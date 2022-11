The U.S. Has Killed More Than 20 Million People in 37 “Victim Nations” Since World War II – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top banner of our home page (Desktop version). To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Visit and follow us on Instagram at @globalresearch_crg.

Die USA haben seit dem Zweiten Weltkrieg mehr als 20 Millionen Menschen in 37 "Opfernationen" getötet

Von James A. Lucas



Global Research, November 08, 2022

27. November 2015

Dieser prägnante Bericht wurde erstmals am 15. November 2015 veröffentlicht und war einer der beliebtesten Artikel von Global Research. Infolge der Medienzensur wird er von den Suchmaschinen nicht mehr angezeigt .

.

GR Editor’s Note .

Lassen Sie uns dies in eine historische Perspektive rücken: Die Gedenkfeier des Krieges, der alle Kriege beendete, erkennt an, dass im Verlauf des Ersten Weltkriegs (1914-18) 15 Millionen Menschen ihr Leben verloren.

Der Zweite Weltkrieg (1939-1945) hatte im Vergleich zum Ersten Weltkrieg ein viel größeres Ausmaß an Verlusten: Der Zweite Weltkrieg kostete 60 Millionen Soldaten und Zivilisten das Leben. (Viermal so viele wie im Ersten Weltkrieg).

Die größten Opfer des Zweiten Weltkriegs waren China und die Sowjetunion, 26 Millionen in der Sowjetunion, China schätzt seine Verluste auf etwa 20 Millionen Tote.

Ironischerweise werden diese beiden Länder (Verbündete der USA im Zweiten Weltkrieg), die einen großen Teil ihrer Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg verloren haben, jetzt von der Biden-Harris-Regierung als “Feinde Amerikas” eingestuft, die die westliche Welt bedrohen.

NATO-US-Streitkräfte stehen vor Russlands Haustür. Ein so genannter “nuklearer Präventivkrieg” gegen China und Russland ist auf dem Reißbrett des Pentagons.

Deutschland und Österreich haben im Zweiten Weltkrieg etwa 8 Millionen Menschen verloren, Japan mehr als 2,5 Millionen Menschen. Die USA und Großbritannien verloren jeweils mehr als 400.000 Menschen.

Dieser sorgfältig recherchierte Artikel von James A. Lucas dokumentiert die mehr als 20 Millionen Menschenleben, die durch von den USA geführte Kriege, Militärputsche und Geheimdienstoperationen im Gefolge des Zweiten Weltkriegs in der euphemistisch so genannten “Nachkriegszeit” (1945- ) verloren gingen.

Die hohen Verluste an Menschenleben im Libanon, in Syrien, im Jemen, in der Ukraine und in Libyen sind in dieser Studie nicht berücksichtigt.

Kontinuierliche Kriegsführung unter Führung der USA (1945- ): Es gab keine “Nachkriegszeit”.

Und jetzt wird von der US-NATO ein Szenario für den Dritten Weltkrieg ins Auge gefasst.

Michel Chossudovsky, Global Research, 17. September 2022, 8. November 2022

***

Nach den katastrophalen Anschlägen vom 11. September 2001 herrschte in der amerikanischen Psyche große Trauer und ein Gefühl der Verzweiflung und verständlichen Wut. Einige Leute versuchten damals, eine ausgewogene Perspektive zu fördern, indem sie darauf hinwiesen, dass die Vereinigten Staaten auch für die Auslösung der gleichen Gefühle bei Menschen in anderen Nationen verantwortlich waren, aber sie erzeugten kaum eine Welle. Obwohl die Amerikaner abstrakt gesehen Verständnis für die Weisheit haben, dass Menschen auf der ganzen Welt mit dem Leid anderer Menschen mitfühlen, fand eine solche Erinnerung an das von unserer Nation begangene Unrecht wenig Gehör und wurde bald von einem beschleunigten “Krieg gegen den Terrorismus” überschattet.

Wir müssen uns jedoch weiterhin bemühen, Verständnis und Mitgefühl in der Welt zu entwickeln. Dieser Artikel wird hoffentlich dazu beitragen, indem er sich mit der Frage befasst: “Wie viele 11. Septembers haben die Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg in anderen Ländern verursacht?” Dieses Thema wird in diesem Bericht behandelt, der eine geschätzte Zahl solcher Todesfälle in 37 Ländern sowie kurze Erläuterungen dazu enthält, warum die USA als schuldig angesehen werden.

Die Ursachen von Kriegen sind komplex. In einigen Fällen mögen andere Nationen als die USA für mehr Todesfälle verantwortlich gewesen sein, aber wenn die Beteiligung unserer Nation eine notwendige Ursache für einen Krieg oder Konflikt zu sein schien, wurde sie als verantwortlich für die Todesfälle in diesem angesehen. Mit anderen Worten, sie hätten wahrscheinlich nicht stattgefunden, wenn die USA nicht die schwere Hand ihrer Macht eingesetzt hätten. Die militärische und wirtschaftliche Macht der Vereinigten Staaten war entscheidend.

Aus dieser Studie geht hervor, dass die US-Streitkräfte während des Korea- und Vietnamkriegs sowie der beiden Irakkriege direkt für etwa 10 bis 15 Millionen Tote verantwortlich waren. Der Koreakrieg umfasst auch chinesische Todesopfer, während der Vietnamkrieg auch Todesopfer in Kambodscha und Laos einschließt.

Die amerikanische Öffentlichkeit ist sich dieser Zahlen wahrscheinlich nicht bewusst und weiß noch weniger über die Stellvertreterkriege, für die die Vereinigten Staaten ebenfalls verantwortlich sind. In den letztgenannten Kriegen gab es zwischen neun und 14 Millionen Tote in Afghanistan, Angola, der Demokratischen Republik Kongo, Osttimor, Guatemala, Indonesien, Pakistan und Sudan.

Aber die Opfer stammen nicht nur aus großen Nationen oder einem Teil der Welt. Die übrigen Todesopfer stammen aus kleineren Ländern, die mehr als die Hälfte aller Länder ausmachen. Praktisch alle Teile der Welt waren Ziel der US-Intervention.

Insgesamt kommt man zu dem Schluss, dass die Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg höchstwahrscheinlich für den Tod von 20 bis 30 Millionen Menschen in Kriegen und Konflikten in der ganzen Welt verantwortlich sind.

Für die Familien und Freunde dieser Opfer macht es kaum einen Unterschied, ob die Ursachen in einer US-Militäraktion, in stellvertretenden Streitkräften, in der Bereitstellung von US-Militärgütern oder Beratern oder in anderen Formen, wie z. B. wirtschaftlichem Druck durch unser Land, liegen. Sie mussten Entscheidungen über andere Dinge treffen, z. B. über das Auffinden verlorener Angehöriger, über die Frage, ob sie Flüchtlinge werden sollten, und darüber, wie sie überleben konnten.

Und der Schmerz und die Wut sind noch weiter verbreitet. Manche Behörden schätzen, dass auf jeden Kriegstoten bis zu 10 Verwundete kommen. Ihr sichtbares, anhaltendes Leiden ist eine ständige Mahnung an ihre Landsleute.

Es ist wichtig, dass die Amerikaner mehr über dieses Thema erfahren, damit sie anfangen können, den Schmerz zu verstehen, den andere empfinden. Jemand hat einmal gesagt, dass die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs “nicht wissen wollten”. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Geschichte dies über unser Land sagt. Die oben gestellte Frage lautete: “Wie viele 11. September-Anschläge haben die Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg in anderen Ländern verursacht?” Die Antwort lautet: möglicherweise 10.000.

Anmerkungen zum Sammeln dieser Zahlen

Im Allgemeinen wird die viel geringere Zahl von Amerikanern, die ums Leben gekommen sind, in dieser Studie nicht berücksichtigt, nicht weil sie nicht wichtig wären, sondern weil sich dieser Bericht auf die Auswirkungen der US-Aktionen auf ihre Gegner konzentriert.

Eine genaue Zählung der Todesopfer ist nicht leicht zu erreichen, und diese Datenerhebung wurde im vollen Bewusstsein dieser Tatsache durchgeführt. Diese Schätzungen werden wahrscheinlich später von den Lesern und dem Autor entweder nach oben oder nach unten korrigiert werden. Die Gesamtzahl wird jedoch zweifellos in die Millionen gehen.

Wie schwierig es ist, zuverlässige Informationen zu sammeln, zeigen zwei Schätzungen in diesem Zusammenhang. Mehrere Jahre lang hörte ich im Radio die Aussage, dass unter der Herrschaft der Roten Khmer drei Millionen Kambodschaner getötet worden seien. In den letzten Jahren hörte ich jedoch die Zahl von einer Million. Ein anderes Beispiel ist, dass die Zahl der Menschen, die im Irak aufgrund der Sanktionen nach dem ersten US-Irak-Krieg ums Leben gekommen sind, auf über eine Million geschätzt wurde, doch in den letzten Jahren hat sich auf der Grundlage einer neueren Studie eine niedrigere Schätzung von etwa einer halben Million ergeben.

Oft kommen Informationen über Kriege erst viel später ans Licht, wenn sich jemand entschließt, seine Meinung zu sagen, wenn aufgrund der hartnäckigen Bemühungen einiger weniger mehr geheime Informationen ans Licht kommen oder nachdem Sonderausschüsse des Kongresses Berichte erstellt haben.

Sowohl die siegreichen als auch die besiegten Nationen können ihre eigenen Gründe dafür haben, die Zahl der Todesopfer zu niedrig anzugeben. In den jüngsten Kriegen, an denen die Vereinigten Staaten beteiligt waren, waren Aussagen wie “wir zählen keine Toten” und Verweise auf “Kollateralschäden” als Euphemismus für Tote und Verwundete nicht unüblich. Das Leben ist für manche billig, vor allem für diejenigen, die Menschen auf dem Schlachtfeld manipulieren, als wäre es ein Schachbrett.

Wenn ich sage, dass es schwierig ist, genaue Zahlen zu ermitteln, heißt das nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. Es bedurfte einiger Anstrengungen, um auf die Zahl von sechs Millionen Juden zu kommen, die während des Zweiten Weltkriegs ermordet wurden, aber das Wissen um diese Zahl ist heute weit verbreitet und hat die Entschlossenheit gefördert, künftige Holocausts zu verhindern. Dieser Kampf geht weiter.

Der Autor kann unter jlucas511@woh.rr.com kontaktiert werden.

37 OPFERSTAATEN

Afghanistan

Die USA sind für zwischen 1 und 1,8 Millionen Tote während des Krieges zwischen der Sowjetunion und Afghanistan verantwortlich, da sie die Sowjetunion zum Einmarsch in dieses Land verleitet haben. (1,2,3,4)

Die Sowjetunion unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu ihrem Nachbarn Afghanistan, der eine säkulare Regierung hatte. Die Sowjets befürchteten, dass dieser Wandel auf die Sowjetunion übergreifen könnte, wenn diese Regierung fundamentalistisch würde.

1998 gab Zbigniew Brzezinski, Berater von Präsident Carter, in einem Interview mit der Pariser Zeitschrift Le Novel Observateur zu, dass er für die Unterstützung der Mudschaheddin in Afghanistan verantwortlich war, die die Sowjets zum Einmarsch veranlasste. In seinen eigenen Worten:

Nach der offiziellen Version der Geschichte begann die CIA-Hilfe für die Mudschaheddin im Jahr 1980, d.h. nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee in Afghanistan am 24. Dezember 1979. Aber die Realität, die bis heute geheim gehalten wird, ist völlig anders. Es war der 3. Juli 1979, als Präsident Carter die erste Direktive für geheime Hilfe an die Gegner des prosowjetischen Regimes in Kabul unterzeichnete. Noch am selben Tag schrieb ich einen Brief an den Präsidenten, in dem ich ihm erklärte, dass diese Hilfe meiner Meinung nach eine sowjetische Militärintervention auslösen würde. (5,1,6)

Brzezinski rechtfertigte diese Falle, da sie der Sowjetunion ihr Vietnam gegeben und den Zusammenbruch der Sowjetunion verursacht habe. “Was bedauern?”, sagte er. “Diese Geheimoperation war eine ausgezeichnete Idee. Sie hatte den Effekt, die Russen in die afghanische Falle zu locken, und Sie wollen, dass ich es bereue?” (7)

Die CIA gab 5 bis 6 Milliarden Dollar für ihre Operation in Afghanistan aus, um die Sowjetunion ausbluten zu lassen. (1,2,3) Als dieser zehnjährige Krieg endete, waren über eine Million Menschen tot und afghanisches Heroin hatte 60 % des US-Marktes erobert. (4)

Die USA sind direkt für etwa 12.000 Tote in Afghanistan verantwortlich, viele davon durch Bombenangriffe als Vergeltung für die Angriffe auf amerikanisches Eigentum am 11. September 2001. Daraufhin marschierten US-Truppen in dieses Land ein. (4)

Angola

1961 begann in Angola ein bewaffneter Kampf der Einheimischen gegen die portugiesische Herrschaft. Im Jahr 1977 wurde eine angolanische Regierung von der UNO anerkannt, obwohl die USA eine der wenigen Nationen waren, die sich dieser Maßnahme widersetzten. 1986 genehmigte Uncle Sam materielle Unterstützung für die UNITA, eine Gruppe, die versuchte, die Regierung zu stürzen. Dieser Kampf, an dem zeitweise viele Nationen beteiligt waren, dauert auch heute noch an.

Das Eingreifen der USA wurde in der amerikanischen Öffentlichkeit als Reaktion auf die Intervention von 50.000 kubanischen Truppen in Angola gerechtfertigt. Nach Ansicht von Piero Gleijeses, Geschichtsprofessor an der Johns Hopkins University, war es jedoch genau umgekehrt. Die kubanische Intervention war das Ergebnis einer von der CIA finanzierten verdeckten Invasion über das benachbarte Zaire und eines Angriffs auf die angolanische Hauptstadt durch den Verbündeten der USA, Südafrika1,2,3). (Drei Schätzungen über die Zahl der Todesopfer reichen von 300.000 bis 750.000 (4,5,6)

Argentinien: Siehe Südamerika: Operation Condor

Bangladesch: Siehe Pakistan

Bolivien

Hugo Banzer war in den 1970er Jahren der Führer eines repressiven Regimes in Bolivien. Die USA hatten sich daran gestört, dass ein früherer Staatschef die Zinnminen verstaatlichte und Land an indianische Bauern verteilte. Später wurde diese Maßnahme zugunsten der Armen wieder rückgängig gemacht.

Banzer, der an der von den USA betriebenen School of the Americas in Panama und später in Fort Hood, Texas, ausgebildet wurde, kehrte häufig aus dem Exil zurück, um sich mit Major Robert Lundin von der US Air Force zu beraten. 1971 inszenierte er mit Hilfe des Funksystems der US-Luftwaffe einen erfolgreichen Putsch. In den ersten Jahren seiner Diktatur erhielt er von den USA doppelt so viel Militärhilfe wie in den vorangegangenen zwölf Jahren zusammen.

Als die katholische Kirche 1975 ein Massaker der Armee an streikenden Zinnarbeitern anprangerte, konnte Banzer mit Hilfe von Informationen der CIA linke Priester und Nonnen ins Visier nehmen und ausfindig machen. Seine Strategie gegen den Klerus, bekannt als Banzer-Plan, wurde 1977 von neun anderen lateinamerikanischen Diktaturen übernommen. (2) Ihm wird vorgeworfen, für 400 Todesfälle während seiner Amtszeit verantwortlich zu sein. (1)

Siehe auch: Siehe Südamerika: Operation Condor

Brasilien: Siehe Südamerika: Operation Condor

Kambodscha

Die Bombardierung Kambodschas durch die USA hatte bereits mehrere Jahre lang im Geheimen unter den Regierungen Johnson und Nixon stattgefunden, aber als Präsident Nixon offen mit der Bombardierung begann, um einen Landangriff auf Kambodscha vorzubereiten, löste dies in den USA große Proteste gegen den Vietnamkrieg aus.

Das Ausmaß dieser Bombardierungen und das damit verbundene menschliche Leid sind heute kaum noch bekannt.

In den Dörfern und Städten Kambodschas wurden immense Schäden angerichtet, die zu Flüchtlingen und Binnenvertreibung der Bevölkerung führten. Diese instabile Situation ermöglichte es den Roten Khmer, einer kleinen politischen Partei unter der Führung von Pol Pot, die Macht zu übernehmen. Im Laufe der Jahre haben wir immer wieder von der Rolle der Roten Khmer beim Tod von Millionen von Menschen in Kambodscha gehört, ohne dass zugegeben wurde, dass dieses Massensterben durch die Bombardierung dieses Landes durch die USA ermöglicht wurde, die es durch Tod, Verletzungen, Hunger und Vertreibung der Bevölkerung destabilisierte.

Die USA tragen also nicht nur die Verantwortung für die Toten der Bombardierungen, sondern auch für die Toten, die durch die Aktivitäten der Roten Khmer verursacht wurden – insgesamt etwa 2,5 Millionen Menschen. Selbst als Vietnam 1979 in Kambodscha einmarschierte, unterstützte die CIA noch die Roten Khmer. (1,2,3)

Siehe auch Vietnam

Tschad

Im Tschad wurden schätzungsweise 40.000 Menschen getötet und bis zu 200.000 gefoltert, und zwar von einer Regierung unter Hissen Habre, der im Juni 1982 mit Hilfe von CIA-Geldern und -Waffen an die Macht gebracht wurde. Er blieb acht Jahre lang an der Macht. (1,2)

Human Rights Watch behauptete, dass Habre für Tausende von Morden verantwortlich war. Im Jahr 2001, als er im Senegal lebte, wäre er beinahe für die von ihm im Tschad begangenen Verbrechen vor Gericht gestellt worden. Ein dortiges Gericht blockierte jedoch dieses Verfahren. Daraufhin beschlossen Menschenrechtsaktivisten, den Fall in Belgien weiterzuverfolgen, da einige der Folteropfer von Habre dort lebten. Die USA teilten Belgien im Juni 2003 mit, dass es seinen Status als Gastgeber des NATO-Hauptquartiers zu verlieren drohe, wenn es ein solches Verfahren zuließe. Daraufhin wurde das Gesetz, das es Opfern ermöglichte, in Belgien Klage wegen im Ausland begangener Gräueltaten zu erheben, aufgehoben. Zwei Monate später wurde jedoch ein neues Gesetz verabschiedet, das eine besondere Regelung für die Fortführung des Verfahrens gegen Habre vorsah.

Kuba

Bei der Invasion der Schweinebucht in Kuba am 18. April 1961, die nach drei Tagen beendet war, wurden 114 der Angreifer getötet, 1 189 wurden gefangen genommen und einige wenige entkamen auf wartende US-Schiffe. (1) Die gefangenen Exilanten wurden schnell vor Gericht gestellt, einige von ihnen hingerichtet und die übrigen wegen Hochverrats zu dreißig Jahren Gefängnis verurteilt. Diese Exilanten wurden nach 20 Monaten im Austausch gegen 53 Millionen Dollar in Form von Lebensmitteln und Medikamenten freigelassen.

Die Zahl der getöteten kubanischen Soldaten wird von einigen auf 2.000 bis 4.000 geschätzt. Eine andere Schätzung geht davon aus, dass 1.800 kubanische Soldaten auf offener Landstraße durch Napalm getötet wurden. Dies scheint ein Vorläufer des “Highway of Death” im Irak im Jahr 1991 gewesen zu sein, als die US-Streitkräfte eine große Zahl von Irakern auf einer Autobahn gnadenlos auslöschten. (2)

Demokratische Republik Kongo (ehemals Zaire)

Der Beginn der massiven Gewalt in diesem Land wurde 1879 durch den belgischen Kolonisator König Leopold eingeleitet. Die Bevölkerung des Kongo wurde über einen Zeitraum von 20 Jahren um 10 Millionen Menschen reduziert, was manche als “Leopolds Völkermord” bezeichnen. (1) In der jüngeren Vergangenheit waren die USA für etwa ein Drittel der Todesfälle in diesem Land verantwortlich. (2)

1960 wurde der Kongo ein unabhängiger Staat mit Patrice Lumumba als erstem Premierminister. Er wurde unter Beteiligung der CIA ermordet, obwohl einige behaupten, dass Belgien für seine Ermordung verantwortlich war. (3) Dennoch plante die CIA, ihn zu töten. (4) Vor seiner Ermordung schickte die CIA einen ihrer Wissenschaftler, Dr. Sidney Gottlieb, in den Kongo, der “tödliches biologisches Material” mit sich führte, das für die Ermordung Lumumbas verwendet werden sollte. Dieses Virus, das eine tödliche, in der afrikanischen Region Kongo heimische Krankheit hätte auslösen können, wurde in einem Diplomatenkoffer transportiert.

In den letzten Jahren herrschte in der Demokratischen Republik Kongo ein Bürgerkrieg, der häufig von den USA und anderen Nationen, einschließlich der Nachbarländer, angeheizt wurde. (5)

Im April 1977 berichtete Newsday, dass die CIA insgeheim Bemühungen unterstützte, mehrere hundert Söldner in den USA und Großbritannien anzuwerben, die an der Seite der Armee von Zaire dienen sollten. Im selben Jahr stellten die USA dem zairischen Präsidenten Mobutu Militärgüter im Wert von 15 Millionen Dollar zur Verfügung, um eine Invasion durch eine rivalisierende Gruppe abzuwehren, die in Angola operierte. (6)

Im Mai 1979 schickten die USA mehrere Millionen Dollar an Hilfe für Mobutu, der drei Monate zuvor vom US-Außenministerium wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt worden war. (7) Während des Kalten Krieges lieferten die USA Waffen im Wert von über 300 Millionen Dollar nach Zaire (8,9). 100 Millionen Dollar wurden für die militärische Ausbildung Mobutus aufgewendet. (2) Im Jahr 2001 wurde einem Ausschuss des US-Kongresses berichtet, dass amerikanische Unternehmen, darunter eines, das mit dem ehemaligen Präsidenten George Bush Sr. verbunden ist, den Kongo aus finanziellen Gründen ausbeuten. Es gibt einen internationalen Kampf um die Ressourcen in diesem Land, in den über 125 Unternehmen und Einzelpersonen verwickelt sind. Eine dieser Substanzen ist Coltan, das für die Herstellung von Mobiltelefonen verwendet wird. (2)

Dominikanische Republik

Im Jahr 1962 wurde Juan Bosch Präsident der Dominikanischen Republik. Er setzte sich für Programme wie die Landreform und öffentliche Bauvorhaben ein. Dies verhieß nichts Gutes für seine zukünftigen Beziehungen zu den USA, und nach nur 7 Monaten im Amt wurde er durch einen CIA-Putsch abgesetzt. Als 1965 eine Gruppe versuchte, ihn wieder in sein Amt einzusetzen, sagte Präsident Johnson: “Dieser Bosch taugt nichts.” Der stellvertretende Außenminister Thomas Mann erwiderte: “Er taugt überhaupt nichts. Wenn wir dort keine anständige Regierung bekommen, Mr. President, bekommen wir einen anderen Bosch. Es wird nur ein weiteres Drecksloch sein.” Zwei Tage später begann eine US-Invasion, bei der 22.000 Soldaten und Marinesoldaten in die Dominikanische Republik einmarschierten und etwa 3.000 Dominikaner bei den Kämpfen starben. Die Ausrede dafür war, dass dies zum Schutz der dort lebenden Ausländer geschah. (1,2,3,4)

Osttimor

Im Dezember 1975 marschierte Indonesien in Osttimor ein. Dieser Einmarsch erfolgte einen Tag, nachdem US-Präsident Gerald Ford und Außenminister Henry Kissinger Indonesien verlassen hatten, wo sie Präsident Suharto die Erlaubnis zum Einsatz amerikanischer Waffen gegeben hatten, die nach US-Recht nicht für Aggressionen verwendet werden durften. Daniel Moynihan, US-Botschafter bei der UNO, sagte, die USA hätten gewollt, “dass sich die Dinge so entwickeln, wie sie sich entwickelt haben.” (1,2) Das Ergebnis waren schätzungsweise 200.000 Tote bei einer Bevölkerung von 700.000. (1,2)

Sechzehn Jahre später, am 12. November 1991, wurden zweihundertsiebzehn osttimoresische Demonstranten in Dili, darunter viele Kinder, die von einer Gedenkfeier kamen, von indonesischen Kopassus-Schocktruppen erschossen, die von den in den USA ausgebildeten Kommandanten Prabowo Subianto (Schwiegersohn von General Suharto) und Kiki Syahnakri angeführt wurden. Man sah, wie Lastwagen die Leichen ins Meer kippten. (5)

El Salvador

Der Bürgerkrieg von 1981 bis 1992 in El Salvador wurde durch 6 Milliarden Dollar an US-Hilfe finanziert, die der Regierung zur Verfügung gestellt wurden, um eine Bewegung zur Durchsetzung sozialer Gerechtigkeit für die Bevölkerung dieses Landes mit etwa 8 Millionen Einwohnern zu unterdrücken. (1)

Während dieser Zeit demonstrierten US-Militärberater Foltermethoden an jugendlichen Gefangenen, wie aus einem in der New York Times veröffentlichten Interview mit einem Deserteur der salvadorianischen Armee hervorgeht. Dieser ehemalige Angehörige der salvadorianischen Nationalgarde sagte aus, dass er zu einer zwölfköpfigen Gruppe gehörte, die Menschen aufspürte, die sie für Guerillas hielten, und sie folterte. Ein Teil der Ausbildung, die er erhielt, bestand in Folter an einem US-Standort irgendwo in Panama. (2)

Im Jahr 1981 wurden in dem Dorf El Mozote etwa 900 Dorfbewohner massakriert. Zehn der zwölf Soldaten der salvadorianischen Regierung, die an dieser Tat beteiligt waren, waren Absolventen der von den USA betriebenen School of the Americas. (2) Sie waren nur ein kleiner Teil der etwa 75.000 Menschen, die während dieses Bürgerkriegs getötet wurden. (1)

Einem Bericht der Wahrheitskommission der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1993 zufolge wurden über 96 % der Menschenrechtsverletzungen während des Krieges von der salvadorianischen Armee oder den mit der salvadorianischen Armee verbundenen paramilitärischen Todesschwadronen begangen. (3)

Diese Kommission brachte Absolventen der School of the Americas mit vielen berüchtigten Morden in Verbindung. Die New York Times und die Washington Post folgten mit vernichtenden Artikeln. 1996 veröffentlichte das White House Oversight Board einen Bericht, der viele der von Rev. Roy Bourgeois, dem Leiter von School of the Americas Watch, erhobenen Anschuldigungen gegen diese Schule bestätigte. Im selben Jahr veröffentlichte das Pentagon ehemals als geheim eingestufte Berichte, aus denen hervorging, dass die Absolventen in Tötung, Erpressung und körperlicher Misshandlung für Verhöre, falsche Inhaftierung und andere Kontrollmethoden ausgebildet wurden. (4)

Grenada

Die CIA begann 1979, Grenada zu destabilisieren, nachdem Maurice Bishop Präsident geworden war, unter anderem weil er sich weigerte, sich der Quarantäne gegen Kuba anzuschließen. Die Kampagne gegen ihn führte zu seinem Sturz und der Invasion Grenadas durch die USA am 25. Oktober 1983, bei der etwa 277 Menschen starben. (1,2) Fälschlicherweise wurde behauptet, auf Grenada werde ein Flughafen gebaut, der für Angriffe auf die USA genutzt werden könnte, und es wurde fälschlicherweise behauptet, das Leben amerikanischer Medizinstudenten auf der Insel sei in Gefahr.

Guatemala

Im Jahr 1951 wurde Jacobo Arbenz zum Präsidenten von Guatemala gewählt. Er machte sich ungenutztes Land der United Fruit Company zu eigen und entschädigte das Unternehmen. (1,2) Das Unternehmen startete daraufhin eine Kampagne, um Arbenz als Werkzeug einer internationalen Verschwörung darzustellen, und heuerte etwa 300 Söldner an, die die Ölversorgung und Züge sabotierten. (3) 1954 wurde Arbenz durch einen von der CIA inszenierten Staatsstreich aus dem Amt geputscht und verließ das Land. In den folgenden 40 Jahren töteten verschiedene Regime Tausende von Menschen.

1999 berichtete die Washington Post, dass eine Kommission zur Klärung der Geschichte zu dem Schluss kam, dass während des Bürgerkriegs über 200.000 Menschen getötet wurden und dass es 42.000 individuelle Menschenrechtsverletzungen gab, davon 29.000 mit Todesfolge, von denen 92 % von der Armee begangen wurden. Die Kommission berichtete weiter, dass die US-Regierung und die CIA die guatemaltekische Regierung unter Druck gesetzt hatten, die Guerillabewegung mit rücksichtslosen Mitteln zu unterdrücken. (4,5)

Nach Angaben der Kommission zerstörte die Militärregierung Guatemalas – finanziert und unterstützt von der US-Regierung – zwischen 1981 und 1983 etwa vierhundert Maya-Dörfer in einer Kampagne des Völkermords. (4)

Eines der Dokumente, die der Kommission zur Verfügung gestellt wurden, war ein Memo eines Beamten des US-Außenministeriums aus dem Jahr 1966, in dem beschrieben wurde, wie im Palast ein “sicheres Haus” eingerichtet wurde, das von guatemaltekischen Sicherheitsagenten und ihren US-Kontakten genutzt werden konnte. Dies war das Hauptquartier für den guatemaltekischen “schmutzigen Krieg” gegen linke Aufständische und mutmaßliche Verbündete. (2)

Haiti

Von 1957 bis 1986 wurde Haiti von Papa Doc Duvalier und später von seinem Sohn regiert. Während dieser Zeit tötete ihre private Terrortruppe zwischen 30.000 und 100.000 Menschen. (1) Während dieser Zeit flossen Millionen von Dollar an CIA-Subventionen nach Haiti, hauptsächlich zur Unterdrückung von Volksbewegungen (2), obwohl die meiste amerikanische Militärhilfe für das Land laut William Blum heimlich über Israel abgewickelt wurde.

Berichten zufolge waren die Regierungen nach der zweiten Duvalier-Herrschaft für eine noch größere Zahl von Todesopfern verantwortlich, und die Einflussnahme der USA auf Haiti, insbesondere durch die CIA, hat sich fortgesetzt. Die USA drängten später einen schwarzen katholischen Priester, Jean Bertrand Aristide, aus dem Präsidentenamt, obwohl er Anfang der 1990er Jahre mit 67 % der Stimmen gewählt worden war. Die wohlhabenden Weißen in Haiti lehnten ihn in diesem überwiegend schwarzen Land wegen seiner Sozialprogramme ab, die den Armen helfen und die Korruption beenden sollten. (3) Später kehrte er ins Amt zurück, aber das hielt nicht lange an. Er wurde von den USA gezwungen, sein Amt aufzugeben und lebt jetzt in Südafrika.

Honduras



In den 1980er Jahren unterstützte die CIA das Bataillon 316 in Honduras, das Hunderte von Bürgern des Landes entführte, folterte und tötete. Folterausrüstung und Handbücher wurden von argentinischen CIA-Mitarbeitern bereitgestellt, die bei der Ausbildung der Honduraner mit US-Agenten zusammenarbeiteten. Ungefähr 400 Menschen verloren ihr Leben. (1,2) Dies ist ein weiterer Fall von Folter in der Welt, der von den USA unterstützt wird (3)

Das Bataillon 316 setzte in den 1980er Jahren bei Verhören Schock- und Erstickungsgeräte ein. Die Gefangenen wurden oft nackt gehalten und, wenn sie nicht mehr nützlich waren, getötet und in nicht gekennzeichneten Gräbern verscharrt. Aus freigegebenen Dokumenten und anderen Quellen geht hervor, dass die CIA und die US-Botschaft von zahlreichen Verbrechen, einschließlich Mord und Folter, wussten und dennoch das Bataillon 316 weiterhin unterstützten und mit seinen Führern zusammenarbeiteten.” (4)

Honduras war in den frühen 1980er Jahren ein Aufmarschgebiet für die Contras, die versuchten, die sozialistische sandinistische Regierung in Nicaragua zu stürzen. John D. Negroponte, derzeit stellvertretender Außenminister, war unser Botschafter, als unsere Militärhilfe für Honduras von 4 Millionen Dollar auf 77,4 Millionen Dollar pro Jahr anstieg. Negroponte bestreitet, während seiner Amtszeit Kenntnis von diesen Gräueltaten gehabt zu haben. Sein Vorgänger in diesem Amt, Jack R. Binns, hatte jedoch 1981 berichtet, er sei zutiefst besorgt über die zunehmenden Beweise für offiziell geförderte/sanktionierte Ermordungen. (5)

Ungarn

1956 lehnte sich Ungarn, ein sowjetischer Satellitenstaat, gegen die Sowjetunion auf. Während des Aufstands nahmen die Sendungen des US-Radios Freies Europa in Ungarn manchmal einen aggressiven Ton an und ermutigten die Aufständischen zu der Annahme, dass westliche Unterstützung unmittelbar bevorstehe, und gaben sogar taktische Ratschläge, wie die Sowjets zu bekämpfen seien. Die Hoffnungen der Aufständischen wurden durch diese Sendungen, die einen noch dunkleren Schatten auf die ungarische Tragödie warfen, erst geweckt und dann zunichte gemacht.” (1) Die ungarischen und sowjetischen Todesopfer betrugen etwa 3.000 und die Revolution wurde niedergeschlagen. (2)

Indonesien

In Indonesien wurde 1965 durch einen Staatsstreich General Sukarno durch General Suharto als Führer ersetzt. Die Vereinigten Staaten spielten bei diesem Regierungswechsel eine Rolle. Robert Martens, ein ehemaliger Offizier der US-Botschaft in Indonesien, beschrieb, wie US-Diplomaten und CIA-Offiziere 1965 den Todesschwadronen der indonesischen Armee bis zu 5.000 Namen lieferten und sie abhakten, wenn sie getötet oder gefangen genommen wurden. Martens gab zu: “Ich habe wahrscheinlich viel Blut an meinen Händen, aber das ist nicht schlimm. Es gibt eine Zeit, in der man in einem entscheidenden Moment hart zuschlagen muss.” (1,2,3) Die Schätzungen über die Zahl der Todesopfer reichen von 500.000 bis 3 Millionen. (4,5,6)

Von 1993 bis 1997 stellten die USA Jakarta fast 400 Millionen Dollar an Wirtschaftshilfe zur Verfügung und verkauften Waffen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar an diese Nation. U.S. Green Berets bildeten die indonesischen Elitetruppen aus, die für viele der Gräueltaten in Osttimor verantwortlich waren. (3)

Iran

Der Iran hat im Krieg gegen den Irak von 1980 bis 1988 etwa 262.000 Menschen verloren. (1) Siehe Irak für weitere Informationen über diesen Krieg.

Am 3. Juli 1988 befand sich das Schiff der US-Marine, die Vincennes, in iranischen Gewässern, um den Irak während des iranisch-irakischen Krieges militärisch zu unterstützen. Während eines Gefechts gegen iranische Kanonenboote feuerte es zwei Raketen auf einen iranischen Airbus ab, der sich auf einem Routineflug für Zivilisten befand. Alle 290 Zivilisten an Bord wurden getötet. (2,3)

Irak

A. Der Irak-Iran-Krieg dauerte von 1980 bis 1988, und während dieser Zeit starben laut Washington Post etwa 105.000 Iraker. (1,2)

Laut Howard Teicher, einem ehemaligen Beamten des Nationalen Sicherheitsrats, gewährten die USA den Irakern Kredite in Höhe von Milliarden von Dollar und halfen dem Irak auch auf andere Weise, z. B. indem sie dafür sorgten, dass der Irak über militärische Ausrüstung einschließlich biologischer Kampfstoffe verfügte. (1) Die USA hatten nichts dagegen, dass sich beide Länder durch den Krieg schwächten, aber sie schienen nicht zu wollen, dass eine der beiden Seiten gewinnt.

B: Der Krieg zwischen den USA und dem Irak und die Sanktionen gegen den Irak dauerten von 1990 bis 2003.

Als der Irak am 2. August 1990 in Kuwait einmarschierte, forderten die USA den Rückzug des Irak, und vier Tage später verhängten die Vereinten Nationen internationale Sanktionen.

Der Irak hatte Grund zu der Annahme, dass die USA keine Einwände gegen seinen Einmarsch in Kuwait erheben würden, da der US-Botschafter im Irak, April Glaspie, Saddam Hussein mitgeteilt hatte, dass die USA keine Position zu dem Streit zwischen seinem Land und Kuwait hätten. Es wurde also grünes Licht gegeben, aber es schien eher eine Falle zu sein.

Die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA sagte vor dem Kongress fälschlicherweise aus, dass irakische Truppen Brutkästen in irakischen Krankenhäusern abschalteten, um die amerikanische Öffentlichkeit zur Unterstützung eines Angriffs auf den Irak zu bewegen. (1) Dies trug zu einer Kriegsbegeisterung in den USA bei.

Der Luftangriff der USA begann am 17. Januar 1991 und dauerte 42 Tage. Am 23. Februar befahl Präsident H.W. Bush den Beginn des US-Bodenangriffs. Bei der Invasion wurden viele irakische Militärangehörige unnötigerweise getötet. Nur etwa 150 amerikanische Militärangehörige starben im Vergleich zu etwa 200.000 Irakern. Einige Iraker wurden auf dem Highway of Death erbarmungslos getötet, und die USA hinterließen etwa 400 Tonnen abgereichertes Uran in diesem Land (2,3).

Weitere Todesfälle waren spätere Todesfälle aufgrund von Verwundungen, getötete Zivilisten und solche, die durch die Auswirkungen der Beschädigung der irakischen Wasseraufbereitungsanlagen und anderer Aspekte der beschädigten Infrastruktur sowie durch die Sanktionen getötet wurden.

1995 berichtete die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, dass die UN-Sanktionen gegen den Irak seit 1990 für den Tod von mehr als 560.000 Kindern verantwortlich waren. (5)

Leslie Stahl sagte 1996 in der Fernsehsendung 60 Minutes zu Madeleine Albright, der US-Botschafterin bei der UNO: “Wir haben gehört, dass eine halbe Million Kinder gestorben sind. Ich meine, das sind mehr Kinder als in Hiroshima starben. Und – und wissen Sie, ist der Preis es wert?” Albright antwortete: “Ich denke, das ist eine sehr schwierige Entscheidung, aber der Preis – wir denken, er ist es wert.” (4)

1999 berichtete UNICEF, dass jeden Monat 5.000 Kinder an den Folgen der Sanktionen und des Krieges mit den USA starben (6).

Richard Garfield schätzte später die wahrscheinliche Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern unter fünf Jahren von 1990 bis März 1998 auf 227.000 – doppelt so viele wie im Jahrzehnt zuvor. Garfield schätzte die Zahl bis zum Jahr 2000 auf 350.000 (zum Teil auf der Grundlage der Ergebnisse einer anderen Studie). (7)

Seine Studie weist jedoch einige Einschränkungen auf. Seine Zahlen wurden für die restlichen drei Jahre der Sanktionen nicht aktualisiert. Außerdem wurden zwei andere besonders gefährdete Altersgruppen nicht untersucht: Kleinkinder über fünf Jahren und ältere Menschen.

Alle diese Berichte waren beachtliche Indikatoren für eine massive Zahl von Todesfällen, die den USA bekannt waren und die Teil ihrer Strategie waren, den Irakern so viel Schmerz und Schrecken zuzufügen, dass sie sich gegen ihre Regierung auflehnten.

C: Der Krieg zwischen dem Irak und den USA begann 2003 und ist noch nicht beendet

Ebenso wie das Ende des Kalten Krieges die USA ermutigte, den Irak 1991 anzugreifen, legten die Anschläge vom 11. September 2001 den Grundstein für den derzeitigen Krieg der USA gegen den Irak. Während wir in anderen Kriegen erst viel später von den Lügen erfuhren, mit denen wir getäuscht wurden, wurden einige der Täuschungen, mit denen wir in diesen Krieg hineingezogen wurden, fast sofort bekannt, nachdem sie ausgesprochen worden waren. Es gab keine Massenvernichtungswaffen, wir haben nicht versucht, die Demokratie zu fördern, wir haben nicht versucht, das irakische Volk vor einem Diktator zu retten.

Die Gesamtzahl der irakischen Todesopfer unseres derzeitigen Krieges zwischen dem Irak und dem Irak beläuft sich auf 654.000, von denen 600.000 auf Gewalttaten zurückzuführen sind, so die Forscher der Johns Hopkins University. (1,2)

Da diese Todesfälle eine Folge der US-Invasion sind, müssen unsere Führer die Verantwortung dafür übernehmen.

Israelisch-palästinensischer Krieg

Etwa 100.000 bis 200.000 Israelis und Palästinenser, vor allem aber letztere, sind im Kampf zwischen diesen beiden Gruppen getötet worden. Die USA haben Israel mit Milliarden von Dollar unterstützt und den Besitz von Atomwaffen gefördert. (1,2)

Korea, Nord und Süd

Der Koreakrieg begann 1950, als Nordkorea nach Angaben der Truman-Regierung am 25. Juni in Südkorea einmarschierte. Inzwischen hat sich jedoch eine andere Erklärung herauskristallisiert, die besagt, dass der Angriff Nordkoreas in eine Zeit zahlreicher Grenzübertritte beider Seiten fiel. Die meisten Grenzkonflikte zwischen Südkorea und Nordkorea begannen im Jahr 1948. Die nordkoreanische Regierung behauptete, dass die südkoreanische Armee bis 1949 2.617 bewaffnete Übergriffe unternommen habe. Es war ein Mythos, dass die Sowjetunion Nordkorea den Angriff auf Südkorea befohlen hatte. (1,2)

Die USA begannen ihren Angriff, bevor eine UN-Resolution verabschiedet wurde, die die Intervention unseres Landes unterstützte, und unsere Streitkräfte trugen durch den Einsatz von Napalm zum Chaos des Krieges bei (1).

Die USA begannen ihren Angriff, bevor eine UN-Resolution verabschiedet wurde, die die Intervention unserer Nation unterstützte, und unsere Streitkräfte trugen durch den Einsatz von Napalm zum Chaos des Krieges bei (1).

Während des Krieges starben vor allem Südkoreaner, Nordkoreaner und Chinesen. In vier Quellen wird die Zahl der Todesopfer mit 1,8 bis 4,5 Millionen angegeben. (3,4,5,6) Eine andere Quelle gibt eine Gesamtzahl von 4 Millionen an, ohne jedoch anzugeben, welcher Nation sie angehörten. (7)

John H. Kim, ein Veteran der US-Armee und Vorsitzender des Korea-Komitees der Veterans for Peace, erklärte in einem Artikel, dass während des Koreakriegs “die US-Armee, die Luftwaffe und die Marine direkt an der Tötung von etwa drei Millionen Zivilisten – sowohl Süd- als auch Nordkoreaner – an vielen Orten in ganz Korea beteiligt waren… Es wird berichtet, dass die USA während des Koreakriegs etwa 650.000 Tonnen Bomben abgeworfen haben, darunter 43.000 Tonnen Napalm-Bomben.” Es wird vermutet, dass in dieser Zahl die chinesischen Opfer nicht enthalten sind.

Eine andere Quelle nennt eine Gesamtzahl von etwa 500.000, bei denen es sich um Koreaner und vermutlich nur um Militärs handelte. (8,9)

Laos

Von 1965 bis 1973 warfen die USA während des Vietnamkriegs über zwei Millionen Tonnen Bomben auf Laos ab – mehr als im Zweiten Weltkrieg von beiden Seiten abgeworfen wurden. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung wurde zu Flüchtlingen. Später wurde dies als “geheimer Krieg” bezeichnet, da er zur gleichen Zeit wie der Vietnamkrieg stattfand, aber es wurde kaum darüber berichtet. Hunderttausende wurden getötet. Die einzige Schätzung, die mir bekannt ist, stammt von Branfman, der von Hunderttausenden von Toten spricht. Dies kann so interpretiert werden, dass mindestens 200.000 Menschen starben. (1,2,3)

Die militärische Intervention der USA in Laos begann eigentlich schon viel früher. In den 1950er Jahren begann ein Bürgerkrieg, als die USA eine Truppe von 40 000 Laoten rekrutierten, um gegen die Pathet Lao zu kämpfen, eine linksgerichtete politische Partei, die schließlich 1975 die Macht übernahm.

Siehe auch Vietnam

Nepal

Seit dem Ausbruch eines Bürgerkriegs im Jahr 1996 sind zwischen 8.000 und 12.000 Nepalesen gestorben. Nach Angaben von Foreign Policy in Focus stieg die Todesrate mit der Ankunft von fast 8.400 amerikanischen M-16-Maschinenpistolen (950 Umdrehungen pro Minute) und US-Beratern sprunghaft an. Nepal ist zu 85 % ländlich geprägt und bedarf dringend einer Landreform. Es überrascht nicht, dass 42 % der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben. (1,2)

Im Jahr 2002, nach dem Ausbruch eines weiteren Bürgerkriegs, brachte Präsident George W. Bush einen Gesetzentwurf durch den Kongress, der 20 Millionen Dollar Militärhilfe für die nepalesische Regierung genehmigte. (3)

Nicaragua

1981 stürzten die Sandinisten die Somoza-Regierung in Nicaragua (1), und bis 1990 wurden in einem bewaffneten Kampf zwischen der sandinistischen Regierung und den Contra-Rebellen, die sich aus den Überresten der Somoza-Regierung gebildet hatten, etwa 25.000 Nicaraguaner getötet. Die Verwendung von Attentatshandbüchern durch die Contras wurde 1984 bekannt. (2,3)

Die USA unterstützten das siegreiche Regierungsregime, indem sie den Contras (antikommunistische Guerillas) ab November 1981 verdeckte Militärhilfe leisteten. Als der Kongress jedoch entdeckte, dass die CIA Sabotageakte in Nicaragua beaufsichtigt hatte, ohne den Kongress darüber zu informieren, verabschiedete er 1983 das Boland Amendment, das der CIA, dem Verteidigungsministerium und allen anderen Regierungsstellen weitere verdeckte Militärhilfe untersagte. (4)

Es wurden jedoch Wege gefunden, dieses Verbot zu umgehen. Der Nationale Sicherheitsrat, der nicht ausdrücklich unter das Gesetz fiel, sammelte private und ausländische Gelder für die Contras. Außerdem wurden Waffen an den Iran verkauft, und die Erlöse aus diesen Verkäufen wurden an die Contras umgeleitet, die sich am Aufstand gegen die sandinistische Regierung beteiligten. (5) Schließlich wurden die Sandinisten 1990 von den Wählern abgewählt, die glaubten, dass ein Führungswechsel die USA besänftigen würde, die durch ihre Unterstützung der Contras das Elend der nicaraguanischen Bevölkerung verursachten.

Pakistan

1971 fiel Westpakistan, ein von den USA unterstützter autoritärer Staat, brutal in Ostpakistan ein. Der Krieg endete, nachdem Indien, dessen Wirtschaft nach der Aufnahme von etwa 10 Millionen Flüchtlingen ins Taumeln geraten war, in Ostpakistan (heute Bangladesch) einmarschierte und die westpakistanischen Streitkräfte besiegte. (1)

Millionen von Menschen starben während dieses brutalen Kampfes, der von manchen als Völkermord Westpakistans bezeichnet wird. Dieses Land war seit langem ein Verbündeter der USA, beginnend mit 411 Millionen Dollar, die für den Aufbau seiner Streitkräfte bereitgestellt wurden, die 80 % ihres Haushalts für ihr Militär ausgaben. Während des Krieges flossen 15 Millionen Dollar an Waffen nach Westpakistan. (2,3,4)

Drei Quellen schätzen, dass 3 Millionen Menschen starben, (5,2,6) eine Quelle geht von 1,5 Millionen aus. (3)

Panama

Im Dezember 1989 marschierten US-Truppen in Panama ein, angeblich um Manuel Noriega, den Präsidenten des Landes, zu verhaften. Dies war ein Beispiel für die Auffassung der USA, dass sie der Herr der Welt sind und jeden verhaften können, den sie wollen. Zuvor hatte er einige Jahre lang für die CIA gearbeitet, war aber in Ungnade gefallen, unter anderem weil er kein Gegner der Sandinisten in Nicaragua war. (1) Es wird geschätzt, dass zwischen 500 und 4.000 Menschen starben. (2,3,4)

Paraguay: Siehe Südamerika: Operation Condor

Philippinen

Die Philippinen standen über hundert Jahre lang unter der Kontrolle der USA. Etwa in den letzten 50 bis 60 Jahren haben die USA verschiedene philippinische Regierungen finanziert und anderweitig unterstützt, die versuchten, die Aktivitäten von Gruppen zu unterdrücken, die sich für das Wohlergehen der Bevölkerung einsetzten. Im Jahr 1969 deckte der Symington-Ausschuss im US-Kongress auf, wie Kriegsmaterial für eine Kampagne zur Aufstandsbekämpfung dorthin geschickt wurde. US-Spezialeinheiten und Marines waren an einigen Kampfhandlungen beteiligt. Die Zahl der unter Präsident Fernando Marcos hingerichteten und verschwundenen Personen wurde auf über 100.000 geschätzt. (1,2)

Südamerika: Operation Condor

Dies war eine gemeinsame Operation von sechs despotischen südamerikanischen Regierungen (Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Paraguay und Uruguay), um Informationen über ihre politischen Gegner auszutauschen. Schätzungsweise 13.000 Menschen wurden im Rahmen dieses Plans getötet. (1)

Er wurde am 25. November 1975 in Chile durch einen Akt der Interamerikanischen Vereinigung für militärische Nachrichtendienste eingerichtet. Nach Angaben des politischen Offiziers der US-Botschaft, John Tipton, arbeiteten die CIA und die chilenische Geheimpolizei zusammen, obwohl die CIA die Operation nicht einrichtete, um diese Zusammenarbeit zu ermöglichen. Berichten zufolge endete sie 1983. (2)

Am 6. März 2001 berichtete die New York Times über ein kürzlich freigegebenes Dokument des Außenministeriums, aus dem hervorgeht, dass die Vereinigten Staaten die Kommunikation für die Operation Condor erleichtert haben. (3)

Sudan

Seit 1955, als das Land seine Unabhängigkeit erlangte, war der Sudan die meiste Zeit in einen Bürgerkrieg verwickelt. Bis etwa 2003 wurden etwa 2 Millionen Menschen getötet. Es ist nicht bekannt, ob die Zahl der Todesopfer in Darfur zu dieser Gesamtzahl gehört.

Menschenrechtsgruppen haben sich darüber beschwert, dass die Politik der USA dazu beigetragen hat, den sudanesischen Bürgerkrieg zu verlängern, indem sie die Bemühungen um einen Sturz der Zentralregierung in Khartum unterstützt hat. Im Jahr 1999 traf sich US-Außenministerin Madeleine Albright mit dem Führer der Sudanesischen Volksbefreiungsarmee (SPLA), dem sie nach eigenen Angaben Nahrungsmittellieferungen anbot, wenn er einen von Ägypten und Libyen unterstützten Friedensplan ablehnen würde.

1978 wurden die riesigen Ölvorkommen des Sudan entdeckt, und innerhalb von zwei Jahren wurde das Land zum sechstgrößten Empfänger von US-Militärhilfe. Man kann davon ausgehen, dass eine Regierung, die von den USA bei der Machtübernahme unterstützt wird, sich verpflichtet fühlen wird, den USA einen Teil des Ölkuchens zu überlassen.

Eine britische Gruppe, Christian Aid, hat ausländische Ölfirmen beschuldigt, an der Entvölkerung von Dörfern beteiligt zu sein. Diese – nicht amerikanischen – Unternehmen erhalten den Schutz der Regierung und gestatten ihr im Gegenzug die Nutzung ihrer Flugpisten und Straßen.

Im August 1998 bombardierten die USA Khartum, Sudan, mit 75 Marschflugkörpern. Unsere Regierung gab an, dass das Ziel eine Chemiewaffenfabrik war, die Osama bin Laden gehörte. Tatsächlich war bin Laden nicht mehr der Besitzer, und die Fabrik war der einzige Lieferant von Arzneimitteln für dieses arme Land. Infolge der Bombardierung starben möglicherweise Zehntausende, weil es an Medikamenten zur Behandlung von Malaria, Tuberkulose und anderen Krankheiten mangelte. Die USA haben eine Klage des Eigentümers der Fabrik beigelegt. (1,2)

Uruguay: Siehe Südamerika: Operation Condor

Vietnam

In Vietnam sollte es im Rahmen eines Abkommens vor mehreren Jahrzehnten Wahlen für ein vereinigtes Nord- und Südvietnam geben. Die USA lehnten dies ab und unterstützten die Regierung Diem in Südvietnam. Im August 1964 halfen die CIA und andere dabei, einen vorgetäuschten vietnamesischen Angriff auf ein US-Schiff im Golf von Tonkin zu fabrizieren, der als Vorwand für ein stärkeres Engagement der USA in Vietnam benutzt wurde. (1)

Während dieses Krieges terrorisierte ein amerikanisches Attentat mit der Bezeichnung “Operation Phoenix” die südvietnamesische Bevölkerung, und während des Krieges waren amerikanische Truppen 1968 für das Massenmord an der Bevölkerung des Dorfes My Lai verantwortlich.

Nach einer Erklärung der vietnamesischen Regierung aus dem Jahr 1995 belief sich die Zahl der während des Vietnamkriegs getöteten Zivilisten und Militärangehörigen auf 5,1 Millionen. (2)

Da die Zahl der Toten in Kambodscha und Laos etwa 2,7 Millionen betrug (siehe Kambodscha und Laos), beläuft sich die geschätzte Gesamtzahl für den Vietnamkrieg auf 7,8 Millionen.

Die Virtual Truth Commission gibt die Gesamtzahl der Kriegstoten mit 5 Millionen an, (3) und Robert McNamara, ehemaliger Verteidigungsminister, schätzt die Zahl der vietnamesischen Toten laut New York Times Magazine auf 3,4 Millionen. (4,5)

Jugoslawien

Jugoslawien war eine sozialistische Föderation aus mehreren Republiken. Da es sich weigerte, während des Kalten Krieges eng an die Sowjetunion gebunden zu sein, erhielt es von den USA eine gewisse Unterstützung. Als sich die Sowjetunion jedoch auflöste, war Jugoslawien für die USA nicht mehr von Nutzen, und die USA und Deutschland arbeiteten daran, die sozialistische Wirtschaft des Landes in eine kapitalistische umzuwandeln, was in erster Linie durch Aufteilung und Eroberung erfolgte. Es gab ethnische und religiöse Unterschiede zwischen verschiedenen Teilen Jugoslawiens, die von den USA manipuliert wurden, um mehrere Kriege zu verursachen, die zur Auflösung des Landes führten.

Von Anfang der 1990er Jahre bis heute hat sich Jugoslawien in mehrere unabhängige Nationen aufgespalten, deren gesunkenes Einkommen, zusammen mit der Duldung durch die CIA, es zu einem Spielball in den Händen kapitalistischer Länder gemacht hat. (1) Die Auflösung Jugoslawiens wurde in erster Linie von den USA verursacht. (2)

Hier sind die Schätzungen für einige, wenn auch nicht alle, der internen Kriege in Jugoslawien. Alle Kriege: 107.000; (3,4)

Bosnien und Krajina: 250.000; (5) Bosnien: 20.000 bis 30.000; (5) Kroatien: 15.000; (6) und

Kosovo: 500 bis 5.000. (7)

Copyright © James A. Lucas, Popular Resistance and Global Research, 2022

