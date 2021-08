Ja, wir lesen richtig und reiben uns die Augen. Die Uno ist “tief besorgt” um den Schutz für Israel. Nein, sie ist nicht besorgt über einen brutalen Apartheid und , der sich über alle Menschenrechte, dass Völkerrecht und Verpflichtungen einer Besatzungsmacht hinwegsetzt, die auch vor der gezielten Verhaftung von Kindern nicht halt machen, Spezialisten für “außergerichtliche” Tötungen, sowie vor ungezügelten Landraub und ethnischer Säuberung nicht zurückschrecken, kurzum ein Staat, der keinen Schutz, dafür aber Isolierungen, Sanktionen und ein Ende von jeglicher militärischer Zusammenarbeit und Waffenlieferungen erfordert. Schutz und Befreiung, dagegen brauchen die Millionen von Palästinensern im illegal besetzten Palästina.

Bild: Palestinians inspect their house, after it was destroyed by an Israeli airstrike, in the city of Rafah, in the southern Gaza Strip on 16 May 2021. [SAID KHATIB/AFP via Getty Images]

Die UN ist nur “zutiefst besorgt” um den Schutz Israels

Von Ramona Wadi

19. August 2021

Die UNO ist so “tief besorgt” über die israelische Razzia in den Büros von Defence for Children International-Palestine (DCIP), dass die verspätete offizielle Erklärung der Sonderberichterstatter nahelegt, dass Israel – ein koloniales, militärisches Besatzungs- und Apartheidregime – stattdessen die Organisation und ihre Arbeit schützen sollte. DCIP ist natürlich eine der NROs, die Israels Menschenrechtsverletzungen aufdecken. Die Verpflichtungen einer Besatzungsmacht darzulegen, wie es die UNO getan hat, dient also nur dazu, die Weigerung der UNO zu unterstreichen, gegen Israel vorzugehen, denn es besteht nicht die geringste Chance, dass die israelische Regierung die Empfehlungen der internationalen Organisation aufgreift.

“Eine Besatzungsmacht, die sich wirklich für die Menschenrechte einsetzt, würde die Arbeit von Menschenrechtsverteidigern schützen und fördern und sie nicht ächten, schikanieren oder zum Schweigen bringen”, so die UN-Beamten.

Die Arbeit von DCIP zur Verfolgung von Kindern durch den israelischen Staat und seine illegalen Siedler deckt wiederkehrende Muster auf, von denen die UNO genau weiß, dass sie Teil eines eingefahrenen Systems sind, das von einem Regime geschaffen wurde, das ungestraft gegen das Völkerrecht verstößt. Die Verdrehungen in der Erklärung der Berichterstatter normalisieren zudem die israelische Straflosigkeit.

“Wir sind uns der langjährigen Kritik am Mangel an transparenten und unparteiischen Untersuchungen bei offensichtlichen Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte durch das israelische Militär bewusst”, erklärten sie. Das “Bewusstsein” der UNO beruht auf “Kritik” und nicht auf den von Israel begangenen Menschenrechtsverletzungen, die durch unparteiische Untersuchungen verurteilt werden. Es ist typisch für die UNO, die Menschenrechtsverletzungen zu beschönigen, um sich auf einen Teil ihrer Folgen zu konzentrieren, der allerdings keine Konsequenzen für Israel hat.

Der Verweis auf “offensichtliche Verstöße” dient nur als Vorwand, um über die Verpflichtungen des Besatzers zu sprechen, die weder umgesetzt noch durchgesetzt werden. Ohne die verbindliche Behauptung, dass Israel tatsächlich Verstöße begeht, ist die internationale Gemeinschaft weniger verpflichtet, einzugreifen. Daraus ergibt sich die wachsende Diskrepanz zwischen internationalem Recht und dessen Einhaltung, die auch in der Weigerung der UNO zum Ausdruck kommt, Israel für irgendetwas zur Verantwortung zu ziehen.

Die mangelnde Transparenz der UNO in Bezug auf die israelischen Menschenrechtsverletzungen zeigt sich auch im Umgang mit Menschenrechtsorganisationen, die versuchen, auf die ungezügelte koloniale Gewalt gegen die Palästinenser aufmerksam zu machen. Es gibt keine Gegenseitigkeit seitens der UNO gegenüber DCIP, zum Beispiel, wenn es um die unschätzbare Arbeit geht, die die Organisation bei den Versuchen, die Rechte der palästinensischen Kinder zu schützen, geleistet hat.

Im Gegenteil, das Ungleichgewicht ist so groß, dass von den Menschenrechtsorganisationen erwartet wird, dass sie sich auf die UNO berufen und damit die Legitimität der internationalen Institution stärken, die sich noch für ihre Rolle bei der Gründung Israels verantworten muss. Über palästinensische Kinder, die von israelischen Soldaten und Siedlern getötet oder vor israelischen Militärgerichten angeklagt oder in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, äußert die UNO keine nennenswerte Besorgnis, so wie sie sich auch geweigert hat zu akzeptieren, dass Israel auf der Grundlage der ethnischen Säuberung der Palästinenser ab 1948 gegründet wurde.

Die UNO weiß, dass Israel sich nicht für den Schutz der Menschenrechte einsetzt; in diesem Sinne haben die beiden Organisationen eine gemeinsame Agenda. Abseits der üblichen Rhetorik, die UN-Vertreter von sich geben, wenn sie zu einer Stellungnahme gezwungen werden, zeichnet sich immer wieder das Bild einer Organisation ab, die Israel um jeden Preis schützen will. Darin liegt die eigentliche “tiefe Besorgnis” der UNO. Übersetzt mit Deepl.com

--

