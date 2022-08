Investigating the victim exposes the depravity of Israeli propaganda “There was no Massacre in Jenin” was the headline of a Haaretz editorial on 19 April, 2002, one week after Israel ended its deadly onslaught on the besieged Palestinian refugee camp in the northern West Bank.

Die Untersuchung des Opfers entlarvt die Verderbtheit der israelischen Propaganda

Von Ramzy Baroud

August 30, 2022



“Es gab kein Massaker in Jenin”, lautete die Überschrift eines Leitartikels von Haaretz am 19. April 2002, eine Woche nachdem Israel seinen tödlichen Angriff auf das belagerte palästinensische Flüchtlingslager im nördlichen Westjordanland beendet hatte. Diese ungerechtfertigte Schlussfolgerung der israelischen Tageszeitung, anderer israelischer Medien und schließlich auch zahlreicher westlicher Medien war nicht das Ergebnis einer gründlichen Untersuchung durch eine unabhängige Untersuchungskommission.

Das Gegenteil ist der Fall. Am 9. April wurde ein UN-Konvoi von Israel daran gehindert, das Lager Jenin zu erreichen, und am 30. April blockierte Israel offiziell eine UN-Untersuchung der Tötungen. Die scheinbar schlüssige Erklärung von Haaretz war das Ergebnis zweier willkürlicher Beweise: der eigenen Behauptung der israelischen Armee, dass sie in Dschenin kein Massaker begangen hat, und der Tatsache, dass die Zahl der palästinensischen Opfer von schätzungsweise Hunderten auf einige wenige heruntergestuft wurde.

In Israel selbst “befürchteten viele, dass Jenin auf die schwarze Liste der Massaker gesetzt werden würde, die die Welt schockiert haben”, berichtete Haaretz mit offensichtlicher Erleichterung. Obwohl Israel bereits vor April 2002 zahlreiche Verbrechen und Massaker an Palästinensern begangen hatte und seither noch viel mehr, trösten sich die Israelis mit der hartnäckigen Illusion, sie stünden immer noch auf der richtigen Seite der Geschichte.

Diejenigen, die auf der Verwendung des Begriffs “Massaker von Jenin” bestanden, wurden nicht nur von israelischen Medien und Beamten, sondern auch von westlichen Medien angegriffen und verleumdet. Israel eines Massakers an Palästinensern zu beschuldigen, wurde mit dem stets vorhersehbaren Gegenvorwurf des “Antisemitismus” gleichgesetzt.

Dieser Vorwurf ist der gleiche wie der, der gegen diejenigen erhoben wurde, die Israel die Verantwortung für das Massaker von Sabra und Schatila vorwarfen, bei dem im September 1982 Tausende von Palästinensern und Libanesen getötet wurden. Der damalige israelische Premierminister Menachem Begin kommentierte das schreckliche Blutbad in den Flüchtlingslagern im Südlibanon mit den Worten: “Gojim töten Gojim, und sie kommen, um die Juden zu hängen.”

Es war Begin, der den Einmarsch Israels in den Libanon anordnete, bei dem schätzungsweise 17.000 Palästinenser und Libanesen getötet wurden, und dennoch fühlte er sich völlig unschuldig. Die angeblich unbegründeten Anschuldigungen waren seiner Meinung nach eine weitere antisemitische Trophäe, die sich nicht nur gegen Israel, sondern gegen alle Juden überall richtete. Ironischerweise befand die offizielle israelische Kahan-Kommission, dass Verteidigungsminister General Ariel Sharon “indirekt für das Massaker verantwortlich” sei. Bezeichnenderweise wurde Scharon später Premierminister von Israel.

Die jüngste mediale und politische Aufregung, die entstand, nachdem der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, das Wort “Holocaust” verwendete, um die israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser zu beschreiben, sollte daher in den oben genannten Kontext gestellt werden, nicht in das Wort selbst.

Es ist eine Tatsache, dass viele Israelis mit der Verwendung des Wortes “Holocaust” in arabischen Medien vertraut sind; verschiedene Pro-Israel-Organisationen beobachten arabische und palästinensische Medien ganz selbstverständlich. Sie müssen bereits viele ähnliche Verweise auf den “syrischen Holocaust”, den “irakischen Holocaust”, den “palästinensischen Holocaust” und so weiter gesehen haben.

Im arabischen Sprachgebrauch steht das Wort “Holocaust” für ein entsetzliches Massaker oder für viele Massaker. Im Gegensatz zu “mathbaha” (“Massaker”) hat “Holocaust” eine tiefere und herzzerreißendere Bedeutung. Wenn überhaupt, unterstreicht die Verwendung des Wortes das wachsende Verständnis der Araber für den Massenmord an den Juden und anderen gefährdeten Minderheiten durch die deutschen Nazis während des Zweiten Weltkriegs. Der Verweis auf Hitlers verabscheuungswürdige Verbrechen wird dadurch weder negiert noch abgetan, noch wird versucht, ihn zu ersetzen.

Tatsächlich reicht eine einfache Diskursanalyse von Abbas’ Bezugnahme aus, um seine Absichten zu verdeutlichen. In seiner Rede auf Arabisch sagte der Palästinenserführer: “Von 1947 bis heute hat Israel 50 Massaker in palästinensischen Dörfern und Städten begangen… 50 Massaker, 50 Holocausts und bis heute gibt es jeden Tag Opfer, die vom israelischen Militär getötet werden.”

Es ist zweifelhaft, dass Abbas sich auf 50 spezifische Massaker bezog, denn wenn dem so ist, dann liegt er mit Sicherheit falsch, denn in dem von ihm genannten Zeitraum wurden viel mehr Massaker begangen. Abgesehen von der Nakba, Jenin und vielen anderen Massentötungen wurden allein in den israelischen Kriegen gegen den Gazastreifen in den Jahren 2008-9 und 2014 insgesamt fast 3.600 Palästinenser, zumeist Zivilisten, getötet. Ganze Familien in Jabaliya, Beit Hanoun, Rafah, Khan Younis, Zeitun, Buraij und anderswo wurden in diesen einseitigen “Kriegen” gegen eine belagerte, überwiegend zivile Bevölkerung ausgelöscht.

Abbas wollte damit nur verdeutlichen, dass die israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser zahlreich sind und noch nicht zu Ende sind. Seine Äußerungen auf einer Pressekonferenz in Berlin mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz waren die Antwort auf die Frage eines deutschen Journalisten, ob Abbas bereit sei, sich für die Ermordung von elf israelischen Sportlern bei den Olympischen Spielen 1972 in München zu entschuldigen.

Diese Frage war insofern merkwürdig, als die Gruppe, die den Anschlag in München verübte, eine palästinensische Randgruppe war, die nicht die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO), die damalige palästinensische Führung im Exil, repräsentierte. Außerdem wurde die Frage etwa eine Woche, nachdem Israel bei seiner jüngsten unprovozierten Militäroffensive gegen die Bevölkerung des Gazastreifens 49 Palästinenser, überwiegend Zivilisten, darunter siebzehn Kinder, getötet hatte, gestellt.

Es wäre passender gewesen, wenn der Journalist Abbas gefragt hätte, ob er von Israel eine Entschuldigung für die Tötung palästinensischer Zivilisten erhalten habe; oder vielleicht hätte er Scholz fragen sollen, ob Berlin bereit sei, sich beim palästinensischen Volk für seine blinde militärische und politische Unterstützung des Besatzungsstaates zu entschuldigen. Nichts von alledem geschah natürlich. Stattdessen wurde Abbas angegriffen und beschämt, weil er es gewagt hatte, den Begriff “Holocaust” zu verwenden, vor allem in Anwesenheit des deutschen Regierungschefs, der seinerseits von israelischen Medien und Beamten dafür gerügt wurde, dass er nicht sofort auf Abbas reagiert hatte.

Um eine politische Krise mit Israel abzuwenden, twitterte Scholz am nächsten Tag, wie “angewidert” er über die “ungeheuerlichen Äußerungen” von Abbas sei. Er verurteilte den Palästinenserführer für den “Versuch, das Verbrechen des Holocausts zu leugnen”, und so weiter.

Wie vorauszusehen war, genossen die israelischen Führer diesen Moment. Anstatt für die Tötung palästinensischer Zivilisten zur Rechenschaft gezogen zu werden, befanden sie sich in einer Position, in der sie angeblich die moralische Überlegenheit besaßen. Premierminister Yair Lapid wetterte gegen Abbas’ “moralische Schande” und “monströse Lüge”. Verteidigungsminister Benny Gantz schloss sich dem an und bezeichnete Abbas’ Worte als “verachtenswert”. Die Sonderbeauftragte des US-Außenministeriums für die Überwachung und Bekämpfung des Antisemitismus, Deborah E. Lipstadt, schaltete sich ebenfalls in den Streit ein und beschuldigte Abbas der “Holocaust-Verzerrung”, die “den Antisemitismus schürt”.

Trotz der raschen Entschuldigung des palästinensischen Präsidenten haben die Deutschen die Angelegenheit weiter eskalieren lassen. Berichten zufolge hat die Berliner Polizei ein “Ermittlungsverfahren” gegen Abbas eingeleitet, weil er den Begriff “50 Holocausts” verwendet hat. Die Auswirkungen dieser Äußerungen dauern noch an, und die Untersuchung des Opfers offenbart die Verderbtheit der israelischen Propaganda.

In Wirklichkeit leugnen palästinensische Beamte, Akademiker und Journalisten den Holocaust nicht, sondern verwenden den Begriff, um ihr anhaltendes Leid durch Israel zu unterstreichen. Im Gegensatz zu den Holocaust-Leugnern in Europa und Amerika fühlen sich die Palästinenser als Opfer des Zionismus mit den Opfern von Nazi-Deutschland verwandt. In diesem Punkt gibt es kein Verbrechen zu untersuchen.

Was wirklich dringend untersucht und verurteilt werden muss, ist Israels fortgesetzte Ausnutzung des Holocausts, um billige politische Punkte gegen die Palästinenser zu sammeln, Kritiker zum Schweigen zu bringen und das wahre Ausmaß seiner zahlreichen Massaker, seiner verbrecherischen Militärbesatzung und seines rassistischen Apartheidregimes zu verbergen. Übersetzt mit Deepl.com

