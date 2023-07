Ukraine Is Dying For NATO; NATO Will Never Die For Ukraine – PopularResistance.Org NATO leaders met in Vilnius, Lithuania on July 11 and 12. The major topic of the summit was what to do about Ukraine. Clearing the FOG spoke with Scott Ritter, a former Marine intelligence officer and UN weapons inspector, who wrote recently that the NATO meeting was “a theater of the absurd.”

Die Ukraine stirbt für die NATO; die NATO wird niemals für die Ukraine sterben

Von Margaret Flowers, Clearing the FOG.

17. Juli 2023

Ausgewählte Kampagne, Podcast – Clearing The FOG



Clearing the FOG: Speaking truth to expose the forces of greed on WeAct Radio, 1480 am, out of Anacostia, Washington, DC.

Die Staats- und Regierungschefs der NATO trafen sich am 11. und 12. Juli in Vilnius, Litauen. Das Hauptthema des Gipfels war die Frage, was mit der Ukraine geschehen soll. Clearing the FOG sprach mit Scott Ritter, einem ehemaligen Geheimdienstoffizier der Marine und UN-Waffeninspektor, der kürzlich schrieb, das NATO-Treffen sei “ein Theater des Absurden” gewesen. Ritter erklärt, warum die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird und warum die NATO von der Ukraine verlangen wird, bis zum Ende zu kämpfen. Er gibt einen Überblick über die Geschichte der NATO, um die aktuellen Ereignisse in einen Kontext zu stellen, und liefert wichtige Einblicke in die kürzlich gescheiterte Meuterei von Wagner-Führer Jewgeni Prighozin. Ritter erklärt, dass das Beste, was der Westen derzeit tun kann, darin besteht, die Niederlage in der Ukraine zu normalisieren” und was dies für Präsident Biden bedeutet.

Gast:

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der Marine, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollabkommen und im Stab von General Norman Schwartzkopf während des Golfkrieges diente, wo er eine entscheidende Rolle bei der Jagd auf irakische SCUD-Raketen spielte. Von 1991 bis 1998 war Ritter als Chefinspektor für die Vereinten Nationen im Irak tätig und leitete die Suche nach den verbotenen Massenvernichtungswaffen des Irak. Herr Ritter war ein lautstarker Kritiker der amerikanischen Entscheidung, in den Krieg gegen den Irak zu ziehen. Er wohnt in Upstate New York, wo er über Fragen der Rüstungskontrolle, des Nahen Ostens und der nationalen Sicherheit schreibt. Disarmament in the Time of Perestroika ist Ritters zehntes Buch.

Scott Ritter hat vor einer kombinierten Anhörung von Streitkräften und Außenpolitik des US-Senats sowie vor den Ausschüssen für auswärtige Beziehungen und nationale Sicherheit des Repräsentantenhauses ausgesagt. Er hat vor einer kombinierten Anhörung des US-Senats für Streitkräfte und auswärtige Angelegenheiten sowie vor den Ausschüssen für auswärtige Beziehungen und nationale Sicherheit des Repräsentantenhauses ausgesagt. Er hat vor der NATO, den Vereinten Nationen, dem britischen, kanadischen, italienischen, französischen, irakischen, japanischen und europäischen Parlament gesprochen. Er hielt öffentliche Reden in Harvard, MIT, Brown, Dartmouth, Cornell, Yale und Columbia sowie an Dutzenden von anderen öffentlichen und privaten Universitäten und Colleges im ganzen Land. Er hat vor dem Council on Foreign Affairs, Chatham House und RUSI (in London) sowie vor verschiedenen World Affairs Councils gesprochen. Übersetzt mit Deepl.com

