Die USA haben der Ukraine Streubomben versprochen. In Laos töten sie immer noch Zivilisten

Von Lewis M. Simons

11. Juli 2023

Der Pulitzer-Preisträger Lewis M. Simons ist der Autor von To Tell the Truth: My Life as a Foreign Correspondent.

Sie sehen eher wie Spielzeug aus als wie Waffen, die Tod und Verstümmelung bringen. Leuchtend gelb, rot oder schwarz, ähneln einige den Whiffle Balls, andere den Miniaturwindmühlen, Robotern und Transformers. Sie sind zu verlockend für jedes Mädchen oder jeden Jungen, um sie zu ignorieren, ganz zu schweigen von Kindern aus abgelegenen Dörfern im Hinterland eines Landes, in dem fast drei Viertel der Bevölkerung in bitterer Armut leben. Dieses Land ist Laos. Und die illusorischen Spielzeuge sind Streubomben.

In den späten 1960er und frühen 70er Jahren hatten die von der CIA bezahlten Söldner und die Piloten der US-Luftwaffe, die sie vom Himmel abwarfen, ihre eigenen warmen und kuscheligen Namen für ihre tödliche Fracht: “bomblets” oder “bombies”. Ich unterhielt mich mit einigen dieser CIA-Piloten in der Weißen Rose, einer ausgelassenen Bar und einem Bordell in Vientiane, der Hauptstadt, wo sie mit nackten Prostituierten tranken und tanzten. Viele der protzigen, kurzgeschorenen Amerikaner, die die zierlichen laotischen Frauen überragten, trugen dicke, 24-karätige Goldketten um Hals und Handgelenke. Sollten sie jemals von bösen Jungs gefangen genommen werden, so krähten sie, würden sie sich mit dem Gold ihre Freiheit erkaufen.

Die Piloten in ihren AC-130- und B-52-Flugzeugen hatten eine doppelte Aufgabe: Erstens sollten sie kommunistische nordvietnamesische Truppen und Material abfangen, die den so genannten Ho-Chi-Minh-Pfad überquerten, der sich durch die dicht bewaldeten, bergigen Schanzen von Laos nach Südvietnam schlängelte. Zweitens sollten die einheimischen kommunistischen Truppen, die Pathet Lao, zerschlagen werden, die vor allem in der Ebene von Jars lagerten, wo der Stamm des palmenförmigen Landes auf die Krone trifft. Dort begruben die Einheimischen seit drei Jahrtausenden ihre verbrannten menschlichen Überreste in Tausenden von massiven Steingefäßen, von denen einige bis zu drei Meter hoch sind und die immer noch aus der flachen Landschaft herausragen.

1964 ordnete Präsident Lyndon B. Johnson die Bombardierung des Gebiets an und nannte sie Operation Barrel Roll. Doch bei den Amerikanern vor Ort wurde die Kampagne schnell als “The Secret War” bekannt. Kein Geheimnis war jedoch, dass die Vereinigten Staaten Laos nie den Krieg erklärt hatten. Im Übrigen erklärte Washington auch Nordvietnam nicht den Krieg und zog es vor, die Kämpfe, die 58 200 Amerikanern und bis zu 3 Millionen Nord- und Südvietnamesen das Leben kosteten, als “Polizeiaktion” herunterzuspielen. Die diplomatischen Beziehungen zu Laos waren zwar angespannt, wurden aber nie abgebrochen. Die US-Botschaft in Vientiane blieb durchgehend geöffnet.

Zwischen 1964 und 1973 flogen die Amerikaner nach Angaben des Verteidigungsministeriums 580.000 Bombenangriffe auf Laos. Das bedeutet, dass fast ein Jahrzehnt lang alle acht Minuten eine Flugzeugladung abgeworfen wurde, was kaum zu fassen ist. Zum Zeitpunkt des letzten Einsatzes im April 1973 hatten die US-Flugzeuge laut Pentagon-Statistiken 2.093.100 Tonnen Munition über dem Binnenstaat abgeworfen, der etwa doppelt so groß ist wie Pennsylvania und damals weniger als 3 Millionen Einwohner hatte. Laos ist bis heute das am stärksten bombardierte Land der Weltgeschichte – mehr als Japan, Deutschland und Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs.

Laotische Schrotthändler kaufen 1991 Metallgehäuse von Streubomben und Flugzeugteile von Dorfbewohnern in Laos.

Peter Charlesworth/LightRocket via Getty Images

Als die drei ehemaligen indochinesischen Staaten Vietnam, Kambodscha und Laos von kommunistischen Regierungen übernommen wurden, waren 200.000 Zivilisten und Soldaten – ein Zehntel der Bevölkerung von Laos – getötet worden; 50.000 der Zivilisten wurden Opfer von Streubomben.

Was die Streubomben in Laos besonders heimtückisch macht, ist die Tatsache, dass die große Zahl der Bomben, die ursprünglich nicht explodiert sind, auch Jahrzehnte später noch tödlich sind. Da die Bomblets so konstruiert sind, dass sie kurz vor dem Aufprall auf den Boden explodieren, kann schon ein geringer Druck oder eine Bewegung einen Blindgänger zur sofortigen Explosion bringen. Schätzungsweise 80 Millionen – über 30 % der abgeworfenen Bomben – sind nicht detoniert. Die Waffen, die Präsident Biden der Ukraine versprochen hat, haben angeblich eine viel geringere “Blindgänger”-Rate, die laut Pentagon-Sprecher Brigadegeneral Patrick S. Ryder bei nur 2,35 % liegt.

Seit dem Ende des Krieges in Laos wurden weniger als 1 % der ruhenden Bomben entschärft. Etwa 20.000 Zivilisten wurden im gleichen Zeitraum getötet. Auch wenn die Zahlen allmählich zurückgehen, werden weiterhin Tausende getötet, verkrüppelt und entstellt. Die Hälfte der Opfer sind Kinder.

Ich besuchte Laos zum ersten Mal im Jahr 1967, als ich als Neuling unter den Kriegsberichterstattern der Associated Press in Saigon stationiert war. Um mich zurechtzufinden, verbrachte ich die meiste Zeit dieses einwöchigen Besuchs in Vientiane, wo ich laotische Regierungsbeamte und einige der amerikanischen Diplomaten interviewte, die hinter den befestigten, fensterlosen Mauern der US-Botschaft die Bombenziele auf Karten auswählten. Und, um ganz ehrlich zu sein, ich trank einige Biere in der Weißen Rose.

Bei späteren Besuchen wanderte ich weiter in die Ferne. In einem winzigen Dorf unweit des Friedhofs Plain of Jars, dem Ground Zero des Tages, traf ich Kinder und ihre Eltern, die die Bombenabwürfe überlebt hatten und sich dabei schwer verletzten, weil sie versehentlich auf nicht explodierte Bomblets traten oder sie ausgruben.

Auf einer staubigen, rot verschmutzten Straße durch ein kleines Dorf liefen fünf Jungen, die, als sie mein fremdes Gesicht entdeckten, plötzlich und lautstark stehen blieben. Ich sprach über meinen Dolmetscher mit einem kleinen, dunkelhäutigen Jungen, dessen linker Arm knapp über dem Ellbogen endete und dessen linke Augenhöhle mit rosa Narbengewebe verschlossen war. Sein Name, sagte er, sei Nai. Er war 7 Jahre alt.

Wie fast alle Kinder im Dorf und auch die meisten Erwachsenen, sagte Nai, suchte er regelmäßig nach Metallstücken, die er einschmelzen und zu nützlichen Gegenständen umformen konnte. Löffel waren seine Favoriten. Jeder wisse, dass die Bergungsarbeiten gefährlich seien, sagte er, deshalb “sind wir vorsichtig”. Aber auch wenn man noch so vorsichtig ist, passieren Unfälle. Seiner hatte sich zwei Jahre zuvor ereignet. “Ich kratzte mit meinen Fingern den Schmutz um eine Metallkugel herum weg”, sagte er. “Sie explodierte in meiner Hand.”

Er wandte sich an seine Freunde. Einer hatte ein Spinnennetz aus dünnen Narben quer über sein Gesicht, von Wange zu Wange. Einem anderen fehlten vier Zehen an einem Fuß. Ein weiterer zog ein schmutziges Unterhemd hoch und zeigte mir vertikale Narbenreihen auf seinem konkaven Bauch. Nai erwiderte seinen einäugigen Blick auf mich und lachte. Die Jungen kreischten vergnügt und rannten davon. “Das Leben geht weiter”, sagte mein Dolmetscher.

2016 sagte Barack Obama, der einzige amerikanische Präsident, der Laos je besucht hat, 90 Millionen Dollar für ein dreijähriges amerikanisch-laotisches Projekt zur Räumung der Millionen nicht explodierter Bomben zu. Sieben Jahre später zieht sich die Räumungsaktion hin. Munitionsexperten zufolge könnte es ein Jahrhundert dauern, bis sie abgeschlossen ist. Übersetzt mit Deepl.com