Die Ukraine: Ein “Afghanistan” im Herzen Europas



Von Manlio Dinucci



Global Research,05. Dezember 2022

“Die Verbündeten unterstützen die Ukraine in einem noch nie dagewesenen Ausmaß und werden dies auch weiterhin tun”, kündigt NATO-Generalsekretär Stoltenberg an. Mit Hunderten von Haubitzen, die von der NATO geliefert werden, feuern die Kiewer Streitkräfte an einem einzigen Tag Tausende von Schuss Munition ab, mehr als die NATO-Streitkräfte in Afghanistan in einem Monat verschossen haben. Daher müssen die sechs Meter langen und tonnenschweren Haubitzenrohre häufig ausgetauscht werden: Zu diesem Zweck hat das Pentagon eine Spezialeinheit in Polen stationiert, die kontinuierlich Ersatzteile in die Ukraine schickt.

Dies führt zu einer kolossalen Steigerung der Kriegsproduktion, die zu einem entscheidenden Faktor im Krieg wird.

Die USA und die NATO beliefern Kiew nicht nur mit immer mehr Waffen, sondern auch mit Waffensystemen mit großer Reichweite und Geschossen, die automatisch auf Ziele gerichtet werden. Infolgedessen setzt Russland immer ausgefeiltere Waffen ein. All dies führt zu einer immer gefährlicheren Eskalation der militärischen Konfrontation zwischen der NATO und Russland.

Die Situation wird durch die wachsende kriegerische Rolle der Europäischen Union noch gefährlicher.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kündigt an, dass die 300 Milliarden Euro, die die russische Zentralbank in europäischen Banken deponiert hat und die von der EU bereits “eingefroren” wurden, nun beschlagnahmt und effektiv für den Krieg gegen Russland verwendet werden. Gleichzeitig kündigt Jens Stoltenberg an, dass “wir darüber diskutieren, wie wir die Ukraine auf dem Weg zur NATO-Mitgliedschaft unterstützen können”. Wenn die Ukraine der NATO beitritt, müssen die 30 NATO-Länder, darunter auch Italien, gemäß Artikel 5 ihre Streitkräfte zum Kampf gegen die russischen Streitkräfte in der Ukraine entsenden.

Vor dem Hintergrund dieses Szenarios gewinnt die Kampagne Fuori l’Italia dalla Guerra an Bedeutung. Der Historiker Franco Cardini äußert sich dazu.

