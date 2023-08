Ukrainian Former Communist Leader Arrested The arrest of Georgi Buiko for „anti-Ukrainian activities“ is a continuation of the crackdown unleashed by the post-Euromaidan regime. By Peoples Dispatch Leftist and progressive groups have condemned the arrest of veteran communist and leader of the Ukrainian Anti Fascist Committee, Georg

Der altgediente ukrainische Kommunist Georgi Buiko. (Peoples Dispatch)

Ehemaliger ukrainischer Kommunistenführer verhaftet

Die Verhaftung von Georgi Buiko wegen „anti-ukrainischer Aktivitäten“ ist eine Fortsetzung des harten Durchgreifens des Post-Euromaidan-Regimes.

Von Peoples Dispatch

22. August 2023

Linke und fortschrittliche Gruppen haben die Verhaftung des altgedienten Kommunisten und Vorsitzenden des Ukrainischen Antifaschistischen Komitees, Georgi Buiko, durch den Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) verurteilt.

Am 16. August gab der SBU bekannt, dass er Buiko verhaftet hat, der beschuldigt wird, sich an „anti-ukrainischen Aktivitäten“ zu beteiligen und kommunistische und „pro-russische“ Publikationen in seinem Haus zu haben. Die Verhaftung von Buiko wurde zuerst von Bruno Amaral de Carvalho, einem Korrespondenten von CNN Portugal vor Ort im Donbass, auf Telegram gemeldet.

Die Verfolgung von Buiko ist eine Fortsetzung des harten Durchgreifens des Regimes in der Ukraine nach dem Euromaidan, das von Entkommunisierungsversuchen und dem Verbot der kommunistischen Partei und ihrer Publikationen geprägt ist.

Georgi Wladimirowitsch Buiko, der in diesem August 77 Jahre alt wurde, wurde in Zhytomyr geboren und lernte den Komsomol – den Jugendverband der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) – während seiner Studienzeit an der Staatlichen Universität Donezk kennen. Im Jahr 1967 wurde er Mitglied der KPdSU.

Er war im Regionalkomitee von Donezk aktiv und war eine Schlüsselfigur in der Kommunistischen Partei der Ukraine (KPU) in der postsowjetischen Zeit. Er war erster Sekretär des Regionalkomitees von Donezk, Chefredakteur der Zeitung „Kommunistisches Donbass“ und wurde auch als Abgeordneter in den Rat der Region Donezk bzw. in die regionale Legislative gewählt. Zwischen 1998 und 2006 wurde er zweimal zum Mitglied des ukrainischen Parlaments gewählt.

Seit 2007 ist er Vorsitzender des Antifaschistischen Komitees der Ukraine und seit 2008 war er Sekretär des Zentralkomitees der KPU. Buiko war auch aktives Mitglied des ukrainischen Journalistenverbandes und der Internationalen Journalistenföderation.

Mit dem Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine im Februar 2022 verschärfte das Wolodymyr-Zelenski-Regime seine Angriffe auf Kommunisten und Kritiker in der Ukraine und bezeichnete sie als russische Kollaborateure.

Im März 2022 verhaftete der SBU Aleksander Kononowitsch und seinen Bruder Michail Kononowitsch, Führer des Leninistischen Kommunistischen Jugendverbandes der Ukraine (LKSMU), in der Hauptstadt Kiew. Der SBU beschuldigte sie, Propagandisten zu sein, die pro-russische und pro-weißrussische Ansichten vertreten, um die interne Situation in der Ukraine zu destabilisieren.

Mikhail Kononovich und sein Bruder Aleksander. (Über den Weltverband der Demokratischen Jugend)

Am 5. Juli 2022 bestätigte das Achte Berufungsgericht in Lviv das Verbot der KPU und wies den Staat an, das Eigentum der Partei zu beschlagnahmen. Im selben Monat begann vor dem Solomenskij-Bezirksgericht in Kiew ein Schauprozess gegen die Brüder Kononowitsch.

Die Gerichtssitzungen wurden immer wieder verschoben, die Brüder wurden unter Hausarrest gestellt und sehen sich Morddrohungen von ukrainischen Nationalisten ausgesetzt. Progressive Jugendgruppen in der ganzen Welt, darunter der Weltverband der Demokratischen Jugend (WFDY), organisieren weiterhin Kampagnen, die die Freilassung der Brüder Kononowitsch fordern.

Die Ukraine hat außerdem ein Gerichtsverfahren gegen den ersten Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Ukraine, Petro Symonenko, eingeleitet, der sich derzeit angeblich im russischen Exil befindet.

Die Kommunistische Partei Spaniens (PCE) verurteilte die Verhaftung von Buiko und bezeichnete sie als Teil der andauernden Verfolgung von Kommunisten und Gegnern des von Selenskyj geführten Regimes in der Ukraine unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit.

In ihrer Erklärung vom 16. August verurteilte die PCE auch die Verfolgung der Brüder Kononowitsch, das Verbot der Kommunistischen Partei der Ukraine und die Verfolgung von Kommunisten.

Die PCE bekräftigte, dass Diplomatie und Dialog die einzigen Auswege aus dem Konflikt seien, und erklärte, dass sie sich weiterhin gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und Osteuropa aussprechen werde, da diese nur zu einer weiteren Eskalation des Krieges in der Region führen würden. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von Peoples Dispatch.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …