Chris Hedges: They Lied About Afghanistan & Iraq; Now They’re Lying About Ukraine The U.S. public has been conned, once again, into pouring billions into another endless war. By Chris Hedges Original to ScheerPost The playbook the pimps of war use to lure us into one military fiasco after another, including Vietnam, Afghanistan, Iraq, Libya, Syria and now Ukraine, does n



Preying for Peace – von Mr. Fish

Chris Hedges: Sie haben über Afghanistan und den Irak gelogen, jetzt lügen sie über die Ukraine

Die US-Öffentlichkeit wurde wieder einmal hereingelegt, um Milliarden in einen weiteren endlosen Krieg zu stecken.

Von Chris Hedges

Original bei ScheerPost

5. Juli 2023

Das Drehbuch, mit dem die Zuhälter des Krieges uns in ein militärisches Fiasko nach dem anderen locken, einschließlich Vietnam, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien und jetzt der Ukraine, ändert sich nicht.

Freiheit und Demokratie sind bedroht. Das Böse muss besiegt werden. Die Menschenrechte müssen geschützt werden. Das Schicksal Europas und der NATO sowie einer “auf Regeln basierenden internationalen Ordnung” steht auf dem Spiel. Der Sieg ist gewiss.

Auch die Ergebnisse sind die gleichen. Die Rechtfertigungen und Erzählungen werden als Lügen entlarvt. Die heiteren Prognosen sind falsch. Diejenigen, in deren Namen wir angeblich kämpfen, sind ebenso käuflich wie diejenigen, gegen die wir kämpfen.

Der russische Einmarsch in die Ukraine war ein Kriegsverbrechen, wenn auch eines, das durch die NATO-Erweiterung und die Unterstützung der USA für den “Maidan”-Putsch von 2014 provoziert wurde, der den demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch absetzte.

Janukowitsch wollte die wirtschaftliche Integration in die Europäische Union, aber nicht auf Kosten der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu Russland. Der Krieg kann nur durch Verhandlungen gelöst werden, die den ethnischen Russen in der Ukraine Autonomie und Moskaus Schutz sowie die ukrainische Neutralität zugestehen, was bedeutet, dass das Land nicht der NATO beitreten kann.

Je länger diese Verhandlungen hinausgezögert werden, desto mehr werden die Ukrainer leiden und sterben. Ihre Städte und ihre Infrastruktur werden weiterhin in Schutt und Asche gelegt.

Aber dieser Stellvertreterkrieg in der Ukraine dient den Interessen der USA. Er bereichert die Waffenhersteller, schwächt das russische Militär und isoliert Russland von Europa. Was mit der Ukraine geschieht, ist irrelevant.

“Erstens ist die Ausrüstung unserer Freunde an der Front, damit sie sich selbst verteidigen können, ein weitaus billigerer Weg – sowohl in Dollar als auch in amerikanischen Leben – um Russlands Fähigkeit, die Vereinigten Staaten zu bedrohen, zu schwächen”, räumte der Führer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, ein.

“Zweitens lehrt uns die effektive Verteidigung des ukrainischen Territoriums, wie wir die Verteidigung von Partnern, die von China bedroht werden, verbessern können. Es überrascht nicht, dass hochrangige Beamte aus Taiwan die Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland so sehr unterstützen.

Drittens geht das meiste Geld, das für die Sicherheitsunterstützung der Ukraine bewilligt wurde, nicht wirklich an die Ukraine. Es wird in die amerikanische Rüstungsindustrie investiert. Damit werden neue Waffen und Munition für die US-Streitkräfte finanziert, um das ältere Material zu ersetzen, das wir der Ukraine zur Verfügung gestellt haben.

Lassen Sie es mich klar sagen: Diese Hilfe bedeutet mehr Arbeitsplätze für amerikanische Arbeiter und neuere Waffen für amerikanische Soldaten.”

Sobald die Wahrheit über diese endlosen Kriege ins öffentliche Bewusstsein sickert, reduzieren die Medien, die diese Konflikte sklavisch fördern, die Berichterstattung drastisch. Die militärischen Debakel, wie im Irak und in Afghanistan, bleiben weitgehend im Verborgenen. Wenn die USA ihre Niederlage eingestehen, erinnern sich die meisten kaum noch daran, dass diese Kriege geführt werden.

Die Zuhälter des Krieges, die diese militärischen Fiaskos inszenieren, wechseln von Regierung zu Regierung. Dazwischen sitzen sie in Denkfabriken – Project for the New American Century, American Enterprise Institute, Foreign Policy Initiative, Institute for the Study of War, The Atlantic Council und The Brookings Institution – die von Unternehmen und der Kriegsindustrie finanziert werden.

Sobald der Krieg in der Ukraine zu seinem unvermeidlichen Ende kommt, werden diese Dr. Strangeloves versuchen, einen Krieg mit China anzuzetteln. Die US-Marine und das US-Militär bedrohen China bereits und kreisen es ein. Gott helfe uns, wenn wir sie nicht aufhalten.

Rhetorik aus dem alten Spielbuch

Präsident Wolodymyr Selenskyj überreicht der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, während einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses im Dezember 2022 eine ukrainische Flagge, die von ukrainischen Soldaten, die in Bakhmut kämpfen, unterzeichnet wurde. (Büro des Sprechers des Repräsentantenhauses)

Diese Zuhälter des Krieges verwickeln die Amerikaner in einen Konflikt nach dem anderen mit schmeichelhaften Erzählungen, die die USA als den Retter der Welt darstellen.

Dazu müssen sie nicht einmal innovativ sein. Die Rhetorik ist aus dem alten Spielbuch entnommen. Die Amerikaner schlucken naiv den Köder und umarmen die Flagge – dieses Mal blau und gelb – um unwissentlich zu Agenten unserer Selbstverbrennung zu werden.

Es spielt keine Rolle mehr – zumindest für die Zuhälter des Krieges – ob diese Kriege rational oder klug sind. Die Kriegsindustrie metastasiert in den Eingeweiden des amerikanischen Imperiums, um es von innen heraus auszuhöhlen. Die USA werden im Ausland geschmäht, ertrinken in Schulden, haben eine verarmte Arbeiterklasse und sind mit einer verfallenen Infrastruktur sowie mangelhaften Sozialleistungen belastet.

Sollte das russische Militär nicht schon vor Monaten zusammenbrechen – wegen schlechter Moral, schlechter Generäle, veralteter Waffen, Desertionen, Munitionsmangel, der die Soldaten angeblich dazu zwang, mit Schaufeln zu kämpfen, und schweren Versorgungsengpässen?

Hätte der russische Präsident Wladimir Putin nicht von der Macht vertrieben werden sollen? Hätten die Sanktionen nicht den Rubel in eine Todesspirale stürzen sollen?

Sollte die Abtrennung des russischen Bankensystems von SWIFT, dem internationalen Geldtransfersystem, nicht die russische Wirtschaft lahm legen? Wie kommt es, dass die Inflationsraten in Europa und den Vereinigten Staaten trotz dieser Angriffe auf die russische Wirtschaft höher sind als in Russland?

Hätten nicht die von den USA, der EU und 11 weiteren Ländern zugesagten fast 150 Milliarden Dollar an hochentwickelter militärischer Ausrüstung, finanzieller und humanitärer Hilfe das Blatt des Krieges wenden sollen?

Wie kommt es, dass vielleicht ein Drittel der von Deutschland und den USA bereitgestellten Panzer zu Beginn der gepriesenen Gegenoffensive durch russische Minen, Artillerie, Panzerabwehrwaffen, Luftangriffe und Raketen in kürzester Zeit in verkohlte Metallteile verwandelt wurde?

Sollte diese jüngste ukrainische Gegenoffensive, die ursprünglich als “Frühjahrsoffensive” bezeichnet wurde, nicht die stark befestigten russischen Frontlinien durchbrechen und große Teile des Territoriums zurückgewinnen?

Wie lassen sich die Zehntausenden von ukrainischen Militärangehörigen und die Zwangsrekrutierung des ukrainischen Militärs erklären? Selbst unsere Generäle im Ruhestand und ehemalige Beamte der CIA, des FBI, der NSA und des Heimatschutzes, die als Analysten für Sender wie CNN und MSNBC tätig sind, können nicht behaupten, dass die Offensive erfolgreich war.

Schutz der “Demokratie

Unterstaatssekretärin Victoria Nuland und Staatssekretär Antony Blinken bei einem Treffen mit Mitgliedern der ukrainischen Rada in Kiew, 6. Mai 2021. (Außenministerium/Ron Przysucha)

Und was ist mit der ukrainischen Demokratie, für deren Schutz wir kämpfen?

Warum hat das ukrainische Parlament drei Tage nach dem Putsch von 2014 den offiziellen Gebrauch von Minderheitensprachen, darunter Russisch, aufgehoben? Wie erklären wir den achtjährigen Krieg gegen ethnische Russen in der Donbass-Region vor der russischen Invasion im Februar 2022?

Wie erklären wir die Ermordung von mehr als 14.200 Menschen und die 1,5 Millionen Menschen, die vertrieben wurden, bevor die russische Invasion im letzten Jahr stattfand?

Wie verteidigen wir die Entscheidung von Präsident Wolodymyr Selenskij, 11 Oppositionsparteien zu verbieten, darunter die Oppositionsplattform für das Leben, die 10 % der Sitze im Obersten Rat, dem Einkammerparlament der Ukraine, innehatte, sowie die Schariy-Partei, Naschi, Oppositionsblock, Linke Opposition, Union der Linken Kräfte, Staat, Progressive Sozialistische Partei der Ukraine, Sozialistische Partei der Ukraine, Sozialistische Partei und Wolodymyr-Saldo-Block?

Wie können wir das Verbot dieser Oppositionsparteien – von denen viele links sind – hinnehmen, während Zelensky den Faschisten der Parteien Svoboda und Rechter Sektor sowie dem Banderitischen Asow-Bataillon und anderen extremistischen Milizen freien Lauf lässt?

Wie gehen wir mit den antirussischen Säuberungen und Verhaftungen von angeblichen “fünften Kolonnen” um, die in der Ukraine grassieren, wo doch 30 Prozent der Einwohner russischsprachig sind?

Wie reagieren wir auf die von Selenskyjs Regierung unterstützten Neonazi-Gruppen, die die LGBT-Gemeinschaft, die Roma-Bevölkerung und antifaschistische Proteste belästigen und angreifen und Mitglieder des Stadtrats, Medien, Künstler und ausländische Studenten bedrohen?

Wie können wir die Entscheidung der USA und ihrer westlichen Verbündeten hinnehmen, Verhandlungen mit Russland zur Beendigung des Krieges zu blockieren, obwohl Kiew und Moskau offenbar kurz davor stehen, einen Friedensvertrag auszuhandeln?

Asow-Veteranen und Unterstützer marschieren in Kiew, 2019. (Goo3, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Ich habe 1989 während des Zusammenbruchs der Sowjetunion aus Ost- und Mitteleuropa berichtet. Wir nahmen an, dass die NATO obsolet geworden war.

Präsident Michail Gorbatschow schlug Sicherheits- und Wirtschaftsabkommen mit Washington und Europa vor. Außenminister James Baker in der Regierung von Ronald Reagan versicherte Gorbatschow zusammen mit dem westdeutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, dass die NATO nicht über die Grenzen des vereinigten Deutschlands hinaus ausgedehnt werden würde.

Wir dachten naiverweise, das Ende des Kalten Krieges bedeute, dass Russland, Europa und die USA keine massiven Ressourcen mehr für ihre Streitkräfte aufwenden müssten.

Die so genannte Friedensdividende war jedoch eine Schimäre.

Wenn Russland nicht der Feind sein wollte, würde es gezwungen sein, der Feind zu werden. Die Zuhälter des Krieges rekrutierten ehemalige Sowjetrepubliken für die NATO, indem sie Russland als Bedrohung darstellten.

Die Länder, die der NATO beigetreten sind, zu denen heute Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Albanien, Kroatien, Montenegro und Nordmazedonien gehören, haben ihre Streitkräfte – oft mit Hilfe von westlichen Krediten in zweistelliger Millionenhöhe – so umgerüstet, dass sie mit dem militärischen Gerät der NATO kompatibel sind. Dies brachte den Waffenherstellern Milliardengewinne ein.

[Zum Thema: Chris Hedges: Chronik eines vorhergesagten Krieges]

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war man sich in Ost- und Mitteleuropa einig, dass die NATO-Erweiterung unnötig und eine gefährliche Provokation war. Sie machte geopolitisch keinen Sinn. Aber sie war wirtschaftlich sinnvoll. Krieg ist ein Geschäft.

In einem geheimen diplomatischen Telegramm – das von WikiLeaks beschafft und veröffentlicht wurde – vom 1. Februar 2008, das von Moskau aus verfasst wurde und an die Generalstabschefs, die NATO-EU-Kooperation, den Nationalen Sicherheitsrat, das Politische Kollektiv Russland-Moskau, den Verteidigungsminister und den Außenminister gerichtet war, wurde unmissverständlich klargestellt, dass die Erweiterung der NATO einen Konflikt mit Russland riskiert, insbesondere wegen der Ukraine.

“Russland sieht nicht nur eine Einkreisung [durch die NATO] und Bestrebungen, Russlands Einfluss in der Region zu untergraben, sondern befürchtet auch unvorhersehbare und unkontrollierte Folgen, die russische Sicherheitsinteressen ernsthaft beeinträchtigen würden”, heißt es in dem Kabel.

“Experten sagen uns, dass Russland besonders besorgt darüber ist, dass die starke Spaltung der Ukraine in Bezug auf die NATO-Mitgliedschaft, bei der ein Großteil der ethnisch-russischen Gemeinschaft gegen die Mitgliedschaft ist, zu einer größeren Spaltung führen könnte, die Gewalt oder schlimmstenfalls einen Bürgerkrieg nach sich ziehen würde. In diesem Fall müsste Russland entscheiden, ob es eingreift – eine Entscheidung, die es nicht treffen möchte. . . .”

“Dmitri Trenin, stellvertretender Direktor des Carnegie Moscow Center, äußerte die Besorgnis, dass die Ukraine langfristig der potenziell destabilisierendste Faktor in den amerikanisch-russischen Beziehungen sei, da das Streben des Landes nach einer NATO-Mitgliedschaft so viele Emotionen und Nervosität ausgelöst habe…”, heißt es in dem Telegramm.

“Da die Mitgliedschaft in der ukrainischen Innenpolitik nach wie vor für Uneinigkeit sorgt, bietet sie die Möglichkeit für eine russische Intervention. Trenin äußerte die Befürchtung, dass Elemente innerhalb des russischen Establishments zur Einmischung ermutigt werden könnten, was die USA dazu veranlassen würde, gegnerische politische Kräfte offen zu unterstützen, und die USA und Russland in eine klassische Konfrontationshaltung versetzen würde.”

Der russische Einmarsch in die Ukraine hätte nicht stattgefunden, wenn das westliche Bündnis sein Versprechen, die NATO nicht über die Grenzen Deutschlands hinaus zu erweitern, eingelöst hätte und die Ukraine neutral geblieben wäre.

Die Zuhälter des Krieges kannten die möglichen Folgen der NATO-Erweiterung. Krieg ist jedoch ihre einzige Berufung, selbst wenn er zu einem nuklearen Holocaust mit Russland oder China führt.

Die Kriegsindustrie, nicht Putin, ist unser gefährlichster Feind.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der 15 Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Balkanbüro leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung “The Chris Hedges Report”. Übersetzt mit Deepl.com

Anmerkung des Autors an die Leser: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung zu produzieren, ohne Ihre Hilfe. Die Mauern des unabhängigen Journalismus schließen sich mit erschreckender Geschwindigkeit, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem schmalen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung “The Chris Hedges Report” produzieren kann.

Diese Kolumne stammt von Scheerpost, für die Chris Hedges eine regelmäßige Kolumne schreibt.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …