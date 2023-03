Albrecht und Puvogel waren auch in einen Bombenanschlag verwickelt, der als Celle-Loch-Skandal bekannt wurde. Am 25. Juli 1978 wurde eine Bombe an der Mauer des Gefängnisses in Celle, Deutschland, gezündet. Die Bombe hatte nicht die gewünschte Wirkung, es entstand nur ein kleines Loch, und eine Gruppe von 12 Männern, die in das Gefängnis eindringen sollte, musste fliehen. Die Täter entkamen, aber ein Mercedes wurde gefunden, der mit einem Schlauchboot, Fluchtwerkzeugen, einer Walther-Handfeuerwaffe und gefälschten Pässen beladen war, von denen einer ein Bild des inhaftierten linken Aktivisten Sigurd Debus enthielt. Später wurden in Debus’ Zelle Werkzeuge deponiert, um die Sache zu besiegeln, so dass die ganze Angelegenheit wie ein gescheiterter Fluchtplan der Roten Armee Fraktion (RAF) aussah.

Albrecht bezeichnete die Anschläge als erfolgreiche Operation, mit der ein Raubüberfall und ein Mord verhindert werden konnten (wofür er keine Beweise vorlegte), und nutzte den Vorfall, um die Verschlechterung der Bedingungen für Debus und andere inhaftierte RAF-Mitglieder zu rechtfertigen. Die RAF reagierte darauf mit einem Hungerstreik, der schließlich 1981 zum Tod von Debus führte.

| Ernst mit Ursula 1982 Quelle diepressecom | MR Online

Ernst mit Ursula, 1982. [Quelle: diepresse.com]

Doch die Geschichte ging nie ganz auf. Die RAF-Mitglieder beteuerten ihre Unschuld, und der zunehmende Druck von Anwälten und der Öffentlichkeit führte schließlich 1986 zu einer parlamentarischen Untersuchung, die ergab, dass es keinen Fluchtversuch, keinen Raub und keinen Mord gab, sondern dass es sich bei der ganzen Angelegenheit um einen Anschlag unter falscher Flagge handelte, der unter dem Namen Operation Feuerzauber von der Bundespolizei und der niedersächsischen Polizei mit Billigung von Ernst Albrecht geplant worden war. Ein niedersächsischer Polizist zündete sogar die Bombe. Trotzdem passierte Albrecht und seiner Regierung nichts. Die peinliche Affäre wurde schnell vertuscht, und Debus’ Tod war nur ein Name auf der langen Liste derer, die zum Wohle Albrechts verhungert sind.

Warum Ernst Albrecht diesen Terroranschlag gegen sein eigenes Land verübte, ist bis heute unklar. Möglicherweise stand er im Zusammenhang mit hartnäckigen Gerüchten, die RAF wolle seine geliebte Tochter Ursula entführen, um sich für Ernsts Nazi-Sympathien zu rächen. Aufgrund der Gerüchte schrieb sich Ursula unter dem Namen Rose Ladson an der London School of Economics ein, um ihre Identität zu verschleiern. Dieser Name wurde nicht zufällig gewählt. Vielmehr ist er die Verbindung zu einer anderen Zeit, in der Haus Albrechts “europäische Werte” der Welt aufgezwungen wurden.