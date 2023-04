Wir auch! Evelyn Hecht-Galinski

The US Could Use Some Separation Of Media And State ❖ The US State Department’s spokesperson Ned Price is being replaced by a man named Matthew Miller. Like Price, Miller has had extensive prior involvement in both the US government and the mass media; Price is a former CIA officer and Obama administration National Security Council staffer who for years worked as an NBC News analyst, while Miller has previously had roles in both the Obama and Biden administrations and spent years as an analyst for MSNBC.

Die USA könnten eine Trennung von Medien und Staat gebrauchen

von Caitlin Johnstone

14. April 2023

Der Pressesprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, wird durch einen Mann namens Matthew Miller ersetzt. Wie Price war auch Miller zuvor sowohl in der US-Regierung als auch in den Massenmedien tätig; Price ist ein ehemaliger CIA-Offizier und Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats der Obama-Regierung, der jahrelang als Analyst bei NBC News arbeitete, während Miller zuvor sowohl in der Obama- als auch in der Biden-Regierung tätig war und jahrelang als Analyst für MSNBC arbeitete.

Wie jeder hochrangige Regierungssprecher wird es Millers Aufgabe sein, die ruchlosen Dinge, die das US-Imperium tut, in ein positives Licht zu rücken und unbequeme Fragen mit wortkargen Nicht-Antworten abzulenken. Das ist im Wesentlichen die gleiche Aufgabe wie die der Propagandisten in den Mainstream-Medien.

In der Journalistenschule wird einem beigebracht, dass es eine scharfe Trennung zwischen Regierung und Presse geben soll; Journalisten sollen die Regierung zur Rechenschaft ziehen, und da gibt es einen offensichtlichen Interessenkonflikt, wenn sie auch mit Regierungsbeamten befreundet sind oder die Regierung als potenziellen künftigen Arbeitgeber ansehen. Aber auf den höchsten Ebenen der mächtigsten Regierung der Welt und den einflussreichsten Medienplattformen der Welt gibt es praktisch keine Grenze zwischen Medien und Staat; die Menschen wechseln nahtlos zwischen den Rollen in den Medien und den Rollen in der Regierung, je nachdem, wer gerade im Amt ist.

Bei den Pressesprechern des Weißen Hauses wird diese Unschärfe zwischen Regierung und Medien noch deutlicher. Die derzeitige Pressesekretärin Karine Jean-Pierre ist eine ehemalige Analystin für NBC News und MSNBC, und die letzte Pressesekretärin Jen Psaki hat jetzt ihre eigene Sendung auf MSNBC. Vor ihrer Tätigkeit als Pressesprecherin des Weißen Hauses arbeitete Psaki als CNN-Analystin, und davor war sie wie Price und Miller Sprecherin des Außenministeriums.

Als Psaki kürzlich auf einer Veranstaltung des Nachrichten-Start-ups Semafor gefragt wurde, ob sie sich als Journalistin betrachte, sagte sie, dass sie das tue und fügte hinzu: “Für mich bedeutet Journalismus, die Öffentlichkeit zu informieren, Dinge klarer zu machen, Dinge zu erklären.” Was ein bisschen komisch ist, wenn man bedenkt, dass Psakis politische Fraktion die letzten sieben Jahre damit verbracht hat, wütend darauf zu bestehen, dass WikiLeaks-Gründer Julian Assange kein Journalist ist. Im Land der liberalen Gehirnwindungen ist der größte Journalist der Welt überhaupt kein Journalist, aber Joe Bidens Spin-Doktor ist einer, weil sie ein Talent dafür hat, “Dinge zu erklären”.

Damit Sie nicht den falschen Eindruck bekommen, dass dieses Phänomen nur bei den Demokraten und den mit ihnen verbündeten Medien auftritt, sei an dieser Stelle angemerkt, dass Trumps Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders unmittelbar nach ihrem Rücktritt von diesem Posten einen Job bei Fox News bekam und jetzt Gouverneurin von Arkansas ist. Eine weitere Pressesekretärin der Trump-Regierung, Kayleigh McEnany, ist jetzt als Mitarbeiterin bei Fox News tätig und arbeitete zuvor für CNN. Trumps erster Pressesprecher Sean Spicer versuchte Berichten zufolge, nach seiner Zeit im Weißen Haus Jobs bei CBS News, CNN, Fox News, ABC News und NBC News zu bekommen, wurde aber von allen abgelehnt, weil ihn niemand mag.

Da es keine klare Trennung zwischen Medien und Staat gibt, unterscheiden sich die US-Medien nicht wesentlich von den staatlichen Medien, die der Westen mit so viel Energie in “tyrannischen Regimen” wie Russland und China verteufelt. Der einzige Unterschied ist, dass in tyrannischen Regimen die Regierung die Medien kontrolliert, während in freien Demokratien die Regierung die Medien sind.

In diesem Zusammenhang hat der Journalist Michael Tracey gerade auf Twitter beobachtet, dass sich alle Fragen, die während der heutigen Pressekonferenz des Pentagons zu den online durchgesickerten Dokumenten des Verteidigungsministeriums gestellt wurden, nicht auf die in diesen Dokumenten enthaltenen Informationen bezogen, sondern auf das Versagen des Pentagons, die Dokumente vor der Öffentlichkeit zu schützen. Anstatt zu versuchen, mehr Informationen und Transparenz von ihren Regierungen zu erhalten, wie es Journalisten tun sollten, drängen sie ihre Regierung dazu, mehr zu tun, damit wichtige Informationen nicht in die Hände von Journalisten gelangen.

Das ist wohl ein weiterer Unterschied zwischen totalitären Regimen und freien Demokratien: In totalitären Regimen weist die Regierung die Medien an, unbequeme Fakten zu unterdrücken, während in freien Demokratien die Medien die Regierung anweisen, unbequeme Fakten zu unterdrücken.

Der Mann, der die Pentagon-Dokumente weitergegeben haben soll, ein 21-jähriger Nationalgardist namens Jack Teixeira, wurde von der New York Times aufgespürt und benannt, noch bevor er vom FBI verhaftet wurde. Die New York Times stellte ein Team von einem Dutzend Reportern zusammen, um den Informanten ausfindig zu machen, und griff dabei sogar auf Berichte der vom Imperium finanzierten Propagandafirma Bellingcat zurück. Diese Aufgabe, die normalerweise nur von Bundesagenten übernommen wird, wurde zuerst von Reportern der Mainstream-Presse übernommen; wir sind nur ein oder zwei Klicks davon entfernt, dass Reporter der New York Times Leuten, die geheime Informationen durchsickern lassen, die Tür eintreten und ihre Hunde erschießen wie richtige Bundesagenten.

Und das alles, während der staatliche Propaganda-Ableger NPR seinen Wutanfall darüber fortsetzt, dass Twitter seinen Account korrekt als “Government Funded” (staatlich finanziert) bezeichnet hat, was eine Verbesserung gegenüber der ebenfalls korrekten früheren Bezeichnung als “US-Staatsmedien” darstellt. NPR hat nun offiziell Twitter verlassen, um gegen die Kennzeichnung zu protestieren, mit der Begründung, dass “die Plattform Maßnahmen ergreift, die unsere Glaubwürdigkeit untergraben, indem sie uns fälschlicherweise unterstellt, dass wir redaktionell nicht unabhängig sind”, was witzig ist, weil NPR keine Glaubwürdigkeit hat, die es zu untergraben gilt.

Wie wir kürzlich erörtert haben, wird NPR von der US-Regierung finanziert, fördert konsequent die Informationsinteressen der US-Regierung und wird vom ehemaligen CEO des ausländischen Propagandanetzwerks der US-Regierung, US Agency for Global Media, geleitet. Es verdient nicht einmal die Bezeichnung “staatlich finanziert”; es sollte genau die gleichen Bezeichnungen tragen wie die russischen und chinesischen Staatsmedien, da es sich nicht wesentlich von ihnen unterscheidet.

Dies wurde noch lustiger durch die Tatsache, dass Amerikas buchstäblich staatliches Medienunternehmen Voice of America nun in sehr wenig hilfreicher Solidarität mit NPR steht, indem es ebenfalls gegen die Bezeichnung “staatlich finanziert” Einspruch erhebt, die auf seinem eigenen Konto angebracht wurde.

Voice of America schreibt in seiner eigenen “Nachrichten”-Berichterstattung über die Notlage von NPR Folgendes:

Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von VOA hat sich am Montag ebenfalls gegen die Entscheidung von Twitter gewehrt und erklärt, die Kennzeichnung erwecke den Eindruck, VOA sei kein unabhängiger Sender.

Twitter reagierte nicht auf die Bitte von VOA um einen Kommentar.

VOA wird von der US-Regierung über die U.S. Agency for Global Media finanziert, aber seine redaktionelle Unabhängigkeit ist durch Vorschriften und eine Firewall geschützt.

Bridget Serchak, VOAs Direktorin für Öffentlichkeitsarbeit, sagte, dass “die Bezeichnung ‘staatlich finanziert’ potenziell irreführend ist und als ‘staatlich kontrolliert’ ausgelegt werden könnte – was VOA ganz sicher nicht ist”.

“Unsere redaktionelle Firewall, die im Gesetz verankert ist, verbietet jegliche Einmischung von Regierungsbeamten auf irgendeiner Ebene in die Nachrichtenberichterstattung und den redaktionellen Entscheidungsprozess”, so Serchak in einer E-Mail. “VOA wird diese Unterscheidung in unseren Gesprächen mit Twitter weiterhin betonen, da diese neue Kennzeichnung unseres Netzwerks ungerechtfertigte und ungerechtfertigte Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit und Objektivität unserer Nachrichtenberichterstattung hervorruft.”

Wie Branko Marcetic auf Twitter anmerkte, wurden diese Behauptungen über die “redaktionelle Unabhängigkeit” von VOA von jemandem, der dort 35 Jahre lang gearbeitet hat, klar widerlegt. In einem 2017 erschienenen Artikel in der Columbia Journalism Review mit dem Titel “Spare the indignation: Voice of America has never been independent” (Voice of America war nie unabhängig) sagt VOA-Veteran Dan Robinson, dass sich solche Sender völlig von normalen Nachrichtenunternehmen unterscheiden und dass von ihnen erwartet wird, dass sie US-Informationsinteressen unterstützen, um Regierungsgelder zu erhalten:

Ich habe etwa 35 Jahre bei Voice of America verbracht, in Positionen, die vom Chefkorrespondenten im Weißen Haus über den Leiter des Überseebüros bis hin zum Leiter einer wichtigen Sprachabteilung reichten, und ich kann Ihnen sagen, dass zwei Dinge seit langem wahr sind. Erstens: Die von der US-Regierung finanzierten Medien wurden ernsthaft schlecht verwaltet, eine Tatsache, die sie reif für parteiübergreifende Reformbemühungen im Kongress machte, die Ende 2016 ihren Höhepunkt fanden, als Präsident Obama den National Defense Authorization Act 2017 unterzeichnete. Zweitens besteht im Kongress und anderswo weitgehende Einigkeit darüber, dass diese staatlichen Sender als Teil des nationalen Sicherheitsapparats im Gegenzug für die weitere Finanzierung mehr tun müssen, um die Bemühungen zur Bekämpfung der Desinformation durch Russland, ISIS und Al-Qaida zu unterstützen.

Überall kann man weitreichende Verflechtungen zwischen der US-Regierung und den Nachrichtenmedien finden, von denen sich die Menschen im Westen Informationen über die Welt erhoffen, und das, bevor man sich überhaupt mit der Art und Weise befasst, wie die plutokratische Klasse, die die US-Medien besitzt und beeinflusst, auch nicht sinnvoll von der US-Regierung getrennt ist. Wenn Unternehmen Teil der Regierung sind, sind die Unternehmensmedien Staatsmedien.

Es scheint eine sichere Wette zu sein, dass die USA ein völlig anderes Land wären, wenn die Trennung von Medien und Staat und die Trennung von Unternehmen und Staat so verankert wäre, wie es die Trennung von Kirche und Staat ist.

Der einzige Grund, warum die Amerikaner dem verrückten Status quo ihrer Regierung zustimmen, die die Menschen zu Hause verarmt und unterdrückt, während sie im Ausland Menschen bombardiert und aushungert, ist, dass ihre Zustimmung von einer Medienklasse erzeugt wurde, die nicht wirklich von der Regierung getrennt ist. Wenn die Presse ihren Platz als oppositionelle Kontrolleurin des Regierungsverhaltens einnehmen würde, wäre die Dynamik, die den Problemen der Nation zugrunde liegt, nicht länger vor der Öffentlichkeit verborgen. Übersetzt mit Deepl.com

