US Complicit in Israeli Aggression in Jenin Israel could not mount its military aggression against Palestinians without $3.8 billion in annual U.S. military aid, writes Marjorie Cohn. By Marjorie Cohn Truthout From July 3-4, Israeli Occupation Forces (IOF) – using weapons funded by the United States – mounted the most violent mili

Das israelische IDF-Hauptquartier in Tel Aviv im Jahr 2014, während einer Ehrung für US-Verteidigungsminister Chuck Hagel. (DoD)

Israel könnte seine militärische Aggression gegen die Palästinenser nicht ohne die jährliche US-Militärhilfe in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar durchführen, schreibt Marjorie Cohn.

Die USA machen sich mitschuldig an der israelischen Aggression in Dschenin

Von Marjorie Cohn

Truthout

13. Juli 2023

Vom 3. bis 4. Juli führten die israelischen Besatzungstruppen (IOF) – unter Einsatz von Waffen, die von den Vereinigten Staaten finanziert wurden – den gewalttätigsten Militärangriff im besetzten Westjordanland seit zwei Jahrzehnten durch.

In der von Israel als “Operation Haus und Garten” bezeichneten Aktion drangen mehr als 1.000 Bodentruppen in das Flüchtlingslager Dschenin ein. Mit Hilfe von Kampfhubschraubern und bewaffneten Drohnen tötete die IOF nach Angaben des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte 12 Palästinenser – darunter sechs Zivilisten (fünf von ihnen Kinder) – und verwundete mehr als 120 weitere (darunter 14 Kinder).

Die IOF zerstörte 109 Häuser teilweise, beschädigte die Infrastruktur erheblich, machte die Straßen dem Erdboden gleich und verursachte einen Stromausfall. Etwa 4.000 Palästinenser wurden gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben.

Während die IOF bewaffnete Drohnen gegen die Bewohner des Gazastreifens eingesetzt hat, setzt sie diese nun auch gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland ein.

Unterdessen übte die US-Regierung wie üblich keine Kritik an dem brutalen IOF-Angriff auf Dschenin. Stattdessen erklärte das Weiße Haus, dass die Vereinigten Staaten “Israels Sicherheit und sein Recht, sein Volk gegen die Hamas, den Palästinensischen Islamischen Dschihad und andere terroristische Gruppen zu verteidigen, unterstützen”.

Nach internationalem Recht hat die Besatzungsmacht (Israel) kein Recht auf Selbstverteidigung gegen das Volk, das sie besetzt hält (die Palästinenser). Eine von der UNO eingesetzte Untersuchungskommission hat im vergangenen Jahr festgestellt, dass die israelische Besetzung palästinensischer Gebiete illegal ist, und die Generalversammlung aufgefordert, ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs einzuholen.

Unbemannte Luftfahrzeuge im israelischen Militärdienst, August 2022. (IDF Spokesperson’s Unit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Gezielte Angriffe auf Zivilisten und Krankenhäuser, Verweigerung des Zugangs für Krankenwagen

Die IOF verweigert Krankenwagen den Zugang zur Evakuierung von Verwundeten in Jenin. Jovana Arsenijevic, Einsatzkoordinatorin von Ärzte ohne Grenzen in Dschenin, sagte in einer Erklärung, die IOF habe Tränengas auf das Khalil-Suleiman-Krankenhaus geschossen. Die Vierte Genfer Konvention sieht vor, dass zivile Krankenhäuser niemals angegriffen werden dürfen.

Am 3. Juli erklärte der Bürgermeister von Dschenin, Nidal Obeidi, gegenüber Al Jazeera, der Angriff sei “ein wahres Massaker und ein Versuch, alle Aspekte des Lebens in der Stadt und im Lager auszulöschen”. Obwohl Israel behauptete, Widerstandskämpfer ins Visier zu nehmen, sagte Obeidi: “Diejenigen, die jetzt ins Visier genommen werden, sind nicht nur die Widerstandskämpfer, sondern es werden auch Zivilisten getötet und verwundet.”

Viele Journalisten, die aus Dschenin berichteten, wurden direkt von israelischem Dauerfeuer getroffen. Der Korrespondent des Fernsehsenders Al Araby, Ahmed Shehadeh, berichtete, dass die israelische Armee seine Kamera durch Schüsse zerstörte, während er und vier weitere Journalisten zwei Stunden lang in einem Haus im Lager eingeschlossen waren, bevor sie vom Roten Halbmond evakuiert wurden.

Letztes Jahr wurde die Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh getötet, als sie über eine Razzia der IOF im Lager Dschenin berichtete. Der beliebten palästinensisch-amerikanischen Korrespondentin wurde in den Kopf geschossen, während sie eine kugelsichere Jacke mit der Aufschrift PRESSE trug. Niemand ist für ihre Ermordung zur Rechenschaft gezogen worden.

US-Komplizenschaft

Drei U.N.-Experten erklärten: “Die Operationen der israelischen Streitkräfte im besetzten Westjordanland, bei denen die besetzte Bevölkerung getötet und schwer verletzt, ihre Häuser und Infrastruktur zerstört und Tausende willkürlich vertrieben wurden, stellen ungeheuerliche Verstöße gegen das Völkerrecht und die Normen für die Anwendung von Gewalt dar und können ein Kriegsverbrechen sein.”

Zu den Experten gehörten die Sonderberichterstatter Francesca Albanese (Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten), Paula Gaviria Betancur (Menschenrechte von Binnenflüchtlingen) und Reem Alsalem (Gewalt gegen Frauen und Mädchen).

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, erklärte, dass der Einsatz von Luftangriffen durch die israelische Armee in Dschenin “nicht mit der Durchführung von Strafverfolgungsmaßnahmen vereinbar” sei. Er erinnerte Israel daran, dass es als Besatzungsmacht dafür verantwortlich ist, dass die Zivilbevölkerung “vor allen Gewaltakten geschützt wird”.

“Der israelische Angriff auf Dschenin hat gegen eine Vielzahl von internationalen Gesetzen verstoßen, darunter auch gegen die Genfer Konventionen. Dazu gehören das Verbot der kollektiven Bestrafung, der Angriff auf die zivile Infrastruktur, die Nichtunterscheidung zwischen Militär und Zivilisten und vieles mehr”, sagte Phyllis Bennis, Direktorin des New Internationalism Project am Institute for Policy Studies, gegenüber Truthout.

“Der Einsatz von US-Apache-Hubschraubern und unzähligen anderen Waffen, die mit den 3,8 Milliarden Dollar gekauft wurden, die wir dem israelischen Militär jedes Jahr geben, bedeutet, dass die USA für diese Verstöße verantwortlich sind.”

Nach dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs kann jeder strafrechtlich verfolgt werden, der bei der Begehung oder versuchten Begehung eines Verbrechens “Beihilfe, Anstiftung oder sonstige Unterstützung” leistet, “einschließlich der Bereitstellung der Mittel zu dessen Begehung”.

Bennis stellte fest, dass die IOF auch gegen innerstaatliche Gesetze der USA verstoßen hat. Das Leahy-Gesetz verbietet es dem Kongress, ausländische Streitkräfte zu finanzieren, die grobe Menschenrechtsverletzungen begehen. Das Gesetz zur Kontrolle von Waffenexporten verlangt von Regierungen, die Waffen aus den Vereinigten Staaten erhalten, diese zur legitimen Selbstverteidigung einzusetzen.

Wie bereits erwähnt, kann Israel als Besatzungsmacht keine Selbstverteidigung gegen die besetzten Palästinenser geltend machen.

Die anhaltende Unterstützung der Biden-Administration für “Israels Angriff auf Dschenin, trotz seiner Rechtsverletzungen, zeigt einmal mehr, wie sehr die Führung der Demokraten im Weißen Haus und im Kongress von ihrer Wählerschaft entfernt ist – die zunehmend die Rechte der Palästinenser weit mehr unterstützt als Israel”, so Bennis.

In der Tat ergab eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2023, dass 49 Prozent der Demokraten eher mit den Palästinensern sympathisieren, 38 Prozent eher mit Israel und 13 Prozent mit keinem von beiden.

Am 5. Juli unterzeichneten 72 Menschenrechtsorganisationen einen Brief, in dem sie die Regierung Biden aufforderten, “entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, indem sie Israel zur Rechenschaft ziehen und das Leahy-Gesetz durchsetzen, um sicherzustellen, dass kein einziger Dollar der US-Militärhilfe für Israel für Zwecke wie die militärische Inhaftierung palästinensischer Kinder, den Abriss palästinensischer Häuser oder die Annexion palästinensischer Gebiete verwendet wird.”

Rechtsanwalt Raji Sourani, Direktor des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte, sagte in einer Erklärung: “Diese Militäroperation erinnert uns an die wiederkehrenden und beständigen Angriffe der IOF in den besetzten palästinensischen Gebieten, bei denen Zivilisten im Auge des Sturms stehen und die IOF ihnen absichtlich Schaden zufügt und systematisch ziviles Eigentum und Infrastruktur zerstört, was nach dem Völkerrecht Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.”

Sourani forderte den Internationalen Strafgerichtshof auf, die Kriegsverbrechen Israels zu untersuchen. Vor zweieinhalb Jahren eröffnete der IStGH eine Untersuchung von Kriegsverbrechen, die in den besetzten palästinensischen Gebieten begangen wurden. Bislang wurden jedoch keine Fortschritte erzielt. Im Gegensatz dazu erhob der IStGH-Ankläger ein Jahr nach dem illegalen Einmarsch Russlands in die Ukraine Anklage wegen Kriegsverbrechen gegen Wladimir Putin.

“Wir fordern den Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) erneut auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen und die Ermittlungen zur Lage in Palästina fortzusetzen, um diesen Verbrechen ein Ende zu setzen und den Urhebern der Kriegsverbrechen die klare Botschaft zu übermitteln, dass kein Verbrechen ungestraft bleibt”, so Sourani.

Galvanisierter palästinensischer Widerstand

Das Flüchtlingslager Jenin wurde 1953 vom Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (U.N.RWA) errichtet. Es wird von Flüchtlingen bewohnt, die während der Nakba (arabisch für “Katastrophe”) 1948 bei der Gründung des Staates Israel ethnisch gesäubert wurden.

Als eines von 19 Flüchtlingslagern im besetzten Westjordanland ist Jenin das ärmste mit der höchsten Bevölkerungsdichte.

“Das Flüchtlingslager Jenin ist seit langem ein Symbol des palästinensischen Widerstands und der sozialen Standhaftigkeit”, schreibt Mohammed R. Mhawish in der Zeitschrift Jacobin. “Israels Darstellung der Invasion als ‘gezielter Terrorismus’ verkennt den jahrhundertelangen Kampf Palästinas um Freiheit und verdunkelt den breiteren Kontext des Widerstands in Jenin und im gesamten besetzten Westjordanland.”

[Zum Thema: Widerstand in Dschenin]

Nach internationalem Recht haben die Palästinenser das Recht, sich gegen die israelische Besatzung zu wehren, auch durch den Einsatz von Waffen. 1982 bekräftigte die Generalversammlung der Vereinten Nationen “die Legitimität des Kampfes der Völker für Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Befreiung von kolonialer und fremder Herrschaft und fremder Besatzung mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes”.

Der palästinensische Widerstand, der diese Schlacht “Wut von Jenin” genannt hat, erklärte den Sieg, nachdem sich die IOF-Truppen zurückgezogen hatten.

Nach Ansicht von Ghassan Khatib, einem politischen Analysten und ehemaligen palästinensischen Minister in der Stadt Ramallah im Westjordanland, hat der israelische Angriff auf das Lager Jenin den Widerstand gestärkt.

“Ich glaube, es gibt eine überwältigende Sympathie und Unterstützung für die Leute, die versuchen, mit allen Mitteln gegen die Besatzung zu kämpfen”, sagte er der New York Times. “Ich denke, dass eines der unmittelbarsten und offensichtlichsten Ergebnisse dieser israelischen Operation – oder auf unserer Seite wird der Begriff Aggression verwendet – ein dramatischer Anstieg der öffentlichen Unterstützung für den Widerstand” gegen Israel ist.

Marjorie Cohn ist emeritierte Professorin an der Thomas Jefferson School of Law, ehemalige Präsidentin der National Lawyers Guild und Mitglied der nationalen Beratungsgremien von Assange Defense und Veterans For Peace sowie des Vorstands der International Association of Democratic Lawyers. Zu ihren Büchern gehören Drohnen und gezielte Tötungen: Rechtliche, moralische und geopolitische Fragen. Sie ist Co-Moderatorin des Radiosenders “Law and Disorder”. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von Truthout und wurde mit Genehmigung abgedruckt.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …