Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas am 23. August 2022 [Ali Balıkçı/Anadolu Agency]

Die USA bereiten das Erbe von Israels Sicherheitspartner Abbas vor



Von Motasem A. Dalloul

3. Oktober 2022

Der Minister für zivile Angelegenheiten der Palästinensischen Autonomiebehörde und Generalsekretär des PLO-Exekutivkomitees, Hussein Al-Sheikh, reist nach Washington, um sich mit hochrangigen Vertretern der Regierung Biden zu treffen, obwohl der US-Präsident seine Vision für einen Frieden zwischen Israel und den Palästinensern noch nicht vorgestellt hat. Laut Haaretz sagte ein israelischer Beamter, der über den Besuch unterrichtet wurde, dass Al-Sheikh mit dem nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sowie mit hochrangigen Beamten des Außenministeriums und der CIA zusammentreffen wird.

Al-Sheikh ist einer der engsten Mitarbeiter des achtzigjährigen Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas, der Anfang der 1990er Jahre zusammen mit dem verstorbenen israelischen Premierminister Yitzhak Rabin die Osloer Abkommen unterzeichnete. Die Abkommen wurden geschlossen, um den Verzicht auf palästinensische Rechte und Grundsätze zugunsten der israelischen Besatzung zu erleichtern.

Aufgrund der zunehmenden israelischen Aggression gegen die Palästinenser und der drastischen Zunahme der Angriffe illegaler jüdischer Siedler im besetzten Westjordanland und in Jerusalem sind die Palästinenser dazu übergegangen, den bewaffneten Widerstand zu verstärken. Dieser Trend hat sich trotz des gewaltsamen Vorgehens des israelischen Militärs verstärkt.

Den Sicherheitsdiensten der Palästinensischen Autonomiebehörde ist es jedoch nicht gelungen, den völlig legitimen bewaffneten Widerstand einzudämmen. Sicherheitsbeamte der Palästinensischen Autonomiebehörde haben Hausdurchsuchungen bei palästinensischen Aktivisten durchgeführt und sie oder ihre Familienangehörigen festgenommen; sie haben Journalisten festgenommen und gegen Medienunternehmen vorgegangen; und sie haben ernsthafte Drohungen ausgesprochen. Nichts funktioniert.

In einer Zeit, in der es keine israelische Regierung gibt, die in der Lage ist, entscheidende Entscheidungen zu treffen, will Washington nicht, dass der bewaffnete palästinensische Widerstand im besetzten Westjordanland zunimmt, und schreitet daher ein.

Während die USA, Israel und die internationale Gemeinschaft, die sich an Israels Gewalt gegen die Palästinenser mitschuldig macht, glauben, dass die Fortsetzung der Osloer Abkommen der beste Weg ist, die israelische Besetzung Palästinas aufrechtzuerhalten, müssen sie daran denken, die Aufgabe von einer Generation zur nächsten weiterzugeben. Um nicht in die Falle der Konkurrenz um den palästinensischen Big Boss der Abkommen, Abbas, zu tappen, wollen die USA und ihre Partner sicherstellen, dass der Erbe des Oslo-Projekts bereitsteht, wenn der Boss stirbt oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, die PA zu kontrollieren. Daher auch die Einladung Washingtons an Hussein Al-Sheikh.

25. Jahrestag des Osloer Abkommens – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Haaretz bezeichnete Al-Sheikh als “potenziellen Nachfolger” von Abbas, der den palästinensischen Amerikanern am Rande der UN-Vollversammlung letzte Woche erklärte, er habe erkannt, dass “nicht die Israelis keinen Frieden wollen, sondern die Amerikaner”.

“Ich denke, dass die USA angesichts der anhaltenden israelischen Eskalation über die Situation im besetzten Westjordanland und in Jerusalem besorgt sind. Gleichzeitig wollen sie sicherstellen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde in der Lage ist, ihre Aufgaben im Bereich der Sicherheitskooperation wahrzunehmen und den palästinensischen Widerstand zu brechen”, erklärte der palästinensische Politologe Ismat Mansour. “Die USA haben Hussein Al-Sheikh nach Washington gerufen, um den Ärger der PA aufzufangen und sie zu stärken, damit sie mit der wachsenden Opposition unter den Palästinensern im besetzten Westjordanland umgehen kann.”

Er fügte hinzu, dass die USA “nicht in der Lage sind, Druck auf Israel auszuüben, um die Situation ruhig zu halten, da es keine israelische Regierung gibt, die mit der Palästinensischen Autonomiebehörde zusammenarbeitet und versucht, ihr dabei zu helfen, die israelische Eskalation aufzufangen und ihre Wut gegen das palästinensische Volk zu richten.” Amerika, so Mansour, arbeitet daran, die Position von Al-Sheikh zu stärken, da er in den Augen der Amerikaner und Israelis der beste Erbe von Mahmoud Abbas ist”.

Der politische Analyst wies darauf hin, dass “die USA daran interessiert sind, die Palästinensische Autonomiebehörde zu unterstützen, aber sie wollen weder den ins Stocken geratenen politischen Prozess wieder aufnehmen noch einen neuen in Gang setzen. Sie werden lediglich eine gewisse politische und finanzielle Unterstützung anbieten”.

Der palästinensische Politologe Mustafa Al-Sawwaf meint: “Die USA bereiten sich auf Abbas’ Nachfolge vor. Es wird erwartet, dass er sehr bald die politische Bühne verlässt, entweder aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit, seines Todes oder seiner Unfähigkeit, die PA zu führen.” Darüber hinaus ist das letzte Kapitel der Mission der PA unvollständig. “Das letzte Kapitel ist die vollständige Besetzung Jerusalems und die Judaisierung der Altstadt und der Al-Aqsa-Moschee. Die USA und Israel wollen dieses Kapitel abschließen, aber sie glauben nicht, dass Abbas dazu in der Lage sein wird. Deshalb wird Hussein Al-Sheikh als der beste Partner für die Fortsetzung der Osloer Abkommen gehandelt”.

Außerdem, so Al-Sawwaf, “ist die Eskalation im besetzten Westjordanland nicht real. Sie soll Chaos verursachen, damit die Nachfolge reibungslos vonstatten geht, denn es gibt mehrere andere PA- und Fatah-Funktionäre, die ein Auge auf Abbas’ Stuhl geworfen haben und die Mission leicht behindern könnten.”

Der israelische Journalist Baruch Yedid sagte mir, dass Al-Sheikh von Abbas selbst für seine Rolle als PA-Chef nominiert wurde, weshalb die USA mit ihm über entsprechende Angelegenheiten verhandeln. “Es ist klar, dass auch die USA verstehen, dass er der von Abbas bestimmte Nachfolger ist. Ich denke, dass er damit eine Absichtserklärung abgibt.”

In der Zwischenzeit arbeiten die USA mit Al-Sheikh an einem Plan zur Aussetzung der Pläne, sich an die UN zu wenden. “Die USA wollen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde von einseitigen Schritten wie dem Antrag auf Vollmitgliedschaft bei den Vereinten Nationen absieht”, so Yedid. “Ich höre aus Ramallah, dass sie einen Sicherheitsplan aufstellen, um alle Gebiete zu kontrollieren, und es ist möglich, dass die Reise damit zusammenhängt.”

Yedid fügte hinzu, dass die US-Regierung mit der Palästinensischen Autonomiebehörde zusammenarbeite, weil es keine effektive israelische Regierung gebe. “Derzeit gibt es keinen Kontakt mit Israel, aber nach den Parlamentswahlen ist dies möglich”, fügte er hinzu.

Es sieht so aus, als würden sich die USA und die Palästinensische Autonomiebehörde auf die Zeit nach den Wahlen vorbereiten, wenn die politische Arena in Israel wahrscheinlich von rechtsextremen Politikern beherrscht wird. Nach Ansicht Washingtons ist Hussein Al-Sheikh der beste PA-Beamte, um die Oslo-Mission aufrechtzuerhalten. Übersetzt mit Deepl.com

