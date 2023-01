https://caitlinjohnstone.com/2023/01/19/us-may-help-ukraine-launch-an-offensive-on-crimea/



Die USA könnten der Ukraine helfen, eine Offensive auf der Krim zu starten

von Caitlin Johnstone

19. Januar 2023

In einem neuen Artikel mit dem Titel “U.S. Warms to Helping Ukraine Target Crimea” berichtet die New York Times, dass die Biden-Administration nun glaubt, dass Kiew eine Offensive auf das Gebiet starten muss, das Moskau seit 2014 als Teil der Russischen Föderation betrachtet, “selbst wenn ein solcher Schritt das Risiko einer Eskalation erhöht.”

Unter Berufung auf ungenannte US-Beamte berichtet die New York Times, dass “die Biden-Administration nicht glaubt, dass die Ukraine die Krim militärisch einnehmen kann”, sondern dass “Russland glauben muss, dass die Krim in Gefahr ist, auch um die Position der Ukraine in künftigen Verhandlungen zu stärken.”

Es ist schwer vorstellbar, dass ein umfassender Angriff auf ein geostrategisch wichtiges Gebiet, das seit langem als Teil des russischen Heimatlandes betrachtet wird, nicht zu einer größeren Eskalation führen würde. Und wie Dave DeCamp von Antiwar anmerkt, haben kleinere Angriffe auf die Krim entgegen den Behauptungen im NYT-Artikel tatsächlich zu einer erheblichen Eskalation seitens Moskaus geführt:

Der Bericht der New York Times zitiert Dara Massicot, einen Forscher der RAND Corporation, der behauptet, dass “die Krim bereits viele Male angegriffen wurde, ohne dass es zu einer massiven Eskalation seitens des Kremls gekommen wäre.” Die Behauptung von Massicot ist jedoch falsch, da Russland als Reaktion auf den Lkw-Bombenanschlag auf die Krim-Brücke im Oktober mit Raketenangriffen auf lebenswichtige ukrainische Infrastrukturen begann.

Vor der Bombardierung der Brücke hat Russland keine groß angelegten Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur durchgeführt, aber jetzt sind solche Bombardierungen zur Routine geworden, und Millionen von Ukrainern haben Mühe, ihre Häuser mit Strom und Wärme zu versorgen.

Außenpolitische Analysten sind sich weitgehend einig, dass die Krim zu den roten Linien gehört, die Russland in diesem Patt am meisten zu beachten hat. Bereits im Oktober erörterte Anatol Lieven von Responsible Statecraft den Unterschied zwischen der Krim und allen anderen Gebieten, auf die die Ukraine Anspruch erhebt, und bewertete die Möglichkeit, dass dieser Konflikt zu einem Atomkrieg führt:

Wenn die Ukraine weitere Siege erringt und die von Russland seit Februar besetzten Gebiete zurückerobert, wird Putin meiner Meinung nach wahrscheinlich zum Rücktritt gezwungen sein, aber Russland würde wahrscheinlich keine Atomwaffen einsetzen. Wenn die Ukraine jedoch weiterhin versucht, die Krim zurückzuerobern, die von der überwältigenden Mehrheit der Russen einfach als russisches Territorium betrachtet wird, wird die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation bis hin zu einem Atomkrieg extrem hoch.

Decamp schreibt: “Die nachlassende Besorgnis darüber, dass Putin auf Atomwaffen zurückgreifen könnte, scheint nur auf der Tatsache zu beruhen, dass er bisher noch keine eingesetzt hat.” Aber das ist genauso logisch, wie zu glauben, dass es sicher und klug ist, sich noch stärker auf den schlafenden Bären zu stürzen, auf den man sich bereits gestürzt hat, nur weil der Bär noch nicht aufgewacht ist.

Die Annahme, dass eine Katastrophe, die sich in der Vergangenheit nicht ereignet hat, sich auch in der Zukunft nicht ereignen wird, ist ein Trugschluss, der als “normalcy bias” bekannt ist. Die Annahme, dass eine Katastrophe, die sich in der Vergangenheit nicht ereignet hat, sich auch in Zukunft nicht ereignen wird, obwohl man immer wieder Dinge tut, die sie immer wahrscheinlicher machen, ist einfach nur idiotisch. Das ist so, als würde Wile E. Coyote so lange auf der Landmine herumspringen, bis sie explodiert, weil sie nicht explodiert ist, als der Roadrunner über sie gefahren ist.

Moskau betrachtet die Krim als russisch. Ein Jahr nach der russischen Annexion von 2014 bestätigten westliche Quellen, dass die Krimbewohner das genauso sehen. Aber es ist eigentlich unerheblich, ob Sie mit Moskau oder mit den Krimbewohnern in der Frage übereinstimmen, ob die Krim eine heiße rote Linie sein sollte, die eine wahnsinnig gefährliche Eskalation auslösen könnte, denn Ihre Meinungen zu diesem Thema werden einen Atomkrieg nicht verhindern. Ihre Meinungsverschiedenheiten mit dem Kreml über die Krim werden Sie nicht vor dem nuklearen Fallout schützen, und sie werden auch niemanden sonst schützen.

Nukleare Sprengköpfe interessieren sich nicht für Ihre Gefühle.

Jede Behauptung, dass Russland unter diesen oder jenen Umständen keine Atomwaffen einsetzen wird, muss diese Frage klar beantworten: “Sind Sie bereit, das Leben aller irdischen Lebewesen darauf zu setzen, dass diese Behauptung wahr ist?” Wenn Sie diese Frage nicht beantworten können, ist Ihre Behauptung nicht seriös oder gültig.

Sind die US-Beamten bereit, das Leben aller Lebewesen auf der Erde darauf zu verwetten, dass die von ihnen in Betracht gezogenen Maßnahmen nicht eine Kette von Ereignissen auslösen, die zum Ende der Welt führen? Diese Frage muss in vollem Umfang und mit dem ganzen Gewicht, das sie mit sich bringt, angesprochen werden, denn andernfalls wägen sie die Risiken einfach nicht verantwortungsbewusst ab.

Und irgendetwas sagt mir, dass sie das nicht tun. Übersetzt mit Deepl.com

