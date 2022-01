“ Ein israelischer Luftangriff auf die iranischen Atomanlagen würde den größten regionalen Flächenbrand seit dem Einmarsch in den Irak 2003 auslösen.”

https://www.middleeasteye.net/opinion/iran-us-three-conflicts-israel-attack-allow





Die USA werden drei Konflikte zum Preis von einem bekommen, wenn sie Israel erlauben, den Iran anzugreifen



Von David Hearst



5. Januar 2022



Die Gefahr eines weiteren Krieges im Nahen Osten sollte nie auf die leichte Schulter genommen werden, denn die Region ist schon jetzt in Aufruhr

Der Iran wird mit Karten bedroht, von denen er weiß, dass Washington sie wahrscheinlich nicht ausspielen wird” (Illustration von MEE)

Die Gespräche in Wien zur Wiederbelebung des Iran-Atomabkommens, aus dem sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump 2018 zurückgezogen hat, sind in eine kritische Phase eingetreten.

Sie gehen bereits in die achte Runde, und die Gräben zwischen den Verhandlungsparteien scheinen sich nicht zu verringern. Irans europäische Gesprächspartner – die US-Delegation bleibt in einem Hotel auf der anderen Straßenseite – wollen eine schnelle Einigung auf der Grundlage einer teilweisen Aufhebung der Sanktionen, eines Einfrierens der Anreicherung und einer vollständigen Wiederaufnahme der Inspektionen durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO).

Tatsache ist, dass die europäischen und amerikanischen Diplomaten in Wien ihren Einfluss auf den Iran verloren haben

Die Iraner wollen eine vollständige Rückkehr zu der 2015 getroffenen Vereinbarung, die Aufhebung aller gegen sie verhängten Sanktionen, eine Garantie, dass die USA in Zukunft nicht aus der Vereinbarung aussteigen können, und ein Überprüfungssystem.

Von diesen Punkten ist die Überprüfung am schwierigsten zu erreichen. Das Fehlen eines Überprüfungssystems war nach Ansicht der derzeitigen iranischen Regierung der größte Fehler des ursprünglichen Abkommens. Dies ermöglichte es der US-Regierung unter Präsident Barack Obama, die Sanktionen fortzusetzen.

Unter dem Druck des damaligen israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu stieg Donald Trump aus dem Iran-Abkommen aus und begann eine Politik des “maximalen Drucks”. Joe Biden hat vieles von dem, was Trump in seinen ersten Tagen im Amt getan hat, rückgängig gemacht, aber er hat diese Politik, die bis heute andauert, nicht wesentlich geändert.



Zwei große Knüppel

Die Europäer – Großbritannien, Frankreich, Deutschland und die EU – schwingen zwei Knüppel, die sie für den Fall eines Scheiterns der Gespräche ins Spiel bringen wollen. Der erste ist die Rückkehr zu den Sanktionen der Vereinten Nationen, denn dann wären nicht nur die Gespräche gescheitert, sondern auch der Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) würde hinfällig.

Der zweite ist “Plan B” – oder die Androhung von Luftangriffen, die von Israel mit Unterstützung der USA durchgeführt werden.

Die von der UNO verhängten Sanktionen sind schwächer, in ihrem Umfang begrenzt und werden bereits im Rahmen der von Trump verhängten Sanktionen umgesetzt.

Die UNO würde keinen Druckpunkt für den Iran darstellen. Andererseits würde der Zusammenbruch des JCPOA die Ausweisung der IAEO-Atominspektorenteams aus dem Iran bedeuten.

Gegenwärtig hat der Iran das Recht der IAEO, im Rahmen des JCPOA intrusive Inspektionen von Nuklearanlagen durchzuführen, ausgesetzt und vier seiner Kameras in Karaj, wo die Uranzentrifugen gebaut werden, abgebaut, nachdem die Anlage im Juni letzten Jahres von Israel sabotiert worden war. Diese Kameras wurden nun wieder installiert, aber sie übertragen nicht an die IAEO.

Die Aufnahmen, die vom Iran aufbewahrt werden, müssen im Falle eines Erfolgs der Gespräche in Wien ausgehändigt werden. Bei einem Scheitern des JCPOA würden wichtige Beweise über die Anreicherung vernichtet werden. Und die internationalen Atominspektoren wären – wieder einmal – blind für das iranische Anreicherungsprogramm.

Was wäre der Nutzen davon?

Ein weiterer Krieg?

Ein israelischer Luftangriff auf die iranischen Nuklearanlagen und notwendigerweise auch auf die Kommando- und Kontrollzentren und Luftabwehrsysteme des Landes würde den größten regionalen Flächenbrand seit der Invasion im Irak 2003 auslösen. Er würde zahlreiche Opfer unter der Zivilbevölkerung fordern, die Ölförderung im Golf lahm legen und Präventivschläge im Südlibanon und möglicherweise auch im Gazastreifen auslösen.

Ein israelischer Luftangriff auf die iranischen Atomanlagen würde den größten regionalen Flächenbrand seit dem Einmarsch in den Irak 2003 auslösen.

Hunderte von Raketen würden vom Iran und seinen Stellvertretern auf Ölinstallationen am Golf sowie auf militärische Ziele in Israel abgefeuert. Die Gefahr eines weiteren Krieges im Nahen Osten sollte niemals auf die leichte Schulter genommen werden, da ein Großteil der Region bereits an den Haaren herbeigezogen ist. Dennoch glaube ich nicht, dass die neue Regierung von Ebrahim Raisi blufft, wenn sie sagt, sie sei auf einen solchen Schlag vorbereitet.

Eine Kosten-Nutzen-Analyse eines Militärschlags ist für Israels Falken eine nüchterne Betrachtung. Aserbaidschan würde israelischen Jets nicht erlauben, seine Flugplätze für einen Angriff zu nutzen, obwohl israelische Drohnen sie für Spionagemissionen im Iran genutzt haben.

Damit bleibt nur noch ein direkter Schlag von Israel selbst.

Yossi Melman, ein MEE-Mitarbeiter, der für Ha’aretz schreibt, weist darauf hin, dass selbst dann, wenn es Israels F35 – voll beladen und mit Luftbetankung – unentdeckt über den jordanischen und irakischen Luftraum schaffen sollten, und das ist sehr unwahrscheinlich, ihnen nur eine einzige Gelegenheit bliebe, einen lähmenden Schlag gegen Nuklearanlagen, Kommandozentralen und Luftabwehrsysteme zu führen.

Selbst wenn diese Mission zu 100 Prozent erfolgreich wäre, ist es unwahrscheinlich, dass sie dem iranischen Urananreicherungsprogramm mehr als nur einen vorübergehenden Rückschlag versetzen würde. Der Iran würde sich “besser erholen”, wie er es nach jedem Sabotageakt und/oder Attentat getan hat. Dies war das Argument, das die Regierung Biden gegenüber Israel vorbrachte, als die Gespräche wieder aufgenommen wurden.

Die USA sagten damals, dass ein Angriff auf den Iran eine taktische Erleichterung für Israel darstelle, keine strategische, und dasselbe würde jetzt erst recht gelten. Außerdem würde die iranische Antwort als legitime Vergeltung für einen kriegerischen Akt dargestellt werden.

Obwohl Teheran nie die Verantwortung dafür übernommen hat, haben die Iraner durch Drohnen- und Marschflugkörperangriffe auf zwei Aramco-Anlagen und durch Haftminenangriffe auf Öltanker, die 2019 emiratische Häfen anlaufen, bereits gezeigt, dass der Schaden, den sie jedem arabischen Land zufügen könnten, das den Angriff gegen sie unterstützt hat, beträchtlich wäre.

Sitzung der Gemeinsamen Kommission für Verhandlungen zur Wiederbelebung des Iran-Atomabkommens in Wien, Österreich, am 27. Dezember 2021 (AFP)

Es genügt zu wissen, dass die saudische Ölproduktion nach dem Angriff wochenlang halbiert wurde. Ganz zu schweigen davon, was die strategischen Raketen des Iran und das Raketenarsenal der Hisbollah mit Zielen in Israel selbst anrichten könnten.

Niemand ist sich seiner Verwundbarkeit gegenüber dem Nachbarn am Golf mehr bewusst als die Emirate und die Saudis selbst. Seit den iranischen Angriffen auf den Golf überschlagen sich Abu Dhabi und Riad, um dem Iran gegenüber nett zu sein. Insbesondere haben die VAE den Iran nie offiziell für die Angriffe auf Tanker, die ihre Häfen anlaufen, verantwortlich gemacht.

Seitdem haben die VAE ein Abkommen mit dem Iran unterzeichnet, das es den Emiraten ermöglichen würde, eine Handelsroute auf dem Landweg über die Türkei nach Europa zu eröffnen, wodurch sich die Zeit von 20 auf sieben Tage verkürzen würde; und auch in Riad hat sich die Stimmung geändert.



Pragmatismus am Golf

Der saudische Außenminister, Prinz Faisal bin Farhan, sagte diese Woche über den Iran: “Die Araber reichen den Brüdern im Iran die Hand, wenn sie auf die arabischen Bedenken eingehen, die die Sicherheit und Stabilität der Region bedrohen, wie etwa die Unterstützung terroristischer Milizen und das Streben nach Atomwaffen.”

Die Verwendung des Wortes “Bruder” hat die Augenbrauen hochgezogen.

Der Pragmatismus, mit dem Abu Dhabi und – in geringerem Maße – Riad die Beziehungen zu der Länderachse normalisieren wollen, die sie in den letzten zwei Jahrzehnten zu unterdrücken versuchten – Katar, die Türkei und der Iran -, hat die Hoffnungen weitgehend gedämpft, dass die arabische Normalisierung mit Israel eine aktive anti-iranische Achse oder eine “arabische Nato” schaffen würde.

Eines der Anzeichen dafür ist die ablehnende Haltung der VAE gegenüber dem Pipeline-Abkommen mit Israel, das Öl von Eilat nach Aschkelon transportieren würde. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen – nicht zuletzt die Auswirkungen, die ein solches Abkommen auf den Verkehr durch den Suezkanal haben würde. Einer der Gründe sind jedoch die wachsenden Beziehungen Abu Dhabis zum Iran.

Und das alles, bevor wir überhaupt zu Biden kommen.

Würde ein Staatsoberhaupt eines Landes, das durch die Covid-19-Pandemie in seinen Grundfesten erschüttert wurde und sich immer noch in einer Krise befindet, bereitwillig einen Krieg im Nahen Osten beginnen, der Raketen über den Golf und die Levante fliegen ließe? Würde ein US-Präsident mit Blick auf den fragilen Wirtschaftsaufschwung den zwei- bis dreifachen Anstieg des Ölpreises tolerieren, der sich daraus ergeben würde?

Die offensichtliche Antwort auf beide Fragen lautet nein. Der Iran wird mit Karten bedroht, von denen er weiß, dass Washington sie wahrscheinlich nicht ausspielen wird.

Ali Shamkhani, Irans Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, begrüßt Scheich Tahnoun bin Zayed al-Nahyan, den nationalen Sicherheitsberater der VAE, am 6. Dezember 2021 in Teheran (AFP)

Keine Karten zu spielen

Tatsache ist, dass die europäischen und amerikanischen Diplomaten in Wien keinen Einfluss mehr auf den Iran haben. Sie haben dem Land das Schlimmste zugemutet, was sie zu bieten haben, und der Iran hat nicht nur überlebt, sondern ist stärker geworden. Noch ernüchternder für die westlichen Falken ist die Reaktion Russlands und Chinas auf das Scheitern der Wiener Gespräche. Dies ist der größte Unterschied zwischen 2015 und heute.

Sowohl Präsident Wladimir Putin als auch Präsident Xi Jinping haben eine Vielzahl anderer Gründe, sich nicht mit Europa und Amerika anzulegen. Ihre Beziehungen zu Washington haben sich so weit verschlechtert, dass eine Zusammenarbeit in allen Fragen sehr schwierig wird.

Putin fordert einen grundlegenden Rückzug der Nato an ihren Grenzen in Osteuropa und hält mitten im Winter 90.000 Soldaten für einen Einmarsch in die Ukraine bereit. Xi ist entschlossen, Taiwan wieder mit dem Festland zu vereinen. Wie die Gespräche in Wien deutlich gezeigt haben, genießt die iranische Delegation die breite Unterstützung beider Mächte.

Alle drei Streitigkeiten sind offenkundig miteinander verbunden.

Es bräuchte einen klugen und selbstbewussten US-Präsidenten, um den Kurs zu ändern und gegenüber Iran, Russland und China intelligent zu handeln. Biden ist keiner von beiden.

Präsident Raisi wird nächsten Monat nach Moskau reisen, und sein Außenminister wird nach China reisen. Dies eröffnet zumindest die Möglichkeit, dass ein Angriff auf den Iran sowohl von Russland als auch von China in irgendeiner Weise beantwortet werden könnte. Auch hier droht Biden Putin, Russland im Falle einer Invasion in der Ukraine vom Swift-Bankensystem abzuschneiden, was auf Westeuropa zurückschlagen würde. Wie würde Deutschland das russische Gas bezahlen, vorausgesetzt, es würde es weiterhin erhalten? Indem es Koffer voller Dollar über die polnische Grenze schleppt?

Die wahren Karten liegen beim russischen Führer. Sowohl er als auch Xi haben es in der Hand, den westlichen Falken das Leben äußerst schwer zu machen. Die USA sind weit davon entfernt, Russland und China zu zähmen, sondern treiben sie sich gegenseitig in die Arme, und die Geschichte lehrt uns, dass sie keine natürlichen Verbündeten sind. Im Jahr 2015 waren die USA der anerkannte Anführer des Lagers, das Zugeständnisse an den Iran forderte. Jetzt sind sie es nicht mehr.

“Das Problem ist, dass die Europäer und die Amerikaner ein Spiel mit dem Huhn spielen, aber sie haben kein Druckmittel mehr. Wenn es Sanktionen gäbe, die über ‘maximalen Druck’ hinausgingen, hätte Trump sie bereits eingesetzt. Sie haben keine Karten mehr, die sie ausspielen können”, so eine iranische Quelle in Wien gegenüber MEE.

Es bräuchte sowohl einen klugen als auch einen selbstbewussten US-Präsidenten, um den Kurs zu ändern und gegenüber dem Iran, Russland und China intelligent zu handeln. Biden ist keiner von beiden. Die Bandbreite der innenpolitischen Herausforderungen ist einfach zu groß für diese Regierung, nicht zuletzt die mögliche Rückkehr ihres Erzfeindes Trump an die Macht im Jahr 2024.

Selbst wenn das US-Verhandlungsteam in Wien Zugeständnisse bei den Sanktionen machen sollte, ist es zweifelhaft, dass dies im Kongress durchkommen würde.

Das iranische Beharren auf Garantien und Verifizierung ist real, nicht rhetorisch. Wenn in Wien kein Wunder geschieht, werden die USA nicht in der Lage sein, die iranischen Mindestanforderungen zu akzeptieren, und der Iran wird entscheiden, dass er die Konsequenzen tragen kann. Infolgedessen wird das JCPOA, ein seltener Akt der Entspannung, dessen Aushandlung fünf Jahre dauerte, eines natürlichen Todes sterben.

Unterm Strich verlangt Raisis Team nur das, worauf sich die USA und die EU ursprünglich geeinigt hatten. Wenn die Wiener Gespräche scheitern und das JCPOA nicht zustande kommt, hätten weder Rouhani noch Raisi dieses Abkommen letztlich zu Fall gebracht. Aber Obama, Trump und Biden hätten alle ihren Teil dazu beigetragen. Übersetzt mit Deepl.com

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...