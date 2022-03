“Wie jedes andere US-Marionettenregime hat die Ukraine keine wirkliche Unabhängigkeit. Kiew wurde von jeder US-Regierung aktiv zur Konfrontation mit Russland gedrängt, gegen den Willen der Mehrheit des ukrainischen Volkes”.



Caitlin Johnstone: Ukraine's 'Agency' the CIA Kind Denying the Western role in subverting Ukrainian sovereignty doesn't benefit ordinary Ukrainians, it hurts them. By Caitlin Johnstone CaitlinJohnstone.com

Bild: 9. Mai 2015: Opfer des Krieges im Donbass. (Andrew Butko, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Die ukrainische “Agentur” nach Art der CIA

Von Caitlin Johnstone

CaitlinJohnstone.com



22. März 2022

Die Leugnung der westlichen Rolle bei der Untergrabung der ukrainischen Souveränität nützt den einfachen Ukrainern nicht, sondern schadet ihnen.

“Sie leugnen die Agentur der Ukrainer!”

Diesen Satz haben Sie wahrscheinlich schon von propagandistischem Empire-Vieh zu hören bekommen, wenn Sie sich an einer Online-Debatte über die Rolle westlicher Mächte beteiligt haben, die den Weg zu diesem Krieg geebnet haben.

Einer der vielen, vielen Tricks, die die imperialen Spinmeister in ihrer schockierend frenetischen Kampagne zur Steuerung des Narrativs über die Geschehnisse in der Ukraine aus dem Hut gezaubert haben, besteht darin, darauf zu bestehen, dass es empörend und ekelhaft ist, zu behaupten, dass die Ukraine als Opferfigur in den großen Schachbrettmanövern des zentralisierten US-Imperiums benutzt wird, weil es die “Handlungsfähigkeit” dieser Nation leugnet. Das Argument ist, dass sich die Ukraine aus freien Stücken in die Situation begeben hat, in der sie sich jetzt befindet, und zwar ohne jeglichen Druck oder Einfluss von außen.

Scheinbar über Nacht wurde die Behauptung, der Hegemon USA habe bei der Entstehung dieses Krieges eine Rolle gespielt, nicht nur falsch, sondern sogar ungeheuerlich und böse. Meine Online-Benachrichtigungen werden derzeit von wütenden Apologeten des Imperiums überflutet, die mich mit der Art von Vitriol anschreien, die man normalerweise Holocaust-Leugnern oder Befürwortern der Pädophilie vorbehält, wenn ich den westlichen Machtstrukturen irgendeine Verantwortung in diesem Konflikt zuschreibe.

Die Manager der imperialen Erzählungen haben sogar Überstunden gemacht, um das Wort “westsplaining” zu etablieren, das ist ihr progressiv klingender Begriff für die selbstverständliche Feststellung, dass westliche Mächte das Weltgeschehen beeinflussen. Der westliche Mainstream wird aktiv darauf trainiert, Sprüche wie “Hört auf, den Ukrainern Westsplaining über Putsche und Stellvertreterkonflikte zu erzählen! Ihr leugnet ihre Handlungsfähigkeit!”

Die Bezeichnung eines “Stellvertreterkriegs” zwischen Russland und den Vereinigten Staaten oder die Bezeichnung Kiews als “Marionettenregime” Washingtons ist heute absolut tabu. Dass die Ukraine in diesem Krieg und bei den Ereignissen, die dazu geführt haben, keine eigenständige Rolle gespielt hat, ist etwas, das man einfach nicht sagen darf.

Nun, ich sage es. Dies ist ein Stellvertreterkrieg. Kiew ist ein Marionettenregime. Die Ukraine hat in keiner Weise eine unabhängige Handlungsfähigkeit. Das ist nicht die Schuld des ukrainischen Volkes, das offensichtlich bei weitem das größte Opfer der russischen Invasion ist, sondern die Schuld der riesigen westlichen Machtstruktur, die viele Jahre vor der Invasion absichtlich darauf hingearbeitet hat, dem Land die Handlungsfähigkeit zu nehmen.

