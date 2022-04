“Wenn die höchste Form des Journalismus darin besteht, die dunkelsten Geheimnisse der mächtigsten Menschen der Welt zu enthüllen, dann ist Julian Assange die höchste Form des Journalisten.” Caitlin Johnstone



The US Cries About War Crimes While Imprisoning A Journalist For Exposing Its War Crimes ❖ In what his lawyers have described as a “brief but significant moment in the case,” a British magistrates’ court has signed off on Julian Assange’s extradition to the United States, bringing the WikiLeaks founder one step closer to a US trial under the Espionage Act which threatens press freedoms worldwide.

Die USA schreien nach Kriegsverbrechen, während sie einen Journalisten inhaftieren, weil er ihre Kriegsverbrechen

aufgedeckt hat

Von Caitlin Johnstone

20.April 2022

Ein britisches Gericht hat die Auslieferung von Julian Assange an die Vereinigten Staaten genehmigt. Damit ist der WikiLeaks-Gründer einem Prozess in den USA auf der Grundlage des Spionagegesetzes, das die Pressefreiheit weltweit bedroht, einen Schritt näher gekommen.

Der Auslieferungsfall geht nun an die britische Innenministerin Priti Patel zur Genehmigung, die wahrscheinlich erfolgen wird, da Patel eine zuverlässig loyale Managerin des Empire ist. Danach kann Assanges Anwaltsteam Berufung einlegen.

Dies geschieht zur gleichen Zeit, in der die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich lautstark Rechenschaft über angebliche Kriegsverbrechen des russischen Militärs in der Ukraine fordern, was interessant ist, weil der Versuch, Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, genau der Grund ist, warum Julian Assange im Gefängnis sitzt.

“Er ist ein Kriegsverbrecher”, sagte Präsident Biden über Wladimir Putin nach den Vorwürfen von Kriegsverbrechen in Butscha, Ukraine, Anfang des Monats. “Ich denke, es ist ein Kriegsverbrechen. … Er sollte zur Rechenschaft gezogen werden.”

Und das ist alles, was ich heute hier sagen möchte, wirklich. Dass diese Diskrepanz sehr interessant ist.

Ich meine, können wir uns einen Moment Zeit nehmen, um die Ironie dieser Sache zu würdigen? Denn es ist so obszön und empörend, dass es schwer zu begreifen ist, wenn man es nicht wirklich auf sich wirken lässt. Die mächtigste Regierung der Welt, die als Zentrum des mächtigsten Imperiums dient, das es je gegeben hat, arbeitet daran, einen Journalisten auszuliefern, weil er ihre Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, während sie gleichzeitig ihre Kleider zerrissen hat, weil sie einer anderen Regierung Kriegsverbrechen vorwirft.

Ich meine, verdammt. Man sollte meinen, dass ein Machtgefüge, das vor kurzem auf frischer Tat bei der Begehung von Kriegsverbrechen ertappt wurde und derzeit dabei ist, einen Journalisten zu inhaftieren, weil er diese Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, zumindest so viel Verstand hätte, eine Zeit lang nicht zu laut über Kriegsverbrechen zu schreien. Aber so sicher ist das Imperium in seiner Fähigkeit, die Erzählung zu kontrollieren.

Nehmen Sie es wirklich auf. Verdauen Sie es wirklich. Je mehr Sie darüber nachdenken, desto verrückter wird es. Das Imperium verfolgt nicht nur einen Journalisten, weil er seine Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, während es gleichzeitig verlangt, dass andere für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, sondern es greift auch die freie Presse an, weil sie die Wahrheit über die Mächtigen berichtet, während es gleichzeitig eine massive Propaganda-Operation durchführt, die behauptet, dass es sich in der Ukraine engagiert, um deren Freiheit und Demokratie zu schützen.

Ich meine, was für eine Frechheit. Die absolute Unverfrorenheit. Die Eier dieses Imperiums, Mann.

Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es wieder sagen: Assange hat in seiner Arbeit mit WikiLeaks viele hässliche Realitäten über die Mächtigen aufgedeckt, aber alles, was er danach aufgedeckt hat, indem er sie einfach dazu gezwungen hat, ihn strafrechtlich zu verfolgen, übertrifft bei weitem die Enthüllungen in diesen Veröffentlichungen.

Wenn die höchste Form des Journalismus darin besteht, die dunkelsten Geheimnisse der mächtigsten Menschen der Welt zu enthüllen, dann ist Julian Assange die höchste Form des Journalisten.

