Drawing by Nathaniel St. Clair

Die Verleumdung von Emma Watson

Von Sut Jhally – Roger Waters

20. 01. 2022

Jeder, der das Vorgehen Israels gegenüber dem palästinensischen Volk kritisiert hat, weiß, was ihn erwartet – eine Lawine von Pitbull-Angriffen und Verleumdungen, denen zufolge die Kritik an Israel rassistisch und antisemitisch motiviert sei. Das jüngste Beispiel ist die Reaktion auf den pro-palästinensischen Instagram-Post der Schauspielerin Emma Watson, der (vorhersehbar) dazu führte, dass israelische Beamte und Unterstützer sie des Antisemitismus beschuldigten. Neben vielen anderen schrieb der ehemalige israelische UN-Vertreter Danny Danon in einem tonlosen Posting: “10 Punkte von Gryffindor dafür, dass du ein Antisemit bist.”

Der Zweck solcher falschen Anschuldigungen ist natürlich, die Aufmerksamkeit von den Geschehnissen vor Ort – den wirklichen (Kriegs-)Verbrechen, die Israel gegen das palästinensische Volk begeht – auf die vermeintlichen Beweggründe der Kritiker zu lenken. Da Israel nicht in der Lage ist, seine kriminellen Handlungen zu verteidigen, bleiben den zunehmend verzweifelten Verteidigern Israels nur Verleumdungen und Unterstellungen, wie die Angriffe auf Emma Watson deutlich machen.

Aber die Anschuldigungen können auch einige andere unbeabsichtigte Folgen haben – sie machen den echten Antisemitismus (die rechtsfaschistische Variante, die Juden wirklich als Juden hasst) respektabler und legitimer – und damit noch tödlicher. In diesem Sinne gehören die zionistischen Verteidiger Israels zu den gefährlichsten Verfechtern des zeitgenössischen Antisemitismus – des Hasses auf Juden als Kollektiv.



Es gibt zwei Schritte, wie diese unbeabsichtigten Folgen herbeigeführt werden.

Erstens wird behauptet, dass Israel und das Judentum ein und dasselbe sind – dass Israel nicht der Staat aller seiner Bürger ist, sondern nur der Staat des jüdischen Volkes. Das 2018 verabschiedete Nationalstaatsgesetz, das allein Juden das Recht auf Selbstbestimmung in Israel einräumt, Hebräisch als einzige offizielle Landessprache anerkennt und die “jüdische Besiedlung als nationalen Wert” festschreibt, macht die Verbindung zwischen dem israelischen Staat und dem Judentum formal und offiziell. Auch die weit verbreitete Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) nennt als ein Beispiel “die Angriffe auf den Staat Israel, der als jüdisches Kollektiv konzipiert ist” und hat eine ähnliche Stoßrichtung – Israel ist gleichbedeutend mit Juden.

Der zweite Schritt ist die zunehmende Sichtbarkeit der israelischen Gewalt gegen Palästinenser. Obwohl es der israelischen Propaganda jahrzehntelang gelungen war, die Aufmerksamkeit des Mainstreams von Israels Verbrechen abzulenken, löst sich der Mantel der Unsichtbarkeit, der durch die Öffentlichkeitsarbeit Israels geschaffen wurde – seine Hasbara -, angesichts der Realität, seiner eigenen zunehmend grausamen und bösartigen Handlungen sowie der Arbeit der wachsenden Zahl pro-palästinensischer Aktivisten auf der ganzen Welt auf, die die Macht der sozialen Medien nutzen, um die üblichen Medienwächter zu umgehen. Jeder, der die Situation nur flüchtig kennt, weiß seit langem um die brutale Matrix der Gewalt und der Kontrolle – vom Fluss bis zum Meer -, die Israel über die palästinensische Bevölkerung ausübt, aber dieses Verständnis wird nun zunehmend sichtbar und zum Mainstream. (Ein Beweis dafür ist, dass der Beitrag von Emma Watson innerhalb kürzester Zeit über 1 Million Likes erhielt.)

