Die totalitäre Dystopie ist bereits da: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

17. April 2023

Ich hatte einen Albtraum, in dem ich geheime Informationen weitergab und von Reportern der New York Times verhaftet und gefoltert wurde.

❖

Das Ziel ist es, uns mit so viel Feindseligkeit wie möglich über Themen kämpfen zu lassen, die unseren Herrschern so wenig wie möglich Unannehmlichkeiten bereiten. Es ist wirklich erstaunlich, wie erfolgreich sie dabei sind.

Neulich habe ich ein Video gesehen, in dem ein Typ wütend eine Kiste Budweiser mit einem Monstertruck überfährt, aus Gründen, die für mich keinen Sinn ergeben, und alle schreien aufgeregt ihre Meinung dazu, und ich dachte nur: Oh mein Gott, wir sind so am Arsch. Sie haben uns total eingewickelt.

❖

Man könnte keine effektivere totalitäre Dystopie entwerfen als die, in der wir uns gerade befinden. Eine, in der jeder durch Propaganda einer Gehirnwäsche unterzogen wird, ohne es zu wissen, in der jeder genau so denkt, handelt, wählt und einkauft, wie seine Herrscher es wollen, und dabei denkt, er sei frei.

Die Menschen machen sich Sorgen über technokratische Eskalationen wie zunehmende Überwachung, digitale Ausweise, digitale Zentralbankwährungen usw., und das zu Recht; diese Maßnahmen verleihen den Mächtigen ein größeres Maß an Macht über die Bevölkerung. Aber viele stellen sich fälschlicherweise vor, dass eine künftige technokratische Dystopie, die durch diese Maßnahmen geschaffen wird, ganz anders aussehen würde als die Dystopie, in der wir uns jetzt befinden, und das ist einfach nicht der Fall. Diese Maßnahmen würden dazu beitragen, das gegenwärtige System zu erhalten, nicht aber, ein neues zu schaffen.

Die Menschen stellen sich totalitäre Dystopien als eine dunkle Bedrohung vor, die in der Zukunft droht, weil sie nicht verstehen, wie zutiefst unfrei wir bereits jetzt sind. Sie glauben, dass wir frei sind, weil wir selbst entscheiden können, was wir im Supermarkt kaufen und den Präsidenten “Brandon” nennen, aber das sind wir nicht. Sie stellen sich vor, dass unsere Herrscher eine große Verschwörung planen, um eine Dystopie zu schaffen, in der sie uns alle zwingen können, das zu tun, was sie wollen, und merken nicht, dass wir uns bereits in einer Dystopie befinden, in der wir genau das tun, was sie wollen. Es kann wirklich nicht mehr verbessert werden. Sie sperren es einfach ein.

Denken Sie einmal ernsthaft darüber nach: Was könnten die Herrscher der westlichen Gesellschaft aus uns herausholen, was sie nicht schon längst haben? Es gibt keine nennenswerte politische Opposition, keine Antikriegsbewegung, keine antikapitalistische Bewegung, kaum kritisches Denken – sie haben die totale Kontrolle. Alles, was wir in dieser Dystopie tun, ist darauf ausgerichtet, den Profit in die Kassen der Oligarchen und die Macht in die Hände der Imperialisten zu lenken, und alle Bemühungen, Widerstand zu leisten und diese Trichtersysteme zu ändern, wurden durch massenhafte psychologische Manipulation erfolgreich unterdrückt.

Diese totalitäre Dystopie sieht wie Freiheit aus, weil sie uns mehr oder weniger tun lässt, was wir wollen, während sie das, was wir tun wollen, durch massenhafte Manipulation kontrolliert. Sie verstärken dies noch, indem sie Systeme schaffen, in denen das, was wir tun, wenig oder gar keine Wirkung hat. Selbst wenn wir eine Software in unseren Gehirnen hätten, die unseren Herrschern die totale und vollständige Kontrolle über unsere Gedanken gäbe, würden sie die Massen dazu bringen, mehr oder weniger so zu denken und sich so zu verhalten, wie sie es jetzt tun.

Die Hauptwaffe unserer totalitären Herrscher ist nicht Überwachung, Polizeiroboter, digitale IDs oder CBDCs – ihre Hauptwaffe ist Propaganda. Das System der massenhaften psychologischen Konditionierung, das sie geschaffen haben, ist mit nichts zu vergleichen, was es in der Geschichte je gegeben hat. Die Fähigkeit, eine sich anbahnende Revolution aufzuspüren und zu unterdrücken, ist der Fähigkeit, die Menschen durch psychologische Konditionierung davon abzuhalten, überhaupt an eine Revolte zu denken, weit unterlegen. So sieht echte Macht aus. Das ist totale Kontrolle.

Dies ist eine Dystopie, deren Bewohner sich ganz nach dem Willen ihrer Herrscher richten, ohne jemals daran zu denken, dass sie unfrei sind oder versuchen sollten, es zu werden.

Versuchen Sie, eine effektivere totalitäre Dystopie als diese zu entwerfen.

Man kann es nicht. Es ist perfekt.

Propaganda ist der eigentliche Mechanismus der Kontrolle, und den müssen wir bekämpfen, wenn wir jemals frei werden wollen. Der einzige Weg aus dieser gigantischen Matrix psychologischer Kontrolle besteht darin, den Menschen zu zeigen, wie unfrei wir sind, wie sie getäuscht werden und wie viel besser die Dinge sein könnten. Wecken Sie die Menschen für die Lügen auf, für die wahre Natur der politischen, erzieherischen und medialen Institutionen, die uns versklaven sollen, schwächen Sie das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Propagandamaschine, und dann haben wir vielleicht den Anfang für die Möglichkeit einer echten Veränderung. Bis dahin sind wir eingesperrt.

❖

Wen Sie für einen antiautoritären Helden halten, sagt viel über Sie als Person aus. Wenn ich Sie bitte, sich jemanden vorzustellen, der gegen die Macht kämpft, und Sie an Panzermann oder Nawalny oder irgendeine historische Figur denken, anstatt an die lebenden Menschen, die gegen die Machtstruktur kämpfen, unter der Sie tatsächlich leben, dann bedeutet das, dass Sie die Lüge geschluckt haben, dass Ihre eigene Regierung und ihre Verbündeten im Hier und Jetzt gut und tugendhaft sind und dass der “Kampf gegen die Macht” etwas ist, das nur aus edlen Gründen in anderen Ländern oder zu anderen Zeitpunkten in der Geschichte geschehen konnte.

In Wirklichkeit ist die Notwendigkeit, “die Macht zu bekämpfen”, unter dem zentralisierten US-Imperium, das über jeden herrscht, der diese Worte liest, größer, denn das zentralisierte US-Imperium ist derzeit die mörderischste und tyrannischste Machtstruktur der Welt.

Wenn ich Sie also bitte, sich eine antiautoritäre Figur vorzustellen, die Ihnen in den Sinn kommt, werden Sie sich, wenn Sie klar denken können, nicht jemanden wie Tank Man, Navalny, Gandhi, Mandela oder MLK vorstellen. Sie werden sich jemanden wie Julian Assange vorstellen: jemanden, der die wirkliche Macht bekämpft, wo sie hier und jetzt steht. Übersetzt mit Deepl.com

