Bisher hat sich weder die UNO, noch die heuchlerische “Wertegeminschaft” der Staaten dazu bereit erklärt dem jüdischen Apartheidstaat mit den adäquaten Mitteln zu begenen, wie man das mit anderen Staaten sofort macht. Das ist eine so schwerwiegende Schuld, die das Schicksal der Palästinenser seit Jahrzehnten zu einem Märtyrium werden lässt.

Die UN-Kontrolle Israels lenkt von seiner Mitschuld an der andauernden Besatzung ab

Von Ramona Wadi

16. September 2021

Das American Jewish Committee (AJC) führt im Vorfeld der 76. Sitzung der UN-Generalversammlung eine Initiative an, die Regierungen und Diplomaten auffordert, die sogenannte anti-israelische Voreingenommenheit auf internationaler Ebene zurückzuweisen. Über die 2019 gegründete Organisation Transatlantic Friends of Israel (TFI) mit Sitz in Brüssel haben bisher 313 Parlamentarier aus Europa und Nordamerika eine Erklärung unterzeichnet, in der die UNO aufgefordert wird, Israel wie jeden anderen Staat zu behandeln.

“Israel verdient Aufmerksamkeit und Prüfung, wie jede andere Nation auch. Aber es verdient auch eine Gleichbehandlung – nicht mehr und nicht weniger”, heißt es in der Erklärung. Die Initiative fordert die Ablehnung “israelfeindlicher Resolutionen”, die Streichung des Tagesordnungspunkts 7 aus dem UN-Menschenrechtsrat und die Abschaffung von Ausschüssen und Initiativen, die Israel herausheben.

Aber wenn die UNO selbst Israel – ein siedlungskoloniales Unternehmen – über andere Länder stellt, ist der einzige Zweck für Israels Untersuchung auf internationaler Ebene, die Aufmerksamkeit von der Mitschuld und der Verantwortlichkeit abzulenken.

Im Gegensatz zu dem, was Israels Verbündete behaupten mögen, hat die UNO seit langem an Glaubwürdigkeit verloren, nicht wegen der angeblichen israelfeindlichen Voreingenommenheit, sondern wegen der ihr innewohnenden Korruption. In Bezug auf Palästina rühmt sich die UNO damit, palästinensische Forderungen ignoriert zu haben, um dem zionistischen Siedler-Kolonialprojekt entgegenzukommen. Durch ihre Unterstützung der zionistischen Kolonisierung und die Weigerung, Israel nicht nur für die ursprüngliche ethnische Säuberung Palästinas, sondern auch für die andauernde Enteignung, die die Palästinenser sogar in ihrem eigenen Land zu ständigen Flüchtlingen gemacht hat, zur Rechenschaft zu ziehen, haben die Vereinten Nationen jeden Anschein der Wahrung der Menschenrechte aufgegeben.

Einige EU-Diplomaten haben ihre Unterstützung für die Initiative von TFI erläutert. So forderte die griechische Europaabgeordnete Anna Michelle Asimakopoulou die EU-Mitgliedstaaten und andere Demokratien auf, dem Beispiel der Vereinigten Staaten zu folgen und gegen diese einseitigen UN-Resolutionen zu stimmen, die sich in unfairer Weise gegen Israel richten”.

Im Gegenteil: Israel wird auf internationaler Ebene wohlwollend aufgenommen. Der Nachdruck, den Israels Verbündete auf nicht bindende Resolutionen legen, hat kaum Auswirkungen auf die Diplomatie. Länder, die bei UN-Resolutionen gegen Israel stimmen, haben ihre wirtschaftlichen oder diplomatischen Beziehungen zum Siedlerkolonialismus und seiner Gewalt nicht unterbrochen, was beweist, wie ineffektiv die UNO ist, wenn es um Konsequenz in Bezug auf Politik und Menschenrechte geht. Wenn Israel beschließt, dass es an der Zeit ist, seine Waffen im Gazastreifen zu testen, werden UN-Resolutionen schnell beiseite gefegt, um Israels Sicherheitsnarrativ gerecht zu werden. Wenn es um die Enteignung der Palästinenser geht, geht die internationale Gemeinschaft nicht weiter als bis zur humanitären Hilfe für palästinensische Flüchtlinge im Gegenzug für die erzwungene Aufgabe von Landrechten und die Rückkehr.

Die UN-Resolutionen können nur deshalb als einseitig betrachtet werden, weil die palästinensischen Narrative in diesem Prozess verloren gehen. Die Aufgabe der palästinensischen Geschichte durch die UNO macht die UNO-Resolutionen nicht nur unwirksam, sondern auch nutzlos. Israels Behauptung der “Voreingenommenheit”, nur weil das koloniale Unternehmen der Siedler in den Resolutionen genannt wird, ist eine oberflächliche Beschwerde. Durch die angebliche “anti-israelische Voreingenommenheit” auf internationaler Ebene wurde das palästinensische Volk dazu gezwungen, seine politischen Rechte zu verlieren. In dieser Hinsicht ist die Voreingenommenheit der UNO eindeutig pro-israelisch und rechtfertigt eine Änderung. Eine Abkehr von der leeren Proklamation palästinensischer Rechte hin zu einer historischen Aufarbeitung als erstem Schritt zur Entkolonialisierung des palästinensischen Landes. Übersetzt mit Deepl.com