Das Problem für uns alle, nicht nur für Israel, besteht darin, dass, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen – die Gleichsetzung von Israel mit Juden und die Sichtbarkeit der israelischen Gräueltaten -, die Juden als Ganzes mit den Verbrechen des israelischen Staates in Verbindung gebracht werden. Der israelische Journalist Gideon Levy schrieb 2015: “Ein Teil des Judenhasses in anderen Teilen der Welt – und zwar nur ein Teil und nicht der gesamte – wird durch die Politik des Staates Israel genährt, vor allem durch seine anhaltende Besatzung und die jahrzehntelange Misshandlung des palästinensischen Volkes.”

In diesem Prozess besteht die Gefahr, dass der tatsächlich existierende Antisemitismus respektabler gemacht wird, da es eine rationale Grundlage für ihn zu geben scheint – die israelischen Gräueltaten. In einer Zeit, in der der reale und gefährliche Antisemitismus der faschistischen Rechten auf dem Vormarsch ist – man erinnere sich an die weißen Rassisten in Charlottesville, die skandierten: “Juden werden uns nicht ersetzen” -, ist es das Letzte, was man braucht, um ihm den Anschein von Seriosität zu verleihen, wie es – wenn auch unwissentlich – diejenigen tun, die auf der unauflöslichen Verbindung zwischen der brutalen Gewalt des zionistischen Projekts und dem Judentum bestehen.



Eine solche Verbindung ist natürlich unsinnig. Juden aller politischen Richtungen stehen seit langem an vorderster Front im Kampf gegen das rassistische zionistische Unternehmen und bestehen darauf, dass es keinen Anteil an ihren eigenen jüdischen Werten hat, die auf dem Glauben an universelle – und nicht an partikulare – Menschenrechte beruhen. Das ist der Grund, warum Gruppen wie Rabbis for Human Rights als menschliche Schutzschilde gegen die Angriffe auf Palästinenser durch Siedler und die israelischen Verteidigungsstreitkräfte agieren. Der Kampf gegen die israelische Politik und die zionistische Gewalt wird von den Anliegen der sozialen Gerechtigkeit und Solidarität angetrieben, nicht vom Rassismus gegenüber Juden.



Emma Watson ist Teil eines exponentiell schnell wachsenden Chors von anständigen, gleichgesinnten Männern und Frauen guten Willens auf der ganzen Welt, die in ihrer Überzeugung vereint sind, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion oder ihrer Nationalität, unveräußerliche Menschenrechte haben müssen, einschließlich des Rechts auf Leben, Freiheit und Selbstbestimmung, von jedem Fluss bis zu jedem Meer überall. Dies gilt auch für das leidgeprüfte Volk von Palästina. Der Versuch, den Antisemitismus als Waffe gegen diese Bewegung einzusetzen, schwächt nicht nur den Begriff als Beschreibung des realen faschistischen Rassismus, sondern legitimiert ihn sogar noch. Wenn es antisemitisch ist, die grausame israelische Politik gegenüber den Palästinensern zu kritisieren, was ist dann so falsch am Antisemitismus, so diese fehlgeleitete Denkrichtung. Wie Robert Fisk einmal feststellte: “Wenn diese fortgesetzte Kampagne von Beschimpfungen gegen anständige Menschen, die versuchen, sie zum Schweigen zu bringen, indem sie fälschlicherweise des Antisemitismus beschuldigt werden, weitergeht, wird das Wort ‘Antisemitismus’ anfangen, respektabel zu werden. Und das ist eine große Gefahr.”



Die Lösung liegt auf der Hand: Man muss die falsche Verbindung zwischen Israel und allen Juden (zwischen Israel und dem Judentum) aufheben und sich auf die Realität konzentrieren, dass das zionistische Unternehmen ein altmodisches Siedler-Kolonialprojekt ist, das zu einem großen Teil von den geopolitischen Interessen seines Hauptsponsors, den Vereinigten Staaten, angetrieben wird. Wenn wir erst einmal die Vernebelung und Verwirrung beseitigt haben, die aus dem faulen (aber kalkulierten) Vorwurf des Antisemitismus resultieren, kann der Aufbau einer unaufhaltsamen internationalen Bewegung für Gerechtigkeit für die Palästinenser weitergehen. Packen wir`s an! Übersetzt mit Deepl.com



--