Ich meine, mein Gott. Die USA und ihre Verbündeten liefern Waffen im Wert von Milliarden von Dollar aus aller Welt in die Ukraine, die CIA hat Ukrainer ausgebildet, um Russen zu töten, das US-Geheimdienstkartell gibt in diesem Moment militärische Informationen direkt an Kiew weiter, und das nach den von den USA unterstützten Putschen in der Ukraine im Jahr 2014 und davor im Jahr 2004.

Dies ist ein Stellvertreterkrieg. Das ist genau das, was ein Stellvertreterkrieg ist. Die einzige “Agentur”, die die Ukraine hat, ist die Central Intelligence Art.

In einem ausgezeichneten Artikel für Multipolarista mit dem Titel “Ukrainischer Linker kritisiert westliche Kriegstreiberei mit Russland: US is using Ukraine as ‘cannon fodder'” schreibt der ukrainisch-amerikanische Yuliy Dubovyk folgendes:

“Wie jedes andere US-Marionettenregime hat die Ukraine keine wirkliche Unabhängigkeit. Kiew wurde von jeder US-Regierung aktiv zur Konfrontation mit Russland gedrängt, gegen den Willen der Mehrheit des ukrainischen Volkes.

…

Die Unterstützung für die Ukraine, die jetzt in den westlichen Medien zu lesen ist, entspringt nicht einer echten Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Wenn das der Fall wäre, hätten die USA unsere Regierung nicht zweimal innerhalb eines Jahrzehnts gestürzt; sie hätten nicht die Politik unterstützt, die uns zum ärmsten Land Europas gemacht hat; sie hätten nicht acht Jahre lang einen brutalen Bürgerkrieg angeheizt.

Der Grund, warum die US-Medien und -Politiker jetzt alle die Ukraine unterstützen, ist, dass sie das ukrainische Militär und die Zivilbevölkerung als Kanonenfutter in einem Stellvertreterkrieg mit einem politischen Gegner benutzen wollen.”

Ja, genau. Bei all dem gefälschten Profilbild-Aktivismus und der Besorgnis über die Verweigerung der ukrainischen “Handlungsfähigkeit” wurde keinerlei Rücksicht auf die tatsächlichen, bekannten Angriffe auf die ukrainische Unabhängigkeit durch das zentralisierte US-Imperium genommen.

Wo war all diese Ehrfurcht vor der “Eigenständigkeit” der Ukraine im Jahr 2004, als The Guardian berichtete, dass “die Errungenschaften der orangefarbenen ‘Kastanienrevolution’ zwar die der Ukraine sind, die Kampagne aber eine amerikanische Schöpfung ist, eine ausgeklügelte und brillant konzipierte Übung in westlichem Branding und Massenmarketing, die in vier Ländern innerhalb von vier Jahren eingesetzt wurde, um gefälschte Wahlen zu retten und unappetitliche Regime zu stürzen?”

Wo war der Respekt für die ukrainische “Behörde” 2014, als ein durchgesickertes Telefongespräch zwischen Victoria Nuland (die jetzt unter der Biden-Administration an der Ukraine arbeitet) und dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, enthüllte, dass US-Vertreter beiläufig darüber sprachen, wen sie nach einem von den USA unterstützten Staatsstreich in Kiew zum nächsten ukrainischen Premierminister wählen würden?

Wo war all dieser Respekt für die ukrainische “Behörde” im Jahr 2018, als Joe Biden vor dem Council on Foreign Relations offen damit prahlte, dass er seine Macht als Obamas Vizepräsident genutzt hatte, um sich dreist in das ukrainische Justizsystem einzumischen?

