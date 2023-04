The Hilarious Goon Show of Biden’s Democracy Talk Shop for Global South Leaders © Photo: REUTERS/Jonathan Ernst The more Joe Biden continues with his erroneous, hapless foreign policy initiatives, the more America drifts farther away from the Global South. Who said Americans don’t do irony? This boot camp which Biden runs, places the U.S.

Die urkomische Trottel-Show von Bidens Demokratie-Talkshop für die Führer des globalen Südens

von Martin Jay

April 13, 2023

Je mehr Joe Biden mit seinen fehlerhaften, unglücklichen außenpolitischen Initiativen fortfährt, desto weiter entfernt sich Amerika vom Globalen Süden.

Wer sagt denn, dass Amerikaner keine Ironie beherrschen? Dieses Bootcamp, das Biden leitet, stellt die USA als den hohen Orden und Großmeister der Menschenrechte hin, der die Schüler in eine Rangordnung bringt und ihnen einen Apfel schenkt, wenn sie die USA verehren. Und wer steht Amerika an der hohen Tafel zur Seite? Israel natürlich!

Je mehr Joe Biden mit seinen fehlerhaften, unglücklichen außenpolitischen Initiativen fortfährt, desto weiter entfernt sich Amerika vom globalen Süden. Bidens Amtszeit wird in die Geschichte eingehen, und zwar nicht so sehr als diejenige, die mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung gebracht wird, sondern als die Amtszeit, in der die BRICS-Staaten einen rasanten Aufstieg erlebten und der Einfluss Washingtons auf die Weltenergiepreise schwand; manch einer mag dieser Liste auch hinzufügen, dass der Dollar seine Goldkante verliert, da immer mehr Länder ihn als Reservewährung aufgeben, oft nur, um sich vor den US-Sanktionen zu schützen, und Amerika eher als Zuschauer denn als Anführer in globalen Fragen gesehen wird.

Dieser “Verlierer”-Status wird durch den jüngsten “Gipfel der Demokratie”, dessen Vorsitz Biden selbst innehat, perfekt verdeutlicht – eine Zoom-Konferenz, an der über 100 Länder teilnehmen, um die Demokratie zu fördern, angeführt von Washington, das die unwissenden Massen moralisch belehrt, ähnlich wie britische Missionare im Jahr 1890, die an die ostafrikanische Küste vordrangen und ins Landesinnere gingen, um den Verlorenen “Licht” zu bringen. Das ist alles sehr altmodisch und typisch unnahbar. Typisch Biden.

Die Live-Konferenz ist eine Farce und zeigt der Welt lediglich, wie der Osten so schnell und stark wächst, dass man dazu neigt, das eine Wort – wahnhaft – in den Kopf zu bekommen. In derselben Woche, in der viele Journalisten und Kommentatoren mit der Wahrheit rangen, als sie auf den Punkt brachten, was der 20. Jahrestag des Irakkriegs für die meisten Iraker bedeutet – ein Land, dem es viel schlechter geht, seit Amerika im Namen der “Demokratie” einmarschiert ist -, dachten andere weiter zurück. In derselben Woche, in der Biden die Demokratie pantomimisch darstellte, erinnerten Historiker an die Ermordung von Patrice Lumumba, der 1960 der erste gewählte Premierminister Zaires war. Die Amerikaner und Briten hielten nicht viel von ihm und seinen antiamerikanischen Ideen und ermordeten ihn kurzerhand und ersetzten ihn durch “ihren Hurensohn” Mobuto.

Wie die Ermordung Lumumbas gezeigt hat, glauben die USA in Wirklichkeit nur dann an die Menschenrechte, wenn ihnen das Argument gerade in den Kram passt, aber niemals als solide Sache. Diese Regel wird ständig gebrochen, wenn Wahlen zu Führern führen, die nicht beliebt sind; wenn Länder gestürzt und “unsere Art von Diktator” installiert werden müssen; wenn riesige Energiereserven nicht einfach den Einheimischen überlassen werden können, um sie mit Gewinn zu verkaufen.

In den 1960er Jahren, selbst nach der Ermordung von Martin Luther King oder Kennedy, gab die Welt den USA immer noch den lustigen Mantel des Schiedsrichters für Menschenrechte. Bemerkenswert ist, dass die USA selbst vor dem Hintergrund einer blutgetränkten Bürgerrechtsbewegung, der Massaker an Kindern in Vietnam – und dann der geheimen Teppichbombardierung Kambodschas und zahlreicher von den USA unterstützter Putsche in Südamerika und Afrika – immer noch als Vorreiter in Sachen Menschenrechte auftraten.

Aber die Welt war eine andere. Die Menschen waren viel naiver und patriotischer (Amerikaner) – und sicherlich weniger in der Lage, ihre eigene Regierung als eine bis ins Mark korrupte und von Schmiergeldern des militärisch-industriellen Komplexes gespeiste Neo-Mafia-Institution zu erkennen. Kennedy wurde wahrscheinlich ermordet, weil er drohte, die kolossalen militärischen Megadeals zu kürzen und sogar die Armee zu verkleinern. Die Welt wollte an die USA als Führungsmacht glauben, und obwohl sie in vielerlei Hinsicht nicht in der Lage zu sein schien, ihre eigenen so genannten demokratischen Werte zu verankern, wer sonst könnte der Weltmeister in Sachen Menschenrechte sein?

