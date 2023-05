https://mondoweiss.net/2023/05/the-shift-can-you-run-to-the-right-of-trump-on-israel-desantis-is-going-to-try/



Floridas Gouverneur Ron DeSantis schüttelt dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Jerusalem die Hand, 28. April 2023. (Mit freundlicher Genehmigung des Büros des Gouverneurs)

Ron DeSantis kommt stotternd in die republikanischen Vorwahlen und hat sein unerschütterliches Engagement für Israel in den Mittelpunkt seiner außenpolitischen Agenda gestellt.

Die Verschiebung: Können Sie in der Israel-Frage rechts von Trump kandidieren? DeSantis wird es versuchen

Von Michael Arria

25. Mai 2023

Ron DeSantis kommt stotternd in die republikanischen Vorwahlen und behauptet, er könne Amerika so unwirtlich für Minderheiten machen wie Florida. Sein Engagement für Israel ist unerschütterlich, und er hat es zum Prüfstein seiner außenpolitischen Agenda gemacht. Er hat das Land mehrfach als Kongressmitglied und jetzt als Gouverneur besucht. Im vergangenen Monat hielt er dort eine Grundsatzrede im Museum der Toleranz, das auf einem muslimischen Friedhof errichtet wurde. “Israel ist ein Leuchtturm der Freiheit in einer unruhigen Region, ein Motor für wirtschaftliches Wachstum und Chancen und ein Zentrum für Innovation und Technologie, um das uns die Welt beneidet.”

“Israel ist auch einer der am meisten geschätzten und vertrauenswürdigen Verbündeten Amerikas”, sagte er der Menge. “Die Aufrechterhaltung einer starken Beziehung zu Israel war für mich während meiner Amtszeit eine Priorität, und ich weiß, dass dies auch für die überwältigende Mehrheit des amerikanischen Volkes eine Priorität ist.”

Im Jahr 2019 unterzeichnete DeSantis ein Antisemitismusgesetz, das einige kritische Äußerungen über Israel im gesamten Bundesstaat zensieren würde. Er feierte das Gesetz während einer feierlichen Kabinettssitzung in Israel, die damit endete, dass die Gesetzgeber Floridas eine Erklärung zur Unterstützung Israels abgaben. Zu der Delegation gehörten auch der verstorbene israelfreundliche Megadonor Sheldon Adelson und seine Frau Miriam. Sie können sich die Reaktion vorstellen, wenn so etwas in irgendeinem anderen Land der Welt geschehen wäre, aber wegen der “besonderen Beziehung” wurde über diesen Moment in den nationalen Medien kaum berichtet. Eine Gruppe von Organisationen reichte sogar eine Klage gegen die Regierung Floridas ein und behauptete, das Treffen habe gegen die Transparenzgesetze Floridas verstoßen, da es in einem fremden Land stattfand, aber auch darüber wurde nicht viel berichtet.

In der Israel-Frage rechts von Trump zu stehen, mag fast unmöglich erscheinen, aber DeSantis wird es offenbar versuchen. Ein aktueller Haaretz-Artikel von Ben Samuels schlüsselt die Strategie des Gouverneurs auf. Zunächst einmal behauptet er, dass er derjenige ist, der Trump dazu gedrängt hat, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. “Als wir versuchten, die vorherige Regierung zu überreden, dies zu tun, habe ich eine sehr kleine Delegation hierher geschickt”, erklärte er in Israel. “Wir haben uns eine Reihe von Standorten angesehen. Wir hatten eine große Pressekonferenz, um zu verkünden, dass dies geschehen würde. Wir waren zuversichtlich, und es gab eine Fülle von Möglichkeiten, die wir nutzen konnten.”

Er kritisierte auch Trumps “Deal des Jahrhunderts”, weil der Plan eine Zwei-Staaten-Lösung vorsah, was ein gutes Zeichen dafür ist, wie extrem die Partei in dieser Frage geworden ist.