Das US-Machtbündnis kümmert sich nicht um die Souveränität der Ukraine, abgesehen von den Maßnahmen, die seiner Meinung nach ergriffen werden müssen, um sie aktiv zu untergraben. Wer sich gegen die Kritik an der Art und Weise wendet, wie das Imperium die Ukrainer aktiv jeglicher Handlungsfähigkeit beraubt hat, verteidigt in Wirklichkeit das mächtigste Imperium, das es je gegeben hat, gegen Versuche, seine Verfehlungen aufzuzeigen.

Ich spreche nicht nur über eine weit entfernte Nation von meinem sicheren Zuhause hier in Australien aus, um das festzuhalten. Dies ist eine Dynamik, die mein Land direkt betrifft und die es sehr wahrscheinlich noch viel mehr betreffen wird, wenn sich der “Großmacht-Wettbewerb” des Imperiums mit China verschärft.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Australien in nicht allzu ferner Zukunft eine entscheidende Rolle bei den großen Schachbrettmanövern des Imperiums spielen wird, um den Aufstieg Chinas zu stoppen. Wenn dies geschieht, werde ich mit Sicherheit sagen, dass wir als Schachfiguren in einem Stellvertreterkonflikt benutzt werden, und ich werde mit Sicherheit sagen, dass uns unsere Handlungsfähigkeit in dieser Angelegenheit gestohlen wurde.

Wie in der Ukraine hat es auch in Australien nicht nur einmal, sondern zweimal einen von den USA unterstützten Putsch gegeben. Dieses Land ist heute kaum mehr als eine US-Militär- und Geheimdienstbasis mit ein paar Vorstädten und Kängurus. Deshalb hat das Marionettenregime in unserer Hauptstadt Canberra auch nichts unternommen, um die brutale Verfolgung des australischen Journalisten Julian Assange durch Washington zu beenden.

John Mearsheimer, der wegen seiner völlig zutreffenden Vorhersagen vor Jahren, dass die Handlungen der USA und der NATO zu genau diesem Krieg in der Ukraine führen würden, inzwischen sehr umstritten ist, sagte 2019 vor einem australischen Think Tank, dass die USA Australien zerstören werden, wenn Canberra sich nicht den imperialen Agenden gegen Peking anschließt. Und er hatte Recht.

Und ja, genauso wie es Ukrainer gibt, die die imperiale Linie gegen Moskau unterstützen, wird es, wenn die Zeit für Australien gekommen ist, große Opfer für die unipolaren Agenden der USA gegen die chinesische Regierung zu bringen, durchaus Australier geben, die dies unterstützen.

Aufgrund einer massiven Propagandakampagne in diesem Land, die von unserer Murdoch-dominierten Presse und imperialen Narrativ-Management-Operationen wie dem vom Imperium finanzierten Australian Strategic Policy Institute unterstützt wird, gibt es viele Australier, die China im Moment zutiefst verachten. Ich weiß das. Ich habe sie kennengelernt.

Aber das bedeutet nicht, dass uns unsere Souveränität nicht geraubt wurde, durch massenhafte oligarchische Psychopathen, durch Putsche der C.I.A., durch geheime Absprachen, durch die Drohung, dass wir sofort von einem mörderischen Imperium angegriffen würden, wenn wir versuchten, uns Peking zuzuwenden oder auch nur eine neutrale Haltung einzunehmen. Was für die Ukraine gilt, trifft auch auf Australien zu: Wir haben keinen bedeutenden Einfluss auf die wichtigsten Entscheidungen, die in diesem Land getroffen werden.

Die westliche Rolle bei der Untergrabung der ukrainischen Souveränität zu leugnen, nützt den einfachen Ukrainern nicht, sondern schadet ihnen. Ein Problem, das man nicht versteht, kann man nicht lösen, und solange es kein allgemeines Verständnis dafür gibt, wie das US-Imperium Stellvertreter einsetzt, um seine Agenda der globalen Vorherrschaft voranzutreiben, kann nichts getan werden, um diese hässlichen Stellvertreterkriege zu verhindern. Übersetzt mit Deepl.com

