Die Ukraine plant den Einsatz einer Atomwaffe”, sagt der russische Verteidigungsminister



Von Mike Whitney

Global Research,



Oktober 31, 2022

***

“Es besteht die ernsthafte Befürchtung, dass der Westen versucht, eine falsche Flagge auszuhecken, um eine zögerliche Öffentlichkeit für einen Krieg mit Russland zu gewinnen… Der aktuelle Plan sieht angeblich die Zündung einer schmutzigen Atombombe in einem Gebiet vor, das angeblich unter russischer Kontrolle steht. Das ukrainische Militär erleidet katastrophale Verluste und… wird große Schwierigkeiten haben, eine Offensive aufrechtzuerhalten. Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten sind sich dessen bewusst und suchen nach einem Vorwand, um NATO-Truppen zur Hilfe zu schicken. Es hat den Anschein, dass der Westen erwägt, die Drohung, einen nuklearen Angriff abzuwehren, als Rechtfertigung dafür zu benutzen, seine eigenen Streitkräfte in den ukrainischen Strudel zu schicken.” Larry C. Johnson, ehemaliger CIA-Analyst und ein Sohn der neuen amerikanischen Revolution

Aufgrund einer sich schnell entwickelnden Krise auf dem 24 Billionen Dollar schweren US-Schatzmarkt haben das Weiße Haus unter Biden und seine außenpolitischen Berater möglicherweise einen Plan zur Zündung einer Atombombe in der Ukraine genehmigt. Zwar gibt es noch keine Beweise für die Existenz eines solchen Plans, doch die verheerenden Auswirkungen eines vollständigen Zusammenbruchs der Finanzmärkte sind eine gute Erklärung dafür, warum sich US-Machthaber auf ein derart riskantes und potenziell katastrophales Verhalten einlassen könnten. Die außergewöhnliche Behauptung, die ukrainische Regierung beabsichtige den Einsatz einer “schmutzigen Bombe” oder einer “Atomwaffe mit geringer Sprengkraft”, tauchte jedenfalls erstmals am Sonntagabend in russischen Nachrichten auf. Hier ist ein Auszug aus einem Artikel der Nachrichtenagentur Tass:

Das Kiewer Regime plant die Explosion eines nuklearen Sprengsatzes mit geringer Sprengkraft, um Russland für den Einsatz von Massenvernichtungswaffen im ukrainischen Kriegsgebiet verantwortlich zu machen, sagte der Chef der Strahlen-, Chemie- und Biologieschutztruppe der russischen Armee, Generalleutnant Igor Kirillow, am Montag.

“Das Verteidigungsministerium hat Beweise dafür, dass das Kiewer Regime eine Provokation plant, bei der eine so genannte schmutzige Bombe oder ein nuklearer Sprengsatz mit geringer Sprengkraft gezündet werden soll. Ziel der Provokation ist es, Russland zu beschuldigen, Massenvernichtungswaffen im ukrainischen Operationsgebiet einzusetzen, und so eine groß angelegte antirussische Kampagne in der ganzen Welt zu starten, um das Vertrauen in Moskau zu untergraben”, sagte er.

Kirillov…erinnerte daran, dass Selenskyj am 22. Oktober in einem Interview mit kanadischen Fernsehsendern die Welt aufforderte, den Kreml anzugreifen, wenn Russland das “Entscheidungszentrum” in der Bankowaja-Straße, wo sich das Büro des ukrainischen Präsidenten befindet, angreift.

Zuvor, am 23. Oktober, hatte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu mit seinen Amtskollegen in Großbritannien, Frankreich, der Türkei und den Vereinigten Staaten telefoniert, um ihnen die Besorgnis Moskaus über mögliche Provokationen der Ukraine mit einer “schmutzigen Bombe” mitzuteilen.

“Das Verteidigungsministerium hat Hinweise darauf, dass das Kiewer Regime eine Provokation plant, bei der eine so genannte schmutzige Bombe oder ein nuklearer Sprengsatz mit geringer Sprengkraft gezündet werden soll”, sagte Generalleutnant Igor Kirillow.” (“Kiew plant die Explosion eines nuklearen Sprengsatzes mit geringer Sprengkraft und gibt Moskau die Schuld – Russisches Verteidigungsministerium”, Tass)

Nehmen wir uns eine Minute Zeit und fassen wir zusammen, was Generalleutnant Igor Kirillov sagte. Er sagte, der russische Geheimdienst habe “Beweise” dafür gesammelt, dass die Ukraine ausreichend Material für den Bau einer Atomwaffe erworben habe. Er sagt auch, dass Kiew plant, den Sprengsatz zu zünden, um Russland weiter zu verunglimpfen und so mehr Unterstützung für den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Es sei darauf hingewiesen, dass eine Provokation mit Massenvernichtungswaffen leicht als Rechtfertigung für die Stationierung von NATO-Truppen in der Ukraine verwendet werden könnte. Meiner Meinung nach fügt sich diese dramatische Eskalation, die ganz Europa in einen zivilisatorischen Flächenbrand hineinziehen könnte, nahtlos in den Traum der Neokonservativen ein, den Konflikt auszuweiten, um Europa in Schutt und Asche zu legen und so die erhabene Rolle Washingtons als unangefochtener Anführer der “auf Regeln basierenden Ordnung” zu wahren. Die außenpolitischen Eliten der USA sind sich zweifellos darüber im Klaren, dass die chinesische Wirtschaft auf dem besten Weg ist, die USA innerhalb dieses Jahrzehnts zu überholen. Die USA verfügen nicht mehr über die Produktions- oder Infrastrukturkapazitäten, um mit China zu konkurrieren. Stattdessen hat Washington beschlossen, dass die einzige Möglichkeit, seinen schwindenden Griff auf die Weltmacht zu bewahren, darin besteht, den Rest der Welt auf den erbärmlichen Zustand nach dem Zweiten Weltkrieg zu reduzieren. Hier ist mehr von Tass:

“Am Sonntag veröffentlichte das US-Außenministerium eine Erklärung der Außenministerien Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und Frankreichs, in der es heißt, dass diese Länder die russischen Warnungen über die Möglichkeit des Einsatzes einer so genannten schmutzigen Bombe durch Kiew nicht für angemessen genug hielten.” (Tass)

“Nicht vernünftig genug?” Das Außenministerium meint, Russlands Behauptungen seien “nicht vernünftig genug”?

Das ist einfach nicht die Antwort, die ein normaler Beamter geben würde. Die Antwort, die ein normaler Mensch geben würde, wäre: “Zeigen Sie mir den Beweis”. Richtig? Aber das Außenministerium hat das nicht getan, stattdessen hat es die Glaubwürdigkeit der Behauptung ganz und gar abgestritten. Warum?

Moskau wird die Frage der Vorbereitung einer Provokation mit einer schmutzigen Bombe durch Kiew in internationalen Foren, einschließlich der UNO, ansprechen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Montag auf einer Pressekonferenz…

“Wir haben auch die notwendigen Schritte unternommen, um dieses Thema in internationalen Strukturen zur Sprache zu bringen, vor allem in der UNO in New York, und heute werden unsere Vertreter dies in der Hoffnung auf eine informierte und professionelle Diskussion der Probleme, die wir ansprechen werden, tun”, sagte er auf eine Frage von TASS.

Der russische Spitzendiplomat betonte, dass die russische Seite über konkrete Informationen über ukrainische wissenschaftliche Einrichtungen verfüge, die über Technologien zur Herstellung einer schmutzigen Bombe verfügten. “Wir haben Informationen, die wir über die entsprechenden Kanäle überprüft haben, dass es sich nicht um einen unbegründeten Verdacht handelt, dass es ernsthafte Gründe für die Annahme gibt, dass solche Dinge geplant werden könnten. Sergej Schoigu [russischer Verteidigungsminister] hat mit einigen seiner Gesprächspartner vereinbart, zusätzliche Konsultationen zu diesem Thema auf professioneller Ebene abzuhalten”, sagte Lawrow.” (Tass)

Okay, Russland beabsichtigt also, das Thema (sofort) bei den Vereinten Nationen anzusprechen, wo wir erwarten können, dass einige der Beweise öffentlich gemacht werden.

Außerdem hat der russische Verteidigungsminister Schoigu die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich und die Türkei informiert. Sie wurden alle informiert und auf den neuesten Stand gebracht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Schoigu einen Teil der Beweise mit diesen Beamten geteilt hat, um sie davon zu überzeugen, dass die Anschuldigungen glaubwürdig sind.

Es stellt sich also die Frage: Würden sich die Russen wirklich all diese Mühe machen, wenn sie nichts hätten? Würden sie wirklich alle Staatsoberhäupter, Medien und die Vereinten Nationen kontaktieren, nur um ihnen etwas vorzumachen? Oder haben sie tatsächlich stichhaltige Beweise (“spezifische Informationen”) für ein Komplott zur Zündung einer Atombombe?

Jeder vernünftige Mensch würde die Beweise abwarten und dann entsprechend urteilen. Aber nicht die USA oder ihre erbärmlichen EU-Lappenhunde. Hier ist ihre Antwort laut dem offiziellen staatlichen Sprachrohr, der NY Times:

Die Spitzendiplomaten Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten, drei der stärksten Verbündeten der Ukraine, gaben eine seltene gemeinsame Erklärung ab, in der sie die Behauptung Russlands zurückwiesen, Kiew bereite den Einsatz einer so genannten schmutzigen Bombe auf seinem eigenen Territorium vor, und bezeichneten sie als einen von Moskau erfundenen Vorwand für eine Eskalation des Krieges.

In der Erklärung bestätigten die drei Regierungen, dass ihre Verteidigungsminister jeweils mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej K. Schoigu gesprochen haben und wiesen “Russlands offenkundig falsche Behauptungen” über eine schmutzige Bombe zurück.

“Die Welt würde jeden Versuch durchschauen, diese Behauptung als Vorwand für eine Eskalation zu benutzen”, hieß es in der Erklärung.

Bei einer so genannten schmutzigen Bombe wird herkömmlicher Sprengstoff verwendet, um radioaktives Material zu versprühen. Russland hat öffentlich keine Beweise für die Anschuldigungen vorgelegt, und der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bezeichnete die Aussagen als “Lügen”.

In einer separaten Erklärung sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, dass Schoigu die Verbündeten der Ukraine, darunter auch Großbritannien, beschuldigt habe, “eine Eskalation des Konflikts in der Ukraine” zu planen. Wallace wies diese Behauptungen zurück und warnte davor, solche Anschuldigungen als Vorwand für eine weitere Eskalation zu benutzen. (“Führende Verbündete warnen Russland davor, die Anschuldigungen der ‘schmutzigen Bombe’ zur Eskalation des Krieges zu nutzen” New York Times)

Die Außenminister Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten wiesen also “Russlands offenkundig falsche Behauptungen” über den angeblichen Zugang der Ukraine zu einer schmutzigen Bombe zurück.

Aber auf welcher Grundlage “weisen” sie diese Behauptungen zurück? Haben sie irgendwelche Fakten, um ihre Behauptungen zu untermauern, oder ist das alles nur Spekulation?

Mir scheint, dass die USA, wenn sie die Behauptungen Russlands von vornherein zurückweisen wollen, erklären müssen, warum sie diese Behauptungen für falsch halten. Stattdessen behauptet das Biden-Team lediglich, Russland plane eine militärische Eskalation. Diese Reaktion ist äußerst verdächtig. Und warum? Weil die Vereinigten Staaten in den Irak einmarschiert sind und eine Million Iraker auf der Grundlage der falschen Behauptung, Saddam besitze Massenvernichtungswaffen, getötet haben. Nun, wenn Massenvernichtungswaffen ein ausreichender Vorwand waren, um eine Million Iraker zu töten, dann sollte es auch ausreichen, ein Urteil zurückzuhalten, bis die Beweise vorgelegt werden. Oder nicht?

Es sei denn, es gibt einen Grund, warum die USA die Beweise nicht sehen wollen. Ist es das? Haben die USA etwas zu verbergen?

Wir wissen es nicht, aber die allgemeine Reaktion der Verbündeten nährt nur unseren Verdacht. Hier ist ein Ausschnitt aus dem offiziellen Briefing des russischen Verteidigungsministeriums:

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation hat Informationen darüber, dass das Kiewer Regime eine Provokation plant, indem es die so genannte “schmutzige Bombe” oder einen nuklearen Sprengkopf mit geringer Leistung zündet. Die Provokation zielt darauf ab, Russland des Einsatzes einer Massenvernichtungswaffe auf dem ukrainischen Kriegsschauplatz zu beschuldigen, was eine starke antirussische Kampagne auslösen würde, um das Vertrauen in Moskau zu untergraben…..

Nach den vorliegenden Informationen wurden zwei Organisationen in der Ukraine direkt mit der Herstellung der so genannten “schmutzigen Bombe” beauftragt. Die Arbeiten befinden sich im Endstadium.

Darüber hinaus liegen uns Informationen über Kontakte zwischen dem ukrainischen Präsidialamt und Vertretern des Vereinigten Königreichs vor, die den möglichen Erhalt von Technologien zur Herstellung von Kernwaffen betreffen. Zu diesem Zweck verfügt die Ukraine über entsprechende Produktions- und Wissenschaftskapazitäten.

Es gibt Unternehmen der Nuklearindustrie in der Ukraine, die über Vorräte an radioaktiven Substanzen verfügen, die zur Herstellung der “schmutzigen Bombe” verwendet werden können…

Das Kiewer Regime plant, die Explosion eines solchen Sprengkörpers als außergewöhnlichen Effekt eines russischen Atomsprengkopfes mit geringer Leistung zu tarnen, der hochangereichertes Uran in seiner Ladung enthält. Das Vorhandensein radioaktiver Isotope in der Luft wird von den Sensoren des in Europa installierten internationalen Überwachungssystems aufgezeichnet werden, wobei die Russische Föderation des Einsatzes taktischer Atomwaffen beschuldigt wird…. Die Detonation eines radiologischen Sprengkörpers führt unweigerlich zu einer radiologischen Verseuchung von bis zu mehreren tausend Quadratmetern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ukraine über ein Motiv für den Einsatz der “schmutzigen Bombe” sowie über die wissenschaftlichen, technischen und Produktionskapazitäten zu ihrer Herstellung verfügt.

Die Ukraine rechnet mit einer Provokation durch die “schmutzige Bombe”, um die Bevölkerung einzuschüchtern, die Flüchtlingsströme zu verstärken und die Russische Föderation des Nuklearterrorismus zu beschuldigen.

Das Verteidigungsministerium hat Vorkehrungen getroffen, um möglichen Provokationen der Ukraine zu begegnen: Die Mittel und Kräfte sind alarmiert, um inmitten einer radioaktiven Verseuchung zu operieren.” (“Briefing des Chefs der nuklearen, biologischen und chemischen Schutztruppen, Generalleutnant Igor Kirillov, über Bedrohungen durch Strahlung”, Telegraph)

Was würde das von den Neokonservativen kontrollierte Weiße Haus dazu veranlassen, an einem Plan zur Zündung einer Atombombe in der Ukraine mitzuarbeiten?

Unserer Meinung nach müsste es sich um einen echten Notfall handeln, um etwas, das den Grad einer existenziellen Krise erreicht. Wir glauben, dass diese Krise auf den Finanzmärkten bereits ihr hässliches Haupt erhebt, aber die Medien versuchen, das Ausmaß und den Ernst der Lage zu verbergen. Sie können jedoch sicher sein, dass sich die Machthaber in Washington der erratischen Verwerfungen auf den Finanzmärkten, die Anzeichen für einen verheerenden finanziellen Zusammenbruch sind, sehr wohl bewusst sind. Es ist völlig klar, dass 14 Jahre Zinssenkung, billiges Geld und exotische Verschuldungsinstrumente das Finanzsystem in eine unumkehrbare Abwärtsspirale gebracht haben, die durch regelmäßige Billionen-Infusionen von digitaler Währung, die von der Zentralbank aus dem Nichts geschaffen wurde, überbrückt wurde.

Doch die jüngsten Turbulenzen auf den britischen Staatsanleihemärkten deuten darauf hin, dass der Tag der Abrechnung nicht mehr fern ist. Alle früheren Manipulationen, die das System angeblich davor bewahrt haben, Vermögenswerte nach ihrem wahren Wert zu bewerten, wurden absichtlich kurzgeschlossen, um die TBTF-Banken und ihre gefräßigen Eigentümer zu retten. Jetzt stürzt die gesamte Last dieser Fehler auf den 24 Billionen Dollar schweren US-Schatzmarkt und drängt den zuverlässigsten “risikolosen” Vermögenswert der Welt an den Rand der Klippe. Wenn die Liquidität auf dem Markt für Staatsanleihen versiegt, wird der Dollar abstürzen, die Banken werden zusammenbrechen, und das System wird einen massiven Herzinfarkt erleiden. Bedauerlicherweise deuten alle Anzeichen darauf hin, dass sich dieses Ergebnis bereits abzeichnet. Dies ist ein Artikel von Nick Beams auf der World Socialist Web Site:

Während des letzten Monats waren die Augen der Finanzwelt auf die Turbulenzen in Großbritannien gerichtet. Aber es wird immer deutlicher, dass sich in den USA eine potenziell größere Krise anbahnt. Sie konzentriert sich auf den 24 Billionen Dollar schweren US-Schatzmarkt, auf dem täglich Staatsanleihen ge- und verkauft werden und der die Grundlage des globalen Finanzsystems bildet.

Es gibt Warnungen, dass die Bedingungen, die im März 2020 zum Einfrieren des Marktes führten, als es mehrere Tage lang praktisch keine Käufer für US-Anleihen, die angeblich sichersten Finanzanlagen der Welt, gab, wiederkehren. Dies spiegelt sich in der Verknappung der Liquidität wider. Die Liquidität bezieht sich auf die Leichtigkeit, mit der Geschäfte getätigt werden können.

In einem Artikel der Financial Times-Kolumnistin Gillian Tett, der Ende letzter Woche veröffentlicht wurde, hieß es, dass der Markt für US-Schatzanleihen im Gegensatz zu den Turbulenzen im Vereinigten Königreich zwar oberflächlich betrachtet ruhig erscheint, dass aber unter dieser “Oberfläche einige unangenehme Strömungen in der Welt der Schatzanleihen herrschen.”

Ein von JPMorgan erstellter Index für die Liquidität des Schatzmarktes hat sich auf ein Niveau verschlechtert, das seit der Krise im März 2020 nicht mehr erreicht wurde.

Das Ausmaß der Probleme wurde in einem Anfang des Monats veröffentlichten Artikel des leitenden Redakteurs von Bloomberg Opinion, Robert Burgess, hervorgehoben, in dem er darauf hinwies, “was sich rasch zu einer potenziellen Krise auf dem wichtigsten Markt der Welt entwickelt – den US-Schatzpapieren”.

“Das Wort ‘Krise’ ist keine Übertreibung”, schrieb er. “Die Liquidität verflüchtigt sich schnell. Die Volatilität steigt in die Höhe. Sogar die Nachfrage bei den Auktionen von Staatsanleihen, die früher undenkbar waren, wird immer besorgniserregender”…

Einer der Hauptfaktoren für die sich verschlechternde Liquiditätslage sind die Zinserhöhungen der Fed. Ein weiterer Faktor ist die so genannte quantitative Straffung (QT), bei der die Fed nicht mehr Staatsanleihen aufkauft, sondern ihre Bestände in Höhe von 95 Milliarden Dollar pro Monat abbaut. Während das Anleihekaufprogramm der Fed im Rahmen der quantitativen Lockerung (QE) die Liquidität erhöht hat, wird sie durch QT verringert….

Die Bank of America hat davor gewarnt, dass die Spannungen auf dem Markt für Staatsanleihen “heute eine der größten Bedrohungen für die globale Finanzstabilität sein könnten”, möglicherweise schlimmer als die Blase auf dem Immobilienmarkt von 2004-2007, die die Krise von 2008 ausgelöst hat…. “Das Risiko einer Finanzkrise hat zugenommen, da die Zentralbanken die Zinssätze stark erhöht haben”…(“Trouble brewing in $24 trillion US Treasury market”, World Socialist Web Site)

Die höheren Zinssätze der Fed tragen dazu bei, die Inflation einzudämmen, aber sie dämpfen auch das Wachstum, schränken die Kreditausweitung ein und lösen eine Kette von Zahlungsausfällen aus, wenn überlastete Unternehmen und Finanzinstitute ihre Schulden nicht mehr bedienen können und in den Bankrott rutschen. Die straffe Geldpolitik der Zentralbanken ist die unmittelbare Ursache von Finanzkrisen, wie sie derzeit wie die vier Reiter der Apokalypse über das Land hereinbrechen.

Diese katastrophalen Ereignisse auf den Finanzmärkten deuten auf einen grundlegenden Wandel in der Weltordnung hin, einen Wandel, bei dem der Dollar – der Eckpfeiler, auf dem die Hegemonie der USA ruht – nicht mehr als Weltreservewährung dienen würde. Würde die Regierung Biden einen Plan zur Zündung einer Atombombe in der Ukraine genehmigen, um die Vorrangstellung des allmächtigen Dollars und die anhaltende globale Vorherrschaft der Vereinigten Staaten zu wahren?

Wir glauben, dass wir diese Frage beantworten können, aber wir warten auf die Beweise.

* Übersetzt mit Deepl.com

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die obigen Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Unz Review veröffentlicht.

Michael Whitney ist ein renommierter geopolitischer und sozialer Analyst mit Sitz in Washington State. Er begann seine Karriere als unabhängiger Bürgerjournalist im Jahr 2002 mit einem Engagement für ehrlichen Journalismus, soziale Gerechtigkeit und Weltfrieden.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Das Bild stammt von OneWorld

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Mike Whitney, Global Research, 2022

