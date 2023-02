https://www.unz.com/mwhitney/ukraine-is-sinking-are-western-elites-bailing-out/?utm_source=email&utm_campaign=mwhitney



Die Ukraine geht unter. Steigen die westlichen Eliten aus?



Von Mike Whitney



1. Februar 2023

Was den jüngsten Bericht der RAND Corporation über die Ukraine so bedeutsam macht, ist nicht die Qualität der Analyse, sondern die Tatsache, dass die renommierteste Denkfabrik für nationale Sicherheit des Landes eine gegenteilige Position zum Krieg eingenommen hat als die politische Klasse in Washington und ihre globalistischen Verbündeten. Das ist eine sehr große Sache. Denken Sie daran, dass Kriege nicht beendet werden, weil die Öffentlichkeit sie ablehnt. Das ist ein Mythos. Kriege enden, wenn es zu einer kritischen Spaltung zwischen den Eliten kommt, die schließlich zu einer Änderung der Politik führt. Der neue Bericht der RAND Corporation, “Avoiding a long war: US policy and the trajectory of the Russia-Ukraine conflict” (Vermeidung eines langen Krieges: Die US-Politik und der Verlauf des Russland-Ukraine-Konflikts) stellt genau eine solche Spaltung dar. Daraus geht hervor, dass mächtige Eliten mit der Mehrheitsmeinung gebrochen haben, weil sie der Meinung sind, dass die derzeitige Politik den Vereinigten Staaten schadet. Wir glauben, dass dieser Perspektivenwechsel an Dynamik gewinnen wird, bis er zu einer durchsetzungsfähigeren Forderung nach Verhandlungen führt. Mit anderen Worten: Der RAND-Bericht ist der erste Schritt zur Beendigung des Krieges.

Man bedenke nur kurz diesen Auszug aus der Präambel des Berichts:

“Die Kosten und Risiken eines langen Krieges in der Ukraine sind beträchtlich und überwiegen die möglichen Vorteile eines solchen Weges für die Vereinigten Staaten.”

Dieses Zitat fasst praktisch das gesamte Dokument zusammen. Denken Sie darüber nach: In den letzten 11 Monaten wurde uns wiederholt gesagt, dass die USA die Ukraine “so lange wie nötig” unterstützen werden. Das obige Zitat versichert uns, dass dies nicht der Fall sein wird. Die Vereinigten Staaten werden nicht ihre eigenen Interessen untergraben, um den unerreichbaren Traum zu verfolgen, Russland aus der Ukraine zu vertreiben. (Selbst die Falken halten das nicht mehr für möglich.) Vernünftige Mitglieder des außenpolitischen Establishments werden die Erfolgsaussichten der Ukraine bewerten und sie gegen die wachsende Wahrscheinlichkeit abwägen, dass der Konflikt unerwartet außer Kontrolle geraten könnte. Das wäre natürlich in niemandes Interesse und könnte zu einem direkten Zusammenstoß zwischen Russland und den Vereinigten Staaten führen. Außerdem werden die politischen Entscheidungsträger der USA entscheiden, ob die zunehmenden Kollateralschäden den Aufwand wert sind. Mit anderen Worten: Sind die unterbrochenen Versorgungsleitungen, die steigende Inflation, die zunehmende Energie- und Nahrungsmittelknappheit und die abnehmenden Waffenbestände ein fairer Kompromiss für die “Schwächung Russlands”? Viele würden sagen: “Nein”.

In mancherlei Hinsicht ist der RAND-Bericht nur der erste in einer langen Reihe von fallenden Dominosteinen. Je mehr Verluste die Ukraine auf dem Schlachtfeld erleidet und je offensichtlicher wird, dass Russland das gesamte Gebiet östlich des Dnjepr kontrollieren wird, desto deutlicher werden die Mängel in der Strategie Washingtons zutage treten und desto schärfer wird sie kritisiert werden. Die Menschen werden die Weisheit von Wirtschaftssanktionen in Frage stellen, die unseren engsten Verbündeten schaden und Russland helfen. Sie werden sich fragen, warum die Vereinigten Staaten eine Politik verfolgen, die zu einer starken Abkehr vom Dollar und von US-Schulden geführt hat? Und sie werden sich fragen, warum die USA im März absichtlich ein Friedensabkommen sabotiert haben, obwohl die Wahrscheinlichkeit eines ukrainischen Sieges gegen Null geht. Der Rand-Bericht scheint all diese Fragen sowie den Stimmungsumschwung, den sie auslösen werden, vorauszusehen. Aus diesem Grund drängen die Autoren auf Verhandlungen und ein schnelles Ende des Konflikts. Dies ist ein Auszug aus einem Artikel bei RT:

Die RAND Corporation, eine sehr einflussreiche, direkt vom Pentagon finanzierte Denkfabrik für nationale Sicherheit, hat einen bahnbrechenden Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass die Verlängerung des Stellvertreterkriegs den USA und ihren Verbündeten aktiv schadet, und Washington davor warnt, einen “langwierigen Konflikt” in der Ukraine zu vermeiden…

(Der Bericht) beginnt mit der Feststellung, dass es sich bei den Kämpfen um den bedeutendsten zwischenstaatlichen Konflikt seit Jahrzehnten handelt, und dass seine Entwicklung erhebliche Folgen” für Washington haben wird, wozu auch gehört, dass die Interessen” der USA aktiv geschädigt werden. Der Bericht stellt klar, dass die Kämpfe zwar von Ukrainern geführt werden, ihre Städte “plattgemacht” und ihre “Wirtschaft dezimiert” wurden, dass diese “Interessen” aber “nicht gleichbedeutend” mit den Interessen Kiews sind. (“Rand fordert ein schnelles Ende des Krieges”, RT)

In dem Bericht wird zwar nicht ausdrücklich festgestellt, dass “US-Interessen (geschädigt werden)”, aber er lässt mit Sicherheit darauf schließen, dass dies der Fall ist. Es überrascht nicht, dass der Bericht die Kollateralschäden von Washingtons Krieg gegen Russland mit keinem Wort erwähnt, aber das muss den Verfassern sicherlich ein Anliegen gewesen sein. Schließlich sind es nicht die 100 Milliarden Dollar oder die Bereitstellung von tödlichen Waffen, die die USA so teuer zu stehen kommen. Es ist das immer schnellere Entstehen internationaler Koalitionen und alternativer Institutionen, die das US-Imperium auf die Überholspur zum Ruin gebracht haben. Wir gehen davon aus, dass die Analysten von RAND dasselbe sehen wie jedes andere empfindungsfähige Wesen, nämlich dass Washingtons fehlgeleitete Auseinandersetzung mit Moskau eine “Brücke zu weit” ist und dass die Rückschläge immens und unerträglich sein werden. Daher die Dringlichkeit, den Krieg schnell zu beenden. Hier ein Auszug aus dem Bericht, der in der Mitte des Textes fett gedruckt wurde:

“Da die Vermeidung eines langen Krieges nach der Minimierung von Eskalationsrisiken höchste Priorität hat, sollten die Vereinigten Staaten Schritte unternehmen, die ein mittelfristiges Ende des Konflikts wahrscheinlicher machen.”

Interessanterweise werden in dem Bericht zwar die wichtigsten Eskalationsrisiken aufgeführt (zu den Hauptrisiken gehören ein breiterer Krieg mit der NATO, ein Übergreifen des Konflikts auf andere EU-Länder und ein Atomkrieg), aber es wird nicht erklärt, warum genau ein “langer Krieg” für die Vereinigten Staaten so schädlich wäre. Wir glauben, dass dieses Versäumnis beabsichtigt ist und dass die Autoren nicht zugeben wollen, dass das Gegenfeuer der Sanktionen und die Bildung antiamerikanischer ausländischer Koalitionen eindeutig die Pläne der USA zur Aufrechterhaltung ihres Griffs nach der Weltmacht unterminiert. Unter den Eliten ist solches Gerede verboten. Chris Hedges fasste dies in einem Artikel bei Consortium News folgendermaßen zusammen:

Der Plan, Europa und das globale Machtgleichgewicht durch die Degradierung Russlands umzugestalten, ähnelt dem gescheiterten Plan, den Nahen Osten umzugestalten. Er heizt eine weltweite Nahrungsmittelkrise an und verwüstet Europa mit einer fast zweistelligen Inflation. Sie entlarvt einmal mehr die Ohnmacht der Vereinigten Staaten und den Bankrott der dort herrschenden Oligarchen. Als Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten lösen sich Nationen wie China, Russland, Indien, Brasilien und der Iran von der Tyrannei des Dollars als Weltreservewährung, ein Schritt, der in den Vereinigten Staaten eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe auslösen wird. Washington gibt der Ukraine immer ausgefeiltere Waffensysteme und Milliarden an Hilfsgeldern in einem vergeblichen Versuch, die Ukraine zu retten, aber, was noch wichtiger ist, um sich selbst zu retten. (“Ukraine – The War That Went Wrong”, Chris Hedges, Consortium News)

Hedges bringt es perfekt auf den Punkt. Washingtons törichte Intervention macht den Weg frei für die größte strategische Katastrophe in der Geschichte der USA. Und dennoch unterstützt die überwiegende Mehrheit der Unternehmens- und Bankenelite die derzeitige Politik, während sie die offensichtlichen Anzeichen des Scheiterns achselzuckend ignoriert. Ein typisches Beispiel: Das Weltwirtschaftsforum hat auf seiner Website eine pauschale Erklärung zur Unterstützung der Ukraine veröffentlicht. Hier ist sie:

Das Wesen unserer Organisation ist der Glaube an Respekt, Dialog und gemeinsame und kooperative Bemühungen. Wir verurteilen daher zutiefst die Aggression Russlands gegen die Ukraine, die Angriffe und Gräueltaten.

Unsere volle Solidarität gilt dem ukrainischen Volk und all jenen, die unschuldig unter diesem völlig inakzeptablen Krieg leiden. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um zu helfen und die humanitären und diplomatischen Bemühungen aktiv unterstützen.

Wir hoffen nur, dass sich längerfristig die Vernunft durchsetzt und der Raum für Brückenbau und Versöhnung wieder entsteht.” (Klaus Schwab und Børge Brende, Weltwirtschaftsforum)

Dies sollte niemanden überraschen. Natürlich werden sich die Globalisten auf die Seite ihrer expansionistischen Abrisskolonne (NATO) schlagen und nicht auf die des weltweit größten Verfechters traditioneller Werte, Grenzen und nationaler Souveränität. Das versteht sich von selbst. Dennoch deutet der Rand-Bericht darauf hin, dass die Unterstützung für den Krieg unter den Eliten nicht mehr einstimmig ist. Und da die Eliten letztlich die Politik bestimmen, wird es immer wahrscheinlicher, dass sich die Politik ändern wird. Wir sehen diese “Zersplitterung des Elitenkonsenses” als die positivste Entwicklung der letzten 11 Monate an. Die einzige Möglichkeit für die Vereinigten Staaten, ihr Vorgehen in der Ukraine zu ändern, besteht darin, dass eine wachsende Zahl von Eliten zur Vernunft kommt und uns vom Abgrund zurückholt. Wir hoffen, dass dies geschehen wird, aber wir sind uns nicht sicher, dass es so sein wird.

Der am wenigsten überzeugende Abschnitt des gesamten Berichts fällt unter die Überschrift: “Das Engagement der USA und ihrer Verbündeten für die Sicherheit der Ukraine”.

Das Problem ist leicht zu verstehen. Die Autoren wollen sich auf einen Plan zur Gewährleistung der Sicherheit der Ukraine einigen, um einen Anreiz für Verhandlungen mit Russland zu schaffen. Leider wird Russland nicht zulassen, dass die Ukraine Teil eines vom Westen unterstützten Sicherheitsbündnisses wird. Das ist der Grund, warum Russland die Invasion überhaupt gestartet hat, um die Mitgliedschaft der Ukraine in einem feindlichen Militärbündnis (NATO), das mit den Vereinigten Staaten verbunden ist, zu verhindern. Dies ist ein heikles Thema, das zweifelsohne ein Hindernis für künftige Verhandlungen darstellen wird. Aber es ist ein Thema, bei dem es keinen Spielraum gibt. Die Ukraine – oder das, was von ihr übrig ist – muss dauerhaft neutral sein, und alle Rechtsextremisten müssen aus der Regierung, dem Militär und den Sicherheitsdiensten entfernt werden. Moskau wird die ukrainischen Führer nicht auswählen, aber es wird sicherstellen, dass diese Führer weder Nazis sind noch Verbindungen zu einer rechtsextremen nationalistischen Organisation haben.



Wird sich die US-Regierung in verschiedene Lager aufteilen?

Wie wir bereits sagten, deutet der RAND-Bericht unserer Meinung nach darauf hin, dass die Eliten in der Ukraine-Frage gespalten sind. Wir halten das für eine positive Entwicklung, die zu Verhandlungen und einem Ende des Krieges führen könnte. Allerdings sollten wir nicht außer Acht lassen, dass selbst die unparteiischste Analyse in die Richtung der Gruppe kippen kann, die die Mittel bereitstellt. Und das könnte auch hier der Fall sein. Denken Sie daran, dass die RAND Corporation eine unparteiische Denkfabrik ist, die laut Oberstleutnant der USAF im Ruhestand Karen Kwiatkowski:

“Sie arbeitet für das Verteidigungsestablishment, und wenn dort das Geld versiegen würde, würde die Denkfabrik in ihrer jetzigen Form nicht mehr existieren. Er dient ausschließlich den Interessen der US-Regierung und ist von ihr abhängig.” (Lew Rockwell)

Dies deutet darauf hin, dass der RAND-Bericht die Ansichten des Pentagons und des US-Militärapparats widerspiegelt, die glauben, dass die Vereinigten Staaten kopfüber auf einen direkten Flächenbrand mit Russland zusteuern. Mit anderen Worten, der Bericht könnte die erste ideologische Breitseite gegen die Neocons sein, die das Außenministerium und das Weiße Haus leiten. Wir vermuten, dass diese Spaltung zwischen dem Kriegsministerium und dem “Staat” in den kommenden Tagen noch deutlicher zutage treten wird. Wir können nur hoffen, dass sich die vernünftigere Fraktion im Pentagon durchsetzt. Übersetzt mit Deepl.com

