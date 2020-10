The Trump show can end. Here’s how US President Donald Trump and the media: they were made for each other: There’s no doubt Trump likes the limelight. It’s something he’s been taken with since he started as a developer in New York City and became a national personality for his high-profile divorces, financial management that often left him rich but bankrupt, and as a late-night guest on talk shows to talk, among other things, politics.



Die Trump-Show kann enden. So geht’s

Von Robert E. Gutsche Jr.

13. Oktober 2020

Das Ignorieren der für das Fernsehen gemachten Eskapaden des US-Präsidenten würde es den Nachrichtenagenturen ermöglichen, die Art von Journalismus wieder aufzunehmen, die wirklich zählt

US-Präsident Donald Trump veranstaltet am 12. Oktober am internationalen Flughafen Orlando Sanford eine Wahlkampfkundgebung, seine erste seit der Behandlung der Coronavirus-Krankheit (Reuters)

US-Präsident Donald Trump und die Medien: Sie sind füreinander geschaffen:

Es besteht kein Zweifel, dass Trump das Rampenlicht mag. Es ist etwas, von dem er angetan ist, seit er als Bauunternehmer in New York City begann und durch seine hochkarätigen Scheidungen, seine Finanzverwaltung, die ihn oft reich, aber bankrott machte, und als Late-Night-Gast in Talkshows, in denen er unter anderem über Politik sprach, zu einer nationalen Persönlichkeit wurde.

Und dann sind da noch die Medien. Da ich mein ganzes Leben im Journalismus verbracht habe (angefangen mit dem Diktieren von Briefen an den Redakteur im Alter von etwa acht Jahren), spüre ich, dass diejenigen von uns, die in diesem Geschäft tätig sind, gerne den Klang ihrer eigenen Stimme hören und ihre eigenen Worte lesen – ohne die Fehler und Rechtschreibfehler, die sich einschleichen. Wir sehen uns auch gerne als Helden, die die Arbeit für “das Volk” leisten.

Böses Netz der Koabhängigkeit

Trotz der gemeinsamen Liebe, mit der die Medien und der Präsident durch Tweets, Bylines und Live-Auftritte auf sich aufmerksam machen, besteht der Hauptunterschied zwischen den beiden Seiten darin, dass man sich ihre Anziehungskraft auf sich selbst eingesteht: den Präsidenten. Selten stehen Journalisten gern im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit; wir sind es und versuchen, nicht die Story zu sein. Doch was Journalisten in den letzten fünf Jahren oder so mit Trump verbracht haben – vielleicht mehr als ihn für seine Politik herauszufordern – ist der Versuch, sich als Demokratieexperten, Wachhunde und kritische Freunde zu positionieren.

Diese Einschätzung ist jedoch ein wenig unaufrichtig, und man muss schon ein böses Netz abwickeln, um die Koabhängigkeit zwischen dem Präsidenten und den Medien zu verstehen, die Journalisten nicht so leicht für ihre Rolle in den Dingen vom Haken lässt – und das sollten sie auch nicht -.

Trump weiß, dass die Mediensysteme versagen, und viele Nachrichtenorganisationen, ob groß oder klein, brauchen ihn, um ihre Einschaltquoten und ihre Relevanz zu steigern.

Während Trump unverhohlen ehrlich über Politiken gesprochen hat, die für viele ekelhaft und unmoralisch sind – wie das Einsperren menschlicher “Tiere”, die die Südgrenze der USA auf der Suche nach Zuflucht und Gelegenheit überqueren, und die Verstärkung rassistischer Tropen über nicht-weiße Amerikaner, die auf den Straßen für Gerechtigkeit protestieren – haben Journalisten dies als Chance genutzt, ihre eigene Agenda durchzusetzen. Es ist unklar, wie sehr der “Wachhund” den Schwanz mit dem Hund wedelt oder der Journalismus für seine eigenen Obsessionen von Aufmerksamkeit, Profit und Autorität eintritt.

Einige Beispiele: die Hingabe an Trump’s jede Bewegung, jeden Tweet. Die Rationalisierung und Legitimierung seiner Rede und Präsenz als normal (ein Trend, der sich glücklicherweise in letzter Zeit etwas geändert hat), und der Beitrag zur Verwirrung darüber, inwieweit Trumps Handlungen und Rhetorik irgendwie unabhängig von der amerikanischen Psyche sind.

Wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen in erster Linie für ihn gestimmt haben, und selbst unter früheren Präsidenten haben die USA international als eine hegemoniale Kraft gewirkt. Sicherlich hat sie im Inneren lange Zeit ihre Auseinandersetzung um Rasse, Geschlecht, Klasse und Bürgerbeteiligung angefacht.

Mit weniger mehr erreichen

Um es klar zu sagen: Für diejenigen, die denken, dies sei ein “Schuld der Medien, nicht Trumpf”-Argument, sollten wir beachten, dass nicht alle Journalisten oder der Journalismus gleich sind. Es liegt auf der Hand, dass die Berichterstattung ein zunehmend gefährliches Unterfangen ist, selbst in Gebieten, die sich als Demokratien bezeichnen. Und Journalisten stehen im digitalen und sozialen Medienzeitalter unter immensem Stress und Druck, “mit weniger mehr zu erreichen”.

Hinzu kommt, dass nicht alle Journalisten die gleichen Ressourcen oder Aufgabenbereiche haben. Die Lokalzeitungen in den ländlichen Gegenden der USA tun ihr Bestes, um über das Tagesgeschehen zu berichten, die Geschäftsmodelle sinnvoll zu verändern und ihre Türen offen zu halten. Im Gegenzug dehnen sich die Nachrichtenwüsten – in denen weite Regionen und Gemeinden überhaupt keine Berichterstattung haben – aus, und es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass die Macht an diesen Orten Amok läuft.

Die Last der Verantwortung für das heutige Durcheinander in der Politik und die Fragmentierung der Gesellschaft (vor, während und nach Trump) könnte also vielleicht weniger auf den Medien liegen als auf anderen Machthabern. Aber das ist eine zu einfache Erklärung.

Zwar gibt es große Unterschiede zwischen lokalen und nationalen Nachrichten in den USA – nicht nur in Bezug auf das, was und wie sie berichten, sondern auch in Bezug auf ihre physische und ideologische Position gegenüber der Machtelite – aber das sind die Leute, die die Tagesordnung bestimmen und andere Mainstream-Medien im ganzen Land und in der Welt beeinflussen.

Was sie sagen, gilt für die Art und Weise, wie Dinge wie eine Wahl, einen kranken (und/oder heilenden) Präsidenten, eine kränkelnde Wirtschaft und militarisierte einheimische Polizeikräfte abgedeckt werden können. Wenn man gegen ihre Meinung verstößt, selbst in den Lokalnachrichten, kann dies zu ernsthafter Verwirrung beim Publikum führen und einen Pushback, den Rückzug von Werbekunden und eine Schwächung ihrer Legitimität und Autorität auf diesem Gebiet zur Folge haben.

Versagen der Industrie



In der Tat sahen wir den Niedergang einer großen Medienkette, Sinclair, die ihre Moderatoren zwang, eine vorformulierte Erklärung laut vorzulesen, in der sie argumentierten, dass ihre Nachrichten die Wahrheit seien, während andere Medien (die zufällig kritisch gegenüber Trump waren) gefälscht waren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der ehemalige CEO von CBS, Les Moonves, 2016 über die Trump-Kampagne sagte: “Es mag nicht gut für Amerika sein, aber es ist verdammt gut für CBS.”

Trump weiß, dass die Mediensysteme versagen, und viele Nachrichtenorganisationen, große und kleine, brauchen ihn, um ihre Einschaltquoten und ihre Relevanz zu steigern. Die Leute in seinem Team wissen das auch. Ich behaupte nicht, dass Trump das, was er tut, tut, um Medienunternehmen zu helfen, die in Schwierigkeiten sind – ich glaube wirklich, dass er Medien und Botschaften, die ihm nicht zustimmen, hasst – aber er weiß, dass Journalisten nicht “nein” sagen können, wenn es darum geht, über seine Possen zu berichten. Über ihn zu berichten ist in ihrem besten Interesse.

Das alles haben uns Journalisten wiederholt gesagt. Im Vereinigten Königreich drängt die Regierung darauf, dass die Nachrichtenagenturen geöffnet bleiben. In den USA katalogisiert eine der nationalen Denkfabriken für die Industrie die Schließungen, Entlassungen und den Niedergang ihrer eigenen Industrie.

Die Menschen daran zu erinnern, wie schlecht das Geschäftsmodell ist, kann eigentlich nicht gut fürs Geschäft sein. Vielleicht weiß bereits jeder, was mit dem Journalismus geschieht, und es ist ihm entweder egal, er merkt es nicht oder er hat das Gefühl, dass man etwas dagegen tun kann. Im vergangenen Monat wurde zum Beispiel festgestellt, dass El Nuevo Herald, ein spanischsprachiges Schwesterunternehmen des Miami Herald, Dutzende von bezahlten Beilagen veröffentlicht hat, die von einer konservativen Gruppe finanziert wurden, die die ehemalige First Lady Michelle Obama als “schwarzes Monster” und Afrika als “Arsch der Welt” bezeichnete.

Die Beilage führte zu einigen Beschwerden über soziale Medien. Der geschäftsführende Herausgeber trat daraufhin zurück. Eine interne Untersuchung ergab “erhebliche Versäumnisse” bei der Handhabung der Beilage, wobei festgestellt wurde, dass es keine “formelle Inhaltsüberprüfung” gegeben hatte und dass die Mitarbeiter der Nachrichtenredaktion nicht auf den Inhalt der Beilage aufmerksam gemacht worden waren.

Einer der vielen Gründe, aus denen dies geschehen sein könnte, war, dass Journalisten nicht einmal ihre eigenen Zeitungen lesen, was wahrscheinlich bedeutet, dass das Publikum es auch nicht tut.

Der Weg nach vorn

Die Öffentlichkeit schaut sich weiterhin immer mehr Fernseh- und Social-Media-Clips an, ebenso wie Journalisten. Die politisierten und aufsehenerregenden Aspekte dieser Quellen beziehen sich auf prominente Persönlichkeiten – die Trump selbst aus seiner Zeit bei The Apprentice kuratiert hat – und verlassen sich darauf, dass sie die Nachrichtenagenda als eine Form der reaktionären Berichterstattung vorantreiben.

Wo bleibt das böse Geflecht der Koabhängigkeit, Wochen vor einer US-Präsidentschaftswahl, inmitten einer lähmenden Pandemie und in einer Zeit, die mehr Hoffnung braucht, sagen einige (obwohl ich für “konstruktiven Pessimismus” plädiere)?

Während Journalisten und der Journalismus weiterhin einer reaktionären und engen Ausrichtung auf das Alltagsleben dienen … werden sie weiterhin von populistischen Politikern und Persönlichkeiten angelockt und manipuliert werden

In dem Maße, wie Journalisten und Journalismus weiterhin einer reaktionären und engen Ausrichtung auf das Alltagsleben dienen und sich näher an die politische Debatte und weiter von lokalen und regionalen Themen entfernen, die für ein nationales Publikum wichtig gemacht werden können (trotz der Bedenken über den “CNN-Effekt”), werden sie weiterhin von populistischen Politikern und Persönlichkeiten angelockt und manipuliert werden.

Die Lösung für den Augenblick mag nur darin bestehen, dass die Medien Trump fallen lassen, einen minimalen Schlag hinnehmen, weil sie seine Possen ignorieren, und ihre Zeit damit verbringen, zu dem zurückzukehren, was den Journalismus überhaupt erst gut gemacht hat (geben Sie hier ein wenig Nostalgie ein): Geschichten über das Alltagsleben, Untersuchungen von Fehlverhalten und eine Nachrichtenberichterstattung, die vielfältig und global ist und aus allen Teilen der USA und der Welt kommt, um Krankheit zu enthüllen – aber dadurch bringen sie uns wieder zusammen.

Robert E. Gutsche, Jr. ist Senior Lecturer in Critical Digital Media Practice in der Abteilung für Soziologie an der Lancaster University (UK). Er studiert Journalismus, Macht und Nachrichtendiskurs und ist Herausgeber des Buches The Trump Presidency, Journalism, and Democracy.

