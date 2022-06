The Unbearable Reactions of Zelensky By Éric Denécé / Cf2R.org Alongside the continuation of the military conflict in eastern Ukraine, the media war continues to be in full swing and those who are at the origin of it – as well as their relays, conscious or unconscious – give more and more in the disproportion, as illustrated by the false…

Die unerträglichen Reaktionen von Selenskyj

Von Éric Denécé / Cf2R.org

8. Juni 2022

Neben der Fortsetzung des militärischen Konflikts in der Ostukraine ist der Medienkrieg weiterhin in vollem Gange, und diejenigen, die an seinem Ursprung stehen – sowie ihre Relais, bewusst oder unbewusst – geben immer mehr in die Unverhältnismäßigkeit, wie die falsche und skandalöse Reaktion der Vertreter der pro-russischen Kräfte nach dem Tod von Frédéric Leclerc-Imhoff, Journalist von BFM TV . Aber dieses Lager ist nicht das einzige, das sich in Sachen Kommunikation übertreibt; Selenskyj und sein Gefolge zeichnen sich in diesem Bereich besonders aus.

Nach der Verabschiedung eines “sechsten Pakets” von Sanktionen gegen Russland durch die Europäische Union erklärte der ukrainische Präsident die Verzögerung, die für die Europäer notwendig war, um das Embargo gegen russisches Öl zu verhängen, für “inakzeptabel”. “Etwa fünfzig Tage trennen den sechsten Zug vom fünften, das ist eine Situation, die für uns nicht akzeptabel ist”, erklärte er auf einer Pressekonferenz am 31. Mai in Kiew. Obwohl er sein Land durch seine rücksichtslose Politik ebenso wie durch die Befolgung amerikanischer Direktiven in den Krieg gestürzt hat, erlaubt sich Zelensky einmal mehr, die Europäer zu kritisieren.

In ähnlicher Weise geißelte der ukrainische Außenminister Dmytro Kouleba am 4. Juni Frankreich, das dennoch Waffen an Kiew liefert, nachdem Emmanuel Macron erklärt hatte, dass “wir Russland nicht demütigen sollten, um uns eine diplomatische Option zu bewahren. Zelensky selbst kritisierte die Äußerungen des französischen Präsidenten offen und erwiderte: “Russland demütigen? Sie haben uns acht Jahre lang umgebracht” (sic).

Diese ständige Haltung, Lektionen zu erteilen und die Geschichte der ukrainischen Behörden umzudeuten, verärgert allmählich ihre Anhänger und die öffentliche Meinung.

DIE UNBESTREITBARE VERANTWORTUNG KIEWS IN DIESEM KONFLIKT

Wenn Russland eindeutig der Aggressor in diesem Konflikt ist, so sind diejenigen, die es zu diesem Angriff getrieben haben, zweifellos die Vereinigten Staaten, die NATO und die Regierung Selenskyj. Das darf man niemals vergessen. Hätten die amerikanischen Führer die in Moskau gemachten Versprechen nicht gebrochen, hätte die NATO nicht ständig erweitert, hätten Frankreich und Deutschland Kiew zur Einhaltung der Minsker Vereinbarungen zwingen können und hätten Selenskyji und seine Clique nicht auf die verhängnisvollen Ratschläge ihrer amerikanischen Mentoren gehört, wären wir jetzt nicht hier. Auch wenn es nicht darum geht, Russland zu entschuldigen, so ist es doch eine falsche Darstellung der Realität, wenn nicht gar eine bewusste Fehlinformation, Russland allein für diesen Konflikt verantwortlich zu machen.

Seit 2014 betreibt Kiew eine völlig verwerfliche Politik gegenüber der russischsprachigen Bevölkerung des Donbass, der es den Gebrauch ihrer Sprache verbietet und jegliche Autonomie innerhalb der Ukraine verweigert, indem es Schikanen, Embargos und Bombardierungen gegen sie vervielfacht, ohne dass in Europa jemand diese skandalöse Situation anprangert, unter dem Vorwand, dass dies den Argumenten Russlands entsprochen hätte.

Ebenso hat der Westen zugelassen, dass Selenskyj und die Oligarchen, die ihn sponsern – insbesondere Kolomoïski – neonazistische Gruppen finanzieren und seine Armee verstärken, um die autonomen Regionen gewaltsam zu erobern, und hat jeden Versuch der Versöhnung abgelehnt. Schlimmer noch, am 17. Februar hat Kiew bewusst eine Militäraktion gestartet, um die Republiken Donezk und Lugansk mit Unterstützung der NATO zurückzuerobern, wohl wissend, dass Moskau nicht untätig bleiben kann und damit die Krise auslöst. aktuell.

Auch wenn man anerkennen muss, dass der russische Diskurs über die Entnazifizierung der Ukraine übertrieben ist, entbehrt er doch nicht der Grundlage. Einzelpersonen und Einheiten mit extremistischen Werten – Asow- und Aidar-“Bataillone”, Svoboda- und Pravy Sektor-Parteien, etc. – sind eine Realität, die der Westen mit seiner Unterstützung für Kiew herunterzuspielen versucht, obwohl ihre Übergriffe seit 2014 erwiesen sind.

Die Europäer sind somit zu schamlosen Verbündeten und Geldgebern eines Regimes geworden, das neonazistische Gruppen schützt und finanziert, während wir in jedem unserer Länder gegen die extreme Rechte kämpfen. Denn diese ukrainischen Extremisten sind keine harmlosen Nationalisten, wie sie uns glauben machen wollen. Ihre Reden sind eindeutig antisemitisch, und ihre Kämpfer tragen auf ihren Uniformen die Abzeichen der berüchtigten Division Das Reich, die mehrheitlich aus Ukrainern bestand und für die Massaker von Oradour sur Glane im Jahr 1944 verantwortlich war.

Am Rande sei auf das größte Paradoxon hingewiesen: die Unterstützung des Selenskyj-Regimes durch Deutschland – insbesondere durch seine sehr militante Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen -, obwohl dieses Regime bis in die höchsten Ebenen seiner Armee Anhänger einer Ideologie integriert, die jenseits des Rheins geboren wurde und von der man glaubte, sie sei seit 1945 ausgerottet. Aber wir befinden uns nicht mehr am Rande eines Widerspruchs…

Es sollte vor allem daran erinnert werden, dass die Ukraine das totalitäre und völkermörderische Regime von Aserbaidschan bei seiner Militäroperation gegen die Armenier von Berg-Karabach im Jahr 2020, die nach jahrzehntelanger Verfolgung ihre Unabhängigkeit forderten, politisch und durch Waffenlieferungen unterstützt hat. Kiew feierte sogar den Sieg Bakus, indem es seine Städte mit den Farben Aserbaidschans schmückte, obwohl dieses Land in diesem Konflikt auf Tausende von syrischen Dschihadisten zurückgegriffen hat, die zahlreiche Gräueltaten an armenischen Soldaten und Zivilisten begangen haben [ 1] .

So haben wir uns leichtfertig auf die Seite eines zweifelhaften Regimes gestellt, das sehr undemokratisch ist und schamlos das Selbstbestimmungsrecht der Völker verletzt. Auf Anweisung von Selenskyj wurde Europa so in einen Konflikt hineingezogen, von dem wir nach wie vor behaupten, dass er uns nichts angehen sollte, da die Kiewer Regierung, die wissentlich mit dem Feuer gespielt hat, eine Mitverantwortung trägt …

EINE BESONDERS ÄRGERLICHE MITTEILUNG

Am 3. März erklärte der ukrainische Präsident, dass, wenn sein Land besiegt würde, “Russland an die Berliner Mauer gehen würde”. Außerdem bedrängte er Berlin mit seiner wiederholten Forderung, das russische Gas abzudrehen, was die deutsche Führung verärgerte.

Am 13. März veröffentlichte die Rada, das ukrainische Parlament, auf ihrem Twitter-Account eine etwa vierzig Sekunden lange Videomontage, in der Paris Opfer eines Bombardements wurde, bei dem insbesondere der Eiffelturm als Ziel genommen wurde und russische Flugzeuge die französische Hauptstadt überflogen, um Angst und Schrecken unter der Bevölkerung zu verbreiten. Der Clip endete mit einer Ankündigung von Selenskyj, in der es hieß: “Wenn wir fallen, fallt auch ihr.”

Am 14. März erklärte der ukrainische Präsident, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Russland die NATO angreife. In einer Videoansprache warnte er die Mitglieder des Atlantischen Bündnisses, dass Moskau jederzeit in ihr Hoheitsgebiet eindringen könne, und forderte sie auf, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten. “Wenn Sie unseren Luftraum nicht abriegeln, ist es nur eine Frage der Zeit, bis russische Raketen auf Ihr Territorium fallen”, erklärte er, ohne rot zu werden.

Seit Beginn des Konflikts besteht die Strategie Kiews mit Unterstützung und Beratung durch die Vereinigten Staaten darin, der Europäischen Union ein schlechtes Gewissen einzureden und sie stärker in den Krieg zu verwickeln, so dass sie sich heute in einer Situation der Ko-Kriegsführung befindet. Selenskyjs Hauptargument besteht darin, die Menschen glauben zu machen, dass die russische Aggression “kein Krieg in der Ukraine, sondern ein Krieg in Europa” sei und dass die Ukraine der “Schutzschild Europas” gegen Russland sei. Die Europäer, die keine objektive Vision haben, unterstützen damit bewusst oder unbewusst eine amerikanische Strategie, deren Auswirkungen für sie politisch und wirtschaftlich besonders negativ sind.