Aber heute, da wir über Joe Bidens undurchsichtige Beziehungen zur Ukraine nachdenken, über die allmächtige Schande des US-Rückzugs aus Afghanistan, der das Land ins finstere Mittelalter zurückgeworfen und Frauen zur Zielscheibe der Taliban gemacht hat, über den Irak-Krieg und die illegale Besetzung Nordsyriens – wo die USA täglich etwa 100.000 Barrel Öl stehlen -, könnten sich viele der Länder, die an Joe Bidens Demokratiekonferenz teilgenommen haben, fragen, ob es wirklich die USA sein sollten, die die Lektionen erteilen?

Abgesehen von der komischen Auslassung zweier NATO-Mitglieder am Rande Europas – der Türkei und Ungarn -, die in Wirklichkeit darauf zurückzuführen ist, dass Biden den Führern dieser Länder bei ihren bevorstehenden Wahlen nicht helfen wollte, ist es eine unglaubliche Parodie, sich vorzustellen, dass Amerika den Rest der Welt in den 1960er Jahren über Menschenrechte belehren könnte und schon gar nicht heute. Das liegt nicht nur an Bidens internationalem Terrorismus, den er in Auftrag gegeben hat, indem er Gaspipelines in der Ostsee in die Luft sprengte und damit den demokratischen Prozess ausschaltete, den die Deutschen hätten einleiten können, wenn sie die Wahl gehabt hätten, wie/ob sie sich mit Russland auseinandersetzen würden – Amerika ist immer mit dem Blut derer getränkt, die es im Namen der Verteidigung von Uncle Sams Recht, der größte Menschenrechtsverletzer für seine eigenen politischen Zwecke zu sein, abgeschlachtet hat, während es sich auf die Kanzel setzt.

Die Amerikaner sind einfach nicht in der Lage, mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie sind wie die rüpelhaften Country-Club-Mitglieder, die jeden Samstagabend die Bar durch Schlägereien verwüsten, sich aber am Montagmorgen über diejenigen beschweren, die ihre Bücher zu spät in der Bibliothek abgeben. Sie sind die Wilden, für die sie den Rest der Welt halten, nur weil sie braunhäutig sind und aus weniger entwickelten Ländern des Globalen Südens stammen. Es ist geradezu absurd, dass Amerika sich diese Rolle immer noch gönnt, und dennoch wird die Komödie fortgesetzt, wenn der Beobachter die Liste der Eingeladenen durchgeht. Die Türkei und Ungarn wurden nicht eingeladen, da sie keine Ansichten vertreten, die mit Bidens Vorstellungen übereinstimmen, und nicht die unterwürfige Rolle spielen, die er sich von ihnen erhofft. China wurde natürlich auch nicht eingeladen, was wiederum keine Botschaft über seine eigenen Menschenrechte war, sondern eher ein Grund für Biden, sich darüber zu ärgern, dass Xi ein Friedensabkommen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien vermittelt hat. Das machen Supermächte eben so, Joe.

Andere Länder, die eingeladen wurden, lassen jedoch aufhorchen und erinnern uns an die berühmte Bemerkung von Susan Rice, dass sie mit Ländern zusammenarbeiten muss, bei denen die USA in Bezug auf die Menschenrechte nicht immer einer Meinung sind. Die Aufnahme Ruandas ist jedoch besorgniserregend angesichts der beispiellosen Brutalität des Regimes gegenüber seinen Kritikern. Im selben Teil der Welt befindet sich auch die Demokratische Republik Kongo, zusammen mit Kenia und Angola. Auch Pakistan ist aus den gleichen Gründen ein wenig unpassend.

Aber nichts zeugt mehr von einer tonlosen Verblendung als die Tatsache, dass Amerika mit einem seiner größten Verbündeten, Israel, auf dem Podium steht. Die Anwesenheit der rechtsgerichteten Netanjahu-Regierung auf dieser Konferenz ist eine stoische Erinnerung daran, dass das Biden-Lager nicht auf dem Laufenden ist, wenn man bedenkt, dass Israel den Status eines “Weltführers” hat, während es die Palästinenser abschlachtet und ihnen ihr Land stiehlt – und das alles an einem einzigen Tag, ohne dass Washington auch nur einen Mucks von sich gibt.

Die meisten afrikanischen Staats- und Regierungschefs werden Biden und seine Kabale zweifelsohne betrachten und ebenso wenig geneigt sein, sich von ihnen in Sachen Menschenrechte belehren zu lassen, wie sie den Rat eines Mannes ohne Zähne zur Zahnpflege annehmen würden. Die Absurdität der Biden-Administration ist nicht mehr die Karikatur des Magoo-Typs, die sich abmüht, das Podium zu verlassen; es sind seine Ideen darüber, wie er glaubt, dass der Rest der Welt Amerika sieht, die der eigentliche Witz sind, der hängen bleiben wird. Selbst der zynischste Weltpolitiker weiß, dass es bei der Konferenz darum ging, dass die Regierung Biden versucht, in der ganzen Welt Unterstützung für ihre eigene Politik zu finden – vor allem für die Ukraine, aber auch für die hirnrissige Idee, China einzudämmen – und nicht die traditionelle Methode anwendet, auf die sich frühere US-Präsidenten dabei verlassen haben: irgendwo einen netten kleinen Krieg zu führen, bei dem US-Soldaten Menschen töten, die es gewagt haben, aufzustehen und das Öl zu verteidigen, das die USA zu stehlen versuchen. Die Zeiten haben sich geändert, aber Biden nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der aufstrebende Osten seine eigenen jährlichen Demokratie-Talkshops einrichtet, in denen Amerika für seine eigene Kriegsführung im großen Stil zur Rechenschaft gezogen wird, gefolgt von einem eigenen Internationalen Gerichtshof und einer eigenen Waffeninspektionsorganisation. Die Liste ist endlos. Übersetzt mit Deepl.com

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

