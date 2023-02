Ukraine and the Curse of Zbigniew Brzezinski Here is U.N. Secretary-General António Guterres. I don’t recall this level of denunciation and condemnation on the part of UN officialdom when George W. Bush invaded Iraq and killed over a million people. There was criticism, most prominently by then Secretary General of the UN, Kofi Annan.



“The Grand Chessboard” skizzierte die Konturen von Russlands prophezeitem Fall und der Eroberung Eurasiens für die neoliberale Ausbeutung.

Die Ukraine und der Fluch von Zbigniew Brzezinski

von Kurt Nimmo

28. Februar 2023

Hier ist U.N. Generalsekretär António Guterres.

Die russische Invasion in der Ukraine hat zu den massivsten Menschenrechtsverletzungen der Welt geführt, sagte der Chef der Vereinten Nationen am Montag, als der Krieg in sein zweites Jahr ging, ohne dass ein Ende in Sicht war und Zehntausende von Menschen starben.

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die UNO-Offiziellen den Einmarsch von George W. Bush in den Irak und die Ermordung von über einer Million Menschen in diesem Ausmaß angeprangert und verurteilt hätten.

Es gab Kritik, vor allem vom damaligen Generalsekretär der UNO, Kofi Annan. Er sagte, die neokonservative Invasion verstoße gegen die UN-Charta. Kofi sagte, sie sei illegal.

Daraus wurde natürlich nichts. Es gibt Regeln, und sie “basieren” auf dem, was die Herrschenden diktieren, und die Regeln diktieren damals wie heute, dass die USG, die Regierung der Vereinigten Staaten, tun kann, was sie will, nicht anders als jeder andere Vollstrecker einer autoritären Ideologie.

Die Doppelmoral ist sonnenklar. Die US-Regierung kann ohne Angst vor Konsequenzen und unter dem Deckmantel falscher Vorwände und konstruierter Lügen in ein anderes Land einmarschieren, Tausende, wenn nicht Millionen seiner Bürger töten und behaupten, sie fördere die “Demokratie”.

Selbst wenn sich herausstellt, dass ein Krieg gänzlich auf Lügen und Erfindungen beruht, wie es beim Irak-Krieg offensichtlich der Fall war, entziehen sich die Täter, in diesem Fall die Neocons, nicht nur der Schuld, sondern dürfen sich in Think Tanks und Medienkonzerne zurückziehen. Ist es da verwunderlich, dass sie wieder in die Regierung einsickern – oder sie überhaupt nie verlassen haben – und jetzt wieder die Außenpolitik diktieren?

Die Neocons sind das außenpolitische Establishment, unabhängig davon, von welcher der beiden Einparteienfraktionen wir sprechen. Während Bush II durfte Dick Cheney den außenpolitischen Traum oder besser gesagt den Albtraum der Neocons vorantreiben und die weit verbreitete Zerstörung im Nahen Osten beaufsichtigen.

Damals wurden die Neocons als eine Sache der Republikaner angesehen. Die frühen Neocons waren jedoch Demokraten, die von der Friedensbewegung und der Opposition gegen den Vietnamkrieg enttäuscht waren und zudem eine Abneigung gegen die kulturellen Werte hatten, die sich im Amerika der 1960er Jahre herausbildeten.

Für die Neocons ist die Fraktion der Demokraten ein natürliches Zuhause, vor allem wegen ihres erneuten Interesses an einer kriegerischen Außenpolitik, vor allem unter Präsident Obama und seiner Außenministerin Hillary Clinton. “Wenn überhaupt, dann in der Außenpolitik”, schreiben Marshall Auerbach und James Carden,

sind die Demokraten in den letzten Jahren nach rechts gerückt, nachdem sie nicht nur in den Bann von “Russiagate” geraten sind, sondern auch zunehmend unter den Einfluss der Neocons und anderer ehemaliger Bush-Beamter… Die Demokraten haben auch eine eher gleichgültige Haltung gegenüber den Geheimdiensten des Landes an den Tag gelegt, trotz vieler gut dokumentierter Lügen oder Halbwahrheiten, die zumindest eine gewisse Skepsis gegenüber deren Behauptungen oder Motivationen rechtfertigen würden.

Das “demokratische Establishment hat die Neocons rehabilitiert”, schreibt Omar Hassan,

…die Neocons haben Biden pflichtbewusst gegen Trump unterstützt. Und der designierte Präsident füllt seine Verwaltung mit militaristischen Schreiberlingen. So war zum Beispiel Antony Blinken, Bidens Wahl zum Außenminister, ein Befürworter der Irak-Invasion. Jake Sullivan wurde zum nationalen Sicherheitsberater ernannt, nachdem er jahrelang im Vorstand der rechtsgerichteten Denkfabrik Alliance for Securing Democracy saß.

Elon Musk, plötzlich ein geopolitischer Experte (trotz seiner Kriegsprofiteure), wurde kürzlich vom Abgeordneten Gosar aus Arizona umschrieben,

In Anbetracht des derzeitigen hysterischen politischen Klimas ist Gosars Bemerkung für einen Regierungsbeamten ziemlich erstaunlich. Er wird als Handlanger von Trump und als russischer Desinformationsbot denunziert werden, ganz zu schweigen von der ausgesprochenen Wahrheit.

Nennen Sie es den Fluch von Zbigniew Brzezinski, dem russophoben Polen, der als nationaler Sicherheitsberater von Jimmy Carter diente. Brzezinskis “The Grand Chessboard” skizzierte die Konturen von Russlands prophezeitem Fall und der Eroberung Eurasiens für die neoliberale Ausbeutung. Dr. Carl Boggs schreibt für Global Research,

Kein Geringerer als Zbigniew Brzezinski, einst der außenpolitische Guru von Präsident Jimmy Carter, entwarf in seinem 1997 erschienenen Manifest The Grand Chessboard” eine imperiale Strategie, die letztlich vor die Tore Moskaus führen würde. Brzezinski war der Ansicht, dass die edle Supermacht Anspruch auf alle natürlichen Ressourcen in Eurasien hat, einem Gebiet, das sich von Europa bis an die Grenzen Chinas erstreckt. Hier gab es mehr Öl-, Gas-, Mineralien- und andere Reserven als irgendwo sonst auf der Welt. Russland selbst würde ein besonderer Preis sein, so wie es Wilson in seinem schlecht definierten globalen Liberalismus als erster erkannt hatte. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Die Unterwerfung Russlands, die von den Neokonservativen vorgeschlagene Zerstückelung seiner Union, die Rückkehr zu den 1990er Jahren (weit verbreitete Armut, Krankheiten, Alkoholismus, verkürzte Lebenserwartung) und die Wiederholung einer Nazi-Invasion (und der von Napoleon davor) haben das russische Volk aufgerüttelt.

Einen Putsch wie in der Ukraine wird es in Moskau nicht geben. Es bleibt abzuwarten, was in der Ukraine geschehen wird. Da Russland jedoch den Verrat der US-Regierung und ihrer Partner (Minsk I, II), die ungeheuerliche Kriegspropaganda, die vor allem von den US-Konzernmedien ausgeht, das ständige Schüren gefährlicher Russophobie und vor allem die Bereitstellung immer raffinierterer Waffen für neonazistische Psychopathen bedenkt, können wir vernünftigerweise vorhersagen, dass der Krieg weitergehen wird. Übersetzt mit Deepl.com

