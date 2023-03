Warum sollen Schurkenstaaten nicht befreundete Schurkenstaaten finanzieren? Wer spricht da noch von Demokratie? Die USA und ihre Abgeordneten halten in Nibelungentreue zum zionistischen Apartheidregime! Wild drückt genau aus, was Sache ist. Evelyn Hecht-Galinski

US will fund Israel whether it’s a “democracy” or not Congresswoman Susan Wild, a Democrat from Pennsylvania, thinks Democrats are stupid – or at least poorly informed – when it comes to Israel and growing sympathy for Palestinians. She was responding to a new Gallup poll indicating Democrats now sympathize more with Palestinians than with Israelis by a 49 to 38 percent margin.

Die USA werden Israel finanzieren, egal ob es eine “Demokratie” ist oder nicht

Von Michael F. Brown

24. März 2023

Die Kongressabgeordnete Susan Wild spricht auf einer Pressekonferenz mit Veteranen hinter ihr

Die Kongressabgeordnete Susan Wild deutet an, dass sie von der bedingungslosen Unterstützung Israels nicht abrücken wird, selbst wenn sich diese von der Apartheid für Palästinenser auf undemokratische Praktiken auch für Juden ausweitet. Michael Brochstein SIPA USA

Die Kongressabgeordnete Susan Wild, eine Demokratin aus Pennsylvania, hält Demokraten für dumm – oder zumindest für schlecht informiert – wenn es um Israel und die wachsende Sympathie für die Palästinenser geht.

Sie reagierte damit auf eine neue Gallup-Umfrage, die zeigt, dass die Demokraten jetzt mehr mit den Palästinensern als mit den Israelis sympathisieren, und zwar mit 49 zu 38 Prozent.

Dieses Umfrageergebnis ist ein Novum für Gallup, deckt sich aber weitgehend mit den von The Electronic Intifada dokumentierten Trends.

Die Organisation Democratic Majority (Minority?) for Israel hat eine andere Frage getwittert, die Israel bei den Demokraten in ein günstigeres Licht rückt, und gibt damit ihr Bestes. Die Organisation wird von der Demokratischen Partei ernst genommen, obwohl sie ein Vorstandsmitglied hat, das den Völkermord an den Palästinensern in Gaza befürwortet hat.

Die DMFI ignorierte einen Großteil der Umfrage. Zum Beispiel sympathisierten diejenigen, die ihre Ideologie als “liberal” bezeichneten, mit 53 zu 34 Prozent mit den Palästinensern und nicht mit den Israelis.

Wild ihrerseits sagt, sie sei “nicht sicher, wie viel Vertrauen” sie in die neue Umfrage setzen würde.

Laut Jewish Insider behauptete sie, dass die meisten Befragten wahrscheinlich nicht “gut informiert” seien. Wild behauptete, dass “die große Mehrheit der Amerikaner weit weniger über Israel weiß, als sie wahrscheinlich wissen sollte, wenn man bedenkt, wie viele unserer Steuergelder dorthin fließen und wie wichtig Israel im Allgemeinen für die Demokratie und die Sicherheit in der ganzen Welt ist.”

Wilds Besuch

Wild, die dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten angehört, sagte kürzlich während einer Online-Veranstaltung, die von der Organisation Democratic Jewish Outreach Pennsylvania, die sie unterstützt, ausgerichtet wurde, dass sie den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu vor den bevorstehenden Veränderungen in der Demokratischen Partei gewarnt habe, als sie die Region im Februar mit der Lobbygruppe J Street besuchte.

“Ich habe zu ihm gesagt: ‘Ich mache mir Sorgen, dass Israel in einem Jahrzehnt – sagen wir, es wird nicht dieses oder nächstes Jahr sein – in einem Jahrzehnt, vielleicht etwas länger, nicht mehr die breite Unterstützung genießt, die es derzeit im US-Kongress genießt.'”

Sie fügte hinzu: “Ich denke, das ist eine sehr reale Bedrohung für Israel.”

Wild führte dies auf den demografischen Wandel in der Demokratischen Partei zurück. “Wir haben immer wieder festgestellt, dass die Mitglieder des Kongresses immer jünger werden.”

“Ihre Ansichten sind in der Regel viel weniger gefestigt, was die Pro-Israel-Position angeht. Daher denke ich, dass die langfristige Entwicklung nicht gut ist.”

Dies wird durch die Gallup-Umfrage bestätigt, die zum ersten Mal zeigt, dass Millennials (geboren 1980-2000) mit 42 zu 40 Prozent mehr Sympathien für Palästinenser als für Israelis haben. Vermutlich wäre die Diskrepanz unter den Demokraten der Jahrtausendwende viel größer als unter den Millennials im Allgemeinen.

Wild, die sich selbst als von der AIPAC unterstützte Kandidatin bezeichnet, die von dieser Hardcore-Lobbygruppe wegen ihrer Teilnahme an der J Street-Reise “einige heftige Angriffe” erhielt, sagte, dass sie und ihre Kollegen, die sie als “sehr pro-israelisch” bezeichnen würde, “die ganze Zeit auf der Hut waren, ob es Anzeichen für eine israelfeindliche Gesinnung gab oder einfach nur etwas, das weiter links war, als uns lieb war. Und ich kann Ihnen sagen, dass, obwohl es ein paar Veranstaltungen oder Redner – ich sollte nicht sagen Veranstaltungen – gab, die dezidiert anti-israelisch waren, würde ich sagen, oder anti-israelische Regierung, würde ich sagen, der Rest der Reise war unglaublich fair”.

Mit anderen Worten, selbst eine “anti-israelische Regierung” – eine faschistische Regierung voller anti-palästinensischer Rassisten – ist nach Wilds Ansicht irgendwie unfair. Wild stellte nicht klar, ob diese “Anti-Israel-Regierung”-Einschätzungen von Palästinensern im besetzten Westjordanland oder von jüdischen oder palästinensischen Bürgern des israelischen Apartheidstaates stammen.

Wer braucht schon Republikaner, wenn die Demokraten eine rechtsextreme Regierung wie diese kuschen? Aus den Kommentaren, die später in der Online-Veranstaltung gemacht wurden, geht hervor, dass Wild trotz der Bedenken, die sie hegt, mit der Finanzierung der derzeitigen Regierung zufrieden ist.

Wild empfand ihren Besuch in der Siedlung Hebron, wie sie es nannte, als eine “verheerende Erfahrung”. Sie sagte, der wohl “beunruhigendste” Teil des Besuchs sei gewesen, zu sehen, dass “die zuständigen israelischen Beamten” den modernen Spielplatz im palästinensischen Dorf Susiya mit einem Vorhängeschloss verschlossen hätten, weil keine Genehmigung erteilt worden sei.

Zwischen Susiya und Hebron war sie eindeutig sehr besorgt über die israelische Behandlung von palästinensischen Kindern.

Später beschrieb sie, wie sie mit ehemaligen israelischen Soldaten von Breaking the Silence, einer Whistleblowing-Gruppe, nach Hebron fuhr, die “tatsächlich einige der Gräueltaten begangen hatten, die die IDF [das israelische Militär] in palästinensischen Dörfern begeht, wenn es Siedlungen gibt.”

Wild, die seltsamerweise versuchte zu zeigen, dass sie dem Premierminister nahe steht, der Israels Rechtsruck überwacht, verwöhnte den korrupten und den Faschismus fördernden Netanjahu, indem sie ihn bei seinem Spitznamen “Bibi” nannte. Trotz der vorgetäuschten Nähe wollte sich Netanjahu nicht mit Vertretern der J Street treffen und sagte der Kongressdelegation zweimal ab, bevor er sich schließlich 90 Minuten lang mit deren Mitgliedern traf.

Netanjahu gibt sich mit den besuchenden Liberalen zufrieden, weil er weiß, dass die Demokraten – von den jüngsten Besuchern wie dem Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, bis hin zur Kongressabgeordneten Katie Porter – nicht hart zurückschlagen werden.

Die Kongressabgeordnete beschrieb den Besuch als “AP-Reise im Gegensatz zur Israel 101-Reise”, obwohl sie versehentlich verriet, wie wenig die Mitglieder des Kongresses tatsächlich über die Situation der Palästinenser wissen. Wild erklärte, die Reise habe “mir Dinge gezeigt, die ich nie zuvor gesehen habe, trotz meines enormen Engagements für Israel”. Solche überzeugten israelfreundlichen Demokraten fühlen sich verpflichtet, ihre Unterstützung für Israel immer wieder zu bekunden, selbst wenn es sich gewaltsam in Richtung größerer Unterdrückung nicht nur der Palästinenser, sondern auch der Juden bewegt.

“Von uns wird erwartet, dass wir Israel bedingungslos mit einer riesigen Menge an Geld unterstützen, und fast alle von uns im Kongress tun das – sie stimmen dafür.”

Sie fügte hinzu: “Normalerweise gewähren wir anderen Ländern nicht bedingungslos Hilfe. Von einem rein pragmatischen Regierungsstandpunkt aus betrachtet, denke ich, dass die Regierung der Vereinigten Staaten ein gewisses Mitspracherecht bei den Geschehnissen in Israel hat.” Wild merkte dann an, dass dies den USA Anlass gibt, Dinge in Frage zu stellen, aber ihre eigene Vorsicht bedeutet, dass sie die israelische Apartheid kein einziges Mal erwähnt hat.

Die Apartheid steht ihr ins Gesicht geschrieben, aber es fehlt ihr der Mut, sie auszusprechen.

Diese Zurückhaltung könnte durchaus auf die Israel-Lobby zurückzuführen sein. Wild selbst sagt: “Um ehrlich zu sein, gebe ich einer sehr einflussreichen Pro-Israel-Lobby die Schuld, die es nicht zulässt, dass das, was dort geschieht, ans Licht kommt.”

Diese Ehrlichkeit ist ein Anfang, aber es ist noch viel mehr nötig, vor allem, wenn es darum geht, die Politik Israels und die Notwendigkeit von Konsequenzen für Israels Handlungen unverblümter darzulegen.

Der unerwartetste Punkt, den Wild während der Online-Veranstaltung ansprach, hatte mit ihrer Besorgnis über das Wahlrecht für israelisch-amerikanische Doppelbürger zu tun.

Sie bezeichnete es als “das Erstaunlichste auf der Reise”, als der Gastgeber einer Siedlung, der dort seit Jahrzehnten lebt, zugab, dass sie sowohl in Israel als auch in den USA wählt, obwohl sie nicht die Absicht hat, jemals wieder in den USA zu leben. “Ich war ehrlich gesagt schockiert, dass jemand, der seit 38 Jahren in Israel lebt und nicht die Absicht hat, dorthin zurückzukehren, an US-Wahlen teilnehmen kann”.

Wild fügte hinzu: “Ich persönlich habe ein Problem damit.” Sie sagte, dass viele Tausende aufgrund dieser doppelten Staatsbürgerschaft an den US-Wahlen teilnehmen dürfen.

Aber wen stört das?

Doppelte Staatsbürger aus einer Vielzahl von Ländern nehmen zu Recht an US-Wahlen teil. Das ist nicht das Problem.

Das Problem sind die erwachsenen Siedler, die gegen das Völkerrecht verstoßen und in die Siedlungen ziehen, um Palästinenser zu enteignen, auch auf palästinensischem Privatbesitz. Sie leben in einem Staat, der faktisch ein Staat ist, in dem die Palästinenser jedoch mindere Rechte haben.

Gleiche Rechte für alle in einem Staat sind jedoch in weiten Teilen Washingtons ein Tabu. Wild erwähnt ihre Besorgnis über das Fehlen eines bedeutenden Wahlrechts für Palästinenser im Westjordanland, erwähnt aber nicht einen Staat mit gleichen Rechten als mögliche Lösung.

Doch die USA sind nicht bereit, etwas gegen Israels gebrochene Versprechen oder Verstöße gegen internationales Recht zu unternehmen, außer Erklärungen wie diese abzugeben, die von der rechtsextremen israelischen Nachrichtenseite Arutz Sheva getwittert wurde.

Der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, erklärte am Dienstag, dass “die Vereinigten Staaten äußerst beunruhigt darüber sind, dass die israelische Knesset [das Parlament] ein Gesetz verabschiedet hat, das wichtige Teile des Rückzugsgesetzes von 2005 aufhebt, einschließlich des Verbots der Errichtung von Siedlungen im nördlichen Westjordanland. Mindestens einer dieser Außenposten in diesem Gebiet, Homesh, wurde auf privatem palästinensischem Land errichtet, was nach israelischem Recht illegal ist”.

Er fügte eine Standardformulierung hinzu, in der es heißt, dass “das Vorantreiben der Siedlungen ein Hindernis für den Frieden und das Erreichen einer Zwei-Staaten-Lösung ist”, bevor er feststellte, dass dies “einen klaren Widerspruch zu den Verpflichtungen darstellt, die die israelische Regierung gegenüber den Vereinigten Staaten eingegangen ist.”

Als Journalisten im Außenministerium Patel darauf ansprachen, ob die USA etwas anderes tun würden als Worte, stellte Patel klar, dass sich nichts anbahnt. Die Biden-Regierung wird weiterhin zulassen, dass Israels expansionistische extreme Rechte Kreise um sie zieht.

Auf die Frage von The Electronic Intifada, ob das Außenministerium die Siedlungen als Kriegsverbrechen betrachte, antwortete ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag per E-Mail lediglich, dass “wir uns darüber im Klaren sind, dass das Vorantreiben der Siedlungen ein Hindernis für den Frieden und das Erreichen einer Zwei-Staaten-Lösung darstellt.”

Die Antwort lautet also: Nein. Sie sind ein “Hindernis”, das die US-Regierung nicht in Angriff zu nehmen bereit ist, selbst wenn Israel die Apartheid festigt.

Netanjahu drängt zu mehr Gewalt

Wild hat einen wichtigeren Grund als ihre Sorge um die doppelte Staatsbürgerschaft, wenn sie sagt: “Ich glaube nicht, dass Bibi eine Zwei-Staaten-Lösung will, und ich glaube auch nicht, dass die meisten Leute im rechten Flügel Israels oder der Vereinigten Staaten eine Zwei-Staaten-Lösung wollen. Und ganz ehrlich, den Menschen ihre Häuser wegzunehmen, in den Raum einzudringen, in dem sie leben, ist ein wirklich guter Weg, um sicherzustellen, dass es in Israel niemals Frieden geben wird.”

Doch auch hier erwähnt Wild das Westjordanland nicht. Es geht nur um den Frieden für Israel und nicht um die Beendigung der Apartheid für die Palästinenser.

“Ich sehe einfach keinen Weg, um eine Demokratie fortzuführen oder auf eine Zweistaatenlösung zu hoffen, wenn die derzeitige Regierung die Dinge weiterhin kontrolliert.”

Doch ob Israel eine Demokratie ist oder nicht, spielt keine Rolle für die Frage, ob sie die israelische Apartheid weiterhin finanzieren wird. Aber das war ja auch schon klar.

Sie finanziert Israel schon seit Jahren, obwohl es nicht demokratisch über die Palästinenser herrscht. Das Einzige, was jetzt anders ist, ist, dass sie klargestellt hat, dass sie Israel weiterhin finanzieren wird, auch wenn jüdische Demonstranten dort sagen, dass die Gesetzesänderung bedeuten wird, dass das Land nicht länger eine Demokratie ist, auch nicht für Juden.

“Ich glaube, die Biden-Administration hat entweder signalisiert oder tatsächlich gesagt, dass sie die Hilfe für Israel nicht davon abhängig machen wird, was mit dem dortigen Justizsystem geschieht. Ich denke, das ist die derzeitige Position der Biden-Administration in dieser Sache.

“Ich denke, dass es im Moment mit einer republikanischen Mehrheit kein Problem ist, die Unterstützung fortzusetzen, und ich denke, dass die Mehrheit der demokratischen Fraktion auch für eine bedingungslose Unterstützung stimmen würde, zumindest für die absehbare Zukunft. Es würde sicher einige Überläufer geben.

Aber Wild betonte: “Ich würde nicht zu den Überläufern gehören. Ich würde weiterhin für die Unterstützung Israels stimmen.”

Seit Jahren wird über gemeinsame Werte und gemeinsames demokratisches Engagement gesprochen. Dieses Gerede über Demokratie schloss offensichtlich die Palästinenser aus.

Aber Wild hat deutlich gemacht, dass es sich dabei lediglich um bequeme Propaganda handelt. Ob Israel nun Recht oder Unrecht hat, oder genauer gesagt Unrecht und noch mehr Unrecht, Wild wird es finanzieren und glaubt, dass die meisten Demokraten dies tun werden.

Abschließend sagte Wild ihren Zuhörern: “Ich habe das Gefühl, dass Bibi und diejenigen, mit denen er eng verbunden ist, das Gefühl haben, dass es immer eine eindeutige Unterstützung der Vereinigten Staaten geben wird, und ich bin nicht gegen eine eindeutige Unterstützung der Vereinigten Staaten in der Zukunft, aber ich glaube, dass es sie ermutigt, sich keine Sorgen darüber zu machen, was wir denken könnten, weil sie diese Standpunkte von amerikanischen Juden wie Ihnen nicht wirklich hören.”

Dies zu verstehen und dennoch mitzumachen, ist eine tiefgreifende Abkehr von der Verantwortung.

Senator Chris Van Hollen aus Maryland verfolgte am Mittwoch bei seiner Befragung von Außenminister Tony Blinken einen anderen Ansatz als Wild.

Van Hollen sagte: “Ich habe den Eindruck, dass wir sehr schwach aussehen, wenn wir ständig Erklärungen abgeben, ohne irgendeine Art von Konsequenz zu ziehen. Meine letzte Frage an Sie lautet also: Was sind wir bereit zu tun – was ist die Regierung Biden bereit zu tun -, wenn Sie fortgesetzte Verletzungen dieses Abkommens durch eine der beiden Seiten feststellen?”

Die Antwort von Blinken war aufschlussreich. “Wenn eine oder beide Seiten nicht das tun, was wir für notwendig halten, um das Ziel zu erreichen, wird es irgendwann schwierig oder vielleicht aussichtslos für uns sein, das zu tun.”

Da haben Sie es: Alles zu tun, um einen Verbündeten, der mit 3,8 Milliarden Dollar jährlicher US-Militärhilfe finanziert wird, zu bremsen oder zu stoppen, wäre laut Außenminister Blinken “aussichtslos”.

Wild ist nicht der einzige, der die Amerikaner für dumm oder zumindest für schlecht informiert hält. Blinken denkt offenbar dasselbe und ist der Meinung, dass die Amerikaner damit zufrieden sein werden, Israel weiterhin großzügig und verschwenderisch zu finanzieren, egal wie rassistisch oder faschistisch es wird.

Bei den meisten Demokraten scheint es keinen Boden und keine Bereitschaft zu geben, aufzustehen und “genug” zu sagen. Übersetzt mit Deepl.com

