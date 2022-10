SCOTT RITTER: The Onus Is on Biden & Putin We are, literally, on the eve of destruction. Now is the time for the kind of political maturity leaders rarely demonstrate. By Scott Ritter Special to Consortium News Wars should be avoided at all costs. Nuclear conflict should never be contemplated. These two truisms are often spoke

Das ballistische Raketen-U-Boot USS Rhode Island kehrt nach drei Monaten auf See in die Naval Submarine Base Kings Bay zurück, 20. März 2013. (U.S. Navy, James Kimber)

Wir stehen buchstäblich am Vorabend der Zerstörung. Jetzt ist es an der Zeit für die Art von politischer Reife, die führende Politiker selten zeigen.

Die Verantwortung liegt bei Biden und Putin



Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

30. September 2022



Kriege sollten um jeden Preis vermieden werden. Ein nuklearer Konflikt sollte niemals in Erwägung gezogen werden.

Diese beiden Binsenweisheiten werden oft ausgesprochen, aber selten befolgt. Kriege finden viel zu häufig statt, und solange Nationen über Atomwaffen verfügen, wird ihr Einsatz ständig in Erwägung gezogen.

Der anhaltende ukrainisch-russische Konflikt hat die beiden größten Atommächte der Welt auf entgegengesetzte Seiten gestellt, wobei die USA ein ukrainisches Militär unterstützen, das de facto zu einem Stellvertreter der NATO geworden ist, und Russland seinen Kampf mit der Ukraine als einen Kampf gegen den “kollektiven Westen” betrachtet.

Seit dem Beginn der russischen “militärischen Sonderoperation” in der Ukraine haben sowohl die USA als auch Russland ihre jeweiligen nuklearen Karten ausgespielt.

Russland hat deutlich gemacht, dass jede Intervention der NATO als existenzielle Bedrohung für die russische Nation angesehen würde, und sich damit auf eine der beiden Klauseln in der russischen Nuklearposition berufen, in denen Atomwaffen eingesetzt werden könnten. (Die andere wäre die Reaktion auf einen nuklearen Angriff gegen Russland.)

Die USA haben deutlich gemacht, dass jeder Angriff Russlands auf ein NATO-Mitglied Artikel 5 der NATO-Charta (die Klausel der “kollektiven Verteidigung”) in Anspruch nehmen würde, was zur Folge hätte, dass die gesamten militärischen Fähigkeiten des Bündnisses, einschließlich der Atomwaffen, als Antwort zur Verfügung gestellt würden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt im Juni per Videolink an der NATO-Sitzung in Madrid teil. (Präsident der Ukraine)

Bisher hat keine der beiden Seiten die rote Linie der anderen direkt in Frage gestellt, obwohl sich die Vereinigten Staaten mit der Bereitstellung von modernen Waffen, finanzieller Hilfe sowie nachrichtendienstlicher und kommunikationstechnischer Unterstützung für die Ukraine in Höhe von mehreren Milliarden Dollar an diese Grenze herangetastet haben.

Diese materielle Unterstützung dient nicht der Verteidigung der Ukraine, sondern soll die Ukraine in die Lage versetzen, an Russland verlorene Gebiete zurückzuerobern und den russischen Streitkräften so große Verluste zuzufügen, dass Russland für längere Zeit geschwächt wird.

Aus westlicher Sicht scheint die massive Militärhilfe erfolgreich zu sein. Es wird davon ausgegangen, dass die Ukraine einen ersten russischen Versuch, Kiew in den ersten Wochen des Konflikts einzunehmen, zurückgeschlagen hat. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die Ukraine eine konzertierte russische Offensive im Donbass lange genug aufgehalten hat, um eine neu aufgestellte – von der NATO ausgebildete und ausgerüstete – Armee einzusetzen, der es gelang, die gesamte Region Charkow zurückzuerobern.

Die Tatsache, dass der “Sieg” von Kiew von Russland als strategische Finte und nicht als Niederlage bezeichnet wurde und dass die Offensive in Charkow zusammen mit einer parallel verlaufenden, gescheiterten Offensive in Cherson der Ukraine so viele Opfer gekostet hat, dass sie eher ein Pyrrhus als ein politischer Sieg war, ist zweitrangig.

Sowohl die Ukraine als auch die NATO betrachten die russische Armee nicht mehr als unbesiegbar, sondern als verwundbar. Sowohl die NATO als auch die Ukraine scheinen bereit zu sein, ihre aggressive militärische Haltung fortzusetzen, um die russischen Streitkräfte zu zermürben und gleichzeitig ukrainisches Territorium zurückzuerobern.

Russland seinerseits glaubt, in dem Konflikt die Oberhand zu haben, da es dem ukrainischen Militär massive Verluste zugefügt und die Kontrolle über etwa 20 Prozent des ukrainischen Territoriums übernommen hat.

Darüber hinaus hat Russland durch die Abhaltung von Referenden in den besetzten Gebieten über den Beitritt zu Russland (die alle mit überwältigender Mehrheit angenommen wurden) das Wesen des Konflikts verändert und ihn von einem Kampf zwischen der Ukraine und Russland auf ukrainischem Boden in einen existenziellen Kampf mit dem “kollektiven Westen” um Mütterchen Russland selbst verwandelt.

Russland hat außerdem eine Teilmobilisierung von rund 300.000 Soldaten angeordnet, die nach ihrer Ausbildung und Verlegung in den ukrainischen Einsatzraum über genügend militärische Macht verfügen werden, um die ursprünglichen Aufgaben Russlands – Entmilitarisierung und Entnazifizierung – erfolgreich zu erfüllen.

Sowohl die NATO als auch die Ukraine sind der Ansicht, dass die russischen Streitkräfte auch nach der Mobilisierung der 300.000 Soldaten nicht in der Lage sein werden, die Ukraine zu besiegen. Diese Unfähigkeit, die angestrebten Ziele zu erreichen, wird Russland ihrer Meinung nach dazu zwingen, taktische Nuklearwaffen gegen ukrainische Ziele einzusetzen, um den Widerstandswillen der Zelenski-Regierung zu brechen.

Nukleare Stellungnahmen

US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen in der Villa La Grange in Genf, 16. Juni 2021, mit US-Außenminister Antony Blinken, links, und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, rechts. (Weißes Haus/Adam Schultz)

Die Realität sieht jedoch so aus, dass die russische Nukleardoktrin ein solches Szenario nicht vorsieht. In der Tat gibt es nur zwei Bedingungen, unter denen die russische Nukleardoktrin den Einsatz von Atomwaffen erlaubt.

Nr. 1. “Als Reaktion auf den Einsatz von nuklearen und anderen Massenvernichtungswaffen gegen Russland und/oder seine Verbündeten”, heißt es im russischen Dokument zur nuklearen Lage 2020, oder

Nr. 2. “im Falle einer Aggression gegen die Russische Föderation unter Einsatz konventioneller Waffen, wenn die Existenz des Staates selbst gefährdet ist”.

Das nukleare Dispositiv der USA lässt dies jedoch zu.

“Die Vereinigten Staaten werden das Spektrum flexibler nuklearer Fähigkeiten aufrechterhalten”, heißt es in der U.S. Nuclear Posture Review (NPR) von 2018, “um sicherzustellen, dass eine nukleare oder nichtnukleare Aggression gegen die Vereinigten Staaten, ihre Verbündeten und Partner ihre Ziele nicht erreicht und das glaubwürdige Risiko untragbarer Konsequenzen für potenzielle Gegner jetzt und in Zukunft mit sich bringt.”

Es ist anzumerken, dass der NPR 2018 während der Amtszeit von Präsident Donald Trump verkündet wurde. Obwohl die Regierung Biden den NPR-Prozess im September 2021 einleitete, hat sie noch kein aktualisiertes Dokument veröffentlicht.

Indem sie die erklärte russische Atompolitik ignorieren und stattdessen die US-Atompolitik auf das russische Verhalten abbilden, bereiten die USA, die NATO und die Ukraine sich selbst – und der Welt – eine Katastrophe.

Ausgehend von einem hypothetischen taktischen Nuklearangriff Russlands auf die Ukraine hat die Regierung Biden eine Reihe nichtnuklearer Optionen als Reaktion entwickelt, darunter – laut Newsweek – einen “Enthauptungsschlag” gegen die russische Führung, einschließlich Präsident Wladimir Putin.

Laut Jake Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden, hat das Weiße Haus “den Russen auf sehr hoher Ebene direkt und privat mitgeteilt, dass es katastrophale Folgen für Russland haben wird, wenn es in der Ukraine Atomwaffen einsetzt”.

Sullivan merkte an, dass die Regierung Biden in ihren Gesprächen mit dem Kreml “genauer dargelegt hat, was das bedeuten würde”. Nur um das klarzustellen: Das Weiße Haus hat Russland seine Absicht mitgeteilt, auf einen möglichen russischen Atomangriff auf die Ukraine nicht nuklear zu reagieren.

Andrej Guruljow

Scott Ritter und Andrey Gurulyov in der “Scott Ritter Show”, 29. September.

Andrey Gurulyov, ein ehemaliger russischer Offizier und derzeitiges Mitglied der russischen Duma.

Guruljow gehört der Partei “Einiges Russland” (Putins Partei) an und soll enge Verbindungen zur russischen Führungsspitze haben. Er gab mir in der Ausgabe vom 29. September meiner “Scott Ritter Show” (eine Zusammenarbeit mit den russischen Produzenten von “Solovyov Live” mit dem bekannten russischen Kommentator Vladimir Solovyov) ein umfassendes Interview. Wir diskutierten über die Zukunft der “speziellen Militäroperation” Russlands in der Ukraine nach dem Referendum und der teilweisen Mobilisierung.

Guruljow wies darauf hin, dass angesichts der Tatsache, dass das ukrainische Militär de facto als Stellvertreter der NATO agiert, die von Putin mit dem Einmarsch in die Ukraine verfolgte Aufgabe der “Entmilitarisierung” nun die vollständige Vernichtung des ukrainischen Militärs bedeutet.

Angesichts der Tatsache, dass die russische Regierung die Regierung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij als Nazi-Regime bezeichnet hat, würde die “Entnazifizierung” einen Regimewechsel in Kiew und ein Vorrücken russischer Truppen bis zu den westlichen Grenzen der Ukraine, die an die NATO selbst grenzen, erfordern.

Diese Ziele würden durch einen strategischen Luftangriff erreicht, der die gesamte kritische Infrastruktur der Ukraine zerstören und die Befehls- und Kontrollstrukturen sowie die Logistik des ukrainischen Militärs schwer beeinträchtigen würde.

Guruljow zufolge könnte eine solche Kampagne bis zu drei Wochen dauern, wonach das ukrainische Militär für das neu verstärkte russische Militär eine leichte Beute wäre.

Guruljow war zuversichtlich, dass das verstärkte russische Militär in der Lage sein würde, die von der NATO verstärkten ukrainischen Streitkräfte zu besiegen, ohne auf taktische Atomwaffen zurückgreifen zu müssen.

Guruljow war sogar der festen Überzeugung, dass Russland niemals taktische Atomwaffen gegen die Ukraine einsetzen würde – und auch nicht könnte.

Weniger eindeutig war er, wenn es um den Einsatz taktischer Kernwaffen gegen die NATO ging.

Guruljow war überzeugt, dass ein militärischer Sieg Russlands über die Ukraine so entscheidend sein würde, dass die NATO sich gezwungen sehen könnte, einzugreifen, um Russland aufzuhalten.

Sollte die NATO tatsächlich Truppen in die Ukraine entsenden und diese Truppen in einen groß angelegten Bodenkonflikt mit den russischen Streitkräften verwickelt werden, dann könnten nach Guruljows Vorstellung russische Atomwaffen tatsächlich gegen NATO-Ziele eingesetzt werden.

Guruljow war davon überzeugt, dass die Vereinigten Staaten aus Furcht vor den strategischen nuklearen Vergeltungsmöglichkeiten Russlands ihr eigenes Atomwaffenarsenal nicht gegen Russland einsetzen würden, selbst wenn die NATO von russischen Atomwaffen getroffen würde. Doch hier ging Guruljow von einer falschen Prämisse aus – die US-Nukleardoktrin besagt eindeutig, dass “sie [Russland] begreifen müssen, dass eine nicht-nukleare Aggression oder eine begrenzte nukleare Eskalation keine Vorteile bringen kann.”

In der Tat betont die US-Nukleardoktrin, dass “jede nukleare Eskalation ihre Ziele verfehlen und stattdessen zu inakzeptablen Konsequenzen für sie [Russland] führen wird.”

Ausgehend von diesen beiden grundlegenden Missverständnissen – dass a) Russland den Einsatz von Atomwaffen gegen die Ukraine vorbereiten könnte, was eine nichtnukleare Reaktion seitens der USA zur Folge hätte, und b) Russland glaubt, dass die USA nicht mit Atomwaffen reagieren würden, wenn Russland sein eigenes Atomwaffenarsenal gegen die NATO einsetzen würde – steht die Welt nun vor der realen Aussicht auf einen unmittelbar bevorstehenden Atomkonflikt zwischen den USA und Russland.

Aus der Sicht der USA unterstreicht die mangelnde Bereitschaft Russlands, Atomwaffen gegen die Ukraine einzusetzen, die allgemeine Ohnmacht Russlands und seiner Führung und öffnet daher die Tür für ein entschlossenes Eingreifen der NATO, einschließlich des Einsatzes von Bodentruppen, im Falle einer russischen nichtnuklearen Bedrohung gegen Kiew selbst.

Aus russischer Sicht öffnet die dokumentierte Zurückhaltung der USA beim Einsatz von Atomwaffen im Falle eines entscheidenden russischen militärischen Sieges über die Ukraine die Tür für den Einsatz einer taktischen Atomwaffe gegen die NATO im Falle einer größeren militärischen Intervention der NATO in der Ukraine.

Auf dieser Grundlage von Falschdarstellungen und Missverständnissen kann es nur zu einer Katastrophe kommen.

Mit der Ankündigung der formellen Eingliederung von Cherson, Saporischschja, Donezk und Lugansk in die Russische Föderation hat Putin den rhetorischen Ton gegenüber der Ukraine und dem “kollektiven Westen” verschärft. Bald werden den Worten Taten folgen und genau die Szenarien in Gang gesetzt, von denen US-Militärplaner und russische Behörden wie Andrej Guruljow gesprochen haben.

Wir stehen buchstäblich am Vorabend der Zerstörung. Jetzt ist es an der Zeit für eine politische Reife, wie sie führende Politiker nur selten an den Tag legen. Es liegt an Joe Biden und Wladimir Putin, dafür zu sorgen, dass die Führer der beiden größten Atomwaffenarsenale der Welt nicht zulassen, dass die Emotionen die Oberhand über die Vernunft gewinnen, auch wenn die Ereignisse vor Ort in Europa in Chaos und Gewalt ausarten. Die Folgen eines Versagens in dieser Hinsicht sind für die Menschheit fatal. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

