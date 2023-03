USA is the central battlefield in the global total war There can be little doubt that we are at war, except it’s not quite like in the movies. This war is unlike any others about which we learned in school where two opposed forces meet in a battlefield and fight it out until one side prevails.



Auch wenn in der Ukraine der Schießkrieg tobt, findet die Hauptshow in den Vereinigten Staaten statt

Die USA sind das zentrale Schlachtfeld im globalen totalen Krieg



Von Alex Krainer



29. März 2023

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass wir uns im Krieg befinden, nur ist es nicht ganz so wie in den Filmen. Dieser Krieg ist anders als alle anderen, über die wir in der Schule gelernt haben, wo zwei gegnerische Kräfte auf einem Schlachtfeld aufeinandertreffen und es ausfechten, bis eine Seite die Oberhand gewinnt. Diese Art von Krieg findet in der Ukraine statt, aber das ist nur ein Teil des Konflikts, der fast den ganzen Rest der Welt erfasst hat. Er manifestiert sich auf unterschiedliche und scheinbar unzusammenhängende Weise, aber er ist Teil desselben Konflikts.

Einige Analysten verwenden gerne den Begriff “hybrid” oder “asymmetrisch”, um ihn zu beschreiben, womit sie meinen, dass der Konflikt neben dem Schießen auch eine informationelle, kulturelle, wirtschaftliche und finanzielle Dimension hat. Aber ich denke, dass der Krieg noch größer ist als das: Er ist global und total – vielleicht sollte man ihn als totalen globalen Krieg bezeichnen. Der in Washington DC geplante “Trans Day of Vengeance” ist nur der jüngste und seltsamste Teil davon.



Der Zusammenprall von zwei Systemen

In seiner Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Mai 2022 erklärte George Soros, dass wir Zeugen eines Zusammenstoßes zwischen zwei Regierungsmodellen sind. Dies war nur leicht irreführend: Die Modelle bekriegen sich nicht gegenseitig, sondern es sind die Akteure dieser Modelle, die sich streiten. Soros bezeichnete die beiden gegnerischen Seiten als “offene Gesellschaften” und “geschlossene Gesellschaften”, wobei offene Gesellschaften liberale Demokratien sind, die die Menschenrechte respektieren, und geschlossene Gesellschaften Autokratien sind.

Doch Soros’ “offene” Gesellschaften sind in Wirklichkeit Oligarchien, die sich hinter einer falschen demokratischen Fassade verbergen. Um Soros zu glauben, müssten wir akzeptieren, dass die Billionen schweren Oligarchen, die für die offenen Gesellschaften verantwortlich sind, eingefleischte Verfechter der Demokratie und der Menschenrechte sind und bereit sind, zu deren Verteidigung Blut und Schätze zu vergießen.

Dieser Krieg ist so alt wie das Mindestreserve-Bankwesen

Der Gedanke, dass es sich um einen Konflikt zwischen “zwei Regierungsmodellen” handelt, ist jedoch nicht neu: Er ist so alt wie die ältesten Formen des Mindestreserve-Bankwesens. Abraham Lincolns oberster Wirtschaftsberater Henry C. Carey charakterisierte ihn etwas besser als George Soros. In seinem 1851 erschienenen Werk “The Harmony of Interests”. schrieb Carey wie folgt:

“Das eine zielt darauf ab, den Anteil der Personen und des Kapitals zu erhöhen, die mit Handel und Transport beschäftigt sind, und daher den Anteil zu verringern, der mit der Produktion von Waren beschäftigt ist, mit denen gehandelt wird, was zwangsläufig zu einem geringeren Ertrag für die Arbeit aller führt; das andere zielt darauf ab, den Anteil zu erhöhen, der mit der Produktion beschäftigt ist, und den Anteil zu verringern, der mit Handel und Transport beschäftigt ist, was zu einem höheren Ertrag für alle führt und den Arbeitern gute Löhne und den Kapitaleignern gute Gewinne bringt.

Der eine sucht die Menge der auszuführenden Rohstoffe zu vergrößern und die Anreize zur Einfuhr von Menschen zu vermindern, wodurch er sowohl den Landwirt als auch den Pflanzer verarmt, indem er ihnen die Last der Fracht aufbürdet; der andere sucht die Einfuhr von Menschen zu vergrößern und die Ausfuhr von Rohstoffen zu vermindern, wodurch er sowohl den Pflanzer als auch den Landwirt bereichert, indem er sie von der Zahlung der Fracht befreit.

Der eine will die [Produkte] von Millionen Morgen Land und die Arbeit von Millionen von Menschen für die [Dienste] von Hunderttausenden von Menschen aus der Ferne hergeben; der andere will die Menschen aus der Ferne dazu bringen, die Produkte des Landes auf dem Land zu konsumieren, indem er Tagelöhner für Tagelöhner austauscht.

Der eine will die Bauern und Pflanzer der Union zwingen, ihre Beiträge zur Unterstützung der Flotten und Armeen, der Armen, des Adels und der Fürsten Europas fortzusetzen; der andere will uns in die Lage versetzen, dieselben Mittel zur moralischen und intellektuellen Verbesserung der Fürsten Amerikas einzusetzen.

Der eine setzt auf den Fortbestand jener Handelsfreiheit, die das Prinzip des Schutzes verleugnet, ihn aber in Form von Abgaben erhebt; der andere auf die Ausdehnung des Bereichs des legitimen Freihandels durch die Einführung eines vollkommenen Schutzes, gefolgt von der Annexion von Einzelpersonen und Gemeinschaften und schließlich durch die Abschaffung der Zollhäuser.

Der eine setzt auf die Ausfuhr von Menschen, um wüste Landstriche zu besetzen, deren Souveränität mit Hilfe der Diplomatie oder des Krieges erlangt wird; der andere auf die Aufwertung eines unermesslichen Ausmaßes an unbesetztem Land durch die Einfuhr von Millionen von Menschen zu dessen Besetzung.

Der eine strebt die Zentralisierung von Reichtum und Macht in einer großen Handelsstadt an, die mit den großen Städten der Neuzeit konkurrieren soll, die mit Hilfe von Beiträgen unterstützt wurden und werden, die jede ihnen unterworfene Nation erschöpft haben; der andere strebt die Konzentration an, mit deren Hilfe auf dem Lande ein Markt für die Produkte des Landes geschaffen und der Bauer und Pflanzer bereichert werden soll.

Der eine will die Notwendigkeit des Handels erhöhen, der andere die Macht, ihn zu erhalten.

Der eine will den Hindu unterarbeiten und die übrige Welt auf sein Niveau herabdrücken; der andere will den Standard der Menschen in der ganzen Welt auf unser Niveau anheben.

Der eine strebt nach allgemeinem Krieg, der andere nach allgemeinem Frieden.

Das eine ist das englische System; das andere können wir mit Stolz das amerikanische System nennen, denn es ist das einzige, das je entwickelt wurde, dessen Tendenz darin bestand, den Zustand der Menschen in der ganzen Welt zu heben und gleichzeitig anzugleichen.”

Wenn es Ihnen wie mir geht und Sie vielleicht Wirtschaft und Geschichte studiert haben, kennen Sie Adam Smith und John Maynard Keynes, aber von Henry C. Carey haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört. Ich bin Cynthia Chung und Matthew Ehret dankbar, dass sie mich durch ihre wertvollen Recherchen auf Careys Arbeit aufmerksam gemacht haben. Wenn Sie Careys Biografie lesen, werden Sie sich vielleicht fragen, warum einer der bedeutendsten Wirtschaftswissenschaftler seiner Zeit aus dem Lehrplan herausgefallen ist.

Nun, der totale globale Krieg ist der Grund. Den Befürwortern des Regierungsmodells der “offenen Gesellschaft” wäre es nämlich lieber, wenn Sie nichts über Henry Carey oder das amerikanische System wüssten, das die Vereinigten Staaten von einer Reihe unzusammenhängender Kolonien des Britischen Empire zur wohlhabendsten und mächtigsten Nation der Welt gemacht hat. Zu Lincolns Zeiten waren die Vereinigten Staaten als eine Nation von Lesern bekannt, von denen viele genau wussten, worauf sie sich einließen.

Der Aufstieg der Vereinigten Staaten wurde für das britische Empire zu einer solchen Bedrohung, dass es einen Bürgerkrieg anzettelte, um die Union in zwei kleinere, schwächere Klientelstaaten aufzuteilen, die gegeneinander ausgespielt und schwach und leicht beherrschbar gehalten werden konnten. Imperien dulden keine Rivalen und ziehen es vor, dass die Erde von ungebildeten und unorganisierten Massen bedeckt ist, deren einziger Wert darin besteht, als Quelle billiger oder vorzugsweise kostenloser Arbeitskräfte zu dienen, die den Rohstoffreichtum ihrer Länder ausbeuten und ihn an “die Adligen und Herrscher Europas” weiterleiten. Das wären genau die Akteure der offenen Gesellschaften von George Soros, die sich in Davos versammeln und davon fantasieren, die gesamte Menschheit in eine Herde “hackbarer Tiere” ohne freien Willen zu verwandeln.

Auch wenn der Schießkrieg in der Ukraine tobt, bleiben die Vereinigten Staaten das zentrale Schlachtfeld in diesem totalen Krieg. Die Menschen in den USA sind einem scheinbar zusammenhanglosen Sperrfeuer von Angriffen ausgesetzt, die seit mehreren Jahrzehnten eskalieren und deren Zahl fast zu groß ist, um sie aufzuzählen, aber zu ihren Auswirkungen gehören ein anhaltender Rückgang des Lebensstandards, ein fortschreitender Zusammenbruch der Infrastruktur der Nation, der Verlust von Freiheiten und ein permanenter Krieg. Und ja, die Amerikaner sterben, nur nicht gerade in Schützengräben:

Sie haben bereits verloren!

Aber die okkulte Oligarchie, die hinter den offenen Gesellschaften steht, hat ihren globalen Krieg bereits verloren. Sie haben ihre Pläne darauf ausgerichtet, die totale Herrschaft über die ganze Welt zu erlangen. Das Entstehen einer multipolaren Ordnung bringt ihre Pläne völlig zum Einsturz. Wie kann man alle dazu zwingen, sich auf Windräder und Sonnenkollektoren zu verlassen, wenn die Konkurrenten fröhlich Öl und Gas verbrennen und ihre stahlerzeugenden Öfen laufen lassen? Ohne Stahl kann man keine modernen Waffen bauen. Wie kann man die “hackbaren Tiere” dazu zwingen, sich von Insekten zu ernähren, wenn die Menschen in geschlossenen Gesellschaften traditionelle Lebensmittel genießen? Wie kann man 7 oder 8 Milliarden Menschen dazu zwingen, sich impfen zu lassen und Impfpässe mit sich zu führen, wenn andere Nationen sich für die Impfstoffe ihrer Rivalen entscheiden? Das Schiff ist abgefahren – es ist einfach nicht machbar.



Aufziehen eines neuen Eisernen Vorhangs

Der einzige Trostpreis, der der okkulten Oligarchie jetzt noch bleibt, ist, einen geopolitischen Block abzutrennen, alle Verbindungen zu den geschlossenen Gesellschaften abzubrechen und ihre Pläne innerhalb eines neuen Eisernen Vorhangs umzusetzen. Dann könnten sich die offenen Gesellschaften vielleicht neu gruppieren und ihre militärische Stärke (nicht mit Sonnenkollektoren) für einen weiteren Versuch der Weltherrschaft in der Zukunft wieder aufbauen.

Dieser neue eiserne Vorhang würde höchstwahrscheinlich das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien, Neuseeland und Teile des europäischen Festlands umfassen. Die Lebensfähigkeit des Blocks wird jedoch davon abhängen, ob er auch die Vereinigten Staaten einschließen kann, die nach wie vor eine äußerst harte Nuss sind. Die unkontrollierte Einwanderung, der Angriff auf die Rechte der Bundesstaaten und der totale Angriff auf die Bill of Rights, einschließlich der regelmäßigen Massenerschießungen, sind alles Versuche der okkulten Oligarchie, sie zu knacken. Das alles ist Teil des totalen globalen Krieges.

Wie Henry Carey wussten diejenigen, die die Natur dieses Konflikts verstanden, dass der ultimative Showdown bevorstand. In einer Ansprache an das amerikanische Volk beschwor Ernesto Che Guevara den kommenden Zusammenstoß: “Ich beneide euch. Ihr Nordamerikaner habt großes Glück. Ihr kämpft den wichtigsten Kampf von allen – ihr lebt im Bauch der Bestie.” Che hat sich in vielen Dingen geirrt, aber ich glaube, diesen Teil hat er richtig verstanden.

Vielen Dank, dass Sie Alex Krainers TrendCompass gelesen haben. Dieser Beitrag ist öffentlich, Sie können ihn also gerne weitergeben. Übersetzt mit Deepl.com