Der ukrainische Präsident, ein begabter Komiker, der von Drehbuchautoren geführt wird, denen es nie an Ideen mangelt, lässt es sich nicht nehmen, mehrere Tage lang Militärkleidung und Bart zu tragen – obwohl Kiew nicht mehr in Gefahr ist, wie die vielen Besucher, die sich dort sicher aufhalten, beweisen – und versucht mit allen Mitteln, dem Westen seinen Standpunkt aufzuzwingen und diejenigen zu denunzieren, die sich ihm nicht anschließen.

Den Verantwortlichen in Kiew und Washington ist es gelungen, in der öffentlichen Meinung die Vorstellung zu verankern, dass alles, was Selenskyj sagt, wahr ist, und dass die Erklärungen von Putin und Lawrow zwangsläufig Lügen sind. Dies ist eine manipulative und falsche Sicht der Dinge, die es in Frage zu stellen gilt.

Infolgedessen ist seit drei Monaten jede objektive Analyse des Konflikts unmöglich geworden. Allein die Tatsache, eine andere Lesart der Ereignisse vorzuschlagen als die, die Kiew und Washington der westlichen Welt aufzwingen wollen, eine klare Einschätzung dieses traurigen Konflikts zu haben – die unweigerlich zu einem Ergebnis führt, das militärisch keineswegs zugunsten der Ukraine ausfällt -, ist für Selenskyj, seine Förderer und seine Handlanger unerträglich, die diejenigen, die es wagen, eine unabhängige Meinung zu formulieren, oder die nicht blindlings und vollständig ihre Erzählung wiederholen, systematisch beschuldigen, Relais der russischen Propaganda zu sein [2] .

Erfreulicherweise erheben sich immer mehr Experten in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten, gegen diese Version der Tatsachen, trotz der herrschenden Boulevardmedien, und bringen die wachsende Verärgerung zum Ausdruck, die Selenskyj durch seine Reden, die auf krude Emotionen setzen, seine regelmäßige Kritik an den Europäern, seine Ukas und seine Hilferufe hervorruft, obwohl er seinen Truppen verbietet, sich gegen die russische Armee zurückzuziehen.

EINE RÜCKSICHTSLOSE STURHEIT

Auch die harte Politik Kiews – alles deutet darauf hin, dass sie in Washington mit Unterstützung der sehr pro-amerikanischen baltischen Staaten [3] und vor allem Polens beschlossen wird, das dort Vorteile sieht und davon träumt, einen Teil des ukrainischen Territoriums zurückzuerobern – ist völlig unwirksam und gefährlich, weil sie das Risiko eines großen Konflikts erhöht.

Die Vereinigten Staaten und die NATO treiben Selenskyj jedoch absichtlich auf diesen verhängnisvollen Weg und ermutigen ihn, jegliche Verhandlungen oder Zugeständnisse gegenüber Moskau abzulehnen, und tragen damit direkt zur Verlängerung eines Konflikts bei, den die Ukraine nicht gewinnen kann und der täglich die Zahl der zivilen und militärischen Opfer und die Zerstörung des Landes weit mehr erhöht, als er Russland schwächt.

Deshalb ist es dringend notwendig, eine rasche Einstellung der Feindseligkeiten und eine Rückkehr zum Frieden zu erreichen. Wir fordern Verhandlungen zwischen den verschiedenen Parteien (Ukrainer, Bevölkerung des Donbass, Russen) und die Berücksichtigung ihrer jeweiligen Interessen.

Wir erinnern daran, dass es ein geopolitisches Gesetz gibt, gegen das niemand ohne Konsequenzen verstoßen kann: Kein Staat kann seine Sicherheit zum Nachteil seines Nachbarn gewährleisten, insbesondere wenn dieser mächtiger ist. Die Vereinigten Staaten haben dieses Gesetz immer angewandt, ohne dass jemand etwas daran auszusetzen hatte [4] . Indem sie ihn ignorierten, wahrscheinlich getäuscht durch die machiavellischen Ermunterungen Washingtons, waren Selenskyj und sein Gefolge in die Irre geführt.

Wir behaupten, dass:

– Dieser Krieg hätte niemals stattfinden dürfen, wenn die NATO, eine Organisation, die am Ende des Kalten Krieges hätte aufgelöst werden sollen, nicht gegen die in Moskau gemachten Versprechen verstoßen und ihren Einfluss auf ihre Grenzen ausgedehnt hätte;

– Es ist ein Krieg, den die Ukrainer trotz finanzieller, politischer und materieller Unterstützung durch den Westen nicht gewinnen können [5] ;

– Die Hartnäckigkeit Kiews vergrößert nur die zivilen und militärischen Verluste, die Zerstörung des Landes und die territorialen Gewinne Moskaus.

Leider ist klar, dass der Ausweg aus der Krise heute gefährdet ist, weil sich alle Europäer in einer Situation mehr oder weniger ausgeprägter Mittäterschaft befinden, die es ihnen nicht erlaubt, als Vermittler aufzutreten. Vor allem die Amerikaner haben kein Interesse an einem schnellen Ende des Konflikts, weil er für sie profitabel ist. Außerdem haben sie gerade Öl ins Feuer gegossen, indem sie der Ukraine vier M142 HIMARS-Langstreckenraketen geliefert haben, die russisches Territorium erreichen können [6] . Die ebenso aggressiven Briten kündigten am 6. Juni an, dass sie M270-Mehrfachraketenwerfer an Kiew liefern würden.

*

Wenn man Selenskyj und seine Sponsoren kritisiert, darf man die Leiden der Zivilbevölkerung und der ukrainischen Soldaten nicht außer Acht lassen, denn sie sind es, die jeden Tag den Preis für die Hartnäckigkeit ihrer Führer zahlen. Es sei jedoch daran erinnert, dass die Kämpfe fast ausschließlich in Gebieten mit mehrheitlich oder überwiegend russischsprachiger Bevölkerung stattfinden und nicht in der Westukraine, deren Bewohner dennoch massenhaft in die Nachbarländer geflohen sind.

Wenn es für die Ukrainer legitim ist, angesichts des russischen Angriffs zu den Waffen zu greifen und für das Militär zu kämpfen, um ihr Heimatland zu verteidigen, so war und ist es das auch für die Bevölkerung des Donbass angesichts der unerträglichen Aggression Kiews und seiner Neonazi-Einheiten seit 2014.

Dass Selenskyj für einen Teil des ukrainischen Volkes zu einem politischen Symbol geworden ist, ist verständlich. Aber wir sollten nie aus den Augen verlieren, dass er nur ein Akteur und der Sprecher einiger Oligarchen und der Amerikaner ist und dass der Kommunikationskrieg, den er führt, nicht über seine Verantwortung hinwegtäuschen kann, ebenso wenig wie über die wachsende Niederlage der ukrainischen Armee.

[1] Die Türkei, Bakus wichtigster Unterstützer, war Kiew dankbar und belieferte es im Gegenzug mit zahlreichen Kampfdrohnen.

[2] https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/29/7349214/

[3] Diese drei Staaten, die zugegebenermaßen unter der sowjetischen Herrschaft zu leiden hatten, haben zusammen weniger als 7 Millionen Einwohner (Estland: 1,3 – Lettland: 1,9 – Litauen: 2,7), darunter viele russischsprachige, d.h. keiner von ihnen hat die Bedeutung einer französischen Region. Zusammen mit Polen bestimmen sie jedoch die Politik der Europäischen Union in diesem Konflikt.

Übersetzt mit Deepl.com

[4] Vgl. Kuba 1962. Außerdem haben die Amerikaner, die laut und deutlich verkünden, dass jeder Staat der Sicherheitsorganisation seiner Wahl beitreten kann, gerade den Salomon-Inseln gedroht, falls sie ein militärisches Kooperationsabkommen mit Peking unterzeichnen.

[5] Die Staaten der Europäischen Union haben der Ukraine seit Beginn des Konflikts militärisches Material und Ausrüstung im Wert von 500 Milliarden Euro gezahlt und müssen ihre Bestände wieder auffüllen (wovon die Industrie profitieren will). amerikanische Rüstungsgüter). Außerdem haben sie 200 Milliarden für den Aufbau von Energieversorgungslösungen ausgegeben, um ihre Abhängigkeit von russischem Gas und Öl zu überwinden, 17 Milliarden für die Aufnahme von Flüchtlingen und 9 Milliarden für Soforthilfe in Kiew. oder fast 726 Milliarden Euro (https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-cout-eleve-de-l-autonomie-strategique-europeenne-20220529).

[6] https://www.thedrive.com/the-war-zone/what-himars-rocket-systems-can-and-cant-do-for-ukraine?

Éric Denécé

Éric DENÉCÉ , Doktor der Politikwissenschaften, ist Direktor des französischen Zentrums für nachrichtendienstliche Forschung (CF2R) und seines Beratungsunternehmens für Risikomanagement (CF2R SERVICES), das zur Leitung von Forschungsarbeiten befugt ist.

