The Ukrainian Army is run not by the Generals but by the PR Department by Gilbert Doctorow What can you expect from a government headed by a comic actor named Zelensky? We see the answer to that question day by day in the way the Ukrainian armed forces are carrying out their much-anticipated spring counter-offensive: it is being stage managed by the Public Relations team with scant regard for…

Die ukrainische Armee wird nicht von den Generälen, sondern von der PR-Abteilung geführt

von Gilbert Doctorow

6. Juni 2023

Was kann man von einer Regierung erwarten, die von einem komischen Schauspieler namens Selenskyj geführt wird? Die Antwort auf diese Frage sehen wir Tag für Tag in der Art und Weise, wie die ukrainischen Streitkräfte ihre mit Spannung erwartete Frühjahrs-Gegenoffensive durchführen: Sie wird von der PR-Abteilung inszeniert, ohne Rücksicht auf ihre Kanonenfutter-Armee.

Warum sage ich das? Weil jeder der jüngsten militärischen Rückschläge, wenn nicht gar jedes Fiasko der Militäroperationen durch sensationelle Nebenschauplätze überdeckt wird, die die öffentliche Aufmerksamkeit im In- und vor allem im Ausland von den Vorgängen auf dem Schlachtfeld ablenken sollen.

In den vergangenen Wochen stand Zelensky unter enormem Druck aus Washington, endlich die viel angekündigte Gegenoffensive einzuleiten. Ungeachtet seiner Klagen darüber, dass bisher nicht genügend neues militärisches Gerät eingetroffen sei, und seiner Forderungen an die NATO-Länder, die Lieferungen von Panzern und F16-Kampfjets zu beschleunigen, bestand das Pentagon darauf, dass die Ukrainer nun gut ausgerüstet seien und auf dem Schlachtfeld beweisen sollten, dass diese Investitionen der Amerikaner und Europäer gerechtfertigt seien, um zu beweisen, dass sie die Russen tatsächlich zurückdrängen und das gesamte besetzte Gebiet befreien könnten.

Doch auf dem Schlachtfeld sahen wir nur Positionskämpfe und das Ausloten von Schwachstellen in den russischen Verteidigungslinien. Bis vor einem Tag gab es keine Anzeichen für eine massive Gegenoffensive. Was wir stattdessen sahen, waren Übergriffe ukrainischer Spezialeinheiten, bei denen es sich größtenteils um Söldner aus Polen und anderen Ländern handeln soll, über die Grenze von der ukrainisch gehaltenen Oblast Charkow in die benachbarte Oblast Belgorod der RF. Und vor etwa vier Tagen begann ein zerstörerischer Artillerie- und Raketenangriff auf die Grenzstadt Shebekino, wo innerhalb von 24 Stunden 400 bis 600 Einschläge auf Wohnviertel registriert wurden. Wie wir jetzt täglich im russischen Fernsehen sehen, wird die gesamte Bevölkerung auf der russischen Seite der Grenze gegenüber der Stadt Charkow evakuiert, und die dortigen Medien diskutieren darüber, warum ihre Regierung nicht mehr getan hat, um die Grenze zu schützen und zurückzuschlagen.

Natürlich würde der Kreml, wenn er dies täte, in die Falle tappen, seine Truppen von der Front zurückzuziehen und die Bereitschaft für eine möglicherweise bevorstehende massive Gegenoffensive zu schwächen. Es wäre jedoch angemessener, in den Grenzangriffen auf Belgorod keinen militärisch-taktischen Zweck, sondern eine PR-Dimension zu sehen, um die Aufmerksamkeit von der immer noch verzögerten Großoffensive abzulenken, indem man den Nachrichtensendern einige sehr fotogene Entwicklungen liefert.

Die heutige Nummer eins auf Euronews ist die Zerstörung eines Teils des Wasserkraftwerks Kachowka in der südlichen Region Cherson auf einer Seite des Dnepr, was zur Folge hat, dass das Wasser aus dem Reservoir, das das Kraftwerk speist, nun unkontrolliert in den Dnepr fließt. Es sei daran erinnert, dass hier das rechte (westliche) Ufer des Dnepr mit der gleichnamigen ehemaligen Hauptstadt der Oblast Cherson von den Ukrainern und das linke (östliche) Ufer von den Russen gehalten wird.

Die Bedrohung des großen Kachowka-Stausees wurde vor mehr als acht Monaten in den lokalen und internationalen Medien breit diskutiert, als die Russen die Stadt Cherson aufgaben und alle Truppen auf das linke Ufer des Dnepr zurückzogen. Schon damals rechneten die Russen mit einem möglichen Bruch des Dammes, der zu gefährlichen, lebensbedrohlichen Überschwemmungen flussabwärts führen würde. Sie zogen die örtliche Bevölkerung aus den Gebieten zurück, die als besonders gefährdet galten. Wie CNN berichtet, könnte die Abschaltung des Wasserkraftwerks, das mit dem Wasser aus dem Stausee betrieben wird, auch das nicht allzu weit entfernte Kernkraftwerk Saporoshje gefährden, dessen kritische Ausrüstung mit Strom aus dem Kraftwerk Kachowka betrieben wird. Die nukleare Gefahr erhebt also wieder einmal ihr hässliches Haupt.

Warum wurde die Funktion des Reservoirs nun lahmgelegt und wer war dafür verantwortlich, die Russen oder die Ukrainer? CNN gibt sich heute Morgen als objektiver Journalist und sagt, dass beide Seiten mit dem Finger auf die andere zeigen und wir vielleicht nie erfahren werden, wer der Schuldige ist. Diese vorgetäuschte Objektivität ist jedoch von vornherein falsch.

Um zweifelsfrei zu verstehen, wer den Stausee von Kachowka zur Überflutung der nahe gelegenen Region freigesetzt hat, muss man einen Blick auf andere Nachrichten des Tages werfen, die vom Schlachtfeld kommen, und das wiederum führt uns in die PR-Abteilung der ukrainischen Streitkräfte. Die Explosion in Kachowka sollte sicherlich von den Ergebnissen des gestrigen ersten ukrainischen Versuchs eines massiven Angriffs auf das Schlachtfeld im Süden von Donezk ablenken. Russischen Berichten zufolge haben ihre eigenen Wostok-Einheiten mit Hilfe von Luftunterstützung und Artillerie 1500 ukrainische “lebende Personen” (der aktuelle Euphemismus für “Truppen”) “vernichtet” und 17 Panzer, darunter sieben deutsche Leopard-Panzer, sowie gepanzerte Mannschaftstransporter und andere Fahrzeuge und Feldwaffen zerstört. Dies war eine skandalöse Niederlage und der Verlust von Menschenleben in einer aussichtslosen Offensive, die nur zu dem Zweck geführt wurde, mehr Geld und Waffen von den westlichen Sponsoren des Kiewer Regimes zu erbeuten. Da die Berichte über die Überschwemmungen in der Nähe von Kachowka und weiter flussabwärts von unseren Medien verbreitet werden, besteht die Hoffnung, dass niemand von der militärischen Niederlage Notiz nehmen wird.

Und was sind die praktischen Folgen einer von der PR-Abteilung geführten Militärkampagne? Die Antwort ist der schockierende Verlust an ukrainischen Soldaten. Gestern gab Robert F. Kennedy Jr., der gegen Joe Biden für die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei bei den US-Wahlen 2024 kämpft, öffentlich bekannt, dass bisher etwa 350.000 ukrainische Kämpfer im Gebiet der russischen Militäroperation gefallen sind. Nach dem gestrigen Massaker beim ersten großen Angriff der Ukrainer in der südlichen Oblast Donezk zu urteilen, wird sich die Zahl der Toten in den kommenden Tagen noch erhöhen. Gibt es in Europa oder den USA Menschen mit Gewissen, die zuhören? Übersetzt mit Deepl.com

