Bild: Witnesses told the UK court that Assange could commit suicide if imprisoned in the United States (AFP)

Biden DOJ Files Appeal to Get Assange Extradited The U.S. has filed an appeal with the High Court in London to reverse a decision by a British judge not to extradite the WikiLeaks publisher on health grounds.

Biden macht den Trump

Die USA haben beim High Court in London Berufung eingelegt, um die Entscheidung eines britischen Richters aufzuheben, den WikiLeaks-Herausgeber aus gesundheitlichen Gründen nicht auszuliefern.

12. Februar 2021

Die liberale Administration von Joe Biden hat sich als nicht weniger Feind der Pressefreiheit erwiesen als Donald Trump, als sie am Freitag einen Einspruch beim britischen High Court einreichte, um den Journalisten Julian Assange in die Finger zu bekommen.

Die Berufung zielt darauf ab, eine Entscheidung der Richterin Vanessa Baraitser zu kippen, die am 4. Januar entschied, dass der WikiLeaks-Herausgeber einem erhöhten Selbstmordrisiko ausgesetzt sei, wenn er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert würde und lebenslänglich in einem US-Super-Max-Gefängnis sitzen müsste.

Amnesty International hatte sich am Donnerstag einer Reihe von Pressefreiheits- und Menschenrechtsorganisationen angeschlossen, darunter Reporter ohne Grenzen und Human Rights Watch, und die Regierung Biden aufgefordert, das Verfahren gegen Assange fallen zu lassen. Doch das stieß in Washington auf taube Ohren.

Biden war Vizepräsident in der Barack Obama-Regierung, die beschlossen, nicht zu verfolgen Assange im Jahr 2011 im Wesentlichen auf Pressefreiheit Gründen, mit der Begründung, dass, wenn es Assange für journalistische Tätigkeit angeklagt, dann würde es auch die New York Times und andere Mainstream-Medien für die genau die gleiche Tätigkeit zu verfolgen. Biden hat mit seiner früheren Regierung gebrochen.

Biden hatte eine weitere Gelegenheit zu zeigen, dass er der “anständige” Mann ist, von dem seine Unterstützer behaupten, er sei es, und sich von den illiberalen, ja extremistischen Ansichten seines Vorgängers zu distanzieren. Stattdessen steht diese Entscheidung im Einklang mit einem Politiker, der der wichtigste demokratische Befürworter der illegalen Invasion im Irak war, deren Kriegsverbrechen Assange aufdeckte. Übersetzt mit Deepl.com

WikiLeaks-Gründer: US-Regierung hält an Auslieferungsantrag für Julian Assange fest Auch die neue US-Regierung von Präsident will eine Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange aus britischer Haft erreichen. “Ja, wir haben Berufung eingelegt und verfolgen weiter eine Auslieferung”, sagte ein Sprecher des US-Justizministeriums der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Die Ankündigung macht die Haltung des neuen US-Präsidenten Joe Biden zu dem Strafverfahren gegen Assange deutlich.

