The Russia-Global South Connection: Africa as Strategic Partner Moscow now seems to enjoy all it takes to build a fruitful, Global Majority-centered strategic partnership. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and VK . The second Russia-Africa summit, this…

© Foto: Social Media

Die Verbindung zwischen Russland und dem globalen Süden: Afrika als strategischer Partner

Von Pepe Escobar

26. Juli 2023

Moskau scheint nun alles zu haben, was es braucht, um eine fruchtbare, auf die globale Mehrheit ausgerichtete strategische Partnerschaft aufzubauen.

Der zweite Russland-Afrika-Gipfel, der diese Woche in St. Petersburg stattfindet, sollte als Meilenstein für die Integration des Globalen Südens und die konzertierten Bemühungen der Globalen Mehrheit um eine gleichberechtigte und faire multipolare Ordnung betrachtet werden.

Auf dem Gipfel werden nicht weniger als 49 afrikanische Delegationen erwartet. Präsident Putin kündigte bereits an, dass eine umfassende Erklärung und ein Aktionsplan des Russisch-Afrikanischen Partnerschaftsforums für den Zeitraum bis 2026 verabschiedet werden sollen.

Madaraka Nyerere, der Sohn des legendären antikolonialen Aktivisten und ersten Präsidenten Tansanias, Julius Nyerere, erklärte gegenüber RT, dass der einzige „realistische“ Weg für die Entwicklung Afrikas darin bestehe, sich zu vereinen und sich nicht länger von ausländischen Ausbeutungsmächten abhängig zu machen.

Und der Weg zur Zusammenarbeit führt über die BRICS – beginnend mit dem entscheidenden bevorstehenden Gipfel in Südafrika und der Aufnahme weiterer afrikanischer Staaten in die BRICS+.

Nyereres Vater war eine sehr wichtige Kraft hinter der Organisation für Afrikanische Einheit, die später zur Afrikanischen Union wurde.

Der Südafrikaner Julius Malema hat das geoökonomische Konzept eines geeinten Afrikas auf den Punkt gebracht: „Sie [die neokolonialen Mächte] leben von der Spaltung des afrikanischen Kontinents. Können Sie sich vorstellen, dass die Bodenschätze der Demokratischen Republik Kongo mit den Bodenschätzen Südafrikas kombiniert werden und dass eine neue Währung auf diesen Bodenschätzen basiert? Was können wir mit dem Dollar machen? Wenn wir zu den Vereinigten Staaten von Afrika werden, können wir allein mit unseren Mineralien den Dollar besiegen“.

Kein humanitärer Charakter, kein Abkommen

Die russisch-afrikanische Konferenz des Valdai-Klubs wirkte wie eine Art letzte Experten-Uhrensynchronisation im Vorfeld von St. Petersburg. Die erste Sitzung war besonders wichtig.

Sie fand nach der Veröffentlichung einer umfassenden Analyse der russisch-afrikanischen Beziehungen durch Präsident Putin statt, wobei der Schwerpunkt auf dem kürzlich gescheiterten Getreideabkommen zwischen der UNO, der Türkei, Russland und der Ukraine lag.

Valentina Matwijenko, Sprecherin des russischen Föderationsrates, betonte, dass „die Ukraine, Washington und die NATO an dem Getreidekorridor interessiert waren, um ihn zu sabotieren“.

In seinem Op-Ed erklärte Putin, dass „fast ein Jahr lang insgesamt 32,8 Millionen Tonnen Fracht aus der Ukraine im Rahmen des ‚Deals‘ exportiert wurden, wovon mehr als 70 %

in Länder mit hohem und höherem mittlerem Einkommen, einschließlich der Europäischen Union, gingen, während auf Länder wie Äthiopien, Sudan und Somalia sowie Jemen und Afghanistan weniger als 3 % des Gesamtvolumens entfielen – weniger als eine Million Tonnen.“

Dies war also einer der Hauptgründe für den Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen. Moskau veröffentlichte eine Liste von Bedingungen, die erfüllt sein müssten, damit Russland das Abkommen wieder aufnimmt.

Dazu gehören: ein tatsächliches, praktisches Ende der Sanktionen gegen russisches Getreide und Düngemittel, die auf die Weltmärkte geliefert werden; keine weiteren Hindernisse für Banken und Finanzinstitute; keine weiteren Beschränkungen für das Chartern von Schiffen und Versicherungen – das bedeutet eine saubere Logistik für alle Lebensmittellieferungen; die Wiederherstellung der Ammoniak-Pipeline Togliatti-Odessa.

Und ein besonders wichtiger Punkt: die Wiederherstellung „des ursprünglichen humanitären Charakters des Getreideabkommens“.

Es ist unmöglich, dass der kollektive Westen, der den straussischen Neocon-Psychos unterworfen ist, die die US-Außenpolitik kontrollieren, alle oder auch nur einige dieser Bedingungen erfüllen wird.

Also wird Russland von sich aus den ärmsten Ländern Getreide und Düngemittel kostenlos anbieten und den anderen Ländern Verträge über Getreidelieferungen zu normalen Handelsbedingungen. Die Versorgung ist garantiert: Moskau hatte in dieser Saison die größte Getreideernte aller Zeiten.

Hier geht es um Solidarität. Auf der Valdai-Sitzung wurde vor allem über die Bedeutung der Solidarität im Kampf gegen den Neokolonialismus und für globale Gleichheit und Gerechtigkeit diskutiert.

Oleg Ozerov, Sonderbotschafter des russischen Außenministeriums und Leiter des Sekretariats des russisch-afrikanischen Partnerschaftsforums, betonte, dass die europäischen „ehemaligen“ Partner nach wie vor die Schuld auf Russland abwälzen, da Afrika „Handlungsfähigkeit erlangt“ und „den Neokolonialismus leugnet“.

Ozerov erwähnte, wie „Frankreich-Afrika zusammenbricht – und Russland steckt nicht dahinter. Russland sorgt dafür, dass Afrika als eine der Mächte der multipolaren Welt agiert“, als „Mitglied der G20 und im UN-Sicherheitsrat vertreten“. Außerdem ist Moskau daran interessiert, die Freihandelsabkommen der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) auf Afrika auszuweiten.

Willkommen in der „multisektoralen“ Zusammenarbeit des Globalen Südens

Dies alles verdeutlicht ein gemeinsames Thema des Russland-Afrika-Gipfels: „Multivektorale Zusammenarbeit“. Aus südafrikanischer Sicht, vor allem angesichts der heftigen Kontroverse über Putins nicht-physische Anwesenheit auf dem BRICS-Gipfel, „ergreifen die Afrikaner keine Partei. Sie wollen Frieden.“

Was zählt, ist, was Afrika in die BRICS einbringt: „Märkte und eine junge, gebildete Bevölkerung.“

Auf der russischen Brücke nach Afrika werden zum Beispiel „Eisenbahnen entlang der Küsten“ benötigt: Konnektivität, die mit russischer Hilfe entwickelt werden kann, ähnlich wie China im Rahmen von BRI-Projekten in ganz Afrika investiert hat. Schließlich hat Russland „viele Fachleute in ganz Afrika ausgebildet“.

Es besteht ein breiter Konsens, der sich auf dem Gipfel widerspiegeln soll, dass Afrika zu einem wirtschaftlichen Wachstumspol im globalen Süden wird – und afrikanische Experten wissen das. Die staatlichen Institutionen werden immer stabiler. Die abgrundtiefe Krise in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen hat schließlich das Interesse an Afrika verstärkt. Kein Wunder, dass es jetzt eine nationale Priorität für Russland ist.

Was kann Russland also anbieten? Im Wesentlichen ein Investitionsportfolio und vor allem die Idee der Souveränität – ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen.

Mali ist ein faszinierender Fall. Er geht zurück auf Investitionen der UdSSR in die Ausbildung von Arbeitskräften, mindestens 10 000 Maliern, denen eine erstklassige Ausbildung geboten wurde, darunter 80 % ihrer Professoren.

Das überschneidet sich mit der Bedrohung durch den Terrorismus der salafistischen Dschihadisten, der von den üblichen Verdächtigen schon vor dem 11. September „gefördert“ wurde. Mali beherbergt mindestens 350.000 Flüchtlinge, die alle arbeitslos sind. Die „Initiativen“ Frankreichs wurden als „völlig ineffizient“ bezeichnet.

Mali braucht „umfassendere Maßnahmen“ – einschließlich der Einführung eines neuen Handelssystems. Russland hat schließlich gelehrt, wie man eine Infrastruktur aufbaut, um neue Arbeitsplätze zu schaffen; Zeit, das Wissen der in der UdSSR Ausgebildeten voll zu nutzen. Darüber hinaus werden 2023 über 100 Studenten aus Mali im Rahmen staatlich geförderter Stipendien nach Russland kommen.

Während Russland im französischsprachigen Afrika auf dem Vormarsch ist, verteufeln die ehemaligen „Partner“ Malis Zusammenarbeit mit Russland, wie zu erwarten war. Vergeblich. Mali hat gerade Französisch als Amtssprache abgeschafft (das ist seit 1960 der Fall).

Nach der neuen Verfassung, die in einem Referendum am 15. Juni mit einer überwältigenden Mehrheit von 96,9 % angenommen wurde, wird Französisch nur noch eine Arbeitssprache sein, während 13 Landessprachen ebenfalls den Status einer Amtssprache erhalten werden.

Im Wesentlichen geht es hier um Souveränität. In Verbindung mit der Tatsache, dass der Westen, wie man von Mali bis Äthiopien – dem einzigen afrikanischen Land, das nie von Europäern kolonisiert wurde – erkennen kann, in ganz Afrika mit erstaunlicher Geschwindigkeit an moralischer Autorität verliert.

Viele Menschen in Afrika wissen inzwischen, dass Russland die Freiheit vom Neokolonialismus aktiv fördert. Wenn es um geopolitisches Kapital geht, scheint Moskau jetzt alles zu haben, was es braucht, um eine fruchtbare, auf die globale Mehrheit ausgerichtete strategische Partnerschaft aufzubauen. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …