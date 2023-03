https://popularresistance.org/the-us-is-the-greatest-threat-to-world-peace-and-collective-humanity/

Foto oben: Song Chen, China Daily.

Die USA sind die größte Bedrohung für den Weltfrieden und die kollektive Menschlichkeit

Von Ajamu Baraka, Black Agenda Report.

17. März 2023

Der zwanzigste Jahrestag der Invasion des Irak.

Die Geschichte lehrt, dass die größte Bedrohung für den Frieden heute die Vereinigten Staaten sind. Von keiner anderen Nation gehen so große Gefahren aus wie von den USA, die sich der Doktrin der Full Spectrum Dominance verschrieben haben.

Jahrestag der illegalen und unmoralischen Invasion des Irak durch die USA und ihre westlichen kolonialen Verbündeten in Washington D.C. zu mobilisieren, ist es unerlässlich, dass authentische antiimperialistische Kräfte und diejenigen, die sich ernsthaft einem Antikriegsprinzip verschrieben haben, zwei Dinge erkennen: Die in den USA ansässige transnationale herrschende Klasse Die transnationale herrschende Klasse in den USA hat sich voll und ganz der Doktrin der “Full Spectrum Dominance” verschrieben, und infolgedessen ist der US-Staat zu einer existenziellen Bedrohung für die gesamte Menschheit auf unserem Planeten geworden.

Die Anerkennung dieser beiden “Tatsachen” ist die einzige Grundlage für eine Politik, die Antikriegs- und Antiimperialisten vereinen und die ideologische und politische Verwirrung, die die fortschrittliche Politik in den USA durchdringt und dazu geführt hat, dass Progressive und sogar selbst definierte Radikale unter dem Deckmantel des Humanismus und des Antiautoritarismus eine pro-imperiale Politik unterstützen, abschwächen kann. Die eurozentrische und sozialimperialistische Linke hat eine schändliche Rolle gespielt, indem sie unter dem Deckmantel des Widerstands gegen den “Autoritarismus”, gewöhnlich im globalen Süden und im russischen oder chinesischen Imperialismus, eine linke ideologische und moralische Deckung für dieselbe Politik bot.

Unter den linken Kräften im Westen gibt es eine Diskussion, die die Frage aufwirft, ob die westlichen kolonialen/imperialistischen Mächte den globalen Hauptwiderspruch darstellen oder ob alle “Imperialismen”, d. h. Großmächte wie Russland und China und Nationen, die als “subimperialistisch” angesehen werden, gleichermaßen in den moralischen und politischen Fokus gerückt werden sollten.

Diese Debatte hat einen abstrakten Charakter, der die Art von Spekulationen widerspiegelt, mit denen sich kleinbürgerliche Kräfte beschäftigen, die völlig losgelöst sind von den schrecklichen Realitäten, die eine Kraft – das paneuropäische koloniale/kapitalistische Weiße Suprematistische Patriarchat – auf die globale Menschheit losgelassen hat, beginnend im Jahr 1492, als europäische Barbaren begannen, von Europa aus in das vorzudringen, was zu Amerika wurde.

Die Invasion und Eroberung der Völker Amerikas und der sich nach Amerika verlagernde internationale Sklavenhandel, der dazu führte, dass Millionen von Afrikanern auf dem Land der Eingeborenen unentgeltlich arbeiteten, haben Europa buchstäblich geschaffen, wie Frantz Fanon, W.E.B. Dubois, Gerald Horne und andere antikoloniale Gelehrte betont haben.

Die materielle Konsolidierung der europäischen Herrschaft in Form des Kolonial- und Siedlerkolonialimperialismus war in großen Teilen der Welt, wenn auch nicht in allen, in der zweiten Hälfte des 19. Der “interne” Wettbewerb zwischen diesen Kolonialmächten und die Konfrontation mit den anderen bestehenden Imperien schuf die konkurrierende Neuaufteilung der Welt, die nach zwei schrecklichen Kriegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Millionen Menschen das Leben kosteten, zu einem relativen globalen Gleichgewicht zwischen dem kolonialen/kapitalistischen Lager, das nun unter der hegemonialen Führung des Siedlerstaates USA stand, und der Sowjetunion führte. Die bipolare Welt bildete für den größten Teil des 20. Jahrhunderts die Hauptkonfiguration der Machtbeziehungen, selbst mit der entkolonialisierenden Bewegung der Blockfreien im globalen Süden und dem Eintritt Chinas mit der chinesischen Revolution von 1949.

Das chinesische Projekt der nationalen Entwicklung und die erfolgreiche rechte Konterrevolution in der Sowjetunion prägten die Politik des letzten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts und den Kontext dieses Jahrhunderts, einschließlich des Fehlens eines Gegengewichts zu den USA und eines arroganten Triumphalismus, der in den wahnhaften Positionen von Francis Fukuyama und dem “Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert” zum Ausdruck kommt. Es ist die ungebremste koloniale Hybris der USA, die zu dem verhängnisvollen Glauben geführt hat, sie könnten zwei Kriege gleichzeitig führen, die zu den Invasionen in Afghanistan und im Irak führten, wobei sie auf beiden Schauplätzen eine operative Niederlage erlitten.

Dennoch wurde die Ausdehnung der NATO über Osteuropa fortgesetzt, und ihr Einsatz als Expansionsmacht des westlichen Imperialismus wurde normalisiert. Der US-Militärhaushalt stieg auf ein obszönes Niveau, das die Militärausgaben auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs übertraf. Das US-Basissystem wurde ausgeweitet und mit der Schaffung des US-Afrika-Kommandos und der von der Obama-Regierung eingeleiteten “Hinwendung zu Asien”, die dem neu organisierten Indo-Pazifik-Kommando erhebliche Unterstützung brachte, gestärkt. In den letzten zwei Jahrzehnten und insbesondere unter der Obama-Regierung wurden in Honduras, Ägypten und der Ukraine Staatsstreiche durchgeführt und/oder unterstützt. Versuchte und verfassungsmäßige Staatsstreiche wurden gegen Brasilien, Bolivien, Peru, Haiti, Venezuela, Nicaragua und den Iran durchgeführt. Im Irak, in Afghanistan und im Jemen wurden Kriege angezettelt und grünes Licht für das Abschlachten der Palästinenser gegeben, während Ruanda und Uganda Krieg in der Demokratischen Republik Kongo und gegen politische Dissidenten in Mosambik führten. Mehr als vierzig Länder stehen unter lähmenden Wirtschaftssanktionen der USA und der westlichen Mächte.

Mit über 800 bis vielleicht 1.000 Militäreinrichtungen, je nachdem, wie man Basen und Einrichtungen definiert, einem Militärhaushalt von über 800 Milliarden Dollar, der die nächsten neun Nationen zusammen übersteigt, und einer nationalen Sicherheitsstrategie, die offen erklärt, dass ihr strategisches Ziel die “Dominanz im gesamten Spektrum” ist, sollen wir über den Hauptwiderspruch und die Hauptbedrohung der Menschheit diskutieren?

Für die afrikanischen Arbeiterklassen und andere kolonisierte und ausgebeutete Völker ist die “Debatte” eine, die nur die bequeme kleinbürgerliche, eurozentrische, nationalchauvinistische, sozialimperialistische Linke führt. Der Rest von uns hat diesen Luxus nicht. Das soll nicht heißen, dass es keine ernsthaften Fragen gibt, die durch die spezifischen geopolitischen und wirtschaftlichen Realitäten dieser Zeit entstanden sind. Wir sagen, dass trotz der Komplexität des Augenblicks die Hegemonie der US-Kriminalität auf globaler Ebene beständig ist. Einen Krieg in Europa anzuzetteln, einen Terroranschlag auf die Nord-Stream-Pipelines zu verüben, die Chinesen in der Taiwan-Frage zu verärgern und sich auf das rücksichtslose Gerede über einen Atomkrieg einzulassen, spiegelt die gefährliche Psychopathologie der Entscheidungsträger in den USA wider, die sie zu einer Bedrohung für alle machen.

Nach dem Nationalen Aktionstag gegen den Polizeiterror im kolonialen Siedlerstaat der USA verstehen bewusste Afrikaner unsere Beziehung zum kolonialen Staat im In- und Ausland. Wir verstehen, dass der Krieg, der gegen die Palästinenser geführt wird, die Subversion gegen die revolutionären Nationen Kubas, Nicaraguas und Venezuelas, Cop City in Atlanta und die Militarisierung der einheimischen Armee, die als Polizei bekannt ist, die Stärkung von AFRICOM, der Stellvertreterkrieg in der Ukraine, alle Teil der Verpflichtung zur Dominanz des gesamten Spektrums sind. Das ist uns klar.

Daran werden wir an diesem Jahrestag des US-Krieges gegen die Menschen im Irak erinnert. Wie wir in der Schwarzen Allianz für den Frieden sagten, als die zweite Phase des fabrizierten Krieges in der Ukraine, die 2014 begann, im vergangenen Februar begann, sollten wir, um die Ukraine zu verstehen, die Ukraine dezentrieren und uns auf die geostrategischen Interessen des Imperialismus, der USA und des westlichen Imperialismus, konzentrieren!

Kann dieser Ansatz die Grundlage für eine mögliche strategische und taktische Einheit zwischen der Antikriegs-Friedensbewegung und der antiimperialistischen Bewegung sein? Vielleicht. Wir sagen, dass die schwarze radikale Friedenstradition einen Weg bietet.

“Frieden ist nicht die Abwesenheit von Konflikten, sondern das Erreichen einer Welt durch Volkskampf und Selbstverteidigung, die befreit ist von den ineinandergreifenden Problemen globaler Konflikte, nuklearer Aufrüstung und Verbreitung, ungerechtem Krieg und Subversion durch die Überwindung globaler Unterdrückungssysteme, zu denen Kolonialismus, Imperialismus, Patriarchat und weiße Vorherrschaft gehören.

Das ist auch heute noch die Forderung und muss die Verpflichtung sein. Wir wollen Frieden, aber wir wissen, dass es keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben wird, und Gerechtigkeit bedeutet, das internationale Kräftegleichgewicht weg von der Hegemonie der europäischen kolonialen/imperialistischen Staaten und ihrer herrschenden Klassen zu verändern. Übersetzt mit Deepl.com

Ajamu Baraka ist Vorsitzender des Koordinierungsausschusses der Black Alliance for Peace und Redakteur und Kolumnist des Black Agenda Report. Baraka ist Mitglied des Exekutivausschusses des U.S. Peace Council und des Führungsgremiums der in den USA ansässigen United National Anti-War Coalition (UNAC) sowie des Lenkungsausschusses der Black is Back Coalition.

