Die Vaxi-Nation – Menschen wie keine anderen

von Gilad Atzmon

3.März 2021

PM Netanyahu kündigte am Sonntag an, dass Israel “im nächsten Jahr 36 Millionen Impfstoffe kaufen oder produzieren wird.”

Wenn Sie sich fragen, warum eine Nation mit 9 Millionen Einwohnern, die bereits der Hälfte ihrer Bevölkerung zwei Dosen der Pfizer-Impfstoffe verabreicht hat, 36 Millionen Impfstoffe benötigt, ist die Antwort verheerend: Die Massenimpfkampagne mag Netanyahu helfen, seinen Sieg bei den kommenden Wahlen zu sichern, aber ihre langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit der Nation sind, gelinde gesagt, “unbekannt”. Um etwas realistischer zu sein, könnte sie katastrophal sein. Während der Pressekonferenz gab Netanyahu zu: “Die Impfstoffe, die wir haben, niemand weiß, wie lange sie halten…Wir müssen uns auf das schlimmste Szenario vorbereiten. Das schlimmste Szenario ist, dass wir jedes halbe Jahr (zweimal) impfen müssen.” Das würde bedeuten, dass man bis zu 36 Millionen Impfstoffe anschaffen müsste, wenn man davon ausgeht, dass alle 9 Millionen Israelis alle sechs Monate zwei Dosen benötigen.

Aus dem einen oder anderen Grund hat es das israelische Regime geschafft, eine besonders gesunde Nation, die in der ersten Covid-19-Welle nur sehr wenige Todesfälle zu beklagen hatte (insgesamt etwa 30 Menschen zwischen dem 1. März und dem 1. Juni), in eine “Vaxi-Nation” zu verwandeln: Menschen, die auf eine ständige Versorgung mit lebenserhaltenden mRNA-Substanzen angewiesen sind.

Netanyahu sagte auch voraus, dass “die ganze Welt um diese Impfstoffe konkurrieren wird … Ich bin wieder entschlossen, Israel an die Spitze der Liste zu bringen.” Er schwor, den jüdischen Staat zu einem “Impfstoff-Imperium” zu machen.

Sehen Sie Netanyahus Pressekonferenz: https://youtu.be/39ferYMF6A8

Die Wahrheit ist, dass Covid-19 und die Art und Weise, wie es in Israel gehandhabt wird, jeden problematischen Aspekt des jüdischen Diaspora-Lebens, der Kultur und der Einstellung ans Licht bringt, die der frühe Zionismus auszurotten oder zumindest zu ändern gelobte.

Die ideologischen Vorväter des Zionismus versprachen, die Juden zu “Menschen wie alle anderen Menschen” zu machen. Der Zionismus schwor, die neuen Hebräer mit der Natur zu verbinden. Die frühen zionistischen Denker waren von dem jüdischen Ghettoleben und der Kultur der Diaspora abgestoßen. Sie wollten eine harmonische Beziehung zwischen den neuen Israeliten und ihrer Umwelt herstellen. Dies ist das Mantra, das die frühen Zionisten dazu brachte, die Erlösung durch Arbeit und insbesondere durch das landwirtschaftliche Leben zu suchen.

Im Jahr 2021 wird nicht viel von dieser kostbaren Suche nach einer authentischen Verbindung mit der Natur ausgelassen. Die zeitgenössischen Israeliten (oder zumindest ihre Führer) trauen weder der Natur noch der Fähigkeit des israelischen Volkes, sich harmonisch mit ihrem eigenen Körper zu verbinden. Die zeitgenössischen Israeliten werden tatsächlich von der Natur und besonders von den Viren, die mit ihr kommen, gequält. Anstatt eine friedliche Einigung mit Covid zu suchen, werden die Israelis als “eine Nation” rekrutiert, um an einem allumfassenden “Vernichtungskrieg” gegen die kleine Bedrohung teilzunehmen.

In seinem Kampf gegen Covid-19 hat Israel jeden Fehler wiederholt, den es in seiner kurzen Geschichte gemacht hat. Anstatt die Koexistenz zu suchen, zielt es auf die Vernichtung. Israel schützt nicht nur die Älteren und Schwächeren, indem es in die natürliche Herdenimmunität investiert, sondern plant, die gesamte Bevölkerung einschließlich Kindern und schwangeren Frauen bis zu vier Mal im Jahr zu impfen. Und wie in ihrem Krieg gegen zahllose Feinde, bekämpft Israel das kleine Corona-Monster “durch Täuschung” a.k.a mRNA-Impfung. Sie bestehen darauf, die kleine virale Bedrohung auszutricksen, aber bis jetzt haben sie es nur geschafft, sich selbst in einem kolossalen Ausmaß auszutricksen. In den letzten 8 Wochen der Pfizer-Massenimpfung verdoppelte Israel die Zahl der Covid-19-Todesfälle, die es in den vorangegangenen 10 Monaten der Pandemie angehäuft hatte. Es ist schwer, sich einen größeren Fehler vorzustellen. Obwohl das israelische Experiment der Welt von den kompromittierten Medien als “Erfolg” präsentiert wird, sind die Mainstream-Medien in Israel nicht vom Erfolg des Pfizer-Experiments überzeugt, vor allem wenn man bedenkt, dass die “R-Zahl” wieder bei 1 liegt und wahrscheinlich noch weiter steigen wird.

Die zionistischen Gründerväter (wie A.D. Gordon, Dov Ber Borchov, Katznelson und sogar David Ben Gurion ) glaubten, dass die Umwandlung von Diaspora-Juden in authentische Israeliten nicht nur eine Möglichkeit, sondern ein wesentlicher existenzieller Übergang war. Der Zionismus bot den Juden einen neuen Anfang. Viele Juden, einschließlich meiner europäischen Familie und sogar ich selbst, waren von diesem spirituellen Angebot begeistert. Viele Juden ließen das Ghetto hinter sich, sie machten Aliya und wurden Landarbeiter in neuen kollektiven Gesellschaften, die als Kibbuzim bekannt waren. In diesem Stadium sind jene Israelis, die sich offen gegen das Pfizer/Netanyahu-“Experiment” stellen und gegen die autoritäre staatliche Einmischung in ihre privaten und intimen Gesundheitsangelegenheiten kämpfen, wahrscheinlich die letzten echten Zionisten. Im Gegensatz zu Netanyahu, der behauptet, ein glühender Nationalist zu sein, bestehen diese israelischen Dissidenten darauf, sich mit der Natur zu versöhnen und Menschen ‘wie alle anderen Menschen’ zu sein.

Der Zionismus als ideologisches Ethos hat nicht lange überlebt. Es dauerte nicht allzu lange, bis einige jüdische Dissidenten mutig genug waren, zuzugeben, dass der Zionismus das, was er als das ‘jüdische Problem’ identifizierte, nicht löste, sondern es nur an einen neuen Ort verlegte. Die ersten Israelis entwickelten schnell eine Feindseligkeit gegenüber der einheimischen Bevölkerung des Landes, die schnell zu den neuen Goyim du Jour wurde. Diese Feindseligkeit entwickelte sich in weniger als zwei Generationen zu einem Konflikt mit der gesamten Region, der als “israelisch-arabischer Konflikt” bekannt ist. Während der Zionismus entschlossen war, die Ghettomauern zum Einsturz zu bringen, hat sich Israel mit Mauern umgeben, die höher sind als alle Ghettos in der jüdischen Geschichte.

Doch der israelisch-arabische Konflikt ist nicht nur ein lokaler oder regionaler Kampf zwischen zwei entfernten Feinden; er hat sich schnell in ein globales Chaos verwandelt. Es ist kein Zufall, dass Amerika, Großbritannien und Frankreich sich mehr als einmal in zionistisch-imperialistischen Kriegen in der Region wiedergefunden haben. Es ist kein Geheimnis, dass Amerika in den Konflikt investiert ist und praktisch im Auftrag Israels als entfernte unterwürfige Kolonie operiert. Wenn Herzl einen Traum hatte, den Einfluss der Juden auf die Weltpolitik zu verringern, dann beweisen AIPAC in den USA, das CFI in Großbritannien und der CRIFF in Frankreich das Gegenteil. Während ich diese Worte schreibe, sind Israel und seine Lobby darauf bedacht, die Welt in einen Konflikt mit dem Iran zu ziehen. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass Israel auch einen enormen Aufwand betreibt, um die Welt mittels globaler Massenimpfungen und grüner Pass-Politik auf seinen selbstmörderischen Weg zu ziehen.

Der Zionismus versprach, den “ängstlichen Diaspora-Juden” in einen furchtlosen Krieger zu verwandeln. Israels frühe militärische Siege (1948, 1956, 1967 und sogar 1973) vermittelten das Bild, dass eine solche Transformation tatsächlich möglich sei. Aber die israelische Armee hat seit Jahrzehnten keine einzige Schlacht mehr gewonnen. Die Israelis sind nicht die Krieger, die sie zu werden versprochen haben. Im Gegenteil, die israelische Annäherung an Covid zeigt, dass die Israelis wieder so zaghaft sind wie ihre Vorfahren in der Diaspora. Sie kaufen sich enthusiastisch in die Pre-Traumatic Stress Disorder (Pre-TSD) ein, die die jüdische Geschichte zu einer Kette von schrecklichen Katastrophen gemacht hat. Die Israelis werden, wie ihre Diaspora-Vorfahren, von der Phantasie einer zukünftigen Vernichtung gequält. Sie handeln danach und machen ein solches imaginäres zerstörerisches Szenario tatsächlich zu der Realität, in der sie leben.

Soweit ich das beurteilen kann, verkörpert das israelische Pfizer-“Experiment” die totale Niederlage des zionistischen Traums. Die Israelis geben der Welt und, was noch wichtiger ist, sich selbst gegenüber zu, dass diese versprochene Verbindung mit der Natur, der Authentizität und der biblischen epischen Erzählung doch nicht stattgefunden hat. Wenn der Zionismus geschworen hat, die Juden zu Menschen wie alle anderen Menschen zu machen, dann sind die Vaxi-Nation tatsächlich Menschen wie niemand sonst. Alles, was wir in dieser Phase tun müssen, ist sicherzustellen, dass dies auch so bleibt. Wir müssen jedem Versuch trotzen, uns der ‘Vaxi-Nation’ anzuschließen. Wir müssen stattdessen in das Lernen investieren, wie wir in Frieden und Harmonie mit unseren Nachbarn und vor allem mit dem Universum leben können. Übersetzt mit Deepl.com

