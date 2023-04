NATO’s Crimes Against Sport © Photo: Flickr/Mark Cadden Ireland, the sow that eats its young , gives us yet another handle on NATO’s terror campaign against Russian and Belarusian athletes. Ireland, the sow that eats its young, gives us yet another handle on NATO’s terror campaign against Russian and Belarusian athletes.

© Foto: Flickr/Mark Cadden

Die Verbrechen der NATO gegen den Sport

Von Declan Hayes

6. April 2023

Irland, die Sau, die ihre Jungen frisst, gibt uns einen weiteren Hinweis auf die Terrorkampagne der NATO gegen russische und weißrussische Sportler.

Irland, die Sau, die ihre Jungen frisst, gibt uns einen weiteren Hinweis auf die Terrorkampagne der NATO gegen russische und weißrussische Sportler. Die irische Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Boxen, Kellie Harrington, hängt derzeit in den Seilen, weil sie es vor sechs langen Monaten gewagt hat, gegen die Gruppenvergewaltigung, Ermordung und Zerstückelung eines 12-jährigen Pariser Mädchens durch vier algerische Kriminelle zu protestieren. Ihre Kritiker in den irischen und britischen Medien haben darauf hingewiesen, dass solche Äußerungen im Widerspruch zu ihrer Rolle als Verfechterin der Vielfalt stehen, und die Supermarktkette Spar, die sie sponsert, sah sich einer Flut von Beschwerden von doppelzüngigen Journalisten, Pro-NATO-Politikern und dem Rest der üblichen Verdächtigen aus Vichy-Irland gegenüber, die forderten, dass sie sofort entlassen wird. Dass Harrington die öffentliche Meinung in Frankreich, Algerien und Irland widerspiegelt, wo die Menschen über solche Verbrechen entsetzt sind, ist ebenso wenig von Belang wie die Tatsache, dass Shane Hannon, der das beleidigende Interview geführt hat, in der Vergangenheit selbst obszöne, hasserfüllte Tweets verfasst hat.

Aber Hannon steht bei all dem auf der richtigen Seite, auf Gottes Seite, auf der Seite der NATO. Das gilt auch für den ehemaligen englischen Fußballkapitän Gary Lineker, der gegen die Unparteilichkeitsregeln der BBC verstoßen durfte, vor allem weil seine Äußerungen zur Einwanderung mit den Ansichten der NATO übereinstimmten. Wenn Sie weder Lineker noch den englischen Fußball im britischen Fernsehen verfolgen, sollten Sie das unbedingt tun, und sei es nur, um sich über die vielen parteipolitischen Abzeichen zu wundern, die ihre Experten und Manager zu tragen gezwungen sind, als wären sie alle Piss- und Windpunk-Queens. Weil diese Abzeichen die berüchtigte Mohnblume enthalten, die an britische Soldaten erinnert, die sich in Irland und im ehemaligen Jugoslawien Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben, haben sich der irische Nationalspieler James McClean und der serbische Nationalspieler Nemanja Matic geweigert, das Hasssymbol zu tragen, und beide haben daraufhin mehrere Morddrohungen erhalten, von denen keine untersucht wurde.

Der frühere irische Fußballkapitän Roy Keane hat kein Problem damit, die Mohnblume zu tragen, um den Tommies zu gedenken, die seine Heimatstadt Cork niederbrannten und zu allem Überfluss auch noch die Bürgermeister ermordeten. Cork war nicht nur das Zentrum des so genannten irischen Unabhängigkeitskrieges (des Tan-Krieges), sondern auch die Heimat von Pádraig Ó Caoimh, der fast ein halbes Jahrhundert lang die Gaelic Athletic Association (GAA) leitete und weder mit Mohn noch mit ausländischen Spielen, vor allem mit Fußball, etwas zu tun haben wollte. Dank der finanziellen Kontrolle durch die britische und die irische Vichy-Regierung werden diese ausländischen Garnisonsspiele heute in GAA-Parks ausgetragen, so auch im Ó Caoimh Park in Cork.

Die GAA, die größte Amateursportorganisation der Welt, stand lange Zeit im Fadenkreuz der NATO, nicht nur wegen ihrer separatistischen Ansichten, sondern auch, weil sie finanziell unabhängig war und daher, ähnlich wie Russland, nur schwer unterworfen werden konnte. Mit dem COVID und damit zusammenhängenden Fragen wurde das letztgenannte Problem gelöst. Die GAA, obwohl immer noch der Gigant im irischen Sport, ist jetzt weitgehend von der Finanzierung durch die irische und britische Regierung abhängig und stempelt daher weitgehend das ab, was ihr aufgetragen wird: männliche, italienische BDSM-Freaks mittleren Alters, die ihre Umkleidekabinen mit verletzlichen jungen Mädchen im Teenageralter teilen, und ähnliche Themen wie Vielfalt, BDSM und Integration. Der Terror, den GAA-Mitglieder durch die britische Armee in Crossmaglen und anderen IRA-Hochburgen erdulden mussten, gehört nun der Vergangenheit an, und der Kriegsverbrecher der britischen Armee, David Holden, der Aidan McAnaspie ermordet hat, weil er ein GAA-Spiel besuchte, kann genauso gut in seinem Bett schlafen wie Tony Blair oder ein anderer bekannterer NATO-Kriegsverbrecher.

McAnaspie und Seán Brown waren jedoch bei weitem nicht die einzigen Märtyrer in der GAA. Kevin Lynch, Kapitän einer irischen Siegermannschaft, starb am 1. August 1981 in einem britischen Gefängnis im Hungerstreik; der Kevin Lynch’s Hurling Club ist ihm zu Ehren benannt.

Lynch war nicht der einzige irische Sportler, den die Briten während der Unruhen inhaftierten, und die GAA war nicht die einzige irische Sportorganisation im Fadenkreuz der NATO. Zu diesen anderen Gruppen gehörte vor allem der nationale Radsportverband, der sich dagegen wehrte, dass seine kollaborierenden Rivalen, der irische Radsportverband und der nordirische Radsportverband, international anerkannt wurden. Um dagegen zu protestieren, mischte sich die NCA nicht nur in das Olympia-Finale 1972 in München ein, sondern führte das Rennen sogar an, als die deutsche Motorradpolizei in sie hineinfuhr.

Die britischen Medien waren entsetzt darüber, dass irische Sportler Politik in den Sport brachten. Die Razzien der britischen Armee auf GAA-Geländen wurden verstärkt, und Brian Holmes, einer der Demonstranten, wurde zusammen mit Lynch und anderen GAA-Spielern in das Gefängnislager Long Kesh geworfen. Lange nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis sagte Holmes: “Wir wurden verurteilt, weil wir Politik in den Sport brachten. Für eine große Nation war es in Ordnung, zu protestieren, zum Beispiel als Maggie Thatcher sich 1980 weigerte, Sportler nach Russland zu schicken.

Die russischen und weißrussischen Athleten und Funktionäre, die dies lesen, sollten sich Mut machen, denn die NCA hat schließlich gesiegt, und die gälischen Spiele florieren nicht nur in Crossmaglen (wo die britische Armee das Spielfeld der GAA gestohlen und es in den verkehrsreichsten Hubschrauberhafen Europas verwandelt hat), sondern auch in den Heimatstädten von McAnaspie und Lynch, wo die Mohnblume immer noch so verachtet wird wie die Roy Keanes, die sie tragen.

Damit soll nicht die Mohnblume oder das, wofür sie steht, verachtet werden, sondern gesagt werden, dass andere Erzählungen, irische, serbische, russische, weißrussische und sogar britische Erzählungen ebenso gültig sind und gehört werden müssen und werden, egal wie viele Kellie Harringtons oder Kamila Valievas gemobbt, angeschwärzt oder verbannt werden. Eine solche britische Geschichte ist die des ehemaligen englischen Nationalstürmers Matt Le Tissier, der ebenfalls aus dem Verkehr gezogen wurde, weil er sich weigerte, ein NATO-Plakat zu sein.

All das beruht darauf, wie wir uns das Wesen des Sports vorstellen. Meiner Meinung nach. Wenn Harrington und Valieva junge Menschen dazu inspirieren können, Handschuhe oder Schlittschuhe anzuziehen, so wie ein junger David Beckham junge englische Mädchen dazu brachte, es Beckham gleichzutun, dann ist das das Wichtigste.

Die NATO denkt und handelt anders. Für sie ist der Sport einfach ein Teil der größeren Unterhaltungsindustrie, die für das größere Wohl der NATO nutzbar gemacht werden muss. Mit anderen Worten: Brot, Zirkus, Gladiator, Sky Sports und das ganze Drumherum der NATO.

Die Sportfunktionäre Russlands, Weißrusslands und der verbündeten Länder müssen sich der Natur des Tieres bewusst werden, mit dem sie es zu tun haben, eines Tieres, das jeden einzelnen ihrer Athleten völlig erniedrigen und verunglimpfen will. Als der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew sich vor einigen Jahren zu diesem Thema äußerte, sagte er, er würde sich nicht einmal dazu äußern, wie Russlands paralympische Athleten terrorisiert würden, so dämonisch seien die Wurzeln solcher Taten. Obwohl Medwedew in dieser Hinsicht Recht hatte, muss sich die russische Zivilgesellschaft zusammen mit den Sponsoren aus der russischen Wirtschaft aus dieser NATO-Bindung befreien und alternative Formen der Sportförderung für Russen und andere Menschen finden, die keine NATO-Plakate sein wollen. Die GAA bietet zwar einen Prototyp, aber vielleicht sind die Maccabiah-Spiele des Zionismus eine bessere Vorlage.

So oder so sollten Medwedew und seine Kollegen erkennen, dass sich die Sportwelt verändert hat und dass sie den Fehdehandschuh aufnehmen müssen, den die Tyrannen der NATO Valieva und Millionen anderer russischer Schülerinnen und Schüler hingeworfen haben. Aber dann muss die NATO auch selbst an ihrem Kaffee riechen. Sicher, sie können die Kellie Harringtons und Matt Le Tissiers schikanieren, so viel sie wollen, bis die Kühe nach Hause kommen, aber ohne die Harringtons und Le Tissiers sind sie und ihre Roy Keanes und Gary Linekers nur ein Haufen Pisse und Wind, Zelenskys ohne die hohen Absätze und das grelle Make-up.

Die Lösung für Russland besteht darin, dass der Sport zu seinen Wurzeln zurückkehrt, dass der englische Fußball zu seinem samstäglichen Anstoß um 15.00 Uhr, zu seinen lokalen Besitzverhältnissen, zu seinem schlechten Essen und zu seiner Verachtung für die Sportwäsche durch Golfdespoten und vor allem durch die NATO und ihre Lakaien zurückkehrt. Russland ist mit der Unterstützung seiner großen Öl- und Gasunternehmen in einer einzigartigen Position, um diesen neuen Kurs zu bestimmen, nicht nur für seine eigenen Athleten, sondern auch für alle anderen. Es sollte den Moment nutzen, den Tag ergreifen und den abgesägten Adolf Eichmanns, die sich in Myriaden von der FIFA und dem IOC angeschlossenen Sportgruppen tummeln, den Boden unter den Füßen wegziehen.

Wenn Kellie Harringtton mit ihren Fäusten spricht, dann spricht Valieva mit ihren Schlittschuhen, und wenn sie und ihre Kollegen auf dem Roten Platz, in der Verbotenen Stadt in Peking, vor der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale und an ähnlichen Orten auftreten würden, dann wäre das nicht nur für sie, sondern auch für jeden einzelnen der anderen leidgeprüften Sportler und Schulkinder Russlands das Äquivalent zu Spiel, Satz und Sieg im Eislaufen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …