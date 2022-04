Ukraine: The Broader Geopolitical Conflict Vijay Prashad reviews the geopolitical battles of recent decades that leave Germany, Japan and India – among others – rattled in their response to Russia’s invasion of Ukraine. By Vijay Prashad Tricontinental: Institute for Social Research It is hard to fathom the depths of our time, the

Die Ukraine: Der umfassendere geopolitische Konflikt

Von Vijay Prashad

9. April 2022

Vijay Prashad gibt einen Überblick über die geopolitischen Kämpfe der letzten Jahrzehnte, die u. a. Deutschland, Japan und Indien in ihrer Reaktion auf Russlands Einmarsch in der Ukraine erschüttert haben.

Grey Tube Shelter 1940 Henry Moore OM, CH 1898-1986 Präsentiert vom War Artists Advisory Committee 1946 http://www.tate.org.uk/art/work/N05706

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung

Es ist schwer, die Abgründe unserer Zeit zu ergründen, die schrecklichen Kriege und die verwirrenden Informationen, die ohne viel Verstand an uns vorbeiziehen.

Gewissheiten, die den Äther und das Internet überschwemmen, sind leicht zu finden, aber entstammen sie einer ehrlichen Bewertung des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen russische Banken (die Teil einer umfassenderen Sanktionspolitik der Vereinigten Staaten sind, von der inzwischen etwa dreißig Länder betroffen sind)?

Erkennen sie die entsetzliche Realität des Hungers an, der durch diesen Krieg und die Sanktionen zugenommen hat?

Es scheint, dass viele der “Gewissheiten” in der “Mentalität des Kalten Krieges” gefangen sind, die die Menschheit als unwiderruflich in zwei gegnerische Seiten gespalten sieht. Dies ist jedoch nicht der Fall; die meisten Länder bemühen sich um einen bündnisfreien Ansatz für den von den USA auferlegten “neuen Kalten Krieg”. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist ein Symptom für breitere geopolitische Kämpfe, die seit Jahrzehnten ausgetragen werden.

Am 26. März definierte US-Präsident Joe Biden im Warschauer Königsschloss einige Gewissheiten aus seiner Sicht und nannte den Krieg in der Ukraine “einen Kampf zwischen Demokratie und Autokratie, zwischen Freiheit und Unterdrückung, zwischen einer auf Regeln basierenden Ordnung und einer, die von roher Gewalt beherrscht wird”.

Diese Binaritäten sind ein reines Hirngespinst des Weißen Hauses, dessen Einstellung zu einer “auf Regeln basierenden Ordnung” nicht in der UN-Charta, sondern in “Regeln” begründet ist, die die USA aussprechen. Bidens Antinomien gipfelten in einem politischen Ziel: “Um Gottes willen, dieser Mann darf nicht an der Macht bleiben”, sagte er und meinte damit den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die Engstirnigkeit von Bidens Herangehensweise an den Konflikt in der Ukraine hat zu einem öffentlichen Aufruf zum Regimewechsel in Russland geführt, einem Land mit 146 Millionen Einwohnern, dessen Regierung über 6.255 Atomsprengköpfe verfügt. Angesichts der gewalttätigen Geschichte der USA bei der Kontrolle der Führung in mehreren Ländern können unbedachte Äußerungen über einen Regimewechsel nicht unbeantwortet bleiben. Sie müssen universell angefochten werden.

Juss Piho, Estland, “Die Reise”, 2009.

Die Hauptachse des russischen Krieges ist nicht die Ukraine, auch wenn sie heute die Hauptlast des Krieges trägt. Es geht darum, ob es Europa erlaubt werden kann, unabhängig von den USA und ihrer nordatlantischen Agenda Projekte zu schmieden.

Zwischen dem Zusammenbruch der UdSSR (1991) und der weltweiten Finanzkrise (2007-08) bemühten sich Russland, die neuen postsowjetischen Republiken (einschließlich der Ukraine) und andere osteuropäische Staaten um eine Integration in das europäische System, einschließlich der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO).

Russland trat 1994 der NATO-Partnerschaft für den Frieden bei, und sieben osteuropäische Staaten (darunter Estland, Litauen und Lettland, die an Russland grenzen) traten 2004 der NATO bei. Während der globalen Finanzkrise wurde deutlich, dass die Integration in das europäische Projekt aufgrund der Schwachstellen in Europa nicht in vollem Umfang möglich sein würde.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2007 stellte Präsident Wladimir Putin den Versuch der USA, eine unipolare Welt zu schaffen, in Frage. “Was ist eine unipolare Welt?” fragte Putin. “Egal, wie wir diesen Begriff beschönigen, er bedeutet ein einziges Machtzentrum, ein einziges Kraftzentrum und einen einzigen Herrscher”.

Unter Bezugnahme auf den Ausstieg der USA aus dem Vertrag über den Schutz vor ballistischen Raketen im Jahr 2002 (den er damals kritisiert hatte) und den illegalen Irakkrieg der USA im Jahr 2003 sagte Putin: “Niemand fühlt sich mehr sicher, weil sich niemand hinter dem Völkerrecht verstecken kann.”

Später, auf dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest, Rumänien, warnte Putin vor den Gefahren der NATO-Osterweiterung und sprach sich gegen den Beitritt Georgiens und der Ukraine zu dem Militärbündnis aus. Im darauf folgenden Jahr schloss sich Russland mit Brasilien, China, Indien und Südafrika zusammen, um den BRICS-Block als Alternative zur westlich geprägten Globalisierung zu bilden.

Yang Fudong, China, “Sieben Intellektuelle im Bambuswald, Teil IV”, 2006.

Seit Generationen ist Europa auf Erdgas- und Erdölimporte zunächst aus der UdSSR und dann aus Russland angewiesen. Diese Abhängigkeit von Russland hat in dem Maße zugenommen, wie die europäischen Länder versucht haben, aus der Nutzung von Kohle und Kernenergie auszusteigen. Gleichzeitig haben sich Polen (2015) und Italien (2019) der von China geführten Belt and Road Initiative (BRI) angeschlossen.

Zwischen 2012 und 2019 gründete die chinesische Regierung außerdem die 17+1-Initiative, die 17 mittel- und osteuropäische Länder in das BRI-Projekt einbindet. Die Integration Europas in Eurasien öffnete die Tür für seine außenpolitische Unabhängigkeit. Dies wurde jedoch nicht zugelassen. Die gesamte Finte der “globalen NATO”, die 2008 von NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer formuliert wurde, diente dazu, diese Entwicklung zu verhindern.

Aus Furcht vor den großen Veränderungen in Eurasien handelten die USA sowohl auf kommerzieller als auch auf diplomatischer und militärischer Ebene. Auf kommerzieller Ebene versuchten die USA, die Abhängigkeit Europas von russischem Erdgas zu ersetzen, indem sie versprachen, Europa mit verflüssigtem Erdgas (LNG) zu versorgen, das sowohl von US-Lieferanten als auch aus arabischen Golfstaaten stammte.

Da LNG viel teurer ist als Pipelinegas, war dies kein verlockendes Geschäft. Die Anfechtung chinesischer Fortschritte bei Hightech-Lösungen – insbesondere in den Bereichen Telekommunikation, Robotik und grüne Energie – konnte von Silicon-Valley-Firmen nicht aufrechterhalten werden, so dass die USA zwei weitere Instrumente der Gewalt einsetzten: erstens die Verwendung der Rhetorik des Krieges gegen den Terror, um chinesische Firmen zu verbieten (unter Berufung auf Sicherheits- und Datenschutzerwägungen), und zweitens diplomatische und militärische Manöver, um Russlands Stabilitätsgefühl in Frage zu stellen.

Sadamasa Motonaga, Japan, “Rot und Gelb”, 1963.

Die Strategie der USA war nicht ganz erfolgreich. Die europäischen Länder erkannten, dass es keinen wirksamen Ersatz für russische Energie und chinesische Investitionen gab. Ein Verbot der Telekommunikationsinstrumente von Huawei und die Verhinderung der Zertifizierung von NordStream 2 würden den Menschen in Europa nur schaden. Das war klar.

Was jedoch nicht so klar war, war die Tatsache, dass die USA gleichzeitig damit begannen, die Architektur zu demontieren, die das Vertrauen darauf aufrechterhielt, dass kein Land einen Atomkrieg beginnen würde. Im Jahr 2002 kündigten die USA einseitig den Vertrag über den Schutz vor ballistischen Raketen, und 2018/19 verließen sie den INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces).

Die europäischen Länder spielten 1987 durch die Bewegung für das Einfrieren von Atomwaffen eine Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung des INF-Vertrags, aber der Ausstieg aus dem Vertrag 2018/19 wurde von den Europäern mit relativem Schweigen aufgenommen.

Im Jahr 2018 verlagerte sich der Schwerpunkt der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA vom globalen Krieg gegen den Terror auf die Verhinderung des “Wiederauftretens eines langfristigen strategischen Wettbewerbs” durch “Beinahe-Rivalen” wie China und Russland. Gleichzeitig begannen die europäischen Länder, im Rahmen der NATO in der Ostsee, im Nordpolarmeer und im Südchinesischen Meer Übungen zur “Freiheit der Schifffahrt” durchzuführen, die für China und Russland eine bedrohliche Botschaft darstellten. Diese Maßnahmen brachten China und Russland tatsächlich sehr nahe zusammen.

Russland ließ mehrfach verlauten, dass es sich dieser Taktik bewusst sei und seine Grenzen und seine Region mit Gewalt verteidigen werde. Als die USA 2012 in Syrien und 2014 in der Ukraine intervenierten, drohte Russland der Verlust seiner beiden wichtigsten Warmwasserhäfen (in Latakia, Syrien, und Sewastopol, Krim), weshalb Russland 2014 die Krim annektierte und 2015 in Syrien militärisch intervenierte. Diese Aktionen deuteten darauf hin, dass Russland auch weiterhin sein Militär einsetzen würde, um seine nationalen Interessen zu schützen.

Dann legte die Ukraine den Nord-Krim-Kanal still, der die Halbinsel zu 85 Prozent mit Wasser versorgte, und zwang Russland, die Region über die Brücke über die Straße von Kertsch mit Wasser zu versorgen, die zwischen 2016 und 2019 zu enormen Kosten gebaut wurde. Russland brauchte keine “Sicherheitsgarantien” von der Ukraine oder gar von der NATO, aber es wollte sie von den Vereinigten Staaten. In Moskau befürchtete man, dass die USA nukleare Mittelstreckenraketen um Russland herum aufstellen würden.

Evgeny Trotsky, Russland, “Rest”, 2016.

Vor dem Hintergrund dieser jüngsten Geschichte sind die Reaktionen von Deutschland, Japan und Indien widersprüchlich. Jedes dieser Länder ist auf russisches Erdgas und Erdöl angewiesen. Sowohl Deutschland als auch Japan haben Sanktionen gegen russische Banken verhängt, aber weder der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz noch der japanische Premierminister Fumio Kishida können die Energieimporte kürzen.

Indien hat sich der Verurteilung Russlands und den Sanktionen gegen seinen Bankensektor [und Handel] verweigert, obwohl es zusammen mit Japan Teil der von den USA unterstützten Quad ist. Diese Länder müssen mit den Widersprüchen unserer Zeit umgehen und die Ungewissheiten abwägen. Kein Staat sollte die so genannten Gewissheiten akzeptieren, die die Dynamik des Kalten Krieges verstärken, noch sollten sie die gefährlichen Folgen eines von außen beeinflussten Regimewechsels und Chaos vernachlässigen.

Es ist immer eine gute Idee, über den stillen Charme der Gedichte von Toge Sankichi nachzudenken, der 1945 den Atombombenabwurf auf seine Heimatstadt Hiroshima miterlebte und später der Kommunistischen Partei Japans beitrat, um für den Frieden zu kämpfen. In seinem “Aufruf zum Handeln” schrieb Sankichi:

Streckt diese grotesken Arme aus

zu den vielen ähnlichen Armen

und wenn es scheint, dass der Blitz wieder fallen könnte

haltet die verfluchte Sonne hoch:

Auch jetzt ist es noch nicht zu spät.

Vijay Prashad, ein indischer Historiker, Journalist und Kommentator, ist geschäftsführender Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research und Chefredakteur von Left Word Books. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von Tricontinental: Institute for Social Research.