DeSantis’ demütigender Wahlkampfauftakt wurde von einer Reihe von Personen begleitet, die des Antisemitismus beschuldigt wurden. Er machte die Ankündigung an der Seite von Elon Musk, der kürzlich erklärte, George Soros “hasse die Menschheit”. Der Radiomoderator Steve Deace, der einst ein antisemitisches Propagandavideo verbreitete, in dem er behauptete, Juden seien für den Multikulturalismus verantwortlich, war einer der Gäste. Ebenso wie die ehemalige NRA-Sprecherin Dana Loesch, die 2010 twitterte: “Ich wette, Rick Sanchez wurde von einem Juden gefeuert” und erklärte, dass “jeder, der CNN leitet”, Jon Stewart sehr ähnlich sei.

Es gibt hier nichts besonders Schockierendes, aber es ist eine gute Erinnerung daran, was Gesetzgeber wie DeSantis meinen, wenn sie gegen Antisemitismus wettern. Sie reden nicht über jüdische Menschen, sie reden über Israel. Das war’s.

Projekt Nimbus

Arbeiter, Aktivisten und Aktionäre haben diese Woche bei der jährlichen Aktionärsversammlung von Amazon Resolutionen eingereicht. Hier ist der palästinensisch-amerikanische Laith Abad, der Software-Ingenieur bei Amazon Games ist:

“Ich bin hier, um Resolution 7 im Namen der American Baptist Home Mission Society und der Mitunterzeichner vorzustellen. Der Antrag fordert Amazon auf, einen unabhängigen Bericht über seinen Prozess der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden in Auftrag zu geben, um festzustellen, ob die Nutzung seiner Überwachungsprodukte und -dienste durch Kunden zu Menschenrechtsverletzungen beiträgt.

Als Amazon-Mitarbeiter kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass meine Kollegen und ich in einem Unternehmen arbeiten wollen, das sich für die Menschenrechte aller Menschen einsetzt. Die Befürworter bieten diesen Vorschlag erneut an, um das Unternehmen zu ermutigen, die Auswirkungen seiner risikoreichen Technologien und Verträge mit Regierungsbehörden sinnvoll zu bewerten und die Sorgfaltspflicht in Bereichen, in denen es Lücken gibt, zu stärken.

Technologien wie die Ring-Türklingel, die Gesichtserkennung und AWS können zu einer weit verbreiteten Überwachung führen, die die Rassendiskriminierung bei der Polizeiarbeit fördert, die Privatsphäre verletzt und die bürgerlichen Freiheiten farbiger Bevölkerungsgruppen einschränkt.

Als palästinensischer Amerikaner bin ich besonders besorgt über Amazons Vertrag mit dem israelischen Militär und der israelischen Regierung, bekannt als Projekt Nimbus. Dieser Vertrag liefert leistungsstarke Technologie an eine Armee, der Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, und eine Regierung, die ein repressives Apartheidsystem durchsetzt, das laut Amnesty International, Human Rights Watch, der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem, den Vereinten Nationen und anderen Gruppen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt. Palästinensische Familien leben tagtäglich unter strenger Überwachung und haben Angst vor Gewalt, Vertreibung und sogar vor dem Tod.

Mein eigener Vater wurde von der israelischen Regierung aus seinem Heimatland Palästina ethnisch gesäubert, ebenso wie viele andere meiner Verwandten. Das ist eine sehr persönliche Angelegenheit, und ich weiß, dass ich nicht allein bin. Als Amazon-Mitarbeiter wollen wir sicherstellen, dass die Technologie, die wir bauen und verkaufen, unseren eigenen Gemeinschaften und denen unserer Nutzer nicht schadet. Aktionäre und Mitarbeiter wollen, dass Amazon Verantwortung übernimmt und eine Vorreiterrolle bei der Beendigung technologiebedingter Menschenrechtsverletzungen übernimmt. Amazons Geschäft sollte die Menschenwürde und eine faire und gerechte Gesellschaft für alle Menschen unterstützen und nicht Unterdrückung, Spaltung und Diskriminierung verstärken.

Weitere Informationen zum Projekt Nimbus finden Sie in unserer fortlaufenden Berichterstattung auf dieser Website. Übersetzt mit Deepl.com

Michael Arria ist der US-Korrespondent von Mondoweiss. Seine Arbeiten sind in In These Times, The Appeal und Truthout erschienen. Er ist der Autor von Medium Blue: Die Politik von MSNBC. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @michaelarria.

