Mitglied des internationalen Sekretariats des palästinensischen BDS-Nationalkomitees (BNC).

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …