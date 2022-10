Ukraine and Rules-based Fascism General Mark Miley, the USG chief of staff at the Pentagon, has flatly stated that if Ukraine “falls,” the so-called “rules-based international order” will fall with it. It is true the word “fascism” gets thrown a lot, often completely out of its definitional context. However, in the case of Ukraine, the word is applicable.

Die Ukraine und der regelbasierte Faschismus

von Kurt Nimmo



21. Oktober 2022

CIA-Programme, die nicht nur darauf abzielen, die Ukraine zu destabilisieren, sondern sie mit Anhängern von Stepan Bandera zu nazifizieren.

General Mark Miley, der Stabschef der US-Regierung im Pentagon, hat unumwunden erklärt, dass, wenn die Ukraine “fällt”, die sogenannte “regelbasierte internationale Ordnung” mit ihr fallen wird.

“Wenn die Ukraine fällt, wird die “regelbasierte internationale Weltordnung” fallen, die vor 80 Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs errichtet wurde.”

Es stimmt, dass das Wort “Faschismus” oft in den Mund genommen wird, oft völlig losgelöst von seinem Definitionskontext. Im Fall der Ukraine ist das Wort jedoch zutreffend. Selbst ein flüchtiger Blick auf die politische und soziale Landschaft der Ukraine zeigt, dass das Land – das korrupteste und ärmste in Europa – seit langem den Faschismus praktiziert, d. h. eine autoritäre, rassistische, ultranationalistische Regierungsform und Ideologie.

Im Wesentlichen sagt Miley, dass das Schicksal der “regelbasierten internationalen Ordnung” von der Rettung der faschistischen Ukraine und ihrer illegitimen Regierung abhängt, die 2014 durch einen von der US-Regierung unterstützten Putsch eingesetzt wurde. Jede “gewählte” Regierung, die nach dem Maidan-Putsch eingesetzt wurde, ist in Wirklichkeit illegitim.

Miley hat die Bemühungen des nationalen Sicherheitsstaates unterstrichen, die besondere Rolle der Ukraine bei der Unterminierung Russlands beizubehalten, beginnend mit der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg und während des “Kalten Krieges”, der selbst eine List war, um den nationalen Sicherheitsstaat (NSS), der von der Weltherrschaft besessen ist, weiter aufzubauen und zu stärken.

Die CIA, der Subversionsapparat der NSS (das Pentagon ist der Muskel), hat eine lange und schmutzige Geschichte der Unterstützung für mörderische Ukronazis und ihre besonders abstoßende Version des Ultranationalismus (organisierte Folter, Mord und Verschwinden lassen).

Ein freigegebenes CIA-Dokument enthüllt Details der Operation Belladonna und wie, laut einer Zusammenfassung des Red Street Journal,

[1946] hatten die Vereinigten Staaten bereits Kontakt zu ukrainischen Nationalisten aufgenommen, die sich mit den Amerikanern gegen die UdSSR verbünden wollten, und zwar in erster Linie durch Einflussnahme auf die Entwicklung des Obersten Ukrainischen Befreiungsrats (UHVR). Das in dem Dokument behandelte Thema diente der Sammlung von Informationen über die UdSSR und sowjetische Operationen im In- und Ausland.

Der UHVR, eine Dachorganisation von Ukronazis und “antisowjetischen Partisanen”, umfasste die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) und die Ukrainische Aufständische Armee (UPA). FOIA Research stellt fest:

Die OUN kollaborierte seit dem Einmarsch der Polen im September 1939 mit den Deutschen. Im Dezember 1939 schulte die Gestapo Mykola Lebed und [Stepan] Bandera-Anhänger in Zakopane in Sabotage, Partisanenkrieg und Attentatsmethoden. Lebed überwachte persönlich die Folterung und Hinrichtung von Juden, um seine Männer abzuhärten.

Für die CIA spielte es keine Rolle, dass die OUN-UPA das Massaker von Wołyń, die organisierte Ermordung von 100.000 Polen und Juden, oder die Zusammenarbeit der OUN mit den Nazis während der Operation Barbarossa (der größte Einmarsch der Nazis in Osteuropa und Russland im Jahr 1942, bei dem schätzungsweise 5.000.000 Russen, Slawen, Juden, Polen und andere als “Untermenschen” geltende Menschen getötet wurden) durchführte.

Die Psychopathie von Stepan Bandera und Andriy Melnyk passte gut zur Abwehr, dem deutschen militärischen Nachrichtendienst für Reichswehr und Wehrmacht, und später zur CIA. 1949 beschloss die CIA, in Zusammenarbeit mit dem britischen MI6 ‘gemeinsame’ Operationen mit der [OUN] durchzuführen, um Agenten in die Sowjetunion zu entsenden”, Operationen, die katastrophale Fehlschläge waren.

Angesichts des Ausmaßes der sowjetischen Durchdringung [der OUN und anderer ultranationalistischer Gruppen] war nicht zu erwarten, dass solche Operationen irgendjemandem außer dem KGB nützen würden, und natürlich erlebten die CIA und der MI6 in den nächsten vier Jahren ein Desaster nach dem anderen… was viele Menschenleben kostete.

2016 gab die CIA 3.800 Dokumente frei, die “detailliert belegen, dass die CIA seit 1953 zwei große Programme durchführte, die nicht nur darauf abzielten, die Ukraine zu destabilisieren, sondern sie mit Anhängern des ukrainischen Naziführers Stepan Bandera aus dem Zweiten Weltkrieg zu nazifizieren”, schreibt Wayne Madsen.

Tatsächlich führte die CIA eine Reihe von antisowjetischen Operationen in der Ukraine durch. Neben der oben erwähnten Operation Belladonna gab es eine Reihe weiterer Operationen, darunter das Projekt Kartell (später Projekt Aerodynamic), das Projekt Aebath und andere, von denen einige einen langen Zeithorizont hatten.

Als die CIA ihre Operationen in der Ukraine ausweitete, kamen weitere Projekte ans Licht, insbesondere das Projekt AERODYNAMIC (ehemals CARTEL, ANDROGEN, AECARTHAGE), das zwischen 1949 und 1970 betrieben wurde, bevor es 1970 in ein Projekt mit dem Namen QRDYNAMIC und 1974 in PDDYNAMIC und schließlich in QRDYNAMIC/QRPLUMB (ehemals AEBEEHIVE) umbenannt wurde, das bis 1991 betrieben wurde.

Es gibt Tausende von Dokumenten, die sensible Informationen über diese Projektnamen und die damit verbundenen Aktivitäten enthalten. Eine Fundgrube der Geschichte der Vereinigten Staaten, die anscheinend unter dem Radar der Mainstream-Presse verschwunden ist.

Eine “Mainstream-Presse”, die die CIA in den 1950er Jahren unter der Leitung von Cord Meyer infiltriert hatte.

In einem freigegebenen CIA-Dokument aus dem Jahr 1966 heißt es: “Das eigentliche Ziel [von Cartel/Aerodynamic] sind ‘nationalistische Aufflammen’ in weit verstreuten Gebieten der Sowjetunion, insbesondere in der Ukraine… Wie wir sehen können, hatte die CIA in den 1950er Jahren erfolgreich ein Netzwerk für die Spionageabwehr mit ukrainischen Untergrundnationalisten aufgebaut.”

Die CIA benutzte eine Reihe von Akronymen oder Codenamen für die Teilnehmer an diesen Operationen. So war beispielsweise “Cartel-2” ein Deckname für Mykola Lebed, einen ukrainischen Ultranationalisten, der für die Ermordung des polnischen Innenministers Bronisław Pieracki im Jahr 1934 verurteilt und inhaftiert wurde. Im Jahr 2010 berichtete die Associated Press:

Aus freigegebenen CIA-Akten geht hervor, dass US-Geheimdienstmitarbeiter große Anstrengungen unternahmen, um einen ukrainischen Faschistenführer und mutmaßlichen Nazi-Kollaborateur nach dem Zweiten Weltkrieg vor Strafverfolgung zu schützen, und ihn in einem New Yorker Büro stationierten, um einen verdeckten Krieg gegen die Sowjetunion zu führen, so ein neuer Bericht an den Kongress… Die US-Regierung siedelte Lebed 1949 nach New York City um, wo er vor Ermordung sicher war, so der Bericht. Über seine von der CIA finanzierte Organisation Prolog sammelte er mindestens bis in die späten 1960er Jahre Informationen über die Sowjets. Noch 1991 galt er dem Bericht zufolge als wertvoller Aktivposten für die Agentur.

Jaroslaw Stetsko, Banderas Stellvertreter, prangerte den Marxismus als eine “Praxis des moskowitisch-asiatischen Volkes mit jüdischer Hilfe an, und dass Moskau und die Juden die Träger der internationalen Ideen der Bolschewiki sind”. Sein virulenter Antisemitismus war weder für die CIA noch für die US-Regierung ein Problem.

Gerald Sussman schreibt für das CovertAction Magazine:

Die OUN, insbesondere die von dem deutschen Verbündeten Stepan Bandera und seinem Stellvertreter Jaroslaw Stetsko, OUN-B, geführte Fraktion, war eine gewalttätige antisemitische, antikommunistische und antirussische Organisation, die mit der Nazi-Besatzung kollaborierte und aktiv an der Abschlachtung von Millionen von Polen, ukrainischen Juden und ethnisch russischen und ukrainischen Kommunisten in der Region beteiligt war. Dennoch behandelte die Washington Post Stetsko als Nationalhelden, einen “einsamen Patrioten”. Übersetzt mit Deepl.com

