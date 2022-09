Russland wird alle Ziele der Spezialoperation in der Ukraine erreichen – Lawrow Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat sich in einem Interview mit dem US-Magazin „Newsweek” zu der Spezialoperation in der Ukraine geäußert. Ihm zufolge bleiben die bereits erklärten Ziele relevant – sie werden unbedingt erreicht.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat sich in einem Interview mit dem US-Magazin „Newsweek“ zu der Spezialoperation in der Ukraine geäußert. Ihm zufolge bleiben die bereits erklärten Ziele relevant – sie werden unbedingt erreicht.

Man habe Russland keine andere Wahl gelassen, außer einer Militäroperation, sagte Lawrow. Der Westen habe ein Neo-Nazi Regime in der Ukraine kultiviert und deren Territorium in einen Brückenkopf zur Abschreckung Russlands verwandelt, sagte der Minister. „Die Ziele sind bekannt: Der Schutz der Bevölkerung des Donbass, die Beseitigung von Bedrohungen für die Sicherheit Russlands, Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine“, so er weiter. Der von den USA angeführte kollektive Westen strebe offen danach, Russland ‘auf dem Schlachtfeld’ zu besiegen“, fügte Lawrow hinzu. Dabei seien sie bereit, die Ukraine für ihre geopolitischen Ziele zu opfern. Lawrow zufolge stehen die USA im Wesentlichen kurz davor, sich in eine Konfliktpartei zu verwandeln. Mit Nato- und US-Waffen werde das an die Ukraine angrenzende russische Territorium beschossen. Darüber hinaus übergebe das Pentagon Kiew Geheimdienstdaten, US-amerikanische Söldner und Berater sind in der Ukraine aktiv. Russland will seine Interessen mithilfe aller verfügbaren Möglichkeiten und Instrumente schützen. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass Russland jedem Sanktionsdruck standhalten wird“, betonte Lawrow.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow am Rande der UN-Generalversammlung in New York, September 2022. © Sputnik / Russisches Außenministerium

21. September 2022

Die USA sind auf dem besten Weg, eine Partei im Ukraine-Konflikt zu werden – Lawrow



Der russische Außenminister warnte Washington, dass seine Hilfe für Kiew ein Spiel mit dem nuklearen Feuer sei

USA drohen, sich in den Ukraine-Konflikt einzumischen – Lawrow

Washington stehe kurz davor, offen in den Konflikt in der Ukraine verwickelt zu werden, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit Newsweek auf die Frage nach einer möglichen Konfrontation zwischen den atomar bewaffneten Weltmächten.

Die USA und ihre Verbündeten streben keinen Frieden in der Ukraine an, sondern wollen das Land nutzen, um Russland eine strategische Niederlage beizubringen, sagte Lawrow, der zur 77. UN-Generalversammlung in New York weilte.

Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. “Heute versorgen westliche Staaten das Neonazi-Regime in Kiew mit Waffen und militärischem Gerät und bilden die ukrainischen Streitkräfte aus. NATO- und US-Waffen werden eingesetzt, um russisches Territorium an der Grenze zur Ukraine zu beschießen und dort Zivilisten zu töten. Das Pentagon macht keinen Hehl daraus, dass es Kiew mit nachrichtendienstlichen Informationen und Zielmarkierungen für Angriffe versorgt. Wir haben die Anwesenheit amerikanischer Söldner und Berater auf dem Schlachtfeld registriert”, sagte Lawrow dem US-Magazin.

Die Vereinigten Staaten stehen in der Tat kurz davor, sich in eine Konfliktpartei zu verwandeln. Dies bezieht sich auf Ihre Frage nach dem Risiko eines direkten Zusammenstoßes zwischen Atommächten.

Der russische Präsident Wladimir Putin warnte den Westen am Mittwochmorgen, dass Moskau “alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel” einsetzen werde, um Russland zu verteidigen, und bezog sich dabei auf Äußerungen von Vertretern der NATO-Länder über den Einsatz von Atomwaffen gegen russische Truppen.

Die USA und ihre Verbündeten versuchen ganz offen, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen und sind bereit, die Ukraine zu opfern, um ihre geopolitischen Ziele zu erreichen, so Lawrow gegenüber Newsweek.

Als Moskau und Kiew im März beinahe eine Einigung erzielt hätten, habe diese Wendung “die Amerikaner und Briten offensichtlich erschreckt, so dass sie der Ukraine sogar verboten haben, weitere Gespräche mit Russland zu führen”, so der russische Diplomat. Damit bezog er sich vermutlich auf Enthüllungen regierungsnaher Medien in Kiew, wonach der britische Premierminister Boris Johnson dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenski eine solche Nachricht überbracht habe.

“Es ist objektiv nicht möglich, eine normale Kommunikation mit Washington aufrechtzuerhalten”, nachdem die USA “die strategische Niederlage Russlands” zu ihrem politischen Ziel erklärt haben, so Lawrow gegenüber dem Blatt.

Der Westen habe Moskau keine andere Wahl gelassen, als eine spezielle Militäroperation zu starten, nachdem er in Kiew ein “russophoben Neonazi-Regime” geschaffen und genährt und Waffen in die Ukraine geschickt habe, um sie zu einem “Sprungbrett für die Eindämmung Russlands” zu machen, erklärte der Außenminister.

Die Ziele der Operation seien der Schutz der Bevölkerung im Donbass, die Beseitigung von Bedrohungen für die Sicherheit Russlands sowie die “Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine”, so Lawrow. “Alle diese Ziele bleiben relevant und werden erreicht werden, egal wie lange es dauert.” Übersetzt mit Deepl.com